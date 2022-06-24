Ações de marketing e engajamento: estratégias para permanecer no topo

Manter a marca viva na memória do consumidor é um dos principais desafios para os profissionais de comunicação e marketing e para os gestores de negócios. Nem sempre as marcas realizam atualizações constantes de seus produtos mais perenes, mas mesmo assim conseguem garantir a satisfação e a fidelidade de seus clientes.
Lygia Bellotti, diretora-executiva da Tipz, destaca que investir no posicionamento da marca é fundamental para alcançar esse objetivo.
“Promover ações que valorizem a marca e estar presente em todos os canais de mídia e nos principais veículos de comunicação que fazem parte do dia a dia do público consumidor. Tanto no digital quanto no off-line, a convergência dessas ações faz toda a diferença.”
Além disso, ressalta Lygia, as marcas precisam se relacionar presencialmente com seus consumidores e explorar essa proximidade para somar com o engajamento digital. “Mas o elemento principal é que haja verdade em tudo o que a marca faz, tanto no conceito que ela cria para seus produtos, quanto no posicionando que ela divulga. Tem que ser genuíno.”
Estratégias de marketing e ações de engajamento para aproximar os clientes são fundamentais para a longevidade dessa fidelização que mantém as marcas de sucesso no topo da preferência dos consumidores. Canais de interação para dúvidas, sugestões e até mesmo críticas são ferramentas necessárias para estreitar esse relacionamento, o que se consegue através da construção de um eficiente canal de comunicação, mas uma gestão de sucesso para conquistar corações e mentes vai além.
Lançar novidades no mercado é um movimento de grande destaque e interesse para as empresas, mas Rafael Andaku, diretor de criação da ebrand, defende que os profissionais de comunicação e marketing e os gestores de negócios precisam se atentar para o valor de produtos e serviços que já fazem parte do dia a dia da sociedade e que podem ser modernizados para atender às demandas atuais.
Rafael cita como exemplo o setor de padaria, um serviço tradicional, já consolidado no dia a dia da sociedade, que existe há séculos e remonta a colonização portuguesa. Mas com as constantes mudanças no comportamento, na rotina e no padrão de consumo, observa o diretor da ebrand, o cliente já não vai apenas comprar o pãozinho do café da manhã.
“Hoje, o cliente quer tomar um café da tarde e fazer uma reunião de trabalho, almoçar fora de casa, fazer encomendas para festas. Entender o valor dessa relação entre o antigo e o novo fará toda a diferença na hora de pensar as estratégias de marketing e ações de engajamento que vão garantir a memória longeva do consumidor sobre uma marca”, avalia.
Em meio à era do big data e do volume crescente de dados disponíveis para obtenção de informações sobre as demandas de consumo e os padrões de comportamento do consumidor na atualidade, o diretor comercial da WL, Leonardo Laruccia, chama a atenção para a importância da criatividade na gestão das marcas.
“Quanto mais criativo for o trabalho de conexão entre a mensagem transmitida pela marca e seu público consumidor, mais esse cliente irá consumir e mais essa marca irá se fixar na sua lembrança. O cliente precisa se sentir tocado pela mensagem que a marca transmite. E para isso acontecer, a frequência dessa comunicação e dessa troca é muito importante. Por isso, o grande desafio para os profissionais de marketing é entregar conteúdos com qualidade e fazer isso com frequência”, sustenta.
RELAÇÃO DURADOURA
Preços atrativos, boas experiências na relação de consumo, comodidade de contratação ou compra e vantagens e descontos são estratégias importantes para a fidelização de clientes, mas especialistas em marketing destacam outros aspectos para criar uma relação mais duradoura de confiança e identificação dos consumidores com a marca.
Especialista em comunicação e marketing, Lucas Rezende aponta que, para deixar a marca presente na memória do consumidor, três ações estratégicas são indispensáveis:
- criar uma conexão emocional entre o consumidor e a mensagem transmitida pela marca para gerar um sentimento de reconhecimento e identificação;
- transformar essa conexão em uma ação prática, colocando o cliente e a marca em contato mais próximo para engajar esse sentimento de identificação;
- mostrar para o consumidor que a sua marca defende uma causa.
A primeira estratégia, explica Rezende, tem o potencial de fazer o público consumidor se reconhecer na mensagem que a marca transmite, se emocionar com ela e se conectar com os seus produtos. A segunda garante que a mensagem não fique apenas no discurso. Ações práticas de engajamento aproximam ainda mais as marcas de seus consumidores. E a terceira mostra que a marca possui um diferencial.
“As mulheres estão cada vez mais empoderadas, os jovens estão ganhando poder de consumo mais cedo e os homens estão em processo de transformação de valores. Então, as pessoas não querem mais comprar um produto sem entender os princípios éticos e sociais que existem por trás dele”, exemplifica.
Também especialista em comunicação e marketing, Catarina Mattedi Carneiro avalia que as conexões emocionais são as grandes responsáveis por fixar a marca na memória do consumidor.
Ela diz que essas conexões podem ser estabelecidas explorando os sentidos, como o uso de aromas exclusivos em uma loja; oferecendo mimos, como incluir balinhas na entrega do produto; ou com um atendimento atencioso, realmente interessado no que o cliente tem a dizer.
“Parece óbvio, mas manter esse relacionamento humano pode ser um desafio para as marcas, que optam muitas vezes por padronizar seus processos e acabam deixando de lado esses detalhes. Para entender como cativar o cliente, precisamos estar atentos ao que eles falam, o que valorizam, inclusive em outras marcas”, orienta.