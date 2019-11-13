Proclamas - 13/11/19
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CLARINDO, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, nº 5, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e MARTA MARIA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Principal, nº 5, Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 29336 2.: OBEDIAS COSTA DE JESUS, natural de Boa Lembrança-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Iguapé, nº 519, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e LUCIANA BARRETO, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Iguapé, nº 519, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29337 3.: RODRIGO LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Conceição do Castelo, 225, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e VANUSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Conceição do Castelo, 225, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29338 4.: LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tangará, nº 9, Quadra 169, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ ALVARENGA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tangará, nº 9, Quadra 169, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29339 5.: WEVERTON REIS LIRIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Jesus Menino, 316, Jose de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e RANNIÉLLY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Jesus Menino, 316, Jose de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29340 6.: BRUNO FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Manoel Carlos Miranda, 18, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e VERÔNICA BATISTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Manoel Carlos Miranda, 18, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29342 7.: THALES RENAN DE AGUIAR BROTTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biologo, residente na Rua Raimundo Correia, 173, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES e INGRID SANTANA ENGELENDER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Raimundo Correia, 173, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29343 8.: JOÃO HENRIQUE LIMA SOARES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Paranaguá, nº 139, Barcelona, Carapina, Serra-ES e GIANI SEPULCHRO FRINHANI, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Paranaguá, nº 139, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29344 9.: ISMAEL BERNADO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua Pedra Azul, nº 24, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MARCELA MARTINS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedra Azul, nº 24, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), supervisor, residente na Rua Aluysio Simoes, nº 746, Monte Belo, Vitória-ES e RAPHAELLE AVELLAR NOGUEIRA DA GAMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), desing de festas, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 261, Ed. Terremolinos Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23391 2.: CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE, natural de Serra-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), Servidor público aposentado, residente na Rua Silvino Grecco, nº 708, Jardim Camburi, Vitória-ES e VANUSA BARBOSA ESTEVES, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 717, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23392 3.: CÁSSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Professor de educação física, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro - até 603 - Lado Ímpar, nº 33, Pontal de Camburi, Vitória-ES e BRENDA CORREIA GONÇALVES, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), Enfermeira, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro - até 603 - Lado Ímpar, Nº 33 , Pontal de Camburi, Vitória-ES. 23400 4.: EVANDRO DIAS ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 05, Goiabeiras, Vitória-ES e ISABELA CRISTINA SALLES TOLENTINO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 05, Goiabeiras, Vitória-ES. 23402 5.: JESUS DE LARA ORTIZ, natural de San Luis Río Colorado-ET, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 71, Ed. Tulisa Apto A-108, Jardim da Penha, Vitória-ES e MELISSA DE SÁ PASSOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 71, Ed. Tulisa Apto A-108, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON ROCHA DE LIMA, natural de Conceição da Barra-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), cobrador aposentado, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 440, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELIETE DOS SANTOS NEITZE, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Cristovão Colombo, 440, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07391 2.: PAULO RUI USBERT ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Quatro, nº 283, Ed. Haroldo Rosa, Apto.401, Santa Mônica, Vila Velha-ES e SUELEM CAMPOS CAETANO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em saúde bucal, residente na Rua Odete Pires Nery, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 07392 3.: THADEU FONSECA POZZI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Gerente de TI, residente na Rua Paulo Silva, Nº 66, Mata da Praia, Vitória-ES e AMANDA PISSINATE DO NASCIMENTO SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17979 4.: FÁBIO BARBOSA DE LIMA, natural de Santos-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Araguaia, nº 85, Glória, Vila Velha-ES e PRISCILLA LEÃO DE PAIVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de restaurante, residente na Rua Araguaia, nº 85, Glória, Vila Velha-ES. 17980 5.: RICARDO KATO, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), piloto, residente na Rua Goiania, número 151, apartamento 1504, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e CYNTIA D'AMBROSIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Goiania, nº 151, Ap 1504, Itapoa, Vila Velha-ES. 17981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVONALDO MONTEIRO NUNES, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Lavador de carros, residente na Rua São Vicente, nº 91, São José, Vitória-ES e RAYANE APARECIDA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 91, São José, Vitória-ES. 16859 2.: WESLEY SIMÕES SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua João Soares, nº 15, Bela Vista, Vitória-ES e ESTER GOUVÊA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Soares, nº 15, Bela Vista, Vitória-ES. 16860 3.: ROBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Benedito, nº 403, Bela Vista, Vitória-ES e SAVANA DE OLIVEIRA FLORES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito, nº 403, Bela Vista, Vitória-ES. 16861 4.: EDNALDO DE MATOS, natural de Prado-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Alto Belo, 146, Conquista, Vitória-ES e GECIMARA ALVES BATISTA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rampa Alto Belo, N° 146, Conquista, Vitória-ES. 16862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PAULO DA SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Hugo Chagas, nº 334, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LILIANE SOARES BELARMINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Serraria, nº 334, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728236 2.: VIRGILIO MARTINS PROFÉTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Deolindo Perim, nº 90, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e CELINA VIANNA DE SOUSA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Angelo Borgo, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728237 3.: RENAN LAYBER BERNARDES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administador, residente na Rua Maria Amália de Freitas Caldeiras, nº 04, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARIANA DE SOUZA PEIXOTO, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Maria Amália de Freitas Caldeiras, 04, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728238 4.: MARCELO MIOTTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Assunção, nº 96, Araçás, Vila Velha-ES e ANA LUIZA PIGNATON, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Assunção, nº 96, Araçás, Vila Velha-ES. 232728239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VENICIUS MARQUES DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Antonio Marcos Scheidegger, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ELIANE SOUZA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Antonio Marcos Scheidegger, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08070 2.: UELTON BRITO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Boa Vista, nº 09, Barramares, Vila Velha-ES e THINAISA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Boa Vista, nº 09, Barramares, Vila Velha-ES. 08071 3.: ELISEU DE JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de obra, residente na Rua das Acacias, nº 1023, Morada da Barra,, Vila Velha-ES e ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua das Acacias, nº 1023, Morada da Barra,, Vila Velha-ES. 08073 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONAM COMETTI LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 187/204-B, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA RAÍSA DA SILVA LADIPO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de planejamento, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 187/204-B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23714 2.: SAMUEL HUSSIN COUTO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, nº 530 Apt 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÉSSICA LUCIANO BARCELOS, natural de Montes Claros-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, nº 530 Apt 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23716 3.: WESCLEI TEIXEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico de mecânica, residente na Rua Maria Amélia, nº 195, Bela Vista, Vitória-ES e PRISCILA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente de relacionamento com o cliente, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 44, Bonfim, Vitória-ES. 23717 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MOÍSES EVARISTO VIEIRA DE MIRANDA e MARIA DEUZILENE ALVES DE SOUZA, ele natural de Surubim-PE, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pastor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Serra Talhada-PE, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Balconista, residente em Vila Velha-ES. 2.:JONATHAN NASCIMENTO DUTRA e PATRÍCIA PEREIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico de suporte, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 12 de Novembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:JOCENILDO PINTO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 13 de fevereiro de 1987, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Projetada, s/nº, Centro, Duas Barras , Itapemirim-ES, filho de JOVANIL SIMÕES FERREIRA e MARLENE PINTO FERREIRA e JULIANA MARQUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 03 de janeiro de 1993, estado civil solteira, profissão lavradora, residente na Rua Projetada, s/nº, Centro, Duas Barras, Itapemirim-ES, filha de JONAS MARQUES PEREIRA e MARIA DAS NEVES MARQUES PEREIRA. 2.:VICTOR DA CRUZ GALVÃO, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido em 07 de outubro de 1983, estado civil solteiro, profissão cirurgião dentista empresário, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de MARIO SERGIO LOMBA GALVÃO e ELVIRA MARIA TEIXEIRA DA CRUZ GALVÃO e YURIANE BARBOSA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Brasília-DF, nascida em 01 de março de 1996, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de LUIZ ANTONIO DA SILVA e NELIENE BARBOSA DOS SANTOS SILVA Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON MERLO PADOVANI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gal Osorio, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES e LIDIANE CONCEIÇÃO DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Gal Osorio, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR TONON PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Av. Arlindo Vicente, Nº 251, Ericina, Ibiraçu-ES e IZABELA CARRARA TOREZANI, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Arlindo Vicente, Nº 251, Ericina, Ibiraçu-ES. 00783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 12 de novembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: UESLEI SANTOS LOPES, natural de Montanha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua João Pinheiro, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES e KELÉM DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Pinheiro, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES. 09758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã