Clínica investe em novos equipamentos e exames

O Multiscan é pioneiro na realização da mamotomia, biópsia minimamente invasiva para detecção do câncer de mama Crédito: Divulgação

Com uma história de mais de 30 anos no Espírito Santo, o Multiscan segue inovando e promovendo investimentos para melhor atender seus clientes. Os mais recentes aportes financeiros são para compra de equipamentos e novos exames.

Diretor médico da clínica referência em diagnósticos, Hiram Nogueira revela que, em 2024, duas novas máquinas de ressonância magnética serão instaladas em unidades do Multiscan.

“Outra grande aposta e investimento é em relação ao nosso parque de ultrassom, que foi parcialmente renovado ao longo do último ano, agora em 2023, e com previsão de término para 2024”, conta.

O Multiscan também é pioneiro na realização da mamotomia, biópsia minimamente invasiva para detecção do câncer de mama.

É um exame que, segundo Nogueira, consegue identificar tumores com alta precisão, mas sem que o paciente passe por uma intervenção tão incômoda como uma cirurgia, por exemplo.

“Sabemos que esse já é um momento delicado para a pessoa e, exatamente por isso, buscamos oferecer o que há de mais avançado para que o usuário tenha sempre bem-estar e qualidade de vida, duas de nossas prioridades”, ressalta o médico.

Nogueira explica que a mamotomia é feita por meio de uma pequena incisão na pele e com anestesia local. Todo o procedimento demora, em média, uma hora.

"Somos os únicos a realizar o exame e temos tido uma resposta muito boa dos médicos e pacientes em relação à sua efetividade" Hiram Nogueira - Diretor médico do Multiscan

Com unidades em Vitória, Vila Velha e Serra, o Multiscan segue trabalhando na expansão de seu portfólio de exames de alta complexidade, sem perder de vista a efetividade, a precisão e a rapidez na entrega de resultados e no atendimento.

“O Multiscan é uma empresa criada por médicos radiologistas, focada na qualidade de seu corpo clínico, dos colaboradores, dos equipamentos e processos. Sempre fomos pioneiros em todo o tipo de tecnologias inovadoras em diagnóstico por imagem”, ressalta Nogueira.

Esse posicionamento no mercado coloca o Multiscan em evidência que, mais uma vez, lidera as menções do público no Recall de Marcas A Gazeta, na categoria “Clínica de Diagnóstico por Imagem”.

A empresa capixaba, integrante do grupo nacional Alliança que sempre busca novas parcerias, planeja seguir esse ritmo regionalmente, com a expansão de serviços no Espírito Santo.

Além de exames por imagem, o Multiscan oferece também análises clínicas e vacinas, mas, nos planos da empresa, ainda estão biologia molecular, genética, entre outros avanços tecnológicos.

A variada oferta contribui para uma avaliação positiva do público, que tem mantido ótimos índices de satisfação segundo aponta a metodologia Net Promoter Score (NPS).

Para tanto, a empresa investe em pesquisa que permite identificar pontualmente todos os colaboradores, profissionais de agendamento, técnicos de enfermagem, técnicos de ressonância, médicos, enfim, todas as pessoas com as quais o paciente entrou em contato na sua jornada dentro do Multiscan, do momento que ele liga para marcar um exame até a entrega do resultado. A pesquisa permite avaliar com precisão o grau de satisfação dos pacientes em cada setor da clínica e realizar a filtragem por grupos, unidades, entre outros tópicos.