Construtora mineira faz do Espírito Santo o seu lar, doce lar

Projeto do Spazio Vila de Itaúnas, empreendimento MRV em Morada de Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação

A história começa em 1979, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ano marca a fundação da MRV Engenharia, e o objetivo era contribuir para a diminuição do déficit habitacional por meio da oferta de imóveis de qualidade com um preço justo. Passadas mais de quatro décadas desde esse início, a ideia permanece, mas ficou pequena para o território mineiro.

Há 13 anos, esta história passou a ser escrita também no Espírito Santo. De lá pra cá, o desembarque da MRV no Estado já contribuiu para a construção do sonho da casa própria de cerca de 15 mil famílias capixabas. São 50 empreendimentos já lançados no território capixaba, edificados sob o propósito de “construir sonhos que transformam o mundo”.

Colocar o cliente capixaba no centro do negócio mostrou-se uma fórmula de sucesso para a MRV no Espírito Santo. O que valida esse caminho é o reconhecimento da empresa no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. A companhia conquistou o primeiro lugar na categoria “Construtora de Imóveis”. “Ser a marca mais lembrada pelo capixaba é a consagração de todo um trabalho do nosso time e reforça nosso compromisso de ter o foco no cliente”, afirma a gestora de vendas Edneia Teixeira.

Edneia Teixeira, gestora de vendas da MRV: cliente no centro do negócio Crédito: Divulgação

A empresa, que chegou à liderança brasileira no mercado de construção civil no segmento de imóveis residenciais, atribui o reconhecimento do público a pilares como o oferecimento de soluções de moradias que se adequem ao momento de vida dos capixabas, a preocupação com a qualidade e as melhorias constantes de seus produtos e processos por meio de soluções inovadoras.

ZELO

Edneia aponta que hoje, a cada 60 capixabas na Grande Vitória, um vive em um MRV. Ela explica que os condomínios são estrategicamente construídos em localizações privilegiadas. Há ainda, complementa, o primor pelos detalhes dentro dos empreendimentos.

“Oferecemos aos clientes produtos com qualidade, que contribuam para a diminuição de gastos, que sejam sustentáveis e ofereçam lazer e qualidade de vida que atendam a toda a família. Nossos apartamentos têm acabamentos diferenciados que possibilitam ao nosso cliente mudar-se imediatamente ao receber as chaves”, diz a gestora.

Projeto MRV com área da piscina Crédito: Divulgação

Mas a vontade da MRV em ser agente de transformação não fica somente dentro de suas construções e na relação com os clientes. “Vai além dos muros de nossos canteiros de obras”, afirma Edneia Teixeira.

Segundo ela, a construtora busca contribuir com a transformação da vizinhança de seus condomínios por meio de obras de melhorias na infraestrutura urbana. “Nos últimos quatro anos, a MRV investiu cerca de R$ 15 milhões para essas obras no Espírito Santo, o que beneficiou toda a população dos bairros onde estão localizados nossos residenciais”, observa.

Além disso, a empresa promove projetos sociais com foco na educação de qualidade, através do Instituto MRV, e ações voltadas para promover a sustentabilidade, como o incentivo e a democratização do uso de energia limpa.

BASE FORTE

Na pandemia, o trabalho da MRV não parou e, segundo a gestora, a formação de uma base de trabalho feita antes dos percalços e momentos de crise foi fundamental para garantir a manutenção do negócio. Ela afirma que o foco, desde os primeiros casos da Covid-19 no Brasil, foram e são os clientes e o bem-estar dos colaboradores.

A construtora fortaleceu os canais digitais, expandiu a plataforma de venda on-line e auxiliou os capixabas com a adoção de medidas como a isenção de fiador e descontos nos preços dos imóveis.

PRÓXIMOS PROJETOS