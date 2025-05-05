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Faltam 30 dias para a grande noite de premiação do Recall de Marcas 2025

Empresas finalistas se preparam para celebrar o reconhecimento do público capixaba em mais uma edição do maior prêmio de lembrança de marcas do Espírito Santo. O evento será exclusivo para convidados
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

05 mai 2025 às 17:15

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 17:15

Mario Bonella e Fabíola de Paula como mestres de cerimônia no Recall de Marcas 2023.
Mario Bonella e Fabíola de Paula como mestres de cerimônia no Recall de Marcas 2023. Crédito: Divulgação
“O que o consumidor não esquece, a gente reconhece”. A frase, que dita o mote do 33º Recall de Marcas A Gazeta, está prestes também a ser símbolo da noite memorável para entrega dos troféus às empresas campeãs, que dentro de 30 dias têm encontro marcado no Le Buffet Master, em Vitória. Mais uma vez, a noite de gala das marcas mais lembradas será conduzida pelos nossos apresentadores Fabíola de Paula e Mário Bonella.
Para agitar a festa para aproximadamente 400 convidados, a atração da vez é a Banda Biquíni, tocando clássicos como “Vento Ventania”, “Janaína”, “Impossível” e “Dani”. O gerente de Projetos e Eventos da Rede, Bruno Araújo, destaca a tradição e a relevância desta noite para o mercado capixaba. 
“Ser uma marca vencedora do Recall não é tarefa fácil. A pesquisa deste ano ouviu dos consumidores da Grande Vitória mais de 2.700 menções espontâneas, abrangendo mais de 80 segmentos. Então, quando uma marca recebe essa chancela de campeã, significa que ela construiu uma relação sólida com as pessoas, investiu em conexão e evolução. Isso merece ser celebrado com uma grande festa. Estamos empolgados”, destacou.

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