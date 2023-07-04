Empresa de ônibus renova frota e vai lançar app para venda de passagens

Thiago Chieppe Juffo, da Águia Branca, com colaboradores da empresa: nova frota Crédito: Divulgação

Presente em mais de 700 localidades e com cerca de 9 milhões de passageiros transportados, em média, por ano. Os números dão a dimensão de uma empresa que ultrapassou as divisas do Espírito Santo e hoje atua em diversos pontos do país, com a missão de fazer o transporte de pessoas com excelência. Para isso, está em constante desenvolvimento, prepara o lançamento do aplicativo próprio para venda de passagens e renova a frota.

Primeiro lugar no 31º Recall de Marcas A Gazeta nas categorias “Empresa de Ônibus” e “Agência de Viagens”, a Águia Branca tem 77 anos de trajetória e entendeu que, para se manter na liderança e na preferência do consumidor, é importante ouvi-lo.

"Sempre buscamos ouvir nossos clientes e colocá-los no centro do nosso negócio. Nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Por isso, buscamos conectar, acolher, promover reencontros e impulsionar o desenvolvimento. Acreditamos que o fundamento de tudo está no respeito às pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. São elas que movimentam e trazem a verdadeira essência e a humanização." Thiago Chieppe Juffo - Diretor comercial da Águia Branca

Dentro dessas premissas, a empresa busca constantemente inovar nos serviços oferecidos aos passageiros, investindo continuamente na modernização da frota e na transformação do negócio para melhorar a jornada de compra. “Prova disso é que atualmente o passageiro tem a liberdade de comprar onde e como quiser, pelo site (www. aguiabranca.com.br), pelo Zap Passagens (4004-1010), pelo novo sistema de atendimento por WhatsApp ou em uma de nossas 350 agências”, pontua.

Aplicativo Águia Branca

A Águia Branca tem realizado investimentos e melhorias no site, no Zap Passagens e, em breve, vai lançar o próprio aplicativo, para facilitar a compra de passagens feita pelos clientes. Além do investimento digital, a empresa tem reformulado a frota.

“Fomos a empresa lançadora no modelo G8 da Marcopolo, com ônibus que reúnem novas tecnologias de eficiência operacional, segurança e conforto e são considerados os mais modernos e inovadores do mercado”, informa.

Os novos veículos integram um investimento de mais de R$ 100 milhões realizado pela empresa na compra de 80 ônibus. Com a aquisição, a Águia Branca passou a ser a empresa com maior número de unidades G8 ativas no país.

Parceria com o COB

Entre as novidades da empresa em 2023, está o acordo firmado com o Comitê Olímpico do Brasil, que contempla transporte de atletas para eventos e competições e ônibus especiais customizados com as cores do Time Brasil. “A parceria reforça a brasilidade da empresa e alinha-a com o novo posicionamento de comunicação, destacando atributos compartilhados pelas duas organizações: união, inovação, criatividade e o orgulho de representar o país com alegria e determinação”, afirma Thiago Chieppe Juffo.

Times do COB e da Viação Águia Branca: jogo lado a lado Crédito: Divulgação

Reposicionamento

A viação lançou recentemente o reposicionamento de marca, com o objetivo de se manter forte e relevante para os clientes. As mudanças têm por propósito reforçar a conexão afetiva da marca com seus passageiros, além de acentuar o conceito dos encontros e reencontros, mostrando que uma viagem é muito mais do que o transporte em si, pois o ônibus é um agente condutor de oportunidades e vivências.