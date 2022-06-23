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Conteúdo de Marca

Com tecnologia, gráfica ajuda a contar a história de clientes

A Grafitusa acompanha as inovações do setor, mas sem perder a essência de proporcionar uma experiência marcante ao consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:22

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:22
Grafitusa
A Grafitusa acompanha de perto as revoluções tecnológicas que transformaram o mundo gráfico Crédito: Divulgação/Grafitusa
A magia de cores, letras, formas e figuras ganhando vida no corpo do papel encanta até mesmo quem já deixou de ser criança. Acompanhando as revoluções tecnológicas que transformaram o mundo gráfico e trouxeram os benefícios da era digital, o fascínio pelas artes gráficas, que ainda parecem um passe de mágica colorido e divertido, permanece vivo na memória afetiva dos capixabas, que fazem parte da história centenária da Grafitusa.
Com o primeiro lugar na categoria “Gráfica” na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, a empesa recebe a resposta do mercado à sua história de transformação do setor gráfico capixaba: reconhecimento.
“Somos uma empresa centenária que traz a transformação como marca registrada. Antecipamos tendências debatidas em todos os congressos empresariais, como a sustentabilidade e a automação nos processos produtivos. Transformar é parte de nossa essência”, sustenta a diretora comercial da empresa, Cris Samorini.
Na avaliação da empresária, a Grafitusa chegou ao século XXI porque soube se adaptar às inúmeras mudanças que a indústria viveu ao longo de sua trajetória, sempre de forma inovadora, pioneira e marcante.
"A Grafitusa nunca esmoreceu. Enfrentamos todos os ciclos de crise que afetaram a economia nacional nos últimos 100 anos, mas nossa meta nunca foi a sobrevivência. Mais do que isso: mantivemos a premissa de investir em melhorias, sabendo que nos tornaríamos cada vez melhores, mais eficientes e competitivos no mercado"
Cris Samorini - Diretora comercial
A presença da Grafitusa nos momentos mais importantes na vida das pessoas, como o casamento ou o aniversário que ganha o convite confeccionado de forma especial e inesquecível, ou o livro que arranca uma lágrima de emoção ou um sorriso de alegria, ou mesmo a empresa recém-inaugurada que cria o cartão de visitas que mudará histórias. Essa é a essência da marca no relacionamento que constrói com seu público.
“Imagine um consumidor que pesquisa por um produto por dias, compara preços, modelos, toma a decisão e compra. O que vem depois? O momento mais esperado: receber o produto em mãos. O ‘agora’ está neste exato momento de encantamento, que começa com uma embalagem criativa e bonita. Nosso papel é criar essa ponte entre o virtual e o real, proporcionar uma experiência marcante em cada detalhe”, pontua Cris Samorini.
A atenção aos detalhes é um dos diferenciais desse relacionamento, como destaca a empresária. “Estamos sempre buscando atualizações e referências em outros países, caminhando no mesmo ritmo das modernizações que a indústria gráfica vive globalmente. É uma junção de fatores que nos consolidam na memória dos capixabas.”
Cris Samorini frisa que, mais que isso, a marca proporciona experiências. “A alegria do empreendedor que recebe os primeiros materiais da nova empresa, um convite de casamento aguardado, um livro que marcará a vida do leitor. Todas são experiências que proporcionamos com nosso trabalho. Fazer parte da história dos capixabas é uma honra”, ressalta.

VALORES

Empenhada em continuar transformando não somente o mercado gráfico do Espírito Santo, mas também vidas e histórias, a empresa se orgulha de antecipar tendências que andam conectadas com os valores sociais e ambientais da marca.
Cris Samorini, diretora comercial da Grafitusa
Cris Samorini afirma que, no campo da governança, a prioridade é a profissionalização de todas as esferas de gestão Crédito: Divulgação/Grafitusa
“Fomos a primeira indústria capixaba a implementar a certificação internacional FSC. O selo garante que toda a cadeia produtiva, desde o plantio das florestas, seja ambientalmente sustentável e responsável. Esse nível de controle ajudou a aperfeiçoar nossos processos, resultando em mais qualidade para o cliente.”
No campo da governança, prossegue Cris Samorini, a prioridade é a profissionalização de todas as esferas de gestão. Ela frisa que a Grafitusa é mais que uma empresa familiar.
“Somos uma família empreendedora, com olhar sempre atento às tendências do mercado. O tema social sempre foi uma grande preocupação de nossa empresa, a exemplo do que fizemos no auge da pandemia. Por meio do projeto Indústria do Bem, utilizamos nosso maquinário para produzir face shields (proteção facial) e doamos à Secretaria de Estado da Saúde, protegendo os profissionais que estavam na linha de frente dos hospitais.”

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