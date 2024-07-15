Descubra o novo pré-lançamento da Morar em Vila Velha

Projeto mostra área de lazer do Colina das Amoras, no bairro Ataíde, que terá unidade de dois e três quartos Crédito: Morar

Ter uma casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Quem está pensando em investir em um imóvel precisa ficar atento às oportunidades do mercado. Até porque esse é um dos bens mais valiosos que uma pessoa conquista na vida. De olho na crescente demanda pelo município de Vila Velha, a Morar Construtora prepara mais um lançamento na região: o Colina das Amoras, no bairro Ataíde, com unidades de dois e três quartos, incluindo opções com suíte e quintal privativo.

“É um projeto novo e diferente do que fazemos atualmente, principalmente em se tratando dos acabamentos. Tem uma ótima localização. As unidades de dois quartos devem ser vendidas a partir de R$ 289 mil e as unidades com três quartos, a partir de R$ 360 mil”, informa o diretor comercial e de marketing da Morar, Filippe Vieira.

O pré-lançamento segue uma sequência de empreendimentos de sucesso da construtora no município, onde atua desde 2019. Filippe explica que os novos investimentos vêm para reforçar a expertise da Morar no segmento intermediário. O objetivo, de acordo com ele, é suprir uma lacuna existente da tipologia, pensando em construções para atender famílias com renda de cinco a dez salários mínimos.

"Percebemos que as opções em Vila Velha, hoje, são de unidades Minha Casa Minha Vida (MCMV) ou médio padrão, a partir de R$ 600 mil e R$ 700 mil para apartamentos de dois quartos. Existe uma carência de imóveis intermediários, principalmente em apartamentos de três quartos." Filippe Vieira - Diretor comercial e de marketing da Morar

Filippe avalia que um dos desafios atuais no mercado imobiliário em Vila Velha é encontrar terrenos e aprovar a viabilidade dos projetos. Isso torna o setor bastante competitivo. “Conseguimos nos consolidar na cidade adquirindo bons terrenos e desenvolvendo projetos diferenciados. A projeção é seguir investindo no desenvolvimento urbano da cidade com a realização de produtos diversificados e com a qualidade Morar”, afirma.

Para o diretor, a Morar tem conseguido se sobressair bem no segmento, apostando, principalmente, em bons projetos.

Oportunidades para diversos públicos

Vale destacar que a Morar continua desenvolvendo empreendimentos para o público com renda de até R$ 8 mil, como explica Filippe, assim como também tem ficado de olho na faixa com renda de até R$ 12 mil.

“Chegamos a vender para famílias com renda de dois salários mínimos. Hoje, a realidade, por conta dos aumentos dos custos, é um pouco diferente. Porém, com os auxílios dos governos estadual e federal para compra do primeiro imóvel, famílias de renda de três salários ainda estão conseguindo comprar com facilidade. Estamos desenvolvendo novos projetos e pretendemos lançar ainda esse ano um projeto para famílias com renda de cinco a dez salários”, destaca.

Filippe Vieira, diretor comercial e de marketing da Morar, destaca olhar para os empreendimentos intermediários Crédito: Morar

Inclusive, a Morar conta com uma política muito flexível para pagamento da entrada, o que torna os empreendimentos acessíveis para diversas faixas de renda e contribui para realizar o sonho da casa própria.

“Sabemos que essa é a maior dor de quem busca o primeiro imóvel, nossos clientes ficam muito gratos em conseguir realizar esse sonho por conta da nossa política de vendas”, finaliza.

Morar Construtora

Fundada em 1981, com seus primeiros empreendimentos erguidos em Jardim da Penha, Vitória, a Morar tem mais de 11 mil lares entregues, o equivalente a mais de 1,5 milhão de metros quadrados (m²) construídos, estando entre uma das 100 maiores construtoras do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Intec Brasil.