Arquivos & Anexos
Proclamas - 30/10/19
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO CESAR WANDERMUREM ARAUJO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, nº 270, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e JULIANA RIBEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São Luiz, nº 270, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12346 2.: FERNANDO RODRIGUES HOTT, natural de Nova Friburgo-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), planejador de navios, residente na Rua Beira Mar, nº 645, Porto de Santana, Cariacica-ES e MYLENA KAROLINA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante/estagiária, residente na Rua Beira Mar, nº 645, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12368 3.: WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 869, Flexal, Cariacica-ES e VERÔNICA DA SILVA BREMENKAMP, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 869, Flexal, Cariacica-ES. 12369 4.: LUCAS COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 124, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES e MARIA EDUARDA MARQUES BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de embalagem, residente na Rua Vinte e Oito, nº 2, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12405 5.: HEBER FERREIRA PORTO, natural de Resplendor-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), abatedor, residente na Rua Mato Grosso, nº 22, Nova Valverde, Cariacica-ES e DEUCINÉIA MARIA BARROSO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mato Grosso, nº 22, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12410 6.: ZAQUEL SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), meio oficial eletricista, residente na Rua Militar Juversino Freitas, nº 0 , Flexal I, Cariacica-ES e FABIANA LIMA CÂNDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 880, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12420 7.: DENISON JÚNIO DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Laurinda Pereira Nascimento, nº 730, Bairro Grauna, Cariacica-ES e ROSANA GUIZZARDI MAURO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Laurinda Pereira Nascimento, nº 730, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 12438 8.: JHONNE FERREIRA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), apoio administrativo, residente na Rua Espirito Santo, nº 1149, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e THAYS GARCIA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Espirito Santo, nº 1149, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12450 9.: CLÁUDIO ALESSANDRO SILVA DE LYRIO, natural de Petrópolis-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Comunitária, nº 900, Porto Novo, Cariacica-ES e DANIELE BELO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviçios gerais, residente na Rua Comunitária, nº 900, Porto Novo, Vitória-ES. 12451 10.: CLEBER RODRIGUES PEREIRA DA SILVA, natural de Borborema-SP, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua São Judas Tadeu, N°278, Porto de Santana, Cariacica-ES e GISLENE BEATRIZ DE CARVALHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua São Judas Tadeu, N°278, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12468 11.: SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vila Rica, S/n, Modelo, Cariacica-ES e MICHELE MONTEIRO DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Vila Rica, Nº 3, Modelo, Cariacica-ES. 12472 12.: ANTONIO JORGE DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Gabino Rios, nº 309, Porto de Santana, Cariacica-ES e NEUSDETE MARA TERRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Gabino Rios, nº 309, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12473 13.: PAULO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Agulhas Negras, nº 14, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e SARAH NOGUEIRA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Agulhas Negras, nº 14, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 12474 14.: SILAS VICENTE SOUZA DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 29 anos de idade, divorciado(a), ajudante geral, residente na Rua D, nº 7, Nova Brasília, Cariacica-ES e CARMEN EUZÉBIO SILVA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviço tecnico, residente na Rua D, nº 7, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12476 15.: JOÃO HORACIO NUNES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Presidente Florentinho Avidos, nº 55, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ÉRIKA ZANETTI NASCIMENTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Avenida Presidente Florentinho Avidos, nº 55, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12477 16.: BRENO SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Aristides Vieira, nº 87, Nova Brasília, Cariacica-ES e BARBARA MONTMOR FAGUNDES, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aristides Vieira, nº 87, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12478 17.: GIL ANDERSON SANTOS COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operador de Caixa, residente na Rua Visconde do Rio Branco, Nº 05, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e PABLIANE SOUZA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Visconde do Rio Branco, Nº 05, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 12479 18.: JULIO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rui Barbosa, nº 160, Santana, Cariacica-ES e VANESSA BARBOZA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 22, Alto Lage, Cariacica-ES. 12480 19.: CARLOS ALBERTO DA VITÓRIA MORAES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Y, S/nº, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES e LOIDE ANGÉLICA DE PAIVA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Y, S/nº, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES. 12481 20.: MÁRCIO MENDONÇA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Vista do Moxuara, S/nº, Planeta, Cariacica-ES e RAQUEL COSTA BARBOSA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vista do Moxuara, S/nº, Planeta, Cariacica-ES. 12482 21.: WALLACE DE SOUZA BALDASSINI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Lourival de Almeida, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e FLÁVIA DA SILVA RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Lourival de Almeida, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 12483 22.: DARLI SOARES DA SILVA, natural de Antônio Dias-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), operador de máquinas, residente na Rua A, nº 53, Nova Canaã, Cariacica-ES e LORANI DE SOUZA LIMA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua A, nº 53, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12484 23.: TIAGO DA SILVA MIGLIORELLI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Amelio Barcelos, nº 05, São João Batista, Cariacica-ES e FRANCIELE DA SILVA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amelio Barcelos, nº 05, São João Batista, Cariacica-ES. 12485 24.: WELIOMAR BRAGANÇA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gestão administrativo, residente na Rua Bahia, nº 34, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES e BRENDA KETHELLYN DE OLIVEIRA PINTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 106, Bairro Alto Lage, Cariacica-ES. 12486 25.: OSNY APARECIDO LOUZADA DE DEUS, natural de Lajinha-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Treze, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES e GIZELI MENDES SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Treze, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 12487 26.: ARNOLD FELIPE GOMES SUHETH, natural de Guaçuí-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de eventos, residente na Rua Da Chácara, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES e JULIANA TAVARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Da Chácara, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES. 12488 27.: ROBERTO JEFERSON RAMOS WALGER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Anna Lúcia Bernadone, nº 12, Tabajara, Cariacica-ES e DAISY SILVA MARTINS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 300, Santana, Cariacica-ES. 12489 28.: LUCAS BONFIM DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Travessa Filomeno Matos, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES e KEREM LOUREIRO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Filomeno Matos, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES. 12491 29.: ROMILDO CORDEIRO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Beira Linha, nº 40, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e CRISTIANE CORREA MAGEVSKI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beira Linha, nº 40, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12492 30.: ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 996, Porto de Santana, Cariacica-ES e LIVIA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 996, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12493 31.: MARINHO CANDIDO DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Faixa Domínio da Escelsa, nº 25, Nova Brasília, Cariacica-ES e SONIA MARIA LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Faixa Domínio da Escelsa, nº 25, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12494 32.: ALEXANDRE CAMILO DE ALVARENGA, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida São Paulo, S/nº, Santo Antônio, Cariacica-ES e DOMINICK DE SOUSA SOARES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 44, Campo Verde, Cariacica-ES. 12496 33.: CLAUDINEI DA SILVA PICORETI, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua Americo Siqueira, nº 15, Porto Novo, Cariacica-ES e FRANCIELLE GODI DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Americo Siqueira, nº 15, Porto Novo, Cariacica-ES. 12497 34.: ALCEMIR DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 7, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA RODRIGUES, natural de Mutum-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 7, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12499 35.: PAULO SERGIO BATISTA JÚNIOR, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico radiologia, residente na Beco da Amizade, nº 6, Porto Novo, Cariacica-ES e HELLEN SILVEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), técnica enfermagem, residente na Beco da Amizade, nº 6, Porto Novo, Cariacica-ES. 12502 36.: JOANDERSON MARTINS DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua dos Milagres, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES e THAISSA BERTO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Milagres, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES. 12503 37.: MOISÉS DE JESUS OLIVEIRA, natural de Poções-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua da Assembleia, nº 89, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e MARINA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua da Assembleia, nº 89, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12504 38.: MARCOS OLIVEIRA CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Doce, nº 341, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCIENE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição e armazenagem, residente na Rua Rio Doce, nº 341, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12505 39.: LUAN BARBOZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Dezesseis, nº 471, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e FRANCIELE DE AZEVEDO COSMOSKI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, nº 471, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de outubro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI ALVARENGA DE SOUZA MUZI, natural de São Fidélis-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, nº 220, BL 04 AP 202 , Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA MENEGUSSI, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 110, AP 205, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23307 2.: THIAGO MARTINS DA SILVA, natural de Braúnas-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), produção, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 636, Maria Ortiz, Vitória-ES e LAIZA HONORIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 636, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23319 3.: ANDERSON ELIAS DE LAIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 736, Ed. Port Louise Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e DRIZIANE ARVELINO DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora de educação física, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 736, Ed. Port Louise Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23343 4.: ADALBERTO BARBOSA DAS DORES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Professora Maria Magdalena Pisa, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES e ADRIANA DA ROCHA PEREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Professora Maria Magdalena Pisa, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23351 5.: ROBSON MARCOS CRISTO, natural de Afonso Claudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, nº 65, Apto 302 Jardim Camburi, Vitória-ES e MILIANE DO NASCIMENTO DA SILVA, natural de São João da Barra-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, nº 65, Apto 302 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23354 6.: GABRIEL FERREIRA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sócio-administrador, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23359 7.: THALES CUTINI DE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 105, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS DE SOUZA PEDRONI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 105, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23360 8.: FELIPE RICAS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 201, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES e MILENA FREITAS LOPES PASSOS, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 25, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23361 9.: JOHN FERNANDES MACEDO, natural de Paracambi-RJ, com 53 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Natanael do Amaral Carneiro, nº 4, Apto. 405, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDREIA GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Natanael do Amaral Carneiro, nº 4, Apto. 405, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23362 10.: FABIO GONÇALVES BENACHIO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), microempresário, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apto. 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e JANINI OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de edificações, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 281, Apto. 203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIZ BOTELHO HERINGER, natural de Pôrto Murtinho-MT, com 57 anos de idade, viúvo(a), advogado, residente na Rua Gastão Roubach, nº 61, Aptº 102, Bloco C, Condominio Parque Residencial, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JOARA CLÁUDIA FARIA SUHET, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), assistente comercial, residente na Rua Gastão Roubach, nº 61, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07371 2.: DOUGLAS NUNES FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua João Walter dos Santos, nº 39, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e EMANUELLY MALAFAIA FORZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua João Walter dos Santos, nº 39, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07374 3.: ITALO DE ARAUJO BRILHANTE, natural de Duque de Caxias-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida João Mendes, nº 41, Santa Mônica, Vila Velha-ES e FABIANA GONÇALVES COUTINHO, natural de Conceição Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida João Mendes, nº 41, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 17949 4.: SAYMON BARRETO FERNANDES, natural de Uberlândia-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Inácio Higino nº 1170, Apartamento 1006, Praia da Costa, Vila Velha-ES e IZABELLA GUIDO FEITOSA AGUIAR, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Inácio Higino, nº 1170, Apartamento 1006, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17950 5.: JOÃO PEDRO ANTUNES DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Santa Luzia, nº 2, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA DA VITÓRIA REBLIN, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Leal, 32, Ibes, Vila Velha-ES. 17951 6.: ANDRE JOSÉ SERAFIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Castelo Branco nº 1060, Apartamento 105, Praia da Costa, Vila Velha-ES e QUEZIA STORCH BANDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Castelo Branco, nº 1060, Apartamento 105, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17952 7.: JERRY MARCOS SARTÓRIO MENEGARDO, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Artur Bernardes, nº 08, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINALDA FIRMINO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 08, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ANNA PAULA REIS e KASSIA GONÇALVES SANTOS, ela natural de Vitória-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil solteira, profissão educadora física, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Governador Valadares-MG, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, profissão Esteticista, residente em Vila Velha-ES. 2.:JACKSON DIAS DA CUNHA PEREIRA e IASMIN IARA COSER FAUSTINO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Almoxarife, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão Promotora de vendas, residente em Vila Velha-ES. 3.:RAFAEL FREIRE DO NASCIMENTO e ELAINE BARBOSA FERREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Eletricista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 4.:FELIPPE QUINTINO RIGONI e LARISSA EVANGELISTA GURTTER, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 5.:TIAGO DOS REIS DIAS e LETYCIA NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA BISPO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de logistica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 6.:RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA GARANHUNIS e GESIANE DE SOUZA DIONIZIO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão fiscal de loja, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Muniz Freire-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 29 de Outubro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONEL FILIPE CORREIA DAVID, natural de Coimbra-ET, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Avestruz, nº 411, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ELISA SELES MIEZ, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Avestruz, nº 411, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29279 2.: WANDER CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), marinheiro, residente na Rua João Neiva, 78, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MICHELY FERREIRA COUTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua João Neiva, 78, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29280 3.: ELIANO PINOTTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Mário Batalha, nº 589, de Fátima, Carapina, Serra-ES e MARAIZA DUARTE SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Mário Batalha, nº 589, de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29281 4.: THIAGO MUNIZ DELGADILLO DE TORO, natural de Curitiba-PR, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Carapebus, 12, Valparaiso, Carapina, Vitória-ES e JECYCA DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Carapebus, 12, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29282 5.: RAMON DE OLIVEIRA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pinheiros, nº 109, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ANA CLARA SILVA PETERSEN, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pinheiros, nº 109, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON ALVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de operação, residente na Escadaria Maximiniano Pasini, nº 43, Caratoíra, Vitória-ES e JULIA RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Maximiniano Pasini, nº 43, Caratoíra, Vitória-ES. 16830 2.: ALEX SANDRO DA SILVA CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 17, São Pedro, Vitória-ES e SUELY DE JESUS MOTA, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 17, São Pedro, Vitória-ES. 16831 3.: FABRICIO LUCAS DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Travessa Natal, nº 59, São Pedro, Vitória-ES e LARISSA HELEN DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João Cont, nº 366, Redenção, Vitória-ES. 16832 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO RIBEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Cavalieri, N°01, Soteco, Viana-ES e ANLENY CECÍLIA EWALD FAVERO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Alfredo Cavalieri, N°01, Soteco, Viana-ES. 06740 2.: WELINGTON CEZÁRIO DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Piratininga, nº 43, Bom Pastor, Viana-ES e WESLAINE CORA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Rua Piratininga, nº 43, Bom Pastor, Viana-ES. 06741 3.: GEOVANE RIBEIRO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES e ANA PAULA DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 06742 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PORTO ESPINDOLA, natural de Resplendor-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico em planejamento II, residente na Rua Rio Casca, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES e ISABELA SOUZA SANTOS VALENTE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Serrana, nº 315, Mata da Serra, Serra-ES. 09717 2.: GABRIEL NOBRE DA SILVA, natural de Mata Grande-AL, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Matias Barbosa, 869, Nova Carapina II, Serra-ES e CLAUDIA SANTOS FERNANDES, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Matias Barbosa, 869, Nova Carapina II, Serra-ES. 09720 3.: ALEX MARTINS SALES SANTOS, natural de Teofilandia-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Sete, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e AMANDA CAROLINA RAIMUNDO FERREIRA, natural de Santos-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sete, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.:JOÃO BATISTA DA CUNHA e MARIA GEILZA CORREIA. Ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 22 de maio de 1976, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado Av. Modolo, 5, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Manoel Francisco da Cunha, falecido e Oliria Margarida Serra da Cunha, falecida . Ela, natural de Castelo, -ES, nascida em 15 de dezembro de 1983, estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada Av. Modolo, 5, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de José Correia Sobrinho e Maria Madalena Couto Correia . 2.:RONALDO BUEKE DE AMORIM e ANDRIELE BÜGER DE MORAES. Ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 15 de outubro de 1996, estado civil solteiro, profissão caseiro, residente e domiciliado Rod. Geraldo Sartório, S/N, São Paulo, Aracê, zona rural em Domingos Martins-ES, filho de Adenir Tereza de Amorim e Genailda Bueke de Amorim. Ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 04 de julho de 2000, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada Rod. Geraldo Sartório, S/N, São Paulo, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Valdeci Paulino de Moraes Filho e Lucinda Büger de Moraes . 3.:ELIZIANO REBULI e ALICE AMANDA RUBET DOS REIS. Ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 07 de agosto de 1989, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Cosme Damião Rebuli e Maria Goreth Salvador Rebuli . Ela, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 19 de julho de 1999, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Alcides dos Reis e Joseli Rubet dos Reis . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de Outubro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL RANGEL, natural de Domingos Martins-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 4000, Bloco Unico- Corais, Apto 504, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MARILUCE PEREIRA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), tecnica de enfermagem, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 4000, Bloco Unico- Corais, Apto 504, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728193 2.: LUIZ RAFAEL VIEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Doutor Darci Ribeiro, nº 138, Ibes, Vila Velha-ES e MICHELLE GOMES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Doutor Darci Ribeiro, 138, Ibes, Vila Velha-ES. 232728194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Djalma Coutinho Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CÉSAR BUNGENSTAB DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Recanto Costa Lima, S/n, Zona Rural do Distrito de Djalma Coutinho, Santa Leopoldina-ES e ADRIANA DA CRUZ, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Recanto Costa Lima, S/n, Zona Rural do Distrito de Djalma Coutinho, Santa Leopoldina-ES. 00048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Leopoldina-ES, 29 de outubro de 2019 José de Arimatéia Moura Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO BRITO TIAGO, natural de Manaus-AM, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rodo BR 101 79 Km 200, Area Rural, João Neiva-ES e WALKIRIA SCARPATI SÁLES, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rodo BR 101 79 Km 200, Area Rural, João Neiva-ES. 02993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAQUES MAURO DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Alameda Azaleia, nº 54, Jacuhy, Serra-ES e ANDRÉA IULIANO DE SOUZA, natural de Santo André-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 150, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ____________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:DOUGLAS CANDAL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 30 de novembro de 1994, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, residente na Rodovia Rafael V. dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de ADEILDO DE SOUZA PEREIRA e MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA e CHAIRA MARTINS COSTA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 05 de janeiro de 1994, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rodovia Rafael V. dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de ADEMIR COSTA FILHO e EMILSA MARTINS COSTA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil