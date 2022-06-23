Estar perto é o segredo da cooperativa número 1 do ES

Mais de 500 mil empresas e pessoas escolheram se associação ao Sicoob no Espírito Santo Crédito: Divulgação/SicoobES

Ter uma instituição financeira que te atenda com os melhores produtos e serviços e esteja próxima, tanto de forma virtual quanto física. Essa é a realidade de mais de 504 mil empresas e pessoas que escolheram se associar ao Sicoob Espírito Santo que é, novamente, a cooperativa mais lembrada pelo mercado capixaba no Recall de Marcas Rede Gazeta.

Estar sempre perto é o que tem permitido esse resultado, segundo o presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, que destaca o compromisso da empresa com a sociedade.

“Nosso diferencial está pautado no relacionamento que temos com nossos associados. Nossos cooperados são atendidos com um tratamento único e personalizado para suas necessidades. Temos relatos de associados que visitam nossas agências às vezes, apenas para tomar um café com nossos colaboradores. Esse espírito de parceria e de atendimento humanizado é o diferencial do Sicoob.”

Esse modelo de prestação de serviços tem sido possível graças à ampla rede de atendimento do Sicoob, que vem sendo fortemente expandida nos últimos anos. Hoje são 170 agências posicionadas estrategicamente nos Estados em que atua. Além do Espírito Santo, Rio de Janeiro e, mais recentemente, Bahia. Só em terras capixabas, a cooperativa já está presente em 74 dos 78 municípios.

"Desde o início de nossa trajetória, temos uma relação transparente e de parceria com as comunidades nas quais estamos inseridos. Não é à toa que já ultrapassamos a marca de mais de 500 mil associados entre pessoas e empresas”" Bento Venturim - Presidente do Sicoob ES

Somente em 2021, o Sicoob ES observou o número de cooperados crescer 26,3%. Pelo modelo de negócio, esses associados recebem parte dos lucros obtidos, sendo que foram distribuídos entre os cooperados R$ 226,5 milhões no ano.

Também em 2021, o Sicoob ES teve um resultado positivo de R$ 584 milhões, um crescimento de 68% em um ano. O total de ativos chegou a R$ 12,5 bilhões, um avanço de 21,1%.

CARTEIRA DE CRÉDITO

A cooperativa ainda ampliou sua carteira de crédito, chegando a R$ 7,8 bilhões, um crescimento de 27,6%. Hoje, o Sicoob ES possui participação no mercado de 15,68% no segmento de crédito, se firmando como um dos maiores players no Estado.

Bento Venturim diz que a meta deste e dos próximos anos é de crescimento Crédito: Divulgação/SicoobES

No segmento, o destaque tem sido o crédito a produtores rurais. Hoje, o Sicoob é o maior repassador de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) no Espírito Santo, e o segundo que mais faz operações de crédito através do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

A meta para 2022 e os anos seguintes, segundo Venturim, é de mais crescimento. Somente na expansão física, estão previstas 45 novas agências no planejamento até o fim do ano.

“Há ainda uma imersão em nosso investimento na área de tecnologia, proporcionando um ambiente virtual que possa ser referência no atendimento das necessidades dos cooperados. Também vamos investir em nossa carteira de produtos e serviços, como nossas linhas de crédito rural”, pontua.

O Sistema Sicoob ES é composto pelas cooperativas: Sul-Litorâneo, Sul, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Norte, Sul-Serrano e Credirochas.

Por ser um cooperativa, o Sicoob é uma instituição financeira com preocupações que vão além do lucro. Isso, de acordo com Bento Venturim, é outro fator que estabelece essa relação de proximidade com as comunidades.