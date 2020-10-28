Proclamas - 28/10/20

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAÉCIO MATOS SANTOS FILHO, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vítor Hugo, nº 11, Candeias, Vitória da Conquista-BA e THAÍS COSTA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Moxuara, S/n, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27219 2.: PABLO PASSABÃO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de merchandising, residente na Rua Jerusalém, nº 377, Bela Aurora, Cariacica-ES e DÉRICA TRIGUEIRO MARINHO, natural de Itarantim-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Jerusalém, nº 377, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27220 3.: FERNANDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 68, Sotelândia, Cariacica-ES e VALDILENE OLIVEIRA DE JESUS, natural de Acajutiba-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 68, Sotelândia, Cariacica-ES. 27223 4.: JEAN ANTONIO SIMOURA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente de TI, residente na Rua Adélia Sá Rodrigues, nº 10, São Vicente, Cariacica-ES e DERLAYNE BORGHI CORDEIRO, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Monte Castelo, S/n, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27225 5.: MARCELO NUNES DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua da Liberdade, nº 21, Vila Rica, Cariacica-ES e MILENE DA SILVA CELESTINO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Esmeralda, nº 168, São Geraldo, Cariacica-ES. 27232 6.: JOÃO CARLOS FERREIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 25, Maracanã, Cariacica-ES e MAIARA NUNES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 25, Maracanã, Cariacica-ES. 27236 7.: WELVISON CARDOSO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Aldo Prudêncio, nº 20, Sotema, Cariacica-ES e RAYANE RESENDE ALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Aldo Prudêncio, nº 20, Sotema, Cariacica-ES. 27238 8.: JADIR MARCHESI, natural de Guarapari-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santa Tereza, nº 237, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JUSSARA ALVARINTHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Fé, nº 11, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27239 9.: MAGNO FRANCISCO SANTOS DE SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jacaraípe, nº 135, Itanguá, Cariacica-ES e DIELE RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jacaraípe, nº 135, Itanguá, Cariacica-ES. 27241 10.: EMANUEL SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua dos Crisantemos, nº 136, Vista Dourada, Cariacica-ES e ARIELY ALMEIDA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ecoporanga, S/n, Flor de Piranema, Cariacica-ES. 27243 11.: GUSTAVO DA MOTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Churrasqueiro, residente na Rua Castro Alves, nº 20, Sotelândia, Cariacica-ES e PATRÍCIA DOMINGOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Cuidador de idosos, residente na Rua Castro Alves, nº 20, Sotelândia, Cariacica-ES. 27244 12.: IZACC SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Leopoldina, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MARCIA CARVALHO CORRÊA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Santa Leopoldina, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27245 13.: CARLOS ALBERTO LIRIO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Aurelios, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ELIANE SARMENTO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de viagens, residente na Rua dos Aurelios, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27246 14.: ENZO PIVETTA GAVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Moreira Camargo, nº 46, Campo Grande, Cariacica-ES e JÉSSICA KELLY VENTURIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Moreira Camargo, nº 46, Campo Grande, Cariacica-ES. 27247 15.: MARCELO RODRIGUES COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), instalador de segurança, residente na Rua Sergipe, nº 4, Bandeirantes, Cariacica-ES e ELIZANGELA FELIPE DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sergipe, nº 4, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27248 16.: REINALDO GONÇALVES ROCHA, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Minas Gerais, nº 20, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MARCELA ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Minas Gerais, nº 20, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27249 17.: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cecília, S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e NEUMA DOS SANTOS SILVA, natural de Coaraci-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cecília, S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27251 18.: JOSÉ FERNANDES PINTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua M, nº 10, Santa Paula, Cariacica-ES e LEONICE OLIVEIRA CHAGAS, natural de Mucurici-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua M, nº 10, Santa Paula, Cariacica-ES. 27253 19.: ANDERSON LEMKE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 05, Campo Grande, Cariacica-ES e WESLAINE OKUMISKI SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 05, Campo Grande, Cariacica-ES. 27254 20.: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), operador logístico, residente na Rua Antenor Caldas, nº 57, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MILENA ALVES LOUZADA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Antenor Caldas, nº 57, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27255 21.: LUIS GUSTAVO AMARAL ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Amazonas, nº 262, Itapemirim, Cariacica-ES e JÉSSICA ALMEIDA SOPELETTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Amazonas, nº 262, Itapemirim, Cariacica-ES. 27256 22.: KAYQUE CARVALHO BRAVIM, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Teodoro, Nº28 , Santa Luzia, Cariacica-ES e IZABEL DOS SANTOS FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista forneira, residente na Rua Estado Do Ceará, S/n, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27258 23.: JOSÉ DOS SANTOS SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 29, Santa Cecília, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Cuidador de idosos, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 29, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27259 24.: ABIMAEL FURTADO DE JESUS, natural de São João de Meriti-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Montes Claros, nº 16, Vila Independência, Cariacica-ES e FLÁVIA CRSITINA DO CARMO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Avenida Montes Claros, nº 16, Vila Independência, Cariacica-ES. 27261 25.: SELMO NARCISO DE REZENDE, natural de Mariana-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Avenida Virgínia Maline Ramos, Sn, Alzira Ramos, Cariacica-ES e SOLANGE VICENTE DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Virgínia Maline Ramos, Sn, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de outubro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO OLIVEIRA RIGO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 807, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANNA HELOISA EFFGEN ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Herrmínio Coelho de Souza, nº 228 , Goiabeiras, Vitória-ES. 24061 2.: SAULO DE VASCONCELOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Alcino Pereira Netto, S/n, Jardim Camburi, Vitória-ES e MIRELLI SANGALI PEREIRA GARBINI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), pedagoga, residente na Rua Manoel Gonçalves Carvalhinho, nº 87, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24064 3.: RAMON SUBTIL DE FARIA MONECHE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 450, Segurança do Lar, Vitória-ES e JULIANE VIEIRA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 450, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24067 4.: JOSENILDO DOS SANTOS, natural de Pojuca-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 071, Solon Borges, Vitória-ES e SILVANI SILVA SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 071, Solon Borges, Vitória-ES. 24068 5.: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Bloco F3 Apto 109 Residencial Club, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente comercial, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Bloco F3 Apto 109 Residencial Club, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24071 6.: JOÃO GABRIEL MASCARENHAS TEIXEIRA DE BRITO OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 15, Jardim Camburi, Vitória-ES e BEATRIZ FERNANDES TESCH, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 342, Apto 301,, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER RIBEIRO ALBUQUERQUE JUNIOR, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operadora de logistica, residente na Rua Itaipú, nº 22, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e PHIAMA DA MATA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Itaipú, nº 22, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30649 2.: DANIEL GOMES DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Iconha, nº 31, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e KEYSA CAROLYNY SANTOS MAPELLI, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz, residente na Rua Iconha, nº 31, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30655 3.: GABRIEL IDELFONSO DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Luzia, nº 150, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MARIANA OLIVEIRA ALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Luzia, nº 150, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30661 4.: JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA DIAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dona Tereza Cristina, nº 179, Colina de Laranjeiras, Carapina, -ES e FERNANDA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), cirurgiã dentista, residente na Rua Dona Tereza Cristina, nº 179, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30662 5.: GUTHIÉRLISSON MATHEUS DE ALMEIDA PAIXÃO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua das Oliveiras, nº 12, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MIRIAN FALCÃO GINO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Oliveiras, nº 12, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30663 6.: QUINTANILIO AGAPITO NEVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Espírito Santo, nº 3, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e SORAIA CASSIA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 3, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Cristal, nº 104, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e JAMILE COSTA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Begônia, nº 38, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 12973 2.: FLAVIO MARIN CARLESSO, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Avenida Venâncio Flores, nº 3425, Guaxindiba, Aracruz-ES e CLEUDIMAURA FERREIRA DE MATOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Venâncio Flores, nº 3425, Guaxindiba, Aracruz-ES. 12974 3.: OSNY OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José Modenesi, nº 94, Bela Vista, Aracruz-ES e LAISA LOUREIRO DE CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Américo Devens, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 12975 4.: RICHARD SANTOS CUSTÓDIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), suboficial da marinha, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 230 , Centro, Vitória-ES e ANDRÉA DOS SANTOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), agente administrativa de saúde, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, nº 27, Centro, Aracruz-ES. 12977 5.: FELIPE DOS SANTOS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 111, Bela Vista, Aracruz-ES e KARINA SOUZA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 111, Bela Vista, Aracruz-ES. 12978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO PALASSI, natural de Macaé-RJ, com 37 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Maruípe, nº 225, Maruípe, Vitória-ES e DÉBORA KASSIA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Avenida Maruípe, nº 225, Maruípe, Vitória-ES. 24256 2.: CAIO PASCUZZI CARUSO, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), artista plástico, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 67, Aptº 1603, Praia do Canto, Vitória-ES e SIMONE DE FÁTIMA GARCIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), relações públicas, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 67, Aptº 1603, Praia do Canto, Vitória-ES. 24258 3.: LEONI OLIVEIRA FELIX TEREZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Ladeira Vinte e Cinco de Abril, nº 01, Bairro do Moscoso, Vitória-ES e RODRIANA DE ARAUJO COSTA BASTOS, natural de Ibatiba-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Ladeira Vinte e Cinco de Abril, nº 01, Bairro do Moscoso, Vitória-ES. 24259 4.: LUCAS MENEZES FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de montagem, residente na Rua Armando Guimarães, nº 222, Itararé, Vitória-ES e FRANCIELE SILVA SANTANA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Armando Guimarães, nº 222, Itararé, Vitória-ES. 24260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEYSON DIAS BORGES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Antônio dos Santos, nº 202, Santo Antônio, Serra-ES e EDLÉIA PEREIRA DA SILVA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio dos Santos, nº 202, Santo Antônio, Serra-ES. 10481 2.: DIEGO HENRIQUES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Uru, nº 25, Serra Dourada III, Serra-ES e NEUZILA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Uru, nº 25, Serra Dourada III, Serra-ES. 10485 3.: ANDREY FRANÇA PÉTELI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Avenida Jabuticaba, nº 23, Cidade Pomar, Serra-ES e SARA CORDEIRO MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), repositora, residente na Rua Juruva, nº 175, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DJAVAN GOMES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e STEFANY ANTUNES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 13978 2.: TIAGO CÂMARA BAYERL, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e EDNA DE MELO SALES, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 13979 3.: AMILTON PEREIRA DOS ANJOS, natural de Santo Amaro-BA, com 43 anos de idade, Viúvo(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES e MARIA JOSÉ DA SILVA, natural de Porto Calvo-AL, com 53 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES. 13980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANK WILLIAM PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Corretor de imóveis, residente na Rua Anchieta, nº 58, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DÉBORA DA COSTA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar jurídico, residente na Rua Anchieta, nº 58, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07074 2.: WILIA CARLOS PISKE, natural de Ministro Andreazza-RO, com 25 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Manoel Gomes, nº 24, Nova Bethânia, Viana-ES e LARISSA SENHOR MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Gomes, nº 24, Nova Bethânia, Viana-ES. 07091 3.: OSEAS CASSIMIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Catete, N° 20, Vale do Sol, Viana-ES e LAODICEIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Catete, N° 20, Vale do Sol, Viana-ES. 07092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIA DE FÁTIMA OLIMPO, natural de Vila Velha-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviçosd gerais, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 619, Ed. Solar das Palmeiras, Apto. 209, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JOSE CARLOS TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 619, Ed. Solar das Palmeiras, Apto. 209, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07800 2.: JOSE MASCIMO FERREIRA SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N° 81, Apt 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VIVIANE APARECIDA DA SILVA AQUINO, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N° 81, Apt 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07801 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON FERNANDES BALEEIRO OLIVEIRA, natural de Felisburgo-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Duque de Caxias, Nº5 , Morada da Barra, Vila Velha-ES e GIOVANA LAFAIETE FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Duque de Caxias, nº 5, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08550 2.: ARTHUR JÚLIO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de montagens, residente na Rua Augusto Renoir,n°30, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e KÉZIA DE JESUS CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), Auxiliar de produção, residente na Rua Augusto Renoir,n°30, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO ANTUNES PIÃO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), plataformista, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 8, São José, Linhares-ES e LARISSA BASSINI SPEROTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Luiz Poltronieri, nº 378, Três Barras, Linhares-ES. 10492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE VICENTE LIBARDI, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), diretor de ensino, residente na Rua Antonio de Vargas Neto, nº 218, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e CAMYLA ALICE REIS BOTELHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Antonio Vargas Fernandes, nº 272, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00551 2.: JAILSON PAGIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Domingos Bortolin, nº 148, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e ELZENI CARMO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua das Violetas, nº 52, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 27 de outubro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA, natural de Carrancas-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua da Independência, nº 156, São Pedro, Vitória-ES e MARLY DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua da Independência, 156, São Pedro, Vitória-ES. 17170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RODRIGUES MARIANO, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e NAIANE APARECIDA DA SILVA REDES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas