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Recall de Marcas 2023

Chocolate com essência capixaba tem doce sabor da liderança

Referência no mercado nacional, Garoto investe em vínculo com o consumidor. Portfólio com mais de 80 itens garante protagonismo

Publicado em 

04 jul 2023 às 00:13

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 00:13

Fábrica da Chocolates Garoto
Fábrica da Garoto, na Glória, Vila Velha: investimento de R$ 430 milhões até 2024 Crédito: Divulgação
Tanto em barras, como em caixas de bombons, o chocolate é um dos doces mais amados pelo brasileiro, principalmente quando falamos em Chocolates Garoto, que conta com uma história de 94 anos de produção nacional. Referência no mercado, a marca, ao longo de sua trajetória, buscou desenvolver a conexão com os consumidores.
O resultado disso é uma empresa que se relaciona diretamente com seu público e consegue despertar memórias afetivas com a história de cada produto. 
"Criamos uma conexão e uma relação bem próxima com os consumidores e, por isso, estamos sempre atentos ao que o nosso público tem a falar sobre produtos, iniciativas e tendências”, destaca o gerente de Marketing da Nestlé, Marcos Freitas."
Marcos Freitas - Gerente de Marketing da Nestlé
De acordo com o profissional, a Chocolates Garoto tem apostado na renovação e inovação do seu portfólio, que já acumula mais de 80 produtos, como a tradicional Caixa Amarela, os bombons de sucesso e os chocolates Baton, Talento e Serenata de Amor.
Marcos Freitas: “Vamos além da produção de chocolates. Estamos interessados na criação de sabores e texturas que envolvem os consumidores em experiências sensoriais inesquecíveis
Marcos Freitas destaca  relação de proximidade  com o público como valor crucial Crédito: Divulgação
Além de entregar ao mercado produtos amplamente reconhecidos, a companhia promove há mais de 30 anos a Dez Milhas Garoto, uma das principais corridas de rua do país. Para Marcos Freitas, esse incentivo é essencial para aumentar ainda mais a conexão e a relação de proximidade com os consumidores e com a população local.
“O papel que exercemos na sociedade e a forma como oferecemos experiências, como a Dez Milhas, aproximam-nos das pessoas”, pontua.
É nessa relação que a Chocolates Garoto sobressai-se no mercado brasileiro, pois consegue estabelecer histórias de afeto com seus clientes.
“Autenticidade, transformação, inovação e credibilidade também são atributos presentes na essência do nosso negócio. O consumidor pode perceber cada um deles em nossos produtos, que são produzidos com a melhor qualidade e responsabilidade. Afinal, são 94 anos de existência, em que nossa marca acredita no poder da inovação e de se reinventar com um compromisso não apenas com as necessidades dos nossos consumidores, da rede de colaboradores, fornecedores e parceiros, mas também com o planeta”, acrescenta Marcos Freitas.
Por isso, a marca, recentemente, anunciou um investimento de R$ 430 milhões nas operações para 2023 e 2024, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha, além da instalação de linhas de produção para lançamentos em categorias.
“Os investimentos seguem o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional. A Garoto segue aprimorando-se e expandindo suas linhas de produção e portfólio, sempre preocupada em oferecer o melhor produto ao consumidor e atender às tendências e transformações do mercado”, reforça o gerente.
Aliás, desde que foi fundada, a marca mantém uma história intrinsecamente relacionada com o Espírito Santo, fazendo parte do dia a dia do capixaba.
Chocolates Garoto
Conexão com colaboradores e comunidade faz parte da história da empresa Crédito: Jorge Abe/Divulgação
“Localmente, temos o privilégio de fazer parte do cenário turístico capixaba, fazendo da fábrica o segundo maior ponto turístico do Estado. Essas características, quando juntas, colaboram para que a marca seja lembrada pelos seus consumidores”, comenta.
Ou seja, para o gerente de Marketing da Nestlé, o que torna a Garoto uma empresa tão marcante na memória do público são o papel que exerce na sociedade e a forma que oferece experiências para os consumidores.
“Além de entregar produtos de alta qualidade e saborosos, também geramos empregos, desenvolvimento e sustentabilidade para as operações e para toda a comunidade local”, finaliza Marcos Freitas.

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