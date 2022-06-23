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Recall 2022

Clínica é referência por oferecer serviço de excelência no ES

Marca une  expertise, tecnologia de ponta e tradição visando à abertura de portas para um novo momento, marcado pela melhoria contínua da qualidade e ampliação dos serviços

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:26

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:26
foto de conteúdo de marca
Unidade do Multiscan na Praia do Canto Crédito: Multiscan/ divulgação
Oferecendo aos capixabas serviços de medicina diagnóstica, análises clínicas e vacinas, o Multiscan seguirá reforçando a sua agenda de inovação no Estado. A expectativa da marca é unir excelência, expertise e tradição, visando à abertura de portas para um novo momento, marcado pela melhoria contínua da qualidade e ampliação dos serviços.
A agenda positiva da empresa ganhou ainda mais força com a chegada de Nelson Tanure, experiente investidor brasileiro, ao comando do grupo Alliar, do qual a organização faz parte. Vencedora da 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Diagnóstico por Imagem”, a marca atribui o reconhecimento por parte do público à qualidade médica e à tecnologia de ponta colocadas à disposição de quem busca os seus serviços.
“Oferecemos à população o melhor em medicina diagnóstica, unimos a qualidade de nossos profissionais à tecnologia de ponta. Acredito que o nosso compromisso com a saúde e bem-estar dos nossos clientes nos levou a ter esse reconhecimento do público”, ressalta o diretor médico do Multiscan, Hiram Nogueira.
Hiram Nogueira
Hiram Nogueira destaca compromisso com a saúde e bem-estar como diferencial do Multiscan Crédito: Divulgação

REFERÊNCIA

O Multiscan conta com seis unidades espalhadas pela Grande Vitória, em Vitória, Serra e Vila Velha, onde atuam mais de 300 profissionais. É esse aparato amplo e abrangente que coloca a empresa entre as principais de seu segmento. Além do investimento em estrutura física, o Multiscan aposta na comodidade para seguir na preferência de seus clientes, conforme conta o médico.
“Em nossas unidades, contamos com equipes integradas e comprometidas com o bem-estar dos clientes, que têm a comodidade de realizar em um só lugar exames de imagens e análises clínicas e, recentemente, ter acesso a vacinas, de forma prática e segura”, afirma Hiram.
Ainda de acordo com ele, o Multiscan, a cada ano, tem se tornado referência no diagnóstico por imagem e nas análises clínicas. “Temos recebido uma resposta muito positiva do mercado. Seguimos como a marca de referência em medicina diagnóstica, porque investimos na capacitação de nossos profissionais e em tecnologias avançadas para garantir diagnósticos precisos e confiáveis”, frisa. 

CLÍNICA

Com três décadas de história para contar, a empresa também vivenciou e tirou ensinamentos da crise ocasionada pela Covid-19, que colocou em xeque a capacidade de superação e de reinvenção de grandes marcas e empresas mundo afora, tendo em vista as restrições impostas ao mercado nos períodos mais críticos da pandemia.
Multiscan - Praia da Costa, em Vila Velha
Multiscan na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Multiscan/Divulgação
Ao rememorar as ações tomadas pela empresa em busca de uma alternativa aos desafios, naquele momento, Hiram destaca que a primeira medida adotada pelo Multiscan girou em torno da garantia da saúde e do bem-estar de seus profissionais e clientes.
“Para oferecer segurança aos clientes que optaram pela realização dos seus exames e vacinas nas nossas unidades físicas, aprimoramos processos para dar mais agilidade ao atendimento e diminuir o tempo de permanência nas unidades e reduzir as necessidades de contato”, informa.

SOCIAL

A implantação de um protocolo de segurança em todas as unidades de atendimento do Multiscan também é citada pelo médico como importante aliada da marca no enfrentamento das limitações que o período ensejou.
Alinhado às tendências mundiais, o Multiscan tem buscado aliar expansão e responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável do negócio. Uma das principais ações da marca no âmbito social é a campanha “Outubro Rosa”, que, em 2021, ofereceu exames de mamografia para 50 mulheres de aldeias indígenas do Espírito Santo.

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