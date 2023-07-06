Cooperativa financeira lança novos produtos e serviços

Novos benefícios estão sendo disponibilizados aos cooperados que possuem um pacote de serviços no Sicoob ES Crédito: Divulgação

Sempre atento às movimentações do mercado e preocupado em atender às demandas dos cooperados, o Sicoob-ES está com uma série de novidades neste ano, como lançamento de produtos e serviços. Haverá, inclusive, consultoria para concessão de microcrédito.

Entre as novidades está a criação de um programa de benefícios, com a oferta de vantagens como TAG de pedágio e estacionamento sem custo de mensalidade, ou desconto de 20% no plano de telefonia da cooperativa Ciclos, parceira do Sicoob-ES.

Ao longo do ano, novos benefícios estão sendo disponibilizados aos cooperados que possuem um pacote de serviços na cooperativa.

Para ampliar a fidelidade e estimular o uso dos cartões Sicoobcard, a instituição zerou a taxa de anuidade dos cartões Gold e Platinum. Também têm isenção os cartões Mastercard Black dos associados com aplicações — RDC, LCA, LCI, conta capital) com valor igual ou superior a R$ 50 mil.

Neste segundo semestre, os empreendedores também vão contar com consultoria contínua para a obtenção de microcrédito. O Sicoob-ES vai expandir a sua atuação com o microcrédito, prestando orientações e acompanhando os pequenos negócios dos associados.

O Sicoob-ES, segundo o presidente Bento Venturim, passa por um importante processo de expansão da atuação física e digital, comprometido em continuar oferecendo produtos e serviços que atendam às demandas dos associados e da população em geral.

"Buscamos aprimorar constantemente nossos canais digitais e investir em tecnologia para oferecer uma experiência financeira cada vez mais completa e conveniente. Além disso, continuaremos desenvolvendo projetos sociais e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos" Bento Venturim - Presidente do Sicoob-ES

A marca também é um polo gerador de renda. Atualmente, as cooperativas integrantes do Sistema Sicoob-ES geram mais de 2.190 empregos diretos.

INOVAÇÕES

Diante de um mercado cada vez mais concorrido, a instituição se mantém atenta às inovações de mercado com o olhar voltado para as necessidades e desejos dos cooperados. Além disso, pontua Venturim, a cooperativa investe fortemente em tecnologia e está sempre entre as principais instituições que acompanham as tendências da indústria financeira, com o Pix, Open finance e o Real digital.

O presidente da instituição reforça que a busca por parcerias estratégicas para oferecer soluções inovadoras e acompanhar as demandas do mercado também é outra premissa da instituição.

O incentivo a uma cultura de inovação interna, a promoção da criatividade e a busca por melhorias contínuas em todos os aspectos do nosso negócio são outros pontos fortes do Sicoob-ES.

TRAJETÓRIA

Há 14 anos a marca Sicoob é referência no cooperativismo capixaba pelo compromisso com a excelência no atendimento e o foco em suprir as necessidades financeiras de seus associados.

Soluções que vão além do crédito, a proximidade com a comunidade e a compreensão cada vez maior da população a respeito do modelo cooperativista de realizar negócios são aspectos que contribuem para o reconhecimento do público, que levou o Sicoob-ES a alcançar, novamente, o primeiro lugar na categoria “Cooperativa” do Recall de Marcas A Gazeta.

Bento Venturim aponta que, para além das soluções financeiras mais vantajosas que as encontradas no mercado tradicional, ofertadas tanto no ambiente digital quanto nas relações presenciais, o Sicoob-ES é uma instituição que prioriza a participação e cultiva o senso de pertencimento entre os cooperados.

“O Sicoob atua há mais de três décadas na economia capixaba e sempre nos mantivemos firmes no compromisso de ser uma instituição financeira diferente das convencionais”, ressalta.

As ações da instituição, continua Venturim, sempre são pautadas no propósito de promover a justiça financeira e a prosperidade por meio da oferta de produtos e serviços com custos competitivos, investimento social e ambiental além da valorização da economia local.