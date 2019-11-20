Publicação de Proclamas 20-11-2019

Proclamas - 20/11/19
Proclamas
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO VITOR LESSA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES e CAROLINE CLEMENTE LEITE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23412 2.: WELLINGTON RODRIGUES DE FREITAS, natural de Contagem-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 16, Apto 03, Maria Ortiz, Vitória-ES e ROSANA ALVES FARIA ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 16, Apto 03, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23413 3.: REGIS ANTONIO DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), Vendedor, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e REGIANE DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de laboratório, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23415 4.: VITOR SEABRA VACCARI DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Carijós, nº 111, Apto. 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e LETÍCIA BARRETO MERLO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carijós, nº 111, Apto. 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23416 5.: ROBSON SOARES FIGUEIRO, natural de Embu-Guaçu-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº 60, AP 309 C, Mata da Praia, Vitória-ES e ALANA OLIVEIRA QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Viola, nº 685, AP 203, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23417 6.: SAMUEL MACHADO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, nº 65, Jardim Camburi, Vitória-ES e NAHAMA PEREIRA AGUIAR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 306, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23419 7.: HENRIQUE PIAZZAROLLO COMARU RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 623, Jabour, Vitória-ES e NÚBIA MESQUITA FIORESE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 85, Jabour, Vitória-ES. 23421 8.: GILSON DA CRUZ, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autonomo da construção civil, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 136, Maria Ortiz, Vitória-ES e VERA LÚCIA SALARINI PESENTE, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), Recepcionista, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 136, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23422 9.: YURI EUFRASIO RAGI MARIANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 91, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELA SOUZA SOARES DE ABREU, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), coach, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 91, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23423 10.: PATRICK MORANDI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), carga e descarga, residente na Rua São Pedro, nº 270, Jabour, Vitória-ES e VANESSA ALVES LUCIDATO, natural de São João de Meriti-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua São Pedro, nº 270, Jabour, Vitória-ES. 23424 11.: WELLINGTON DA SILVA LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUZIMÉLIA PAULA BARCELOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA MATTA FERNANDES, natural de Niterói-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Beira Mar, nº 506, Quadra S, Lote 01, Bicanga, Carapina, Serra-ES e SILVANA GOULART XAVIER, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Beira Mar, nº 506, Quadra S, Lote 01, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29367 2.: JOSÉ CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, natural de Mucuri-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), mecânico hidráulico, residente na Rua Apiacá, nº 34, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e MIRIAN DA VITORIA, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Apiacá, nº 34, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29368 3.: DEIVID SILVA DA CRUZ, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Regina Paiva Barbosa, nº 50, Taquara I, Carapina, Serra-ES e DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Regina Paiva Barbosa, nº 50, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 29369 4.: GABRIEL CAMPIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dominique, nº 06, Chico City, Carapina, Serra-ES e DEBORAH AMORIM TRIGUEIRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dominique, nº 06, Chico City, Carapina, Serra-ES. 29371 5.: JURACY ROCHA SANTOS, natural de ITAJUIPE-BA, com 65 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua dos Ipês, nº 46, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e SUELI MORAES DE BRITO, natural de Aurelino Leal-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua dos Ipês, nº 46, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29373 6.: MATHEUS CLABUNDE CARDOSO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa Nº747, Condominio Vila Geriba, Bloco 08 Apartamento 504, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e PRISCYLLA DE SALES CUSTODIO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa Nº747, Condominio Vila Geriba, Bloco 08 Apartamento 504, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 29374 7.: PAULO SERGIO DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e ANELISA HAND, natural de Domingos Martins-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 29375 8.: EDSON DE FREITAS MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), ajudante de produção, residente na Rua das Margaridas, nº 83, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua das Margaridas, nº 83, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29376 9.: ALDERICO DE JESUS, natural de Alcobaça-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Siriema, 15, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA GIRLANE SILVA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua Siriema, 15, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29377 10.: EVERTON SANTANA SANTOS, natural de Cabo de Santo Agostinho-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Hárpia, nº 196, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINA SANTOS NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hárpia, nº 196, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29382 11.: JEOVÁ DE OLIVEIRA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisor de segurança, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Apartamento 203, Bloco 07, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LUCINEIA ALVES DE SOUZA, natural de Dom Silvério-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Apartamento 203, Bloco 07, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS HELMER NEVES, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Ana Brandão, 12, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LARIANA SILVEIRA DE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua Jurema Barbosa Almeida, nº 51, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 03992 2.: GUSTAVO SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Severiano Silva, nº 99, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e SARAH CRISLEN EUTROPES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua José Correia de Lima, nº 100, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 03998 3.: SEBASTIÃO NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), retificador mecânico, residente na Rua Ângelo Frasson, S/N, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA, natural de Belém-PA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ângelo Frasson, S/N, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04011 4.: BRUNO LUIZ FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), acadêmico em engenharia civil, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 500, Paul, Vila Velha-ES e SAMARA LORENA OLIVEIRA LARDOSA, natural de Belém-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 500, Paul, Vila Velha-ES. 04016 5.: JOSÉ PAULO DA CONCEIÇÃO DO SANTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Joel Antonio de Jesus, Nº264, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ALEANDRA CORRÊA SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Joel Antonio de Jesus, Nº16, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04023 6.: DAVID MARCOS DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua Adolfina Zamprogno, Nº 217, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e RIANE DOS ANJOS PEREIRA, natural de