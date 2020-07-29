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Proclamas - 29/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DE SOUZA GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar expedição, residente na Rua Noventa e Nove, nº 100, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LYDIANE PORTES MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente do setor paralegal, residente na Rua Noventa e Nove, nº 100, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12913 2.: PEDRO HENRIQUE BARBOSA SAAR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES e GISELLE RIBEIRO DETMAN, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES. 12938 3.: REGIAN DA SILVA SOARES, natural de Porto Seguro-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Imaculada Conceião, nº 1774, Flexal, Cariacica-ES e JANDIRA FERREIRA COIMBRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Rogerio Negrito, S/nº, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 12942 4.: FERNANDO RODRIGUES MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Praças Nossa Senhora da Penha, nº 1135, Bairro Flexal, Cariacica-ES e AMANDA APARECIDA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Praças Nossa Senhora da Penha, nº 1135, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 12946 5.: RUAN TADEU MACHADO CARREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tesoureiro, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 118, Santana, Cariacica-ES e TAMIRIS VIANA CAMPOREZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 118, Santana, Cariacica-ES. 12949 6.: WERISTON JOSÉ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Do Canal, Nº 61, Bairro Nova Brasília, Cariacica-ES e JEANE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Do Canal, Nº 61, Bairro Nova Brasília, Cariacica-ES. 12952 7.: HIGOR FACCO PANI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 31, Itacibá, Cariacica-ES e MAYARA MEMELI SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 31, Itacibá, Cariacica-ES. 12955 8.: ANDRÉ MILAGRE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na TR S Mateus, S/n, Del Porto, Cariacica-ES e JUSSARA SUZANO, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na TR S Mateus, S/n, Del Porto, Cariacica-ES. 12957 9.: JHONATAN JOSÉ MOREIRA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua da Vitória, nº 38, Porto Novo, Cariacica-ES e AMANDA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), etiquetadora, residente na Rua da Vitória, nº 38, Porto Novo, Cariacica-ES. 12958 10.: WALDILEY DOS ANJOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dezenove, nº 21, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ELIANI COSTA NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sessenta e Seis, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12959 11.: KELVIN JONATHAN SILVA GOMES, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida dos Imigrantes, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e LORENA DA ENCARNAÇÃO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida dos Imigrantes, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12960 12.: ERICK LANDO GRIGIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Castelo, nº 55, Nova Valverde, Cariacica-ES e JACIÉLY DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Castelo, nº 55, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12982 13.: SILAS PEREIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Aurelio Francisco Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES e JOANA PEREIRA GONÇALVES BARCELOS, natural de Nanuque-MG, com 55 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aurelio Francisco Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES. 12984 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDO DA SILVA ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), educador social, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 42, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ELOISA SILVA BARROS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 42, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30212 2.: MARCOS VALERIO BALDAM, natural de Vitoria-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), portuario, residente na Rua Belo Horizonte, nº 1, Bicanga, Carapina, Serra-ES e LENY LIMA RIBEIRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Belo Horizonte, nº 1, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30214 3.: THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Av. Ilheus 167, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ALINE MEIRELES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Av. Ilheus 167, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30215 4.: ELIAS ABADE DA SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Itaipú, nº 1602, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DEBORA JESUS DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Itaipú, nº 1602, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30216 5.: GERALDO MAGELA CINTRA, natural de Vermelho Novo-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Boca de Leão, nº 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e FLÁVIA RENATA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Boca de Leão, nº 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30219 6.: JHONATHAS SANTOS LOPES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Carlos Larica, 125, Jose de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e JAKELINE GOMES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Carlos Larica, 125, Jose de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30221 7.: MARCIO DURÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua H, nº S/n, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e ROSILENE JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua H, nº S/n, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 30222 8.: ISAC PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Cícero Dantas, nº 253, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LORRAYNE DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cícero Dantas, nº 253, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30225 9.: CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), mecânico de aeronave, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148 , Bloco C, Apto. 105, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DALILA SAAR DE ANDRADE, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar bucal, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30228 10.: VITOR SILVA NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua São Borja, 56, Barcelona, Carapina, Serra-ES e DANIELLE MONTEIRO MEIRELES ANTUNES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua São Borja, 56, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30229 11.: NORIVAL DA CUNHA, natural de Cambuquira-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), chaveiro, residente na Rua João Vilela, 284, Vila Belem, Boa Esperança-MG e MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de João Monlevade-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Afonso Cláudio, Nº 142, Bloco D, Apt. 302, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANCLEI DOS SANTOS BISPO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 9, São José, Linhares-ES e THAINARA DE ALMEIDA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Caldara, nº 509, Santa Cruz, Linhares-ES. 10265 2.: WESLLEY SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Ibicaraí-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 110, Aviso, Linhares-ES e JEMIMA COSTA MATOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Catarina, nº 45, Aviso, Linhares-ES. 10266 3.: ANTONIO MAXIMIANO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Vanderli Conti, nº 1451, Boa Vista, Linhares-ES e LARICE GOBETI PIANISSOLI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Avenida Vanderli Conti, nº 1451, Boa Vista, Linhares-ES. 10267 4.: JALMIR MOREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Charles Venâncio de Oliveira, S/n, Sítio Big Boy, Planalto, Linhares-ES e MARLENE BARBOSA CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Charles Venâncio de Oliveira, S/n, Sítio Big Boy, Planalto, Linhares-ES. 10268 5.: GHELBER DA CONCEIÇÃO CASTOLDI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida República, nº 976, Interlagos, Linhares-ES e GRACIELE BERNARDO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida República, nº 976, Interlagos, Linhares-ES. 10269 6.: AELSON SILVA SOUZA, natural de Queimadas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Araucária, S/n, Movelar, Linhares-ES e LÚCIA FRACALOSSI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida João Bonicenha, S/n, São José, Linhares-ES. 10270 7.: CELSO BRAZ LOURENÇO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), expedidor, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº,932 Interlagos, Linhares-ES e LUCIENE MARIA ROSA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº,932 Interlagos, Linhares-ES. 10271 8.: MATEUS LIMA MARTINS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Fabrizio Barbosa Gonçalves, nº 20, Santa Cruz, Linhares-ES e ROBERTA DE JESUS VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Fabrizio Barbosa Gonçalves, nº 20, Santa Cruz, Linhares-ES. 10272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON BERNARDO BAPTISTA ZENI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), líder de merchandising, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 06 , Jardim da Penha, Vitória-ES e THAYANE CONCEIÇÃO NEVES, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 06 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 23860 2.: CLEIDO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), supervisor de central de emergência, residente na Rua Sabino Vieira, nº 50, Vila Isabel, Cariacica-ES e RAYANE NASCIMENTO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 563, Ed. Leticia Apto 601, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23862 3.: MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 59, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA CALAZANS PAZITO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 333, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23863 4.: DERIK BARCELLOS FAVORETTI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista PMO, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 101, Ed. Aline Apto 204, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA VIEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 440, Ed. Residencial Park II Bloco C-304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23865 5.: TOBIAS DE MESQUITA FIORESE, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 703, Ap 703, Jardim Camburi, Vitória-ES e KELLY PATROCINIO LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 703, Ap 703, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23866 6.: JARDEL XAVIER JEAKEL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), inspetor de qualidade, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Residencial Barramares Bloco B2, Jardim Camburi, Vitória-ES e DEISIHELLI NOGUEIRA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em comércio exterior, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Residencial Barramares Bloco B2, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALEF RODRIGUES VENTURA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Atalaia,20, Sao Marcos I, Serra-ES e JUSSARA RUDIO COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atalaia,20, Sao Marcos I, Serra-ES. 10203 2.: MARCOS DANIEL DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Gabriel, 1, Serra Dourada I, Serra-ES e GABRIELA DOS SANTOS MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Cerejeira, nº 3, Serra Dourada I, Serra-ES. 10204 3.: KENEDY SAMPAIO SOEIRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Montes Claros, Nova Carapina II, Serra-ES e RENATA MORAIS SANTIAGO, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Montes Claros, Nova Carapina II, Serra-ES. 10213 4.: JEFERSON DA SILVA DO PRADO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Berilo, nº 19, Serra Dourada I, Serra-ES e GESSICA DA SILVA RAMOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Berilo, nº 19, Serra Dourada I, Serra-ES. 10215 5.: JILFREDO SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Tupi, nº 804, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e CRISTIANI OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), recepcinosta, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 414, Jabour, Vitória-ES. 10217 6.: VINICIUS BASOLI MARTINS, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Travessa Orquídea, nº 64, Campinho da Serra I, Serra-ES e PAULA RODRIGUES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Travessa Orquídea, nº 64, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10251 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY MARTINELLI LIBERATO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), supervisor de compras, residente na Rua Itacibá, nº 135, Aptº 605, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA CASTRO DE MOURA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora lean, residente na Rua Itacibá, nº 135, Aptº 605, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07612 2.: WELSON ANTONIO FIORIN, natural de Alfredo Chaves-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 115, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ROSEANE CARDOSO SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 115, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07639 3.: GUILHERME DAZZI PONCIO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 364, Apartamento 301, Ed. Flor de Lis, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FLÁVIA MILANEZ MORAES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida São Paulo, nº 2187, Apartamento 604, Praia de Itapua, Vila Velha-ES. 18325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Francelino Quarto, Número 36, Bairro Quilomo, Iúna-ES e ILDA SILVA DA ROCHA, natural de Alto Jequitibá-MG, com 67 anos de idade, viúvo(a), faxineira, residente na Rua Francelino Quarto, Número 36, Bairro Quilomo, Iúna-ES. 08631 2.: LUIZ FERNANDO ROSARIO FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TAMÍRES VIEIRA SOUZA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08632 3.: AURINO LOPES PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DÉBORA CARLA SILVA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Pedro Caetano, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de julho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cláudio Passos, nº 10, Vila Rubim, Vitória-ES e MARCELA RIBEIRO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cláudio Passos, nº 10, Vila Rubim, Vitória-ES. 17049 2.: CLAYTON ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Antônio Furlani, nº 93, Inhanguetá, Vitória-ES e ELITA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Furlani, nº 93, Inhanguetá, Vitória-ES. 17050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON PERONI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Sorocaba, nº 09, Quadra 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GHEISIANY DA CRUZ BOLZANI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), micro-empreendora, residente na Rua Sorocaba, nº 09, Quadra 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06962 2.: BRUNO GONÇALVES DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Juparanã, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES e GIULLIA LORETTI DETTMANN, natural de Santa Teresa-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Juparanã, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES. 06966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE LYRIO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Ângelo Pessotti, nº 13, Bairro Segatto, Aracruz-ES e DÉBORA PARMANHANI SOARES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), designer de unhas, residente na Rua Ângelo Pessotti, nº 13, Segatto, Aracruz-ES. 12901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SOUZA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Praça Domingos José Martins, nº 99, Centro, Itapemirim-ES e THACIANA SANTOS MENDES, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Praça Domingos José Martins, nº 99, Centro, Itapemirim-ES. 13932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS RIBEIRO MAFORTE, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, nº 21, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CHELSIN CARDOSO REIS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, nº 21, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ASSISCARLOS MIRANDA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 421, Bonfim, Vitória-ES e GECILENE RESIERI ZULIANI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora projetista, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 421, Bonfim, Vitória-ES. 24037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JOSÉ DE SOUSA, natural de São José do Calçado-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Octacilio Custodio s/nº Zona Rural, Alegre-ES e ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), contadora, residente na Rua Pastor Francisco Colares, nº 66, Guararema, Alegre-ES. 03408 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 28 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WILLIAM DE AZEVEDO TAMBORIM, nacionalidade brasileira, profissão vendedor interno, estado civil solteiro, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 25 de março de 1993, residente na Rua São Caetano, nº 08, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de WILSON MEIRELLES TAMBORIM e PALMIRA MÔNICA DE AZEVEDO e TATIANI RIBEIRO COIMBRA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com vinte e oito (28) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 17 de junho de 1991, residente na Rua São Caetano, nº 08, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de WILSON COIMBRA SANTOS e LUZIA RIBEIRO COIMBRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de julho de 2020 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil