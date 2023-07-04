Cerimonial faz a festa, celebra vitória e brinda à alta gastronomia

Le Buffet Master, em Jardim Camburi, foi a primeira casa inaugurada do Grupo Crédito: Divulgação

De casamentos a formaturas e festas de aniversário, realizar cerimônias tão significativas exige grande responsabilidade. Mas, para se destacar nesse mercado, não basta entregar apenas uma boa festa. É necessário também inovar e oferecer aos convidados experiências inesquecíveis, como a Le Buffet tem priorizado há quase 30 anos.

Em mais uma edição do Recall de Marcas A Gazeta, a empresa ficou na liderança na categoria “Cerimonial de Festas”. Para a sócia Giovanna Rosa, o reconhecimento do público capixaba vem do serviço de excelência dado a cada festa.

"A alta gastronomia está presente como essência do Grupo Le Buffet. Também fazem parte da essência o atendimento personalizado e o prazer em servir, além do amor e carinho que cada cliente e cada convidado são tratados. Não medimos esforços para ajudar a realizar sonhos." Giovanna Rosa - Sócia-fundadora do Grupo Le Buffet

A empresa surgiu em 1995, ainda em uma estrutura modesta, com Giovanna comandando a cozinha e o marido, André Rosa, cuidando da área comercial. Os eventos eram realizados em locais menores, ainda sem um espaço próprio.

Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, marca expansão do Grupo Crédito: Divulgação

“De pouco em pouco, a gastronomia foi ganhando espaço, o atendimento foi conquistando público, e vimos a necessidade de ter a primeira casa Le Buffet. Ainda sem termos a casa própria, a garagem da casa da Giovanna foi transformada em um pequeno salão de festas”, relembra André.

Em pouco tempo, surgiu a necessidade de um espaço maior. Em 2002, tiveram início as obras do Le Buffet Master, em Jardim Camburi, inaugurado no ano seguinte. O casal viu a necessidade de outro espaço e então mergulhou na expansão, lançando o Le Buffet Lounge e o Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, em 2014.

“O Le Buffet Lounge possui área coberta opcional e linda vista para o canal da ilha. O Le Buffet Master tem uma das melhores acústicas do Brasil. É o único do Estado com gerador próprio e sustentação aérea na sua estrutura. O Grupo se preocupa ainda com a sustentabilidade. Tem 1.200 metros quadrados de painéis solares que formam uma usina de energia solar”, complementa André.

Le Buffet Lounge tem uma das melhores acústicas do país, segundo os sócios Crédito: Divulgação

Terra inspiradora

Para Giovanna, o Espírito Santo é mais que morada da empresa, é inspiração. “O Grupo Le Buffet orgulha-se em fazer parte da memória e dos sonhos de muitos capixabas. No ano de 2008, expandiu-se o Le Buffet Catering para todo o Brasil. Levamos a cozinha itinerante com a mesma qualidade e excelência das casas para qualquer lugar do território nacional, personalizando a alta gastronomia de acordo com a necessidade do cliente.”

Giovanna e André Rosa comandam o Le Buffet Crédito: Divulgação

Na avaliação dos proprietários, o diferencial da marca é a alta gastronomia alinhada à personalização e inovação. “O Le Buffet sempre mantém seus sucessos gastronômicos, como o famoso camarão do Le Buffet e as ilhas icônicas, mas faz buscas incessantes por novos pratos e novas apresentações dessas criações na ‘cozinha laboratório’, que possui equipamentos exclusivos e importados. O Le Buffet se posiciona como família, a equipe é unida e tem colaboradores desde o primeiro ano de inauguração”, pontua Giovanna.

É festa

Para se manter na memória dos clientes, a empresa busca evoluir com o lançamento de produtos, mantendo a gastronomia em evidência, destaca a sócia. “Valorizamos cada cliente e produzimos eventos inesquecíveis com ajuda de uma equipe empenhada, experiente e muito alegre, sem deixar, é claro, a sofisticação e modernidade de lado”, enfatiza.

Para os próximos anos, a empresa quer alcançar novos desafios e se prepara para a celebração do 30º aniversário.