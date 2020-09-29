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Proclamas - 29/09/20

29/09/20

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 29/09/20

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Proclamas

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAÍQUE ALVES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida 01, nº 225, Bubu, Cariacica-ES e MARIA DE LARA TEÓFILO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida 01, nº 225, Bubu, Cariacica-ES. 13091 2.: MIGUEL KAPITZKY, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), militar aposentado, residente na Mizade, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e IRACI MARIA CAETANO, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Amizade, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 13095 3.: DIOGO FELIPE LEÃO DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua B, nº 01, Campo Verde, Cariacica-ES e KEILA SILVA FAVATTO, natural de São João de Meriti-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua B, nº 01, Campo Verde, Cariacica-ES. 13108 4.: JADAEL MARQUES MARTINS, natural de São Gonçalo-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), operador centro de controle, residente na Rua Guarapari, nº 334, Itacibá, Cariacica-ES e ADRIANA MATIAS ROSINDO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Guarapari, nº 334, Itacibá, Cariacica-ES. 13112 5.: RAFAEL BISPO ANCELMO, natural de Camamu-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Sessenta E Um, nº 8, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MIRIANE GANDRA, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Sessenta E Um, nº 8, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13121 6.: KELISSON AUGUSTO DE SENA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Beco São Marcos, nº 41, Presidente Médice, Cariacica-ES e SCHEILA DOS SANTOS DA VICTORIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Beco São Marcos, nº 41, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13124 7.: JELSEMIR DE REZENDE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Boa Esperança, nº 101, Flexal I, Cariacica-ES e ISADORA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Boa Esperança, nº 101, Flexal I, Cariacica-ES. 13125 8.: WANDEIR COELHO DE SOUZA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Ermennegildo José da Silva, nº 39, Santa Rosa, Cariacica-ES e QUÉZIA DE SOUZA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Ermennegildo José da Silva, nº 39, Santa Rosa, Cariacica-ES. 13126 9.: THIAGO SERAFIM MANHÃES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de segurança patrimonial, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 33, Nova Brasília, Cariacica-ES e JÉSSICA COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 33, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13131 10.: IVAN LUCIANO DUARTE SANTOS, natural de Padre Paraíso-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Padre Humberto, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e ANA PAULA ALVES SILVA, natural de Caraí-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Humberto, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13132 11.: FABIO ANDRADE DOS SANTOS, natural de Itabunas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 260, Nova Valverde, Cariacica-ES e ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 260, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13147 12.: CÁSSIO DE ALMEIDA, natural de Belford Roxo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Eucalíptos, nº 14, Santana, Cariacica-ES e MÁGNA AVELINA DOS SANTOS XAVIER, natural de Brejolândia-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista de fármacia, residente na Rua Eucalíptos, nº 14, Santana, Cariacica-ES. 13148 13.: BRUNO DA CRUZ RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 2, Cariacica Sede, Cariacica-ES e EDILENE ANDRÉ SANTANA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 2, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13149 14.: ANTONIO SILVA COIMBRA, natural de São Mateus-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua B, nº 13, Aparecida, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua B, nº 13, Aparecida, Cariacica-ES. 13151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DALTON MANDUCA ALVES BARBOSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletricista industrial, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras,Carapina, Serra-ES e ROSANA DE CARVALHO MIYAMOTO, natural de Manaus-AM, com 40 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras,Carapina, Serra-ES. 30390 2.: IGOR HENRIQUE RODRIGUES SANTOS SOUZA DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Polônia, Quadra 16,nº 4, Setor Europa, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e RAFAELI FONSECA COELHO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Polônia, Quadra 16,nº 4, Setor Europa, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30391 3.: YAGO MARTINS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de bifil, residente na Rua Esmeralda, nº 1, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e MAYARA MARTINS PEREIRA PEISINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, nº 1, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30393 4.: GILSON MIRANDA RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro aposentado, residente na Beco Eucaliptos, nº 498, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e VANDI RIBEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Beco Eucaliptos, nº 498, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30394 5.: RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Iourubá, nº 01, Setor Africa, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ GONÇALVES GOMES, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Iourubá, nº 01, Setor Africa, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30395 6.: FRANKLIN HERMES DE SOUZA, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e BRUNA DE MELO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30478 7.: JOSUÉ BARBOSA DA CRUZ, natural de Conselheiro Pena-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), socio proprietário, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 2845, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARLENE SOARES DE CARVALHO, natural de Belo Oriente-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 2845, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30480 8.: PATRICIO SANTANA DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Castro Alves, 170, Torre D, Ap. 111, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e LETICIA CANDEIA POLTRONIERI, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de controladoria, residente na Rua Castro Alves, 170, Torre D, Ap. 111, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30481 9.: KENNEDY RAFAEL DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Nova Zelândia, nº 13, Cidade Continental-Setor Oceania, Carapina, Serra-ES e DAYANE DA COSTA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nova Zelândia, nº 13, Cidade Continental-Setor Oceania, Carapina, Serra-ES. 30509 10.: BRENO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Guarani, nº 99, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ROBERTA ADÃO PAULO, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Guarani, nº 99, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30511 11.: STANLEY OLIVEIRA MENDES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Ru dos Rouxonois, 52 , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MAYARA FERREIRA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30514 12.: ELIZEU RODRIGUES SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua São Paulo, nº 21, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE CARVALHO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 21, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30516 13.: NILSON HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), jardinagem, residente na Rua Castanheira, nº 35, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e RANIELE RODRIGUES COSTA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castanheira, nº 35, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30517 14.: MARVIN CAVASSANI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Cristovão Colombo, S/n, Condominio To Life Mallorca, São Diogo, Serra-ES e CHAIENE NOVELLI, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Cristovão Colombo, S/n, Condominio To Life Mallorca, São Diogo, Serra-ES. 30524 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIVELTON DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Beco Josefino Simões, nº 46, Alto Lage, Cariacica-ES e ERENI MACIEL ALVES, natural de Virgolândia-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Josefino Simões, nº 46, Alto Lage, Cariacica-ES. 27159 2.: LEANDRO NOGUEIRA CEZAR, natural de Antônio Prado-RS, com 47 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Travessa Padre Anchieta, nº 12, Dom Bosco, Cariacica-ES e JOSIELLE RIBEIRO FIRME, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Padre Anchieta, nº 144, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27169 3.: RODRIGO ALVES PEREIRA LEITE, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Sete de Setembro, nº 83, Boa Sorte, Cariacica-ES e PATRICIA SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Francisco Martins de Paula, nº 40, Alto Lage, Cariacica-ES. 27170 4.: MAURICIO DAVID JÚNIOR, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Belém, nº 146, Mucuri, Cariacica-ES e ILZA GARCIAS DE FARIAS, natural de Pai Pedro-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Belém, nº 146, Mucuri, Cariacica-ES. 27174 5.: JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sergipe, S/n, Itanguá, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA SALES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sergipe, S/n, Itanguá, Cariacica-ES. 27177 6.: MICHEL MARIANO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Cel Olimpio Cunha, nº 63, Campo Grande, Cariacica-ES e CAMILI PEREIRA SCHAFER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Cel Olimpio Cunha, nº 63, Campo Grande, Cariacica-ES. 27179 7.: ALCIMAR EVANGELISTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), atendente de portaria, residente na Rua dos Portuários, nº 27, Operário, Cariacica-ES e GILMA DA PENHA REISEN, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua dos Portuários, nº 27, Operário, Cariacica-ES. 27181 8.: ERIC CESAR FREIRE DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Treze de Maio, nº 523, Bela Aurora, Cariacica-ES e POLYANNA ROZA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze de Maio, nº 523, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27183 9.: LUCAS BARBOSA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco, nº 145, Boa Sorte, Cariacica-ES e DANNIELLY PEREIRA DE ASSIS CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 145, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27184 10.: MOACIR PETERLE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), policia militar, residente na Rua da Ressurreição, nº 675, Vila Palestina, Cariacica-ES e JÉSSICA MONTEIRO FALQUETTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Guarapari, nº 76, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27188 11.: EVANDRO RODRIGUES VELLOZO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim de Souza, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES e STEFANY SILVA ALVARENGA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim de Souza, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27190 12.: PAULO CESAR DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua João Bubach, S/n, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ROSÂNGELA CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua João Bubach, S/n, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27191 13.: OSÉAS BARCELOS BASTOS, nacionalidade brasileira, profissão vigilante com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Cariacica-ES, residente na Rua Claricio Alves Ribeiro, nº 100, Itanguá Cariacica-ES e ANA MARTINS DA SILVA nacionalidade brasileira, , com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira , natural de Ecoporanga-ES, residente na Rua Claricio Alves Ribeiro, nº 100, Itanguá Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGER RIBEIRO LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção em eletrônicos, residente na Rua Hostílio Borges, nº 3, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUZANE PANCOTE BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hostílio Borges, nº 3, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04414 2.: EVERTON DA SILVA STEFANATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 18, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDNEIA CARDOSO MIRANDA, natural de Santo André-SP, com 47 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Francisco Chagas de Souza, nº 7, Álvaro Tavares, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04419 3.: WILLER MIGUEL GONZAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Justiniano da Silva Júnior, nº 156, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE RAMOS VISA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Vila Amália, nº 37, Alto Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04421 4.: PHILIPE SOARES MONTEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Raul Pereira Ramos, nº 11, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAPHAELLA DA SILVA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Raul Pereira Ramos, nº 11, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04422 5.: JONAIR AMISTÁ LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Joao Marques Carvalho Braga, nº 3, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CARMOSINA DE CASTRO LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, viúvo(a), Faxineira, residente na Rua Joao Marques Carvalho Braga, nº 03, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04424 6.: DANIEL FONTOURA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Aristóteles Menicucci, nº 75, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISAMARA NUNES LÉGORA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Avenida Francisco Cabral da Fonseca, nº 65, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04426 7.: BRUNO LIRA BENEVENUTO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Contabilista, residente na Rua Leopoldina Smarzaro, S/N, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAFAELA AZEVEDO DE OLIVEIRA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel Jarbas Athayde Coelho, nº 39, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04430 8.: MAICON CHAGAS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Praça Pedro Cuevas Júnior, nº 15, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NOEMI PEDROSA, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Praça Pedro Cuevas Júnior, nº 15, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04432 9.: THIAGO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Operador de moinho, residente na Rua José Fernandes, S/N, Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRIAN DA SILVA MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Fernandes, S/N, Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04434 10.: JOSIMAR JUNIOR DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº , Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KRISLANE BAPTISTA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Beatriz Rocha Soares, nº 36, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID BRAZ LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Bezerra De Menezes, nº 321, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e RHAYANE MOTA MENEGUSSI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Bezerra De Menezes, nº 321, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07708 2.: CAIO WOLKART VERONESE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bloco 135 A, Aptº 402, Ed. Jati, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LARISSA VIEIRA BRAGA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bloco 135 A, Aptº 402, Ed. Jati, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07742 3.: ELISANDRO LUCIANO XAVIER BATALHA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), diretor comercial, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 9, Itapuã, Vila Velha-ES e THAYNÁ PONCE LEÃO ANACLETO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 9, Itapuã, Vila Velha-ES. 07743 4.: DIEGO CARVALHO DE MUNER, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 602, Edifício Ormando Gimenes, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARLA NALESSO SPAVIER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 602, Edifício Ormando Gimenes, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18428 5.: JAIR LOPES FERREIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 975, Apartamento 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANDRESSA GALVÃO ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 975, Apartamento 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18429 6.: PEDRO GONÇALVES FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Resplendor, nº 2290, Itapoã, Vila Velha-ES e MÁRCIO RODRIGUES BIAZATTI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), agente de tributos estadual, residente na Avenida Resplendor, nº 2290, Itapuã, Vila Velha-ES. 18430 7.: LUIZ FELIPPE BRAGANÇA PETRI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Goiania, nº 270, Apartamento 201, Edifício Lubianka, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e FERNANDA LOURES SILVEIRA, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 390, Apartamento 322, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON ROSA HERDY, natural de Cantagalo-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua F, nº 57 , Colina da Serra, Serra-ES e REGINA DE JESUS QUERINO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua F, nº 57 , Colina da Serra, Serra-ES. 10377 2.: BENEDITO CAETANO DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 62 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Juriti, nº S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA DOMINGA AZEVEDO SANTIAGO, natural de Itanhém-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Juriti, nº S/n, Serra Dourada III, Serra-ES. 10378 3.: LUCAS ALMEIDA DA COSTA FILHO, natural de Montanha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Magnólia, 20, Cascata, Serra-ES e THAIS GOMES COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua das Magnólia, 20, Cascata, Serra-ES. 10381 4.: HUDSON OLIVEIRA DO VALE, natural de Baixo Guandu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua 13 de Maio, 20, São Marcos, Serra-ES e CRISLAINE CHAGAS RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), instrutora de informatica, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 84, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 10387 5.: WALISSON FERREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Carcará, nº 05, Novo Porto Canoa, Serra-ES e DEIDIANE SOUZA LOURES DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Viúva(o), trabalhadora rural, residente na Rua Carcará, nº 05, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10388 6.: LEANDRO GUERRA DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Doutora Judith Castello Leão Ribeiro, nº 85, São Lourenço, Serra-ES e ANTONIA APARECIDA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Doutora Judith Castello Leão Ribeiro, nº 85, São Lourenço, Serra-ES. 10389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID JÚNIO VITURIANO BABISKI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Duque de Caxias Nº 776, Morada da Barra, Vila Velha-ES e CARINI SABINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Duque de Caxias Nº 776, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08479 2.: VITOR DAMAS CRUZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de atendimento, residente na Rua Santa Marta, nº 190, Santa Paula II, Vila Velha-ES e MARIAH KAREN PADILHA CRAVO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Marta, nº 190, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08481 3.: ROBSON MOURA DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, Divorciado(a), balanceador, residente na Rua Amorim, nº 25, João Goulart, Vila Velha-ES e AMANDA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amorim, nº 25, João Goulart, Vila Velha-ES. 08482 4.: HERICLES PEREIRA ASSUNÇÃO, natural de Santarém-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua 34, nº 10, Jabaeté, Vila Velha-ES e JULIA LEITE GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua 34, nº 10, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08483 5.: ELIAS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, natural de Resplendor-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), agente penitenciário, residente na Rua da Ameixa, nº 342, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LOHAYNE RUFINO CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Ameixa, nº 342, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08484 6.: FABRÍCIO KUSTER, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Visconde Rio Branco, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ELAINE APARECIDA NETO, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Visconde Rio Branco, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e HAIRENE LUCIANA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07008 2.: KAIO MARQUES DE SANTANA, natural de Jandira-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Apto, Condominio Residencial Parque Vila Topazio, Vila Bethânia, Viana-ES e DAIANE SATHLER PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Apto, Condominio Residencial Parque Vila Topazio, Vila Bethânia, Viana-ES. 07052 3.: BRUNO RODRIGUES ESTEVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 18, Caxias do Sul, Viana-ES e ÁDYLA EVANGELISTA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 18, Caxias do Sul, Viana-ES. 07053 4.: LUCIANO LUIZ DE LIRA, natural de Mauá-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 24, Nova Bethânia, Viana-ES e SIMONE MARTINS LUCIANO, natural de Aiuaba-CE, com 32 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 24, Nova Bethânia, Viana-ES. 07054 5.: GIOVANNI TERRA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Sumaré, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e ELAINE PAULA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Sumaré, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07055 6.: VALDIANO DE VARGAS LUCIO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua D, nº 10, Caxias do Sul, Viana-ES e IVANETE RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua D, nº 10, Caxias do Sul, Viana-ES. 07058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), caseiro, residente na Córrego do Pontal do Ouro, S/n, Pontal do Ouro, Linhares-ES e JOSIANE DE JESUS CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Córrego do Pontal do Ouro, S/n, Pontal do Ouro, Linhares-ES. 10405 2.: FABIO ABRAÃO LOCATELI FILHO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua dos Coqueiros, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e NAYARA LOURENÇO CAMARA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Doano, nº 36, Nova Betânia, Linhares-ES. 10406 3.: GABRIEL SILVA GUALBERTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Hilário Faé, S/n, Boa Vista, Linhares-ES e JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Avenida Contorno, S/n, Shell, Linhares-ES. 10407 4.: GUSTAVO COSTA DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mei, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 658, Santa Cruz, Linhares-ES e CAMILA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 658, Santa Cruz, Linhares-ES. 10408 5.: RICHARD NOGUEIRA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua João Fregona, nº 672, Interlagos, Linhares-ES e KÊNNYA STIEG CANDEIA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280, Palmital, Linhares-ES. 10409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL MEDEIROS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Cabreúva, nº 529, Centro,, Sooretama-ES e PHÂMELA SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Industrial,nº 49, Centro, Sooretama-ES. 04591 2.: JOVENTINO MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Peroba, S/n, Córrego D'água, Sooretama-ES e MARIA DUTRA DE MEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Peroba, S/n, Córrego D'água, Sooretama-ES. 04592 3.: VALDEIR ELIAS FERREIRA, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Sucupira, Nº134, Centro, Sooretama-ES e POLIANA DA SILVA GOMES, natural de Jaguaré-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sucupira, Nº134, Centro, Sooretama-ES. 04593 4.: JHONATA LOPES DIAS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Salvador, Sooretama-ES e MAYARA NOVAIS BATISTA, natural de Osasco-SP, com 26 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Basilio Cerri, Nº507, Centro, Sooretama-ES. 04594 5.: RENATO RIBEIRO OTTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Geraldo Inacio dos Santos, S/n, Salvador, Sooretama-ES e LETÍCIA DA SILVA SOUSA, natural de Baraúna-RN, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Geraldo Inacio dos Santos, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 28 de setembro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELBER FREITAS DE MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), professor de capoeira, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAQUEL DE PAULA MIGUITA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24007 2.: WILLIAMSON BENTO NEVES, natural de Santo Antão-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 281, Jabour, Vitória-ES e ANALÚ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 281, Jabour, Vitória-ES. 24008 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDEMIR DA SILVA, natural de Ipanema-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Todos os Santos, nº 98, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e MARGARIDA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Riachão do Jacuípe-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Todos os Santos, nº 98, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728602 2.: EZEQUIEL VIEIRA ALMEIDA, natural de Salvador-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua A, nº 06, Ataide, Vila Velha-ES e VERA LÚCIA DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua A, nº 06, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728661 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMAR LEMOS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de processos, residente na Rua Argeu Banhos, nº 26, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SHIRLENE MAASS, natural de Porto Alegre-RS, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Isaura Sfalsin Rosa, nº 5, Jequitibá, Aracruz-ES. 00609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DA SILVA MARTINS, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Deoclesio Jose Goes, 60, Bela Vista, Ibiraçu-ES e AMANDA DE SOUZA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo financeiro, residente na Rua Deoclesio Jose Goes, 60, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 28 de setembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL NUNES DE JESUS, natural de Gandu-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 05, Resistência, Vitória-ES e MILENA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 05, Resistência, Vitória-ES. 17129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANDRIM DO ESPIRITO SANTO LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e ELIANE DOS SANTOS HARTUIQUE, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 13962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ANDRADE CASTELO BRANCO, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 110, Parque Moscoso, Vitória-ES e JIANNINE LIMA LÍRIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 110, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial

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