Proclamas - 30/07/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANCELMO RIBEIRO, natural de Afonso Claudio-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Trinta e Dois, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ALICE SALES LEMOS, natural de Bertópolis-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Trinta e Dois, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728553 2.: BRUNO SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua da Saúde, nº 119, Aribiri, Vila Velha-ES e ALINE ROSANE SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua da Saúde, nº 119, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728554 3.: HEVERTON DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), portuario, residente na Rua Mangabeira, nº 192, Ataíde, Vila Velha-ES e THWAN ERLLENT DE FARIA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de tecnico, residente na Rua Mangabeira, nº 192, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728556 4.: ELIAS DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Januário Souza, N° 54, Santa Rita, Vila Velha-ES e NELI MARIA DA SILVA SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Januário Souza, nº 54, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728558 5.: RENAN DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo financeiro, residente na Rua Havana, nº 15, Araçás, Vila Velha-ES e MONICA CASER RODRIGUES DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Havana, nº 15, Araçás, Vila Velha-ES. 232728559 6.: DOUGLAS DURÃES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), industrial, residente na Rua Estocolmo, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES e ARLENE CONCEIÇÃO AGUIAR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), supervisora de vendas, residente na Rua Estocolmo, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES. 232728560 7.: WELBERTH CARLOS REZENDE, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Mesquita Neto, Nº08, Vila Velha-ES e NOELIA FERREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Mesquita Neto, nº 008, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728561 8.: EVANDRO MATIAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 62, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e OLIVIA TAISNÃ MARTINS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 62, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728562 9.: ROGÉRIO ROCHA ALMEIDA, natural de Itauna-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 533, Santa Rita, Vila Velha-ES e EDILENE JARDIM DE SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 533, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728563 10.: ANDERSON FERNANDO DA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança eletronica, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Bl 03, Cond. Solar da Vila, Aptº 1004, Ataide, Vila Velha-ES e ELIANE PEREIRA TOMAZ CRAVO, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Bl 03, Cond. Solar da Vila, Aptº 1004, Ataide, Vila Velha-ES. 232728564 11.: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rosental de Oliveira, nº 25, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e MELISSA CHRISTIAN DA SILVA DÃO DE ALEXANDRE, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosental de Oliveira, nº 25, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728565 12.: KELVIN PIMENTA BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, nº 122, Apto 1203B, Ataíde, Vila Velha-ES e DÁLETE BIANCA INACIO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, nº 122, Apto 1203B, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHENSON FELIX PEREIRA BÔA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 3, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE SANTOS DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 3, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30195 2.: CAMILO DE JESUS NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de logística, residente na Rua Luciano Sathler, nº 1, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e STEFANY MUNIZ DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luciano Sathler, nº 1, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30226 3.: CARLOS SERGIO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 95, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ANA KARINA DOS SANTOS CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 95, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30227 4.: OSWALDO LUIZ DA SILVA MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), lider de operações, residente na Rua Cedro, nº 87, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e SOLANGE JOSÉ DIAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Cedro, nº 87, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30231 5.: JOSUÉ RODRIGO SILVA DA CRUZ, natural de Surubim-PE, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Oito, nº 52, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA, natural de Surubim-PE, com 28 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Rua Oito, nº 52, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30232 6.: ELECIO FERREIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CINTIA FURTADO RIBEIRO DE JESUS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de loja, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30233 7.: REINALDO LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua 7 de Setembro, nº 717, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LUCIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), designer de sombrancelha, residente na Rua 7 de Setembro, nº 717, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30234 8.: JORGE MAIR KUSTER, natural de Santa Teresa-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), designer de moda, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAQUEL NUNES MOREIRA, natural de Aimorés-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), designer de moda, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30236 9.: RODRIGO VALADÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Porto Seguro, nº 100, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carpina, Serra-ES e JOSIANE HELENA ALVARENGA BARROS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), vigilante, residente na Rua Porto Seguro, nº 100, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES. 30237 10.: JHERLEY DE MENDONÇA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Dragões, nº 9, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES e ÍNGRID VIEIRA DOS REIS, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria, residente na Rua dos Dragões, nº 9, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES. 30241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MONTEIRO CUPERTINO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 731/402, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 731/402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24031 2.: LEO HENRIQUE CORDEIRO PRETTI, natural de Jacarezinho-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 114,, Apt 101, Bloco B, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA OLIVEIRA FARDIN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São João, nº 209, Vila Rubim, Vitória-ES. 24035 3.: FILIPE FEIJOLI BRANDÃO, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Constante Sodré, nº 1077, Apt 802, Praia do Canto, Vitória-ES e THAIS RAMIREZ NERY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Constante Sodré, nº 1077, Apt 802, Praia do Canto, Vitória-ES. 24039 4.: BRUNO FURLANETE GONÇALVES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Joubert de Barros, nº 696, Bento Ferreira, Vitória-ES e HARIHADNY OTERO LINO DE SOUSA, natural de Campinas-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), bailarina, residente na Avenida Joubert de Barros, nº 696, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24042 5.: DIÓRDENIS FERNANDO MAGRI DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), petroleiro, residente na Rua Itaquari, nº 210, Aptº 1002, Itapuã, Vila Velha-ES e LOUISE CRUZ CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 615, Aptº 501, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24043 6.: WASHINGTON PATRICK DINIZ NEVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), sócio administrador, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 449, São Benedito, Vitória-ES e TAMIRIS PEREIRA ROCHA, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 449, São Benedito, Vitória-ES. 24046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO CARVALHO DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Ilha de Paqueta, N° 21, Eldorado, Viana-ES e ESTEFANI DE ALMEIDA CAPUCHO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ilha de Paqueta, N° 21, Eldorado, Viana-ES. 06968 2.: GEOVANI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Oriente, S/nº, Ipanema, Viana-ES e RAFAELA EMILIA NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), empregada domestica, residente na Rua Oriente, S/nº, Ipanema, Viana-ES. 06969 3.: MARCOS ANTONIO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Santa Luzia, nº 12, Universal, Viana-ES e GRACIELE GARCIA GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), designer de sobrancelha e depiladora, residente na Rua Santa Luzia, nº 12, Universal, Viana-ES. 06971 4.: PAULO HENRIQUE BRANDAO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Garcia Lorca, nº 24, Bom Pastor, Viana-ES e YARA RODRIGUES ALVES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Morumbi, nº 45, Bom Pastor, Viana-ES. 06972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME ESTEVÃO DE MOURA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 171, Nova Carapina II, Serra-ES e CAROLAYNE OLIVEIRA MARTINS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 171, Nova Carapina II, Serra-ES. 10216 2.: CLESIO CARDOSO DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Águas Formosas, nº 504, Nova Carapina II, Serra-ES e RANIELY DE MOURA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), porteira, residente na Rua Águas Formosas, nº 504, Nova Carapina II, Serra-ES. 10218 3.: LEANDRO MOTA RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga Sao Marcos I, Serra-ES e THAINARA PEREIRA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, Sao Marcos I, Serra-ES. 10252 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILMAR DE JESUS, natural de Mucurici-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Sabiá, nº 26, Santos Reis, Vitória-ES e ELIANA OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Sabiá, nº 26, Santos Reis, Vitória-ES. 17051 2.: JOSÉ MUDESTO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Nova Esperança, nº 207, Nova Palestina, Vitória-ES e MARIA APARECIDA NASCIMENTO JORGE, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nova Esperança, nº 207, Nova Palestina, Vitória-ES. 17052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDRIOS MACIEL DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Abacaxi, S/nº, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ELAINE BARBOSA DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua do Abacaxi, S/nº, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08378 2.: JOSÉ FABIO PEREIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Avenida Wolmar José Médici, nº 166, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LUCIANA FERREIRA DA SILVA, natural de Delmiro Gouveia-AL, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Wolmar José Médici, nº 166, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08382 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SHEILA ALENA RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na Avenida Theodorico Ferraço, Nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE SILVA DECOTHÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora ambulante, residente na Avenida Theodorico Ferraço, Nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Pendanga Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO GRAZZIOTTI SANTANA, natural de Fundão-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Curto Antonio S/N, Pendanga, Ibiraçu-ES e VANESSA LOPES ANDRADE, natural de Una-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Margens da BR 101, Pendanga, Ibiraçu-ES. 00007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 29 de julho de 2020 LUCIO ALEXANDRE DOS SANTOS Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSMAR CAMPOS PEÇANHA, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Guarujá, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e EDILEUZA DE ALMEIDA FRANÇA, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guarujá, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 13933 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- WILLIANS COSTA SOBRINHO e ANA FLÁVIA ARAÚJO LIGUORI, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de frios e laticinios, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pirapora-GO, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 2- CAIQUE SCHAFFEL SANTOS e THAYNNÁ SOUZA E SILVA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar de cabeleireiro, residente em Vila Velha-ES. 3- JONAS BRANDÃO e LUCIANA VICENTE, ele natural de Vila Velha-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira, profissão aposentada, residente em Vila Velha-ES. 4- ASAFE AMORIM AQUINO e JOYCE DE OLIVEIRA BASTOS, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 5- ARILDO JOSÉ DE SOUZA GONÇALVES e SANDRELY SANTOS SILVA, ele natural de Barra de São Francisco-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciado, profissão aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente em Vila Velha-ES. 6- GABRIEL TAMANHONI RODRIGUES e HELOISA DE SOUZA ROCHA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Engenheiro civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 29 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil