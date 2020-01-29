Proclamas - 29/01/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN DO NASCIMENTO SCHAFFELU, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua dos Papagaios,91, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e ALINE CARLOS CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Prímula,16, Serra Dourada II, Serra-ES. 29647 2.: CARLOS EVANDRO ROSSI, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, Nº479, Praia da Baleia, Carapina, Guarapari-ES e JULIANA SUTIL MUNHÃO, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, Nº479, Praia da Baleia, Carapina, Guarapari-ES. 29650 3.: RÔMULO MAYCON DE SOUZA DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Castro Alves, 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e RHAILA ERLACHER, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Castro Alves, 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29651 4.: PEDRO HENRIQUE DA SILVA RUY, natural de Timoteo-MG, com 19 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Corsanto 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e LAIS NANE CARVALHO DA SILVA GOMES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logistica, residente na Av. Corsanto 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29655 5.: GEÓRGIO IVAN PERSICI RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), desenvolvedor de softwere, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205,apartamento 505, Residencial Viver Serra- Edifico Flamboyant, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DIANA ANDREÃO ZANDONADE, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205,apartamento 505, Residencial Viver Serra- Edifico Flamboyant, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29656 6.: MARCOS EMMANOEL DE SALES, natural de Niterói-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Feira de Santana, 89, Barcelona, Carapina, Serra-ES e DIESSA DUARTE COSTA, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Feira de Santana, 89, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29657 7.: LUIZ CARLOS MOREIRA COSTA, natural de Belmonte-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua da Peroba, nº 184, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ALINE PATRICIA COSME, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Rua da Peroba, 183, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 29659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ICARO SIQUEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Caramuru, nº 99, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e SARAH NEVES LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Sinval Moraes, nº 612, Fundos, Itapoã, Vila Velha-ES. 18101 2.: WALQUIR DE MORAES BOURGUIGNON FERNANDES, natural de Vila Velha-IG, com 61 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Ataíde, 622, Centro, Vila Velha-ES e JOANA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Bolívia, 43, Jardim América, Cariacica-ES. 18102 3.: RENATO GUERRA MIRANDA, natural de Porto Seguro-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 116, Soteco, Vila Velha-ES e GISELE DEBORA SANTANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 001, Soteco, Vila Velha-ES. 18103 4.: CHRISTIAN GONZAGA FELIX, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Av Nossa Senhora da Penha, 615, Ap 503, Praia do Canto, Vitória-ES e NAJLA AUREA MAMERI EL AOUAR, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Av Antonio Gil Velozo, nº 3300, BL A, Apto 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18104 5.: RENATO ARAUJO SANTOS, natural de Machacalis-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua 04, nº16, Quadra 22, Cocal, Vila Velha-ES e JULIANA ZAVARIZE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quatro, 16, Cocal, Vila Velha-ES. 18105 6.: UMBERTO MESSIAS DE SOUZA JÚNIOR, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, nº 09, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANA SAMPAIO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Alda Siqueira Mota, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELLERMANN DA SILVA ANDRADE, natural de Caraguatatuba-SP, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Avenida Domingos Vicente, N° 06, Vila Bethânia, Viana-ES e POLIANI SAITH, natural de Cacoal-RO, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Central, nº 41, Nova Bethânia, Viana-ES. 06815 2.: LUCAS KLIPPEL GOMES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/n°, Treze de Maio, Viana-ES e LETÍCIA LAURETH TIBURCIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autôtoma, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/n°, Treze de Maio, Viana-ES. 06817 3.: ELITON COUTO DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eletricista, residente na Rua da Penha, S/n°, Nova Bethania, Viana-ES e PALOMA VIANA GOMES DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua da Penha, S/n°, Nova Bethania, Viana-ES. 06821 4.: THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Doce, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES e FERNANDA BRAUM, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), servente, residente na Rua Rio Doce, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Mimosa, 04, Serra Dourada I, Serra-ES e AMANDA CRISTINA BERNARDES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Solimões, 05, Serra Dourada II, Serra-ES. 09913 2.: DEIVID DA SILVA COSTA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua Putiri, 246, Caçaroca, Serra-ES e GEYSA DUARTE PARPAIOLA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Putiri, 246, Caçaroca, Serra-ES. 09914 3.: IGOR LIMA CORDEIRO, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Maurílio Miranda, nº 14, Lt 14, Centro, Serra-ES e AMANDA COSTA PRATES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 2914, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 09915 4.: JOSÉ LOURDES DE SOUZA, natural de Alvarenga-MG, com 54 anos de idade, Divorciado(a), armador, residente na Rua Rio Branco, 71, Planalto Serrano, Serra-ES e MARLUCY MONTEIRO, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Branco, 71, Planalto Serrano, Serra-ES. 09916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO RICARDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar automotivo, residente na Rua Jarbas Pinto Fraga, nº 99, Bonfim, Vitória-ES e ELIANA DE AMARAL CARDOSO, natural de Santo Amaro-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de crédito, residente na Rua Jarbas Pinto Fraga, nº 99, Bonfim, Vitória-ES. 23830 2.: LUAEUS LUIDSON DE LIMA, natural de Arcoverde-PE, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mensageiro, residente na Rua do Jangadeiro, nº 39, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE e LIVIA DE FÁTIMA CONTERINI COELHO, natural de Fortaleza-CE, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Arlethe Buaiz, nº 23, Maruípe, Vitória-ES. 23831 3.: DANIEL KERNER SUZART VIEIRA, natural de Salvador-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2431/204, Mata da Praia, Vitória-ES e HELYANE AGUIAR BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2431/204, Mata da Praia, Vitória-ES. 23832 4.: RAPHAEL BARROS BONIFACIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Manoel Marques, nº 85, São Cristóvão, Vitória-ES e EDYANA SALLES NUNES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelhas, residente na Avenida Manoel Marques, nº 85, São Cristóvão, Vitória-ES. 23834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, natural de Arujá-SP, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RAYANNY LOUREIRO IZÁRIO IMPERIANO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), secretaria, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08170 2.: RHAMON FRANÇA LAMÔNICA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Cedro, S/nº, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e BRUNA PIRES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Bloco 31, Apto 101, Vila Velha-ES. 08171 3.: THIAGO BARROSO MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Espirito Santo, nº 250, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e DANILA CRISTINA PEREIRA PELA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Espirito Santo, nº 250, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08172 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS LOPES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 256, Jardim Camburi, Vitória-ES e SATINA PRISCILA MARCONDES PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora universitária, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 256, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23591 2.: VINÍCIUS ROCHA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 760, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA CAMPOS CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 760, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23592 3.: BRENDOW TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Curitiba-PR, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Silvino Grecco, nº 545, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELLEN CRISTINE GODOY, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Silvino Grecco, nº 545, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WDISLEY PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Dom Pastor, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUANA LEANDRO MARCOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Dom Pastor, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12711 2.: LEANDRO COSTA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua São Sebastião Ferreira, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e ANA CAROLINI DE JESUS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Sebastião Ferreira, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 12714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DOS SANTOS MATHEUS, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de biblioteca, residente na Corrego do Ouro, Area Rural, sem Numero, Aracruz-ES e JUCIELY PASSOS BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Corrego do Ouro, Area Rural, sem Numero, Aracruz-ES. 00572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR SILVEIRA DE FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Av Carlos Lindemberg s/n, Jerônimo Monteiro-ES e KAYLANE DE PAULA NARLIM, natural de Mimoso do Sul-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Aliança Area Rural, Jerônimo Monteiro-ES. 01005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 28 de janeiro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO MARIA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), ferroviario, residente na Rua dos Canarios, S/n , Bairro Ericina, Ibiraçu-ES e MARIA ANGELA RONI, natural de Ibiraçu-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua dos Canários, S/n, Centro, Ibiraçu-ES. 00796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 28 de janeiro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO GUSTAVO CORRÊA MARTINS FERNANDES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Dacar, nº 68, Araçás, Vila Velha-ES e SARA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Afonso Schwab, nº 530, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO BORLINI CUSINI, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo (produção rural), residente na Avenida Brasil, S/n, Centro, João Neiva-ES e JULIANA MORAES CAVASSANI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta geral, residente na Rua Ernesto Maioli, 35, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 03014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 28 de janeiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO MORAES FARIA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Antonio Osório Pereira, Número 323, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES, Iúna-ES e AMANDA FREITAS DE CASTRO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Antonio Osório Pereira, Número 323, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES, Iúna-ES. 08559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas