Arquivos & Anexos
Proclamas - 29/10/19
Proclamas
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua da Amoreira, nº 119, Itapuã, Vila Velha-ES e CARLA ANDRESA NASCIMENTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), bombeira militar, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, N° 964, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 07372 2.: WALMAR ANTONIO HEMERLY, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), administrador de empresa, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1692, Ed. Pajuçara, Apto. 204, Itapuã, Vila Velha-ES e ROGERIA DE ASSIS MONTEIRO, natural de Muriaé-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), promotora de eventos, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1692, Ed. Pajuçara, Apto. 204, Itapuã, Vila Velha-ES. 07373 3.: WALDÊS CALVI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Maranhão, nº 140, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SUELI TEIXEIRA, natural de Cruzeiro-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Maranhão, nº 140, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17944 4.: RAINEY DE SOUSA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Curitiba, nº 1800, Apartamento 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA ROCHA SCHMID, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Francisco Rubim, nº 290, Apt. 601, Bento Ferreira, Vitória-ES. 17945 5.: PAULO JUNIO GARCIA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 460, Glória, Vila Velha-ES e ELIETE DAMASCENO BRITO NAGIBO, natural de Vitoria-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 460, Glória, Vila Velha-ES. 17946 6.: ALEXANDRE SILVA LAMBERTI, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Vasco da Gama, nº 12, Jaburuna, Vila Velha-ES e VANIA MARA DA COSTA EMIDIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco da Gama, nº 12, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17947 7.: JOÃO PEDRO PASTORE ARRUDA DE ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 152, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUISE CYPRIANO LETAIF, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 152, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), agente de Segurança, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 210, Joana D'arc, Vitória-ES e LUCILENE DIAS PANTALEÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 210, Joana D'arc, Vitória-ES. 23681 2.: PEDRO FAÉ, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advbogado, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES e LUIZA MONTEIRO TAYLOR ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Nicoletti Madeira, 60, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23682 3.: LUCIANO MOTTA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), líder de manutenção mecânica, residente na Rua Manoel Simões Freire,159, São Cristóvão, Vitória-ES e SABRINA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Merendeira, residente na Rua Manoel Simões Freire,159, São Cristóvão, Vitória-ES. 23683 4.: IVAN AGUIAR LOPES, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Armando Guimarães, nº 2, Itararé, Vitória-ES e BRUNA CORTES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Armando Guimarães, nº 203, Itararé, Vitória-ES. 23684 5.: RAPHAEL MARION ALMEIDA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Moacir Avidos, nº 138, Praia do Canto, Vitória-ES e ZAIRA LIMA CHEIBUB, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João da Cruz, nº 500, Praia do Canto, Vitória-ES. 23685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ VIEIRA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Encarregado de frios, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, N° 127, Santo Antônio, Vitória-ES e DAYANNA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, N° 127, Santo Antônio, Vitória-ES. 16825 2.: DIEGO BÖNING DENES, natural de Itarana-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Francisco Correa, S/n, Garrafão, Zona Rural, Mata Fria, Afonso Cláudio-ES e ELAINE DAS NEVES COELHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Escadaria Veraldo Aurelio, S/n, do Cabral, Vitória-ES. 16828 3.: GABRIEL LUIZ ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Travessa da União, nº 085, São Pedro, Vitória-ES e MAYARA LOPES DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua São Tiago, nº 284, Nova Palestina, Vitória-ES. 16829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON SILVA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Amazonas, 438, Planalto Serrano, Bloco B, Serra-ES e RAIANE LEODORO DA SILVA BARROS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Amazonas, 438, Planalto Serrano, Bloco B, Serra-ES. 09716 2.: WAGNER MUNIZ FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ANA CARLA FERREIRA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09718 3.: MACIEL SALES DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cargas, residente na Rua Saí, nº 05, Serra Dourada III, Serra-ES e JOICE GREGÓRIO DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Saí, nº 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 09719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCELI GONCALVES SOARES, natural de Porto Alegre-RS, com 55 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Filipinas, nº 42, Diamantina, Carapina, Serra-ES e MARIA DA GUIA PEREIRA DE ARAUJO, natural de Carnauba-PB, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Filipinas, nº 42, Diamantina, Carapina, Serra-ES. 29276 2.: STARLEY BONFIM SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), artista visual, residente na Rua dos Tinhorões, 13, Casa 202, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JESSYKA FLORENCIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), artista plástica, residente na Rua dos Tinhorões, 13, Casa 202, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: POLIBIO EFIGENIO, natural de Alegre-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Assentamento Floresta, nº 37, Sobreira, Alegre-ES e SANDRA MARIA DAUDT DE MOURA, natural de Alegre-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Assentamento Floresta, nº 37, Sobreira, Alegre-ES. 03350 2.: JOSEPH EMANNUEL MOULIN MOREIRA, natural de Alegre-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Projetada S/nº, Lot. Antonio Lemos Junior, Alegre-ES e GABRIELE DE FÁTIMA RODRIGUES CORRÊA, natural de Alegre-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada S/nº, Lot. Antonio Lemos Junior, Alegre-ES. 03351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 28 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SOARES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Custódia Rodrigues, nº 170, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARIA EDUARDA SILVA VARGAS, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua das Flores, nº 620, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE MOREIRA LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), preparador de serviços I, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 119, Ibes, Vila Velha-ES e FERNANDA FIENI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 119, Ibes, Vila Velha-ES. 232728191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO NASCIMENTO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 323, Paul, Vila Velha-ES e CASSIANI SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 323, Paul, Vila Velha-ES. 04013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECIR PEREIRA RAIS, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), EMPRESÁRIO, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241 AP 702 B, Mata da Praia, Vitória-ES e CLAUDIA MARIA CARONE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241 AP 702 B, Mata da Praia, Vitória-ES. 23353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial