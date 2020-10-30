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Proclamas - 30/10/20
Proclamas
CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIVALDO NOGUEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de desensentizador, residente na Beco Rafael Xavier, nº 06, Bonfim, Vitória-ES e MAYARA DA SILVEIRA CARDOSO SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Beco Rafael Xavier, nº 06, Bonfim, Vitória-ES. 24261 2.: CLAUDIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquina, residente na Travessa C, nº 20, Lagoa de Jacaraípe, Serra-ES e ADRIANA DA SILVA CUNHA, natural de São José do Calçado-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Avenida Manoel Marques, nº 178, São Cristóvão, Vitória-ES. 24263 3.: GUSTAVO RISSARI CORREIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Horto, Vitória-ES e LEIDIENE SAMORA KINACK, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Horto, Vitória-ES. 24264 4.: GIANFRANCO VAZ ZUCOLOTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Eugênio Netto, nº 106, Praia do Canto, Vitória-ES e THAYNARA PROENÇA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Eugênio Netto, nº 106, Praia do Canto, Vitória-ES. 24265 5.: JEFFERSON GONÇALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Sebastião Costa, nº 245, Joana D'arc, Vitória-ES e THAIS GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 24266 6.: FERNANDO LINS FEIJÓ NETO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Rio Branco, nº 249, Aptº 202, Santa Lúcia, Vitória-ES e ELAINE INOCENCIO RIBEIRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Rio Branco, nº 249, Aptº 202, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24268 7.: RICHARD SANTOS CUSTÓDIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), suboficial da marinha, residente na Avenida Princesa Isabel, Nº230 , Centro, Vitória-ES e ANDRÉA DOS SANTOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), agente administrativa de saúde, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, nº 27, Centro, Aracruz-ES. 24269 8.: LUCIO NASCIMENTO BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Engenheiro Rubens Bley, nº 276, Apt 16, Bairro da Penha, Vitória-ES e APARECIDA CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnica em arrecadação, residente na Rua Engenheiro Rubens Bley, nº 276, Apt 16, Bairro da Penha, Vitória-ES. 24270 9.: LUIZ FERNANDO DE SOUZA NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 121, Barro Vermelho, Vitória-ES e LIA DIAZ CUPERTINO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Goiás, nº 18, Itapuã, Vila Velha-ES. 24272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: Faço saber que pretendem casar-se: 1- CRISTIANO ALVES MOREIRA e MARIA DO SOCORRO SOUZA, ele natural de Lajinha-MG, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Porteiro noturno, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Irituia-PA, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Cuidadora, residente em Vila Velha-ES. 2- MESSIAS BRAGA FERREIRA e ANA CARLA GOMES CARVALHO, ele natural de Mariana-MG, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Montador de acessórios, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- EDUARDO RANGEL DE JESUS e MARIA CECILIA HENRIQUE DE LAYA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico operação ferroviária, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Paulo-SP, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 4- JOSÉ JOAQUIM DA SILVA e VALDIRENE FERREIRA DE SOUZA, ele natural de Boa Esperança-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciado, profissão microempresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pancas-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 5- ELIEL SCHUENCH DA SILVA e LARISSY ARMANI GUIMARÃES, ele natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão técnico em medição junior, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente em Vila Velha-ES. 6- CARLOS MUTZ e ALESSANDRA CAJAZEIRA AUGUSTINHO, ele natural de Afonso Cláudio-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Caravelas-BA, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 7- RONALDO ALVES NASCIMENTO e ROSANGELA MOREIRA DIAS, ele natural de Aimorés-MG, com cinquenta e sete (57) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Colatina-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 8- KEWYN RIBEIRO ALVARENGA e DAIANY MARTINS DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão ajudante de entrega, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, residente em Vila Velha-ES. 9- JEAN CARLOS DOS SANTOS CURITIBA e LUANI CONCEIÇÃO MARCELINO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pedreiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 29 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KÉLVEN GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sorveteiro, residente na Rua Linha de Força, nº 113, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e GILDARA SILVERIO DE SOUZA GREGORIO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), sub-gerente, residente na Rua Linha de Força, nº 113, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30612 2.: WALLACE BERTOLI MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnico de documentação, residente na Rua Recife, S/n, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ODILEIA JÔ FIGUEIREDO, natural de Manaus-AM, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Recife, S/n, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30613 3.: ROSÁLIO DA SILVA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Romualdo Pinto Ribeiro, nº 107, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e BEID AIALA PRATES SANTOS, natural de Itororó-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Romualdo Pinto Ribeiro, nº 107, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30615 4.: GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Hárpia, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e NATACHA DE JESUS ALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Hárpia, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30620 5.: MARCOS VINICIUS BATISTA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e PATRÍCIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Teresina-PI, com 17 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmacia, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30621 6.: JEFFERSON LAURINDO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Sergipe, nº 499, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA RAMOS PORTUGAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Sergipe, nº 499, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30622 7.: JUCÉLIO GEANMONOD VALENTINO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Florestal, nº 97, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LÍLIAN JANE DA SILVA FERREIRA, natural de Alcobaça-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Florestal, nº 97, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30627 8.: MARLON SILVA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Porto Canoa, Nº35, Mata Da Serra, Carapina, Serra-ES e DANDARA VENTURINI FORTES MOISES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Porto Canoa, Nº35, Mata Da Serra, Carapina, Serra-ES. 30628 9.: RAFAEL LACERDA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana - RJ, com 38 anos de idade, divorclado(a), enfermeiro, residente na Rua Jacaranda, n® 11, Casa 2, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e NAYARA JOSE ANCHIETA SCRIVENER, natural de Sao Luis - MA, com 32 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Jacaranda, n° 11, Casa 2, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 38250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR NATALINO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Uirapuru, nº 24, Novo Horizonte, Serra-ES e ANY CAROLINY DE SOUZA BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 625, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24057 2.: ALAN MARINATO CABRAL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 3339, Jabour, Vitória-ES e JÉSSICA BATISTI PRANDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de custos, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 3339, Jabour, Vitória-ES. 24078 3.: HARLEM KLEBER LOYOLA FILHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Professor Nilo Martins da Cunha, nº 4, Lote 4 Quadra 2, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAIS RIBEIRO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Professor Nilo Martins da Cunha, nº 4, Lote 4 Quadra 2, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24079 4.: PAULO HENRIQUE SIRTOLI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Ângelo Carão, nº 100 A, Jardim Camburi, Vitória-ES e NAYARA SANTOS FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ângelo Carão, nº 100 A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24081 5.: ROBSON ROSA DE OLIVEIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), espetor ferroviário, residente na Rua Silvino Grecco, nº 310, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLE NOYA TOSO, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 415, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24082 6.: FERNANDO SECCHIN DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 24, Apto 704, Ed. Marinas, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARAH ALVES ADAME, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 24, Apto 704, Ed. Marinas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO RODRIGUES NUNES, natural de Aimorés-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Martin Soares Moreno, nº 145, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SIMONE SILVA VIANA GUEDES, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Martin Soares Moreno, nº 145, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10491 2.: PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Flores Belas, nº 32, São Lourenço, Serra-ES e ISABELLA RAÍSSA PIOL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenadora escolar, residente na Rua Flores Belas, nº 32, São Lourenço, Serra-ES. 10492 3.: ARTHUR LEMOS COUTINHO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Martin Pescador, nº 56, Eldorado, Serra-ES e INGRID SANTOS ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Jaguaribe, nº 94, Eldorado, Serra-ES. 10495 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENILSON CARLOS LIMA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 373, Inhanguetá, Vitória-ES e RITA ANTUNES LUZ, natural de Águas Vermelhas-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 373, Inhanguetá, Vitória-ES. 17172 2.: ALEXSANDRO FIRMINO RAMOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 219, Santo André, Vitória-ES e ROSIMEIRE AVELINO DA SILVA, natural de Ataléia-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), Chefe de confeitaria, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 219, Santo André, Vitória-ES. 17173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO CUNHA JUNCÁ, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Santa Leocádia, nº 02, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA BARBOSA RINGUIER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Santa Leocádia, nº 02, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07803 2.: AUGUSTO AMMIEL AMIM JANUÁRIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Inacio Higino, N° 1170, Apartamento 1603, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LAÍZA BRITO TEIXEIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Inácio Higino, N° 1170, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: STEVEN LOBÃO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Fernando Florentino Lima, nº 7, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e AMANDA PETERLE SMARZARO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Fernando Florentino Lima, nº 07, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04142 2.: ELCIO ANTONIO STRELOW, natural de Itarana-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Vespertina, nº 56, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARIZETE NUNES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vespertina, nº 56, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GELIO MERÊNCIO COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza pública, residente na Rua Projetada S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e IZAINA SOUZA LAUDELINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Projetada S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 13981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. JOSÉ MARIA TEODORO DA ROCHA, natural de Mutum, MG, com 22 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Loteamento Badaró Etapa 02, s/n, Brejetuba-ES e DANIELI MORAES DA COSTA ALVES, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Loteamento Badaró Etapa 02, s/n, Brejetuba-ES.- 000947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 29 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã