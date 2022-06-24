Ações de marketing e engajamento: estratégias para permanecer no topo

Entre as estratégias para fidelizar o consumidor, é criar uma conexão emocional entre ele e a mensagem transmitida pela marca Crédito: Rawpixel/Freepik

Manter a marca viva na memória do consumidor é um dos principais desafios para os profissionais de comunicação e marketing e para os gestores de negócios. Nem sempre as marcas realizam atualizações constantes de seus produtos mais perenes, mas mesmo assim conseguem garantir a satisfação e a fidelidade de seus clientes.

Lygia Bellotti, diretora-executiva da Tipz, destaca que investir no posicionamento da marca é fundamental para alcançar esse objetivo.

“Promover ações que valorizem a marca e estar presente em todos os canais de mídia e nos principais veículos de comunicação que fazem parte do dia a dia do público consumidor. Tanto no digital quanto no off-line, a convergência dessas ações faz toda a diferença.”

Além disso, ressalta Lygia, as marcas precisam se relacionar presencialmente com seus consumidores e explorar essa proximidade para somar com o engajamento digital. “Mas o elemento principal é que haja verdade em tudo o que a marca faz, tanto no conceito que ela cria para seus produtos, quanto no posicionando que ela divulga. Tem que ser genuíno.”

Lygia Bellotti destaca que as marcas precisam se relacionar presencialmente com seus consumidores e explorar essa proximidade para somar com o engajamento digital Crédito: Divulgação

Estratégias de marketing e ações de engajamento para aproximar os clientes são fundamentais para a longevidade dessa fidelização que mantém as marcas de sucesso no topo da preferência dos consumidores. Canais de interação para dúvidas, sugestões e até mesmo críticas são ferramentas necessárias para estreitar esse relacionamento, o que se consegue através da construção de um eficiente canal de comunicação, mas uma gestão de sucesso para conquistar corações e mentes vai além.

Lançar novidades no mercado é um movimento de grande destaque e interesse para as empresas, mas Rafael Andaku, diretor de criação da ebrand, defende que os profissionais de comunicação e marketing e os gestores de negócios precisam se atentar para o valor de produtos e serviços que já fazem parte do dia a dia da sociedade e que podem ser modernizados para atender às demandas atuais.

Rafael cita como exemplo o setor de padaria, um serviço tradicional, já consolidado no dia a dia da sociedade, que existe há séculos e remonta a colonização portuguesa. Mas com as constantes mudanças no comportamento, na rotina e no padrão de consumo, observa o diretor da ebrand, o cliente já não vai apenas comprar o pãozinho do café da manhã.

“Hoje, o cliente quer tomar um café da tarde e fazer uma reunião de trabalho, almoçar fora de casa, fazer encomendas para festas. Entender o valor dessa relação entre o antigo e o novo fará toda a diferença na hora de pensar as estratégias de marketing e ações de engajamento que vão garantir a memória longeva do consumidor sobre uma marca”, avalia.

Rafael Andaku chama a atenção para a necessidade de dar valor a produtos e serviços que já fazem parte do dia a dia da sociedade, mas podem ser modernizados para atender às demandas atuais Crédito: Divulgação

Em meio à era do big data e do volume crescente de dados disponíveis para obtenção de informações sobre as demandas de consumo e os padrões de comportamento do consumidor na atualidade, o diretor comercial da WL, Leonardo Laruccia, chama a atenção para a importância da criatividade na gestão das marcas.

“Quanto mais criativo for o trabalho de conexão entre a mensagem transmitida pela marca e seu público consumidor, mais esse cliente irá consumir e mais essa marca irá se fixar na sua lembrança. O cliente precisa se sentir tocado pela mensagem que a marca transmite. E para isso acontecer, a frequência dessa comunicação e dessa troca é muito importante. Por isso, o grande desafio para os profissionais de marketing é entregar conteúdos com qualidade e fazer isso com frequência”, sustenta.

RELAÇÃO DURADOURA

Preços atrativos, boas experiências na relação de consumo, comodidade de contratação ou compra e vantagens e descontos são estratégias importantes para a fidelização de clientes, mas especialistas em marketing destacam outros aspectos para criar uma relação mais duradoura de confiança e identificação dos consumidores com a marca.

O grande desafio para os profissionais de marketing, na opinião de Leonardo Laruccia, é entregar conteúdos com qualidade e fazer isso com frequência Crédito: Divulgação

Especialista em comunicação e marketing, Lucas Rezende aponta que, para deixar a marca presente na memória do consumidor, três ações estratégicas são indispensáveis:

criar uma conexão emocional entre o consumidor e a mensagem transmitida pela marca para gerar um sentimento de reconhecimento e identificação;

transformar essa conexão em uma ação prática, colocando o cliente e a marca em contato mais próximo para engajar esse sentimento de identificação;



mostrar para o consumidor que a sua marca defende uma causa.



A primeira estratégia, explica Rezende, tem o potencial de fazer o público consumidor se reconhecer na mensagem que a marca transmite, se emocionar com ela e se conectar com os seus produtos. A segunda garante que a mensagem não fique apenas no discurso. Ações práticas de engajamento aproximam ainda mais as marcas de seus consumidores. E a terceira mostra que a marca possui um diferencial.

“As mulheres estão cada vez mais empoderadas, os jovens estão ganhando poder de consumo mais cedo e os homens estão em processo de transformação de valores. Então, as pessoas não querem mais comprar um produto sem entender os princípios éticos e sociais que existem por trás dele”, exemplifica.

Também especialista em comunicação e marketing, Catarina Mattedi Carneiro avalia que as conexões emocionais são as grandes responsáveis por fixar a marca na memória do consumidor.

Ela diz que essas conexões podem ser estabelecidas explorando os sentidos, como o uso de aromas exclusivos em uma loja; oferecendo mimos, como incluir balinhas na entrega do produto; ou com um atendimento atencioso, realmente interessado no que o cliente tem a dizer.