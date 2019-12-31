Proclamas - 31/12/19
Proclamas
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO RODRIGUES PINTO DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua das Pêras, nº 06, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA MILANEZ TOM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Belém, nº 125, Aptº 604, Itapuã, Vila Velha-ES. 07446 2.: JULIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, N°1192, Santa Inês, Vila Velha-ES e GREYZIELLE CAVALCANTE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, Nº1192, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07447 3.: JEANN SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Bloco A, Aptº 410, Residencial Villa Dorata, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MARINA MELO BRANDÃO, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira biomédica, residente na Rua São Paulo, nº 28, Aptº 201, Centro, Governador Valadares-MG. 07448 4.: LUIZ ARAGÃO ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Aptº 1105, Bloco D, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MIRIELE TEREZINHA THIENGO CORTEZINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), líder de vendas, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Ed. Res. Vera Cruz, Aptº 1105, Bloco D, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07449 5.: CLERES FERREIRA DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista operador, residente na Rua São Paulo, nº 03, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e VALERIA NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), representante de telemarketing, residente na Avenida Ceará, nº 501, Bloco C, Aptº 101, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07450 6.: EDSON GOMES SOARES, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Aptº 305, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e REGIANE PAIVA DOS SANTOS, natural de Miradouro-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Canal, nº 42, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 18068 7.: GEOVAN GOMES VALADÃO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Goiânia , 151, Itapuã,, Vila Velha-ES e SAMIRA CALDAS SIMÕES, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Rua Goiânia, 151, Ap 403, Itapuã, Vila Velha-ES. 18069 8.: GUILHERME ROXO PICCIN, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Analista de Sistemas, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 200, Apto 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETICIA BANDEIRA DETORI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública, residente na Rua Diógenes Malacarne, 200, Ap 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18070 9.: ALAMIR JOSÉ RIBEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Antonio Ataide, 323, Apto 201, Sentro, Vila Velha-ES e ANGELA NOLASCO RIBEIRO, natural de Guaçui-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Antônio Ataíde, 323, Centro, Vila Velha-ES. 18071 10.: MARCOS HENRIQUE PEDRINI MORETTI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia do Sol, nº 2500, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MELINA MARTINELI BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Guanabara, 1542, Bloco A2, Apto 207, Itapuã, Vila Velha-ES. 18072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELDER COSTA VELOSO DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 200, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAÍSA MATOS MENGAL, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 200, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23516 2.: RAFAEL JEKEL LOUZADA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 369, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA LUIZA DE FIGUEIREDO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 369, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23522 3.: LEANDRO ANDERSON CARVALHO SALES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público estadual, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA FRAGA FERRÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23524 4.: YVIS PINTO DE MORAES, natural de Niterói-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 1050, Jardim Camburi, Vitória-ES e HINGRID ZAMBON DAZILIO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 1050, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23525 5.: ANDRÉ MURARI SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 81, Ap 303, Ed. Ticiano, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA ROCHA CESCONETTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 81, Ap 303, Ed, Ticiano, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23527 6.: DIEGO ROSA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua Homero Nascimento, nº 28, República, Vitória-ES e ISNARA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Homero Nascimento, nº 28, República, Vitória-ES. 23528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZALDO JOSÉ DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico aposentado, residente na Rua Ubu, S/n, Parque Residencial Valparaíso, Carapina, Serra-ES e ELIANA PEREIRA ALVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ubu, S/n, Parque Residencial Valparaíso, Serra-ES. 29536 2.: DINAZIO SEPULCHRO DOS REIS, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de manutenção, residente na Rua 13 de Maio, nº 05, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e DJENNIFER BRENDA DE MELLO SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua 13 de Maio, nº 05, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29537 3.: WENES LEITE SOUZA, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Belo Horizonte , nº 186 , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e MYLLENE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Belo Horizonte , nº 186 , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29538 4.: THIAGO PINHEIRO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Reserva Camarás, Torre 1, Apartamento 1002, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GABRIELA GOMES FERREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Reserva Camarás, Torre 1, Apartamento 1002, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29539 5.: RONALDO PINHEIRO DE SOUZA SILVA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Dom Marcos Teixeira, 6, Novo Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e DANIELA DA MOTA CARVALHO, natural de São João de Meriti-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Dom Marcos Teixeira, 6, Novo Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE JOSÉ MEYRELLES AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Avenida Castelo Branco, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e CLEIDILÉIA SANTA LIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Avenida Castelo Branco, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08133 2.: JÚNIO PEDROSO BANDEIRA, natural de Encruzilhada-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de produção, residente na Avenida Rio Branco, nº 215, Barramares, Vila Velha-ES e ÉRICA VIANA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Avenida Rio Branco, nº 215, Barramares, Vila Velha-ES. 08135 3.: RENATO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Goiânia-GO, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Continental, nº 07, Barramares, Vila Velha-ES e PATRICIA FERREIRA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretaria, residente na Rua Continental, nº 07, Barramares, Vila Velha-ES. 08136 4.: JORGE CORRÊA FILHO, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida A, S/nº, Morada de Itaianga, Interlagos, Vila Velha-ES e MARCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), representante comercial, residente na Avenida A, S/nº, Morada de Itaianga, Interlagos, Vila Velha-ES. 08137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON CALAVORTY, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua São José, nº 17, Itacibá, Cariacica-ES e ADRIANA MACHADO DA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São José, nº 17, Itacibá, Cariacica-ES. 12661 2.: JOÃO PAULO COLODETTI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Nossa Senhora, S/nº, Bairro Rio Branco, Cariacica-ES e ANDREZA VIEIRA TAVARES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 13, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 12662 3.: DANIEL FRANCISCO SOARES GOMES, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Bernadino Sena, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e LUCIANA MARA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Bernadino Sena, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 12663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA, natural de Maringá-PR, com 49 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua João Cont, nº 111, Redenção, Vitória-ES e VALDIVA BREMENKAMP RECOLIANO, natural de Acará-PA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua João Cont, nº 111, Redenção, Vitória-ES. 16921 2.: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 206, Santo Antônio, Vitória-ES e MARIANA SOUZA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 228, Bela Vista, Vitória-ES. 16922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ SERGINO PEREIRA, natural de Ponte Alta, Chalé-MG-MG, com 82 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GILDA MENDES DA SILVA, natural de São João do Meriti-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08544 2.: FABIANO CRUZ RAMOS, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em instalação de elevador, residente na Rua Pedro Scardini, S/nº, Clube de Polícia, Vale Verde, Iúna-ES e CÍNTIA SILVEIRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Scardini, S/nº, Clube de Polícia, Vale Verde, Iúna-ES. 08545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO AYRES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar serviço abastecedor, residente na Rua Santo Antônio, nº 20, Nova Bethânia, Viana-ES e MARILENE NASCIMENTO, natural de VIANA-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), coordenadora, residente na Rua Santo Antônio, nº 20, Nova Bethânia, Viana-ES. 06763 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL OLIVEIRA BARRETO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Santos Dumont, nº 315, Maruípe, Vitória-ES e BÁRBARA LOUREIRO DEMUNER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Marechal Hermes, nº 285, Maruípe, Vitória-ES. 23789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial