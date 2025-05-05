Faltam 30 dias para a grande noite de premiação do Recall de Marcas 2025

Mario Bonella e Fabíola de Paula como mestres de cerimônia no Recall de Marcas 2023. Crédito: Divulgação

“O que o consumidor não esquece, a gente reconhece”. A frase, que dita o mote do 33º Recall de Marcas A Gazeta, está prestes também a ser símbolo da noite memorável para entrega dos troféus às empresas campeãs, que dentro de 30 dias têm encontro marcado no Le Buffet Master, em Vitória. Mais uma vez, a noite de gala das marcas mais lembradas será conduzida pelos nossos apresentadores Fabíola de Paula e Mário Bonella.

Para agitar a festa para aproximadamente 400 convidados, a atração da vez é a Banda Biquíni, tocando clássicos como “Vento Ventania”, “Janaína”, “Impossível” e “Dani”. O gerente de Projetos e Eventos da Rede, Bruno Araújo, destaca a tradição e a relevância desta noite para o mercado capixaba.