Proclamas - 28/05/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GONÇALVES COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua 27, nº 20, Santa Mônica, Vila Velha-ES e DÉBORA NÚBIA BOZI ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua 27, nº 20, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728460 2.: DENISSON CAVALCANTE BARROS DE CASTRO, natural de Maceio-AL, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Nilza, nº 61, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e THYARA LANDECI MADEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Nilza, nº 61, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728461 3.: ESDRA DE SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Vinte e Três, nº 96, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e MARILIA FERREIRA NEVES DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vinte e Três, Nº 96, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728463 4.: CARLOS HEITOR FREITAS DA SILVA, natural de Nilópolis-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Felicidade Siqueira, Nº 244, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e MARTHA MELISSA FIARES TAVORA, natural de Miraí-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 244, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728464 5.: FELIPE DE PAULA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 384, Maria Ortiz, Vitória-ES e KARINE KELLY FIENI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Benedito das Neves, nº 170, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728465 6.: ARTHUR MELLO DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua dos Milagres, nº 57, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAIANY MUNIZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Milagres, nº 57, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728466 7.: MATHEUS JORDAM PEREIRA FAUSTINO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua do Fico, nº 29, Dom João Batista, Vila Velha-ES e KAMILA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua do Fico, nº 29, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728467 8.: ALINE BERALDO DA SILVA REIS, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), tec. de laboratorio, residente na Rua Tiradentes, nº 01, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e TATIANA MIRANDA DEBRUEM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Tiradentes, nº 01, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728468 9.: DIEGO VINICIUS DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletrecista de manuntenção, residente na Rua do Canal, nº 104, Aribiri, Vila Velha-ES e HELIANE BARBOSA DE ALMEIDA, natural de Santo Amaro-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Canal, nº 104, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728469 10.: ONESIMO EVANGELISTA TOMAZ, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Mourisco, nº 698, Glória, Vila Velha-ES e MARIA HELENA NUNES, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Travessa Botafogo, Nº163, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO LÚCIO DA SILVEIRA JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Raul Caetano da Silva, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e RENATA LINHARES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica de informática, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08598 2.: SAMUEL ANDRADE RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Laje, Zona Rural,, Iúna-ES e LIDIANARA LIMA RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Laje, Zona Rural,, Iúna-ES. 08599 3.: SILAS DUTRA DA LUZ, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Jatóba, Zona Rural,, Iúna-ES e QUITÉRIA PINHEIRO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Jatóba, Zona Rural,, Iúna-ES. 08600 4.: WILLIAN VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego das Araras, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e SÂMELA PIRES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego das Araras, Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08601 5.: MARCOS VINÍCIUS LOURENÇO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, Número 169, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e JOSIANE RESENDE BOREL, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, Número 169, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08602 6.: LUCIANO DA SILVA BOTELHO, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e RAÍSSA ARAUJO DA SILVA, natural de Santa Isabel-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08603 7.: VICTOR SILVÉRIO DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Praça Coronel João Osório, Número 63, Bairro Centro, Iúna-ES e CRISTIANA CAETANO MAPELY, natural de Lajinha-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Praça Coronel João Osório, Número 63, Bairro Centro, Iúna-ES. 08604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de maio de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO ALBERTO AGUIAR ALVES MARQUES, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 80, Areinha, Viana-ES e LEONIDIA MARIA CARLOT, natural de Domingos Martins-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), acompanhante, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 80, Areinha, Viana-ES. 06897 2.: ANDRE RONEY AMARAL DE MATOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico de manutenção, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LETICIA MARA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06899 3.: MARCELO MACHADO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Resplendor, nº 31, Universal, Viana-ES e CAMILLA DA PENHA TRANHAGO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Resplendor, nº 31, Universal, Viana-ES. 06908 4.: REGINALDO SIMON OTTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 23, Industrial, Viana-ES e DENIZE DE OLIVEIRA LACERDA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 23, Industrial, Viana-ES. 06909 5.: RENATO RAMALHO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mutum, Nº 01, Bairro Canaã, Viana-ES e HÉRICA PALLOMA FALLER DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Mutum, Nº 01, Bairro Canaã, Viana-ES. 06910 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO RUDIO LEITE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Castro Alves, nº 1364, Interlagos, Linhares-ES e CLARA SEIDEL, natural de Duque de Caxias-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 807, Interlagos, Linhares-ES. 10142 2.: ALEXANDRE ORTELAN DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedro Palácios, nº 2113, Interlagos, Linhares-ES e LEIDIANE LEITE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Contorno, nº 85, Shell, Linhares-ES. 10143 3.: ÉRICK LOPES LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Antônio Soares, nº 733, Santa Cruz, Linhares-ES e MILENA DA SILVA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antônio Soares, nº 733, Santa Cruz, Linhares-ES. 10144 4.: HÉLCIO VITORINO DE SOUZA, natural de Laginha, Município de Pancas-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Ajudante de motorista, residente na Avenida Guaçuí, nº 1657, Shell, Linhares-ES e PATRICIA GONCALVES DIAS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), assistente de adm.pleno, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN GOMES DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), polidor automotivo, residente na Rua Saturno, nº 06, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CRISTIANA GOMES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Saturno, nº 06, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07565 2.: FELIPE VASCONCELOS DA SILVA COSTA, natural de Recife-PE, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Seis, nº 68, Cocal, Vila Velha-ES e AMANDA BRAVIM, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Perimetral, nº 55, Aptº 306, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU DA SILVA SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de engenharia, residente na Rua Marataízes, nº 362, Vista da Serra I, Serra-ES e ESTÉFANY DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de confeitaria, residente na Rua Marataízes, nº 362, Vista da Serra I, Serra-ES. 10092 2.: WUDSON MENDES VENTURA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua Limoeiro, 45, Cidade Pomar, Serra-ES e GLAUCIA GERMANO SOARES DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Limoeiro, 45, Cidade Pomar, Serra-ES. 10096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DA SILVA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico eletrônico mecânica, residente na Rua Benjamim Silva, nº 212, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELAINE BENTO DA CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Benjamim Silva, nº , Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04361 2.: RAMON VICTORIANO DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Cortador, residente na Rua Walace de Melo Pereira Barreto, 13, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CURCIO BUZAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), Do lar, residente na Avenida Carly Levy Ramos, 77, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMÁRIO VIEIRA DA MOTTA, natural de Macaé-RJ, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José do Carmo, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FERNANDA DE JESUS LOBEU, natural de Medeiros Neto-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José do Carmo, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL AZEREDO SEIDEL, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Principal, nº 648, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e GIULIA FLEGLER RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, nº 648, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12847 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA FILHO, natural de Bom Jesus-RN, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Clara Lima, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES e LUZIMAR DE ALMEIDA MOÇO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), agente comunitária de saúde, residente na Rua Professora Clara Lima, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES. 23762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DOS SANTOS GASPARINI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 14 de Maio, nº 61, Comdusa, Vitória-ES e MARCELA APARECIDA DE JESUS VIEIRA RIOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua 14 de Maio, nº 61, Comdusa, Vitória-ES. 16987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ABDORAL DE MELO NETO, natural de Major Isidoro-AL, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Sri Lanka, nº 14, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e LARISSA MARIA DA SILVA, natural de Jundiá-AL, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Sri Lanka, nº 14, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SELVATICI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Florentino Avidos, 421, São Camilo, Aracruz-ES e RAFAELLA TONON RANGEL, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Luiz Tonon, 22B, Bairro Industrial, João Neiva-ES. 03031 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 27 de maio de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA DE MOURA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), controlador de patio, residente na Rua Moacir Motta, nº 27, Santa Rita, Vila Velha-ES e ÉRICA DA VITÓRIA VALERIANO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Autônoma, residente na Rua Moacir Motta, nº 27, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de maio de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- LEANDRO DOS ANJOS RODRIGUES e THAYNA SANTOS DE PAULO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Mecânico de refrigeração automotivo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Niterói-RJ, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 2- LUCAS DELMIRO DA SILVA e LARISSA DA CUNHA DOS REIS, ele natural de São Caetano do Sul-SP, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pastor evangélico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 27 de maio 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil