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Recall de Marcas 2023

Empresa de ônibus renova frota e vai lançar app para venda de passagens

Além de consolidar investimento digital, Águia Branca adquiriu ônibus do modelo G8 Marcopolo, que reúne novas tecnologias de eficiência operacional

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 00:05

Publicado em 

04 jul 2023 às 00:05
Thiago Chieppe, da Águia Branca
Thiago Chieppe Juffo, da Águia Branca, com colaboradores da empresa: nova frota Crédito: Divulgação
Presente em mais de 700 localidades e com cerca de 9 milhões de passageiros transportados, em média, por ano. Os números dão a dimensão de uma empresa que ultrapassou as divisas do Espírito Santo e hoje atua em diversos pontos do país, com a missão de fazer o transporte de pessoas com excelência. Para isso, está em constante desenvolvimento, prepara o lançamento do aplicativo próprio para venda de passagens e renova a frota.
Primeiro lugar no 31º Recall de Marcas A Gazeta nas categorias “Empresa de Ônibus” e “Agência de Viagens”, a Águia Branca tem 77 anos de trajetória e entendeu que, para se manter na liderança e na preferência do consumidor, é importante ouvi-lo. 
"Sempre buscamos ouvir nossos clientes e colocá-los no centro do nosso negócio. Nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Por isso, buscamos conectar, acolher, promover reencontros e impulsionar o desenvolvimento. Acreditamos que o fundamento de tudo está no respeito às pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. São elas que movimentam e trazem a verdadeira essência e a humanização."
Thiago Chieppe Juffo - Diretor comercial da Águia Branca
Dentro dessas premissas, a empresa busca constantemente inovar nos serviços oferecidos aos passageiros, investindo continuamente na modernização da frota e na transformação do negócio para melhorar a jornada de compra. “Prova disso é que atualmente o passageiro tem a liberdade de comprar onde e como quiser, pelo site (www. aguiabranca.com.br), pelo Zap Passagens (4004-1010), pelo novo sistema de atendimento por WhatsApp ou em uma de nossas 350 agências”, pontua.

Aplicativo Águia Branca

A Águia Branca tem realizado investimentos e melhorias no site, no Zap Passagens e, em breve, vai lançar o próprio aplicativo, para facilitar a compra de passagens feita pelos clientes. Além do investimento digital, a empresa tem reformulado a frota.
“Fomos a empresa lançadora no modelo G8 da Marcopolo, com ônibus que reúnem novas tecnologias de eficiência operacional, segurança e conforto e são considerados os mais modernos e inovadores do mercado”, informa.
Os novos veículos integram um investimento de mais de R$ 100 milhões realizado pela empresa na compra de 80 ônibus. Com a aquisição, a Águia Branca passou a ser a empresa com maior número de unidades G8 ativas no país.

Parceria com o COB

Entre as novidades da empresa em 2023, está o acordo firmado com o Comitê Olímpico do Brasil, que contempla transporte de atletas para eventos e competições e ônibus especiais customizados com as cores do Time Brasil. “A parceria reforça a brasilidade da empresa e alinha-a com o novo posicionamento de comunicação, destacando atributos compartilhados pelas duas organizações: união, inovação, criatividade e o orgulho de representar o país com alegria e determinação”, afirma Thiago Chieppe Juffo.
Representantes do COB e da Viação Águia Branca
Times do COB e da Viação Águia Branca: jogo lado a lado Crédito: Divulgação

Reposicionamento

A viação lançou recentemente o reposicionamento de marca, com o objetivo de se manter forte e relevante para os clientes. As mudanças têm por propósito reforçar a conexão afetiva da marca com seus passageiros, além de acentuar o conceito dos encontros e reencontros, mostrando que uma viagem é muito mais do que o transporte em si, pois o ônibus é um agente condutor de oportunidades e vivências.
Águia Branca, nova identidade visual
Nova identidade visual da Águia Branca Crédito: Águia Branca

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