Jordânia-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Adolfina Zamprogno, Nº 217, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04024 7.: MARCIO DOMINGUES LUCIANO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Paulo Araújo, Nº 6, Vila Batista, Vila Velha-ES e JAQUELINE MARIA AFONSO, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Paulo Araujo, Nº 06, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04025 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO AURELIANO GONÇALVES FERNANDES THEODORO, natural de Belém-PA, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, Edifício Presidente Kenedy, Apt° 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDRESSA RAMOS DALTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), inspetora de aluno, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, Edifício Presidente Kenedy, Apt° 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07404 2.: BRUNO COSTA DE ANDRADE, natural de Belford Roxo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Celso Cláudio, Nº315, Ed. Atalaia, Apto. 1105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DIANA ALMEIRO DA COSTA, natural de Niteroi-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua José Celso Cláudio, Nº315, Ed. Atalaia, Apto. 1105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07405 3.: ÁLLAN RANGEL GAUDIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Belém, nº 450, Itapuã, Vila Velha-ES e THATYANE BIMBATO PATROCÍNIO LOPES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 500, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 07406 4.: DERCI SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 81 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Orminda Machado Durte, nº 66, Ed. Fragata, Apt. 203, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e SOLANGE MEIRELLES PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Ed. Fragata, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 17988 5.: ANTONIO PAULO LANÇA BADAGOLA, natural de Grandola-Setubal-Portugal-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), geólogo, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 304, Aptº 304, Ed Mar Verde, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SHIRLEY DE MOURA DE JESUS MORAIS, natural de Brasília-DF, com 37 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 334, Aptº 304, Ed Mar Verde, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17989 6.: MAURO BONFIGLIO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vinte e Um, nº 85, Santa Monica, Vila Velha-ES e EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dez, nº 3, Vale Esperança, Cariacica-ES. 17990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSNIR SAMORA MATIAS, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Instrutor de cursos livres, residente na Avenida Maruípe, nº 260, Santa Cecília, Vitória-ES e GABRIELLA LUIZZE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), instrutora educacional, residente na Avenida Maruípe, nº 260, Santa Cecília, Vitória-ES. 23726 2.: ABNER DE SOUSA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua Sete de Setembro, nº 04, Industrial, Vila Velha-ES e THAISLAINE GONÇALVES MARTINS, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 50, Maruípe, Vitória-ES. 23732 3.: JOSÉ CARLOS PEREIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), técnico em edificações, residente na Avenida Adolpho Cassoli, Nº11 , Maruípe, Vitória-ES e MARTA CRISTINA FRANÇA, natural de Itaguaçu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pelé,4, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 23733 4.: ÁLEF FREITAS LOPES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Escadaria Engenheiro Bassine, S/n, Romão, Vitória-ES e FERNANDA BARBOSA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Escadaria Engenheiro Bassine, S/n, Romão, Vitória-ES. 23734 5.: FERNANDO MARIANO MESTRE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua João Germano de Mello, nº 306/203, Jardim Atlântico, Serra-ES e GRASIELLY DIAS QUIRINO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Roberto Silveira, nº 81, Apto 101, Santa Martha, Vitória-ES. 23736 6.: WENDEL DE ASSIS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua João Bastos Vieira, nº 211, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e JEOVANA MARQUES FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Bastos Vieira, nº 211, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON PRATES NOGUEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES e ELISANGELA ROCHA ALMEIDA, natural de Alcobaça-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES. 06749 2.: VINICIUS DE PAULA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção refratario, residente na Rua Machado do Assis, nº 28, Universal, Viana-ES e MILENA CANDIDO FELIPE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Machado do Assis, nº 28, Universal, Viana-ES. 06753 3.: FERNANDO TOMÉ COELHO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), analista operacional, residente na Rua Espirito Santo, N° 30, Vila Bethania, Viana-ES e TALYTA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo educacional, residente na Rua Espirito Santo, N° 30, Vila Bethania, Viana-ES. 06755 4.: REINALDO DAMACENO DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Francisco Alves, S/n°, Vila Bethânia, Viana-ES e SAMELA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jundiaí, nº 114, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06758 5.: SÍDNEI GONÇALVES DE LIMA, natural de Lajinha-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 05, Canaã, Viana-ES e JANETE DA SILVA, natural de Diadema-SP, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João Del Rey, nº 16, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ TAVARES DA CUNHA, natural de Aimorés-MG, com 70 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Alameda N, s/nº , Jabaeté, Vila Velha-ES e IRACI DE ALMEIDA, natural de Coração de Maria-BA, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Alameda N, s/nº , Jabaeté, Vila Velha-ES. 08080 2.: BISMARCK LOUREIRO VITURINO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Nossa Senhora Nazaréth, nº 7, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SARA GONÇALVES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Nazaréth, nº 7, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08083 3.: LEONARDO SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 42,, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e HALANA DOS ANJOS MACIEL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho 42, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS BRUNORIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua São Marcos, nº 26, Santa Inês, Vila Velha-ES e THAINÁ NUNES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, Nº 81, Ibes, Vila Velha-ES. 232728242 2.: WELVERSSON GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Aristides Miranda, nº 186, Aribiri, Vila Velha-ES e FERNANDA DIOGO GOMES, natural de Petrópolis-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Aristides Miranda, nº 186, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÉLIX BAHIENSE TAVARES, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Walber Cecilio Pinheiro, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e DAYANA NESPOLI DE ASSIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Walber Cecilio Pinheiro, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 08522 2.: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, natural de Campo Mourão-PR, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Bálsamo, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA APARECIDA DE PAULA, natural de Lajinha-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Bálsamo, Zona Rural, Iúna-ES. 08523 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de novembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADERBAL JORGE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Soldado Efrano Rodrigues de Oliveira, nº 101, Estrelinha, Vitória-ES e MARIANA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Sargento José Homero Dias, 30, Estrelinha, Vitória-ES. 16869 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY OKUMISKI SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av Sete de Setembro, 185, Centro, João Neiva-ES e BIANCA LUCAS LIMA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Av Sete de Setembro, 185, Centro, João Neiva-ES. 02999 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi