Clínica é referência por oferecer serviço de excelência no ES

Oferecendo aos capixabas serviços de medicina diagnóstica, análises clínicas e vacinas, o Multiscan seguirá reforçando a sua agenda de inovação no Estado. A expectativa da marca é unir excelência, expertise e tradição, visando à abertura de portas para um novo momento, marcado pela melhoria contínua da qualidade e ampliação dos serviços.
A agenda positiva da empresa ganhou ainda mais força com a chegada de Nelson Tanure, experiente investidor brasileiro, ao comando do grupo Alliar, do qual a organização faz parte. Vencedora da 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Diagnóstico por Imagem”, a marca atribui o reconhecimento por parte do público à qualidade médica e à tecnologia de ponta colocadas à disposição de quem busca os seus serviços.
“Oferecemos à população o melhor em medicina diagnóstica, unimos a qualidade de nossos profissionais à tecnologia de ponta. Acredito que o nosso compromisso com a saúde e bem-estar dos nossos clientes nos levou a ter esse reconhecimento do público”, ressalta o diretor médico do Multiscan, Hiram Nogueira.
REFERÊNCIA
O Multiscan conta com seis unidades espalhadas pela Grande Vitória, em Vitória, Serra e Vila Velha, onde atuam mais de 300 profissionais. É esse aparato amplo e abrangente que coloca a empresa entre as principais de seu segmento. Além do investimento em estrutura física, o Multiscan aposta na comodidade para seguir na preferência de seus clientes, conforme conta o médico.
“Em nossas unidades, contamos com equipes integradas e comprometidas com o bem-estar dos clientes, que têm a comodidade de realizar em um só lugar exames de imagens e análises clínicas e, recentemente, ter acesso a vacinas, de forma prática e segura”, afirma Hiram.
Ainda de acordo com ele, o Multiscan, a cada ano, tem se tornado referência no diagnóstico por imagem e nas análises clínicas. “Temos recebido uma resposta muito positiva do mercado. Seguimos como a marca de referência em medicina diagnóstica, porque investimos na capacitação de nossos profissionais e em tecnologias avançadas para garantir diagnósticos precisos e confiáveis”, frisa.
CLÍNICA
Com três décadas de história para contar, a empresa também vivenciou e tirou ensinamentos da crise ocasionada pela Covid-19, que colocou em xeque a capacidade de superação e de reinvenção de grandes marcas e empresas mundo afora, tendo em vista as restrições impostas ao mercado nos períodos mais críticos da pandemia.
Ao rememorar as ações tomadas pela empresa em busca de uma alternativa aos desafios, naquele momento, Hiram destaca que a primeira medida adotada pelo Multiscan girou em torno da garantia da saúde e do bem-estar de seus profissionais e clientes.
“Para oferecer segurança aos clientes que optaram pela realização dos seus exames e vacinas nas nossas unidades físicas, aprimoramos processos para dar mais agilidade ao atendimento e diminuir o tempo de permanência nas unidades e reduzir as necessidades de contato”, informa.
SOCIAL
A implantação de um protocolo de segurança em todas as unidades de atendimento do Multiscan também é citada pelo médico como importante aliada da marca no enfrentamento das limitações que o período ensejou.
Alinhado às tendências mundiais, o Multiscan tem buscado aliar expansão e responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável do negócio. Uma das principais ações da marca no âmbito social é a campanha “Outubro Rosa”, que, em 2021, ofereceu exames de mamografia para 50 mulheres de aldeias indígenas do Espírito Santo.