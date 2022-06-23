Arrojo e inovação não saem de linha em concessionária do ES

Loja CVC no Espírito Santo: meta é responder por 65% das vendas Chevrolet no Estado Crédito: Divulgação

Atendimento de qualidade com foco na total satisfação do cliente, excelência na prestação de serviços, investimentos em comunicação, inovação nas ações de vendas e relacionamento duradouro com os clientes. Esses são alguns dos fatores que colocam a CVC em posição de destaque no ranking das mais relevantes concessionárias de veículos no Espírito Santo.

Com metas engajadoras, a empresa aposta em um futuro ainda mais favorável. As perspectivas são otimistas e incluem o aumento da participação das vendas no mercado. “A CVC trabalha com afinco para elevar a sua participação de mercado no Estado. Em 2022, a meta é ser responsável por 65% das vendas Chevrolet no Espírito Santo. A empresa também planeja showroom com serviços no interior capixaba, para maior comodidade dos clientes e para aumentar a sua área de atuação”, afirma José Braz Neto, diretor do Grupo Lider, conglomerado ao qual pertence a CVC.

José Braz Neto Diretor do Grupo Lider Crédito: Divulgação

Ao longo da sua trajetória, complementa, a CVC sempre procurou se diferenciar pela excelência na prestação de serviços. “Por 28 vezes, a revenda foi condecorada com o título ‘Concessionária A’, a classificação máxima da General Motors do Brasil. Também foi a primeira entre as concessionárias de veículos no Estado a adotar a política de propaganda permanente e consistente, o que vem contribuindo para a valorização da sua marca no mercado capixaba”, assinala.

Neto afirma que a lembrança espontânea feita pelo consumidor, inclusive com o primeiro lugar nesta 30ª edição do Recall na sua categoria, é um dos principais atributos de uma marca sólida. “O fato de a marca ser conhecida pelo público contribui no momento da decisão de compra, além de trazer vantagens competitivas para a empresa”, explica.

A CVC atua no Espírito Santo desde 1985. Em 37 anos de operações, vem construindo uma trajetória destacada, sendo responsável por mais de 60% das vendas Chevrolet no território capixaba. As lojas estão localizadas em Vitória e Serra, na Grande Vitória, e em cidades do interior do Estado, como Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Guaçuí e Nova Venécia.

CONGLOMERADO

Além disso, a CVC traz na sua essência a solidez do Grupo Lider, um conglomerado com 70 concessionárias de veículos automotores localizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas em um mercado com ampla concorrência, manter-se no ranking é sempre desafiador. Por isso, a conexão com o consumidor é tão importante, de acordo com Neto.

“O slogan ‘Tudo por você’, adotado pela CVC, traduz a política de investimento permanente no relacionamento com os clientes, fazendo com que a marca conecte-se de forma verdadeira e relevante com o consumidor”, ressalta. Ele prossegue: “A revenda reúne muitas histórias de relacionamentos duradouros com seus clientes, de pessoas que compraram seu primeiro carro há 37 anos e que, nesse período, já adquiriram variados veículos na concessionária e recomendaram a marca para familiares e amigos.”

LINHA COMPLETA

Por oferecer uma linha de veículos completa, o negócio alcança um público amplo e diversificado. Em comum, os clientes prezam por qualidade, conforto, segurança e modernidade. Em relação a produtos, a concessionária revende veículos Chevrolet, a mais completa linha de automóveis do país, “totalmente renovada no que diz respeito a design, performance, tecnologia, conectividade e eficiência energética”.

Loja com veículos Chevrolet, da CVC Crédito: Divulgação