Proclamas - 28/08/20
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DO CARMO MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer grafico, residente na Rua Santa Marta, nº 168, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LARISSA RAMALHETE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Travessa Etero Fabri, nº 45, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728603 2.: ANDERSON ZANETTE DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), instrutor tático, residente na Rua Octávio Godofredo, nº 27, Aribiri, Vila Velha-ES e RÔZILEIDE MOREIRA LOPES, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de radiologia, residente na Rua Octávio Godofredo, nº 27, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728604 3.: KENDERSON DE SOUZA VIANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisor de garagem, residente na Rua Fagundes, nº 1220, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ANA KÉSSIA DE OLIVEIRA MUNIZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Fagundes, nº 1220, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728605 4.: HENRIQUE RODRIGUES DASSIE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Aniz Oliveira Santos, nº 28, Santos Dumont, Vila Velha-ES e JESSIKA ALVARENGA FRASSI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), produtora de eventos, residente na Rua Fortaleza, nº 165, Ibes, Vila Velha-ES. 232728606 5.: ISRAEL ROHR GONÇALVES MEIRELES PORTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua Lírio, nº 256, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e EMILLY DIAS BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 17, Itacibá, Cariacica-ES. 232728607 6.: TIAGO LUIS PARESQUE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cedrolândia, nº 15, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ISIS ALVES COSTA NETA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Cedrolândia, nº 15, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728608 7.: WEBER MAIK DA CUNHA, natural de Central de Minas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engarregado de armazem, residente na Rua Narciso, nº 48, Aptº 402, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e DEISY LAINE COSTA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Narciso, nº 48, Apt] 402, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728609 8.: HEITOR VIANA BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instalador de som e acessorios automotivos, residente na Rua São José, nº 10, Dom João Batista, Vila Velha-ES e THAÍS DAS VIRGENS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São José, nº 10, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728612 9.: EDNILSON BISPO DE ANDRADE, natural de Aracaju-SE, com 59 anos de idade, divorciado(a), guarda municipal, residente na Rua Carlos Almeida, nº 05, Santos Dumont, Vila Velha-ES e ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE, natural de Natal-RN, com 53 anos de idade, viúvo(a), psicanalista, residente na Rua Umbuzeiro, nº 78, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES. 232728614 10.: JADERSON SALOMAO LUGON, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Pestana, nº 146, Ibes, Vila Velha-ES e GABRIELA MENDES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Pestana, nº 146, Ibes, Vila Velha-ES. 232728615 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR NOGUEIRA LEITE, natural de Guaçuí-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 160, Ed. Garça Real, Aptº 603, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARIANA GUIMARÃES TOSTES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 160, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07684 2.: LEONARDO SANTOS DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Terezinha, nº 20, Itapuã, Vila Velha-ES e RHAIANY PRISLYAN DE JESUS FERREIRA DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de RH, residente na Rua Santa Terezinha, nº 20, Itapuã, Vila Velha-ES. 18379 3.: DANIEL LIRIO RODRIGUES CRUZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Vicente de Carvalho,n° 502, Bloco 502, Apartamento 103, Boa Vista I, Vila Velha-ES e TAMIRES MOURA LOURENÇO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vicente de Carvalho,n° 502, Bloco 502, Apartamento 103, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18380 4.: MARCO AURÉLIO OLIOSI TURIAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Maria Camata, nº 117, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e ALINNE CRUZ ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Camata, s/n, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18381 5.: NATÃ DE PAULA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Maria Valadares, nº 128, Jaburuna, Vila Velha-ES e HELLEN PAULA GUIMARAES DAMASCENO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Valadares, nº 128, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18382 6.: HELTON FREITAS DE SOUZA FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Rio Branco, nº 1076, Praia do Canto, Vitória-ES e PAOLA SARTORIO RUSSE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria de Oliveira Maresguia, nº 101, Torre Roma, Apt. 2002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIAS GONÇALVES CORRÊA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Pres Getulio Vargas, Nº 951, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e LEIDA DA SILVA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 04, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04117 2.: GERSON FELIZARDO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Conde Manoel Virgílio, nº 35, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e MARIA DAS NEVES BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Conde Manoel Virgílio, nº 35, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04118 3.: PEREZ JULIO FERREIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), operador de caixa, residente na Rua São Paulo, nº 62, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ALLIADINY DA SILVA DE BIASE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua São Paulo, nº 62, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04119 4.: LUCAS RIBEIRO DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Três Irmãos, nº 221, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA COZER FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Três Irmãos, nº 221, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04121 5.: RHAONNE ROSA VELOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), taxista, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, Nº 123, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e GISELA HASTENREITER LEITE FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 123, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04122 6.: CORACY GOULART MARTINS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Vila Batista, Vila Velha-ES e LILIANE JAVARINI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04124 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO VENANCIO ANDRADE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 961, Interlagos, Linhares-ES e BRUNELA PEREIRA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dom Pedro II, nº 961, Interlagos, Linhares-ES. 10336 2.: RONIERE GONÇALVES VASSOLER, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em manufatura, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 587, Interlagos, Linhares-ES e MELISSA SARTORI DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 587, Interlagos, Linhares-ES. 10337 3.: JAILTON FÊU TOLENTINO, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº 2688, Interlagos, Linhares-ES e SEIR FRANCISCO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Av.Padre Manoel da Nóbrega - Nº1513, Interlagos I, Linhares-ES. 10338 4.: RAMON NEITZEL VICENTE, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jacob Bazoni, S/n, São José, Linhares-ES e JAQUELINE CHAVES NUNES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jacob Bazoni, S/n, São José, Linhares-ES. 10339 5.: ANDRÉ CARON ZANEZI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 601, Interlagos, Linhares-ES e AMANDA PIGNATON PESSOTTI, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de engenharia, residente na Rua Gumercino da Silva Pratti, nº 14, Q 17, Juparanã, Linhares-ES. 10340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GUIMARÃES BERNABÉ, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Hermes Bastos, nº 195, Maruípe, Vitória-ES e VIVIANE CORRÊA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operadora caixa, residente na Rua Hermes Bastos, nº 195, Maruípe, Vitória-ES. 24085 2.: BRUNO BORLOT DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARTA MOREIRA MARINO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Engenheira de produção, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24092 3.: PABLO PEREIRA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 209, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÉSSICA DE CASSIA TEIXEIRA BIRRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 209, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24093 4.: JOÃO VITOR ABREU DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de barbeiro, residente na Rampa José Rufino de Oliveira, nº 30, Piedade, Vitória-ES e BRUNA MACEDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rampa José Rufino de Oliveira, nº 30, Piedade, Vitória-ES. 24094 5.: ÁLVARO MACHADO MARCARINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 348, Campo Grande, Cariacica-ES e DRIELLY OLIVEIRA ROSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Advogada, residente na Avenida Cezar Hilal - até 553 - Lado Ímpar, nº 245, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LENILSON RIBEIRO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ELZIRA MARTINS QUARESMA, natural de Iúna-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08646 2.: ADRIANO FERREIRA, natural de Queimados-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Jeronimo Antonio de Souza, Número 175, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DÉBORA PAULA MACHADO, natural de Manhumirim-MG, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jeronimo Antonio de Souza, Número 175, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08647 3.: EDSON FLORINDO MACEDO, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Córrego do Sossego, Zona Rural, Iúna-ES e NAYARA MARCELA MIRANDA DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego do Sossego, Zona Rural, Iúna-ES. 08648 4.: DIOMEDIO JOSÉ DA COSTA FILHO, natural de Iúna-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Militino José de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ALCENI GOMES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Militino José de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), montador de andaimes, residente na Rua Augusto Felisberto, nº 14, Vila do Riacho, Aracruz-ES e FRANCIELLE MACÊDO SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro de Souza, nº 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00597 2.: JHONATAN RIBEIRO MOLINA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista de manutenção, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e PATRÍCIA COSTA VENANCIO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 05, Itacibá, Cariacica-ES e DAYANE BARBOZA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 05, Itacibá, Cariacica-ES. 13064 2.: RENES SÔARES BARBOSA, natural de Pancas-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), técnico em fribra ótica, residente na Rua Bela Vista O, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e GILDA NUNES DE OLIVEIRA, natural de Caratinga-MG, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Bela Vista O, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAYRYS FARIA BARCELOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de moinho, residente na Av. Pau Brasil, S/n, Lt 06, Qd 26, Cidade Pomar, Serra-ES e ALICE PEREIRA VIDAL, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rodovia Norte Sul, 21, Qd 39, Cidade Pomar, Serra-ES. 10310 2.: CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS RESENDE, natural de Fundão-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pérola, nº 20, Serra Dourada I, Serra-ES e MARCIA CORREIA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Pérola, nº 20, Serra Dourada I, Serra-ES. 10314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON RAMOS DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Avenida Braúna, S/n, Bloco 5, APT 409, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e HÉLIDA ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Braúna, S/n, Bloco 5, APT 409, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30296 2.: JESSÉ SILVA BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Rua Olavo Bilac, nº 3, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e NATÁLIA SOARES, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 3, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANTONIO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 92, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LORENA FRAGA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 92, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08428 2.: CALIXTO ANTUNES SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, Viúvo(a), pintor, residente na Rua Raul Seixas, nº 131, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOSIANE DE JESUS SOUZA, natural de -ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Raul Seixas, nº 131, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SEBASTIÃO DA SILVA MELO, natural de São Gonçalo-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Professor Alfredo Herkenhoff, nº 01, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CLARA FERREIRA DE CARVALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Professor Alfredo Herkenhoff, nº 01, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04403 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de agosto de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO MOREIRA DE MELO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de pintor, residente na na Localidade de Santa Luzia, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e FRANSCILA LÁZARO DE PAULA, natural de Muniz Freire-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na na Localidade de Santa Luzia, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 27 de agosto de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERASMO GOMES DOS SANTOS, natural de Cabrobó-PE, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 761, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAYANE SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Recepcionista, residente na Avenida José Maria Vivácqua Santos ,nº 280, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO, natural de Guarapari-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 41, Grande Vitória, Vitória-ES e GLAUCEMIR CAVACHINI SAMORA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretaria, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 41, Grande Vitória, Vitória-ES. 17080 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial