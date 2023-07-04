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Recall de Marcas 2023

Cerimonial faz a festa, celebra vitória e brinda à alta gastronomia

Prestes a completar 30 anos, o consagrado Le Buffet tem por missão proporcionar experiências inesquecíveis e serviço de excelência

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 00:07

Publicado em 

04 jul 2023 às 00:07
Le Buffet Master
Le Buffet Master, em Jardim Camburi, foi a primeira casa inaugurada do Grupo Crédito: Divulgação
De casamentos a formaturas e festas de aniversário, realizar cerimônias tão significativas exige grande responsabilidade. Mas, para se destacar nesse mercado, não basta entregar apenas uma boa festa. É necessário também inovar e oferecer aos convidados experiências inesquecíveis, como a Le Buffet tem priorizado há quase 30 anos.
Em mais uma edição do Recall de Marcas A Gazeta, a empresa ficou na liderança na categoria “Cerimonial de Festas”. Para a sócia Giovanna Rosa, o reconhecimento do público capixaba vem do serviço de excelência dado a cada festa.
"A alta gastronomia está presente como essência do Grupo Le Buffet. Também fazem parte da essência o atendimento personalizado e o prazer em servir, além do amor e carinho que cada cliente e cada convidado são tratados. Não medimos esforços para ajudar a realizar sonhos."
Giovanna Rosa - Sócia-fundadora do Grupo Le Buffet
A empresa surgiu em 1995, ainda em uma estrutura modesta, com Giovanna comandando a cozinha e o marido, André Rosa, cuidando da área comercial. Os eventos eram realizados em locais menores, ainda sem um espaço próprio.
Le Buffet Studio, em Jardim da Penha
Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, marca expansão do Grupo Crédito: Divulgação
“De pouco em pouco, a gastronomia foi ganhando espaço, o atendimento foi conquistando público, e vimos a necessidade de ter a primeira casa Le Buffet. Ainda sem termos a casa própria, a garagem da casa da Giovanna foi transformada em um pequeno salão de festas”, relembra André.
Em pouco tempo, surgiu a necessidade de um espaço maior. Em 2002, tiveram início as obras do Le Buffet Master, em Jardim Camburi, inaugurado no ano seguinte. O casal viu a necessidade de outro espaço e então mergulhou na expansão, lançando o Le Buffet Lounge e o Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, em 2014.
“O Le Buffet Lounge possui área coberta opcional e linda vista para o canal da ilha. O Le Buffet Master tem uma das melhores acústicas do Brasil. É o único do Estado com gerador próprio e sustentação aérea na sua estrutura. O Grupo se preocupa ainda com a sustentabilidade. Tem 1.200 metros quadrados de painéis solares que formam uma usina de energia solar”, complementa André.
Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha
Le Buffet Lounge tem uma das melhores acústicas do país, segundo os sócios Crédito: Divulgação

Terra inspiradora

Para Giovanna, o Espírito Santo é mais que morada da empresa, é inspiração. “O Grupo Le Buffet orgulha-se em fazer parte da memória e dos sonhos de muitos capixabas. No ano de 2008, expandiu-se o Le Buffet Catering para todo o Brasil. Levamos a cozinha itinerante com a mesma qualidade e excelência das casas para qualquer lugar do território nacional, personalizando a alta gastronomia de acordo com a necessidade do cliente.”
Giovanna e André Rosa, casal que comanda o Le Buffet
Giovanna e André Rosa comandam o Le Buffet Crédito: Divulgação
Na avaliação dos proprietários, o diferencial da marca é a alta gastronomia alinhada à personalização e inovação. “O Le Buffet sempre mantém seus sucessos gastronômicos, como o famoso camarão do Le Buffet e as ilhas icônicas, mas faz buscas incessantes por novos pratos e novas apresentações dessas criações na ‘cozinha laboratório’, que possui equipamentos exclusivos e importados. O Le Buffet se posiciona como família, a equipe é unida e tem colaboradores desde o primeiro ano de inauguração”, pontua Giovanna.

É festa

Para se manter na memória dos clientes, a empresa busca evoluir com o lançamento de produtos, mantendo a gastronomia em evidência, destaca a sócia. “Valorizamos cada cliente e produzimos eventos inesquecíveis com ajuda de uma equipe empenhada, experiente e muito alegre, sem deixar, é claro, a sofisticação e modernidade de lado”, enfatiza.
Para os próximos anos, a empresa quer alcançar novos desafios e se prepara para a celebração do 30º aniversário.
“Buscamos sempre a superação e representamos com excelência a gastronomia capixaba, mas mantendo todo o know-how de uma gastronomia internacional. Portanto, para este e os próximos anos, aguardem novos lançamentos e parcerias, além da comemoração de 30 anos do Grupo Le Buffet”, conclui Giovanna.

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