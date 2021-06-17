Apoio financeiro aos clientes em todos os momentos

Agoracred está há 28 anos no mercado e tem se confirmado como referência no segmento de financeiras Crédito: Divulgação/Agoracred

Em tempos de crise ou de bonança, é fundamental poder contar com uma instituição financeira confiável, seja para fazer aquele empréstimo e quitar as contas, seja para investir em um novo negócio. Há 28 anos nesse mercado, a Agoracred tem se confirmado como uma referência no segmento.

Tanto é assim que, mais uma vez, a instituição foi lembrada pelo público no Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Financeira”.

Para o diretor financeiro e acionista Leonardo Bortolini, a agilidade e o estreito contato com parceiros e clientes são o segredo do sucesso.

“Temos vasto conhecimento nas diversas áreas que compõem a atividade (empréstimos pessoal e consignado, capital de giro, financiamentos de bens e investimentos), buscando disseminá-lo por toda a empresa.”

Outro aspecto que distingue a Agoracred Financeira, na avaliação de Bortolini, é a diversidade da equipe.

“Somos uma empresa que pensa nas minorias, buscando inclusão social e respeito a todos. Mais uma característica forte é que somos adeptos a ouvir e gerar espaço para que nossos colaboradores possam trazer novas ideias.”

O diretor destaca ainda o fato de a Agoracred sempre buscar soluções ágeis para seus clientes e lojistas parceiros. A empresa, diz ele, possui tecnologia de ponta, cujo foco principal é o aprimoramento constante dos processos. Além disso, a atuação exige alto grau de transparência.

Na avaliação de Bortolini, o reconhecimento do público é a resposta ao trabalho desenvolvido pela Agoracred. “O Recall da Rede Gazeta é altamente utilizado por nós como ferramenta de decisão na continuidade da estratégia ou nas mudanças de rumo que a empresa deve buscar”, ressalta.

Leonardo Bortolini diz que o Recall ajuda a empresa a definir estratégias de atuação junto ao público Crédito: Divulgação/Agoracred

O diretor sustenta ainda que, com o resultado da pesquisa, pode-se construir um caminho para ampliar a capacidade atrativa da empresa em relação aos clientes e consumidores, lojistas parceiros, investidores e stakeholders.

“O gerenciamento do processo de reconhecimento tem que fazer parte do planejamento estratégico, especialmente na identificação e na proposta de valor, para monitoramento das percepções, preferências e hábitos de nossos usuários como prestadores de serviços financeiros”, atesta Bortolini.

MAIS PROXIMIDADE

Para driblar os desafios da pandemia, a Agoracred Financeira estreitou a relação com os clientes, colaboradores e parceiros, demonstrando que suas necessidades financeiras poderiam ser atendidas. “Usamos comunicação franca como ferramenta de aproximação e fidelização dos clientes com nossa empresa”, frisa Bortolini.

Devido ao longo período de restrições de funcionamento das lojas, foram feitas adaptações.

“Os canais digitais, principalmente as redes sociais, foram muito importantes para mantermos nossos clientes informados e tirarmos suas dúvidas. Importante ressaltar que os princípios da empresa, sua governança e o envolvimento de seus colaboradores se mostraram fundamentais para que toda a empresa conseguisse se adaptar ao novo cenário e pudéssemos transpor todos os obstáculos, estando preparados para os novos desafios”, afirma o diretor.

Bortolini diz ainda que a tecnologia foi a grande aliada da Agoracred Financeira nesta crise sanitária.

“As ferramentas permitiram ao cliente pessoa física fazer seu empréstimo sem sair de casa e a nossos lojistas parceiros venderem seus produtos ao consumidor final.”