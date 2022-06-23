Da saúde à educação, cartão revela a senha para ser relevante

Unidade de atendimento do Cartão de Todos no ES Crédito: Divulgação

Usufruir de consultas médicas, medicamentos e uma variedade de serviços com preços acessíveis pode ser uma saída para as famílias que não têm condições de pagar por planos. É justamente por oferecer há 18 anos essa possibilidade aos capixabas que o Cartão de Todos conquistou o primeiro lugar na categoria “Cartão de Desconto” do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

Quem garante é o empresário Herivelto de Paula. Sócio e diretor do Cartão de Todos Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Ele frisa que a vitória é fruto de um trabalho dedicado às comunidades e ao povo capixaba, que envolve também a área da educação em um projeto que vem sendo criado para oferecer ensino superior e já disponibiliza cursos.

“Na área da saúde, são vários investimentos voltados para um atendimento de qualidade aos nossos clientes, e em diversos segmentos. Com isso, é possível oferecer consultas médicas a um preço acessível, além de descontos em saúde, educação e lazer. O Recall um reconhecimento de que nosso esforço e dedicação têm valido apena”, avalia.

O empresário explica que o usuário paga uma mensalidade de R$ 27,50 para, assim como “toda a sua família”, poder realizar consultas médicas em diversas especialidades por R$ 32 na clínica parceira AmorSaúde, presente nas maiores cidades capixabas (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim) e brasileiras .

Herivelto de Paula fala sobre o crescimento da empresa e apoio à inclusão na saúde Crédito: Divulgaçao

O cliente ainda obtém descontos em exames em outras clínicas. É possível também adquirir medicamentos com até 35% de desconto em diversas redes de farmácia. No Brasil, o número de usuários do Cartão de Todos já passa de 4 milhões.

"Chegamos ao Estado com o propósito de levar saúde às pessoas que não tinham acesso a ela. Conseguimos ajudar centenas e agora milhares de pessoas. O Cartão de Todos tem um viés solidário, mas pensamos em todas as pessoas, de todas as classes. Nossas clínicas parceiras são muito bem estruturadas, oferecendo conforto e qualidade a todos que utilizam seus serviços." Herivelto de Paula - . Sócio e diretor do Cartão de Todos Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim

Para a economia capixaba, o Grupo também tem contribuído. “Movimentamos o comércio local, fazemos ações solidárias, prestamos serviço de qualidade a todos aqueles que não conseguem pagar por um plano de saúde. Geramos hoje quase 2 mil empregos diretos e cerca de 4 mil indiretos. Temos colaboradores que, até hoje, estão conosco e levam dignidade para dentro de suas casas por meio de seu trabalho”, esclarece.

ENSINO

Para o futuro, Herivelto revela que o Grupo vai abrir novas unidades da clínica AmorSaúde na Serra e em Vila Velha. Na área de educação, também tem novidade. O Cartão de Todos disponibiliza uma plataforma digital de ensino com mais de 2 mil cursos que, em breve, vai oferecer ensino superior a distância. “Nosso principal desafio é estarmos a todo tempo antenados com o cliente e nos modernizarmos sempre”, comenta o empresário.

Clínica AmorSaúde, onde pacientes do Cartão de Todos podem ser atendidos Crédito: Divulgação

De olho em um mercado que movimentou mais de R$ 7 bilhões em 2021, o Grupo Cartão de Todos lançou o programa de cashback em parceria com varejistas de pequeno, médio e grande porte. Os descontos variam de 1,5% até 100%,de acordo com as promoções dos estabelecimentos e valores gastos pelos clientes.

Para receber o cashback, os consumidores devem baixar e utilizar o aplicativo do Cartão de Todos como forma de pagamento nos estabelecimentos parceiros, a exemplo de açougues, mercadinhos e padarias, entre outros. A lista de locais credenciados e a porcentagem de cashback fornecida por cada um deles podem ser conferidas dentro do próprio aplicativo.