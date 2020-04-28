Arquivos & Anexos
Proclamas - 28/04/20
Proclamas
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO DE SOUZA, natural de Mantenópolis-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Macacita, 131, Guanabara, Aracruz-ES e NEIDE APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 48 anos de idade, viúvo(a), professora de ensino fundamental - séries iniciais, residente na Rua Francisco José Lopes Marin, 51, São Camilo, Aracruz-ES. 12504 2.: WLADIMIR ALVES DO RÊGO, natural de Acopiara-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Rua Rio Jemunhuna, S/n°, Fátima, Aracruz-ES e MARCILENE DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Guilherme Bergue de Almeida, S/n°, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 12826 3.: MAURO KLITZKE, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Cabeceira do Bananal, S/n, Vila Nova de Bananal, Baixo Guandu-ES e MICHELE DAMACENO RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua dos Colibris, 14, Planalto, Aracruz-ES. 12827 4.: BRUNO CALIMAN DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Geraldo Malaquias Pinto, nº 579, Cupido, Aracruz-ES e LUDMILA MORAIS DO ROSARIO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Geraldo Malaquias Pinto, nº 579, Cupido, Aracruz-ES. 12828 5.: KLÉCIO VIEIRA CHAVES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Cidade de Brasília, nº 25, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e NAIANA DANIEL SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Valdir Forechi, nº 04, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12829 6.: DORIÉDSON RESENDE MILAGRE, natural de Ipatinga-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Jemunhuna, nº 44, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e LUZIA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), passadeira, residente na Rua Rio Jemunhuna, 44, Fátima, Aracruz-ES. 12830 7.: RUBENS CLÁUDIO FAVALÊSSA LOUREIRO JUNIOR, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Estrada Arflor, nº 21 , Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e DANIELY DA SILVA HERZOG, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente de loja de bijuterias, residente na Rua Lírio, S/nº, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 12831 8.: LEVI FRAGA PAJEHU, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Aldeia Caieiras Velhas, S/n, Caeira Velha, Aracruz-ES e CIRILA IONARA ALMEIDA ARAUJO, natural de Janaúba-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de alimentos, residente na Rua Abadil Gomes, 26, Apartamento 102, Pavuna, Alegre-ES. 12832 9.: ALEX SANDRO SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Coordenador de vendas, residente na Rua Aldemir Gratz, nº 56, Bairro São Benedito, Ibiraçu-ES e LETÍCIA PURCINO SIGESMUNDO, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua José Jardim Rebuzzi, nº 33, Centro, Aracruz-ES. 12833 10.: ELIVELTO VIEIRA DA COSTA, natural de João Neiva-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Carlos Drummond de Andrade, nº 45, Bairro Cupido, Aracruz-ES e MYLENA CRISTINA AMBROSIO, natural de Piraí-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Carlos Drummond de Andrade, nº 45, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 12834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESMAEL SOARES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 137, Castelo Branco, Cariacica-ES e ELIZETE BÔA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 137, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26795 2.: KLEBER BOTELHO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Nova Republica, nº 148, Bela Aurora, Cariacica-ES e TEREZINHA GONÇALVES NEVES DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 52 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Nova Republica, nº 148, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26804 3.: EDIGAR GOMES DE ARAUJO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santo Antônio, nº 39, São Benedito, Cariacica-ES e ROSIMAIRE MOREIRA BREMER, natural de Nanuque-MG, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Santo Antônio, nº 39, São Benedito, Cariacica-ES. 26806 4.: ALDEMIR MORAIS DO NASCIMENTO, natural de Alagoa Grande-PB, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Vitória, nº 119, São Francisco, Cariacica-ES e DEBORAH ALVES SILVA, natural de Alvarenga-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua da Vitória, nº 119, São Francisco, Cariacica-ES. 26807 5.: MATHEUS PENIDO NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Elias Decoter, nº 234, Casa, Vista Mar, Cariacica-ES e MARIA JÚLIA BERNADO MINÉ VILELA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aleixo Netto - até 417 - Lado Ímpar, nº 164, Santa Lúcia, Vitória-ES. 26808 6.: JONATHAN DA VITORIA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Lauro Corona, nº 18, São Francisco, Cariacica-ES e BRUNA DA SILVA CASTELAN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnologa em recursos humanos, residente na Rua São Bernardo, nº 234, Santo André, Cariacica-ES. 26811 7.: VALKSON COSTA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista autonomo, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 28, Castelo Branco, Cariacica-ES e PATRICIA MONIQUE GUILHERME SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 28, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26812 8. JOSE EDEILSON GOMES DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão artesão com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Juazeiro -BA, residente na Rua Mariano Firme, S/nº, Bandeirantes Cariacica-ES e ROSICLEIA FIRME LADISLAU nacionalidade brasileira, profissão aposentada, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Mariano Firme, S/nº, Bandeirantes, Cariacica -ES. 26799 9. GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão autonomo com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Sete de Setembro, nº 249, Rosa da Penha Cariacica-ES e SULAAYANNE MARTINS LIRA nacionalidade brasileira, profissão estagiária, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Sete de Setembro, nº 249, Rosa da Penha, Cariacica -ES. 26798 10. JÚLIO CÉZAR ONÓRIO,nacionalidade brasileira, profissão operador de maquinas com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Barra de São Francisco -ES, residente na Rua Santos Dumont, S/nº, Sotelandia Cariacica-ES e FABIANA DANTAS DE JESUS nacionalidade brasileira, profissão empresária, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Santos Dumont, S/nº, Sotelandia, Cariacica -ES. 26800 11. DERMEVAL TEIXEIRA DE ALMEIDA,nacionalidade brasileira, profissão aposentado com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Diamante, 02, São Geraldo Cariacica-ES e ROSALINA MUNIZ GIFONI nacionalidade brasileira, profissão do lar, com sessenta e dois (62) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Diamante, 02, São Geraldo, Cariacica -ES. 26802 12. IVANILDO SANTOS FERREIRA,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Ilhéus -BA, residente na Rua M, S/n, Jardim Botânico Cariacica-ES e AMANDA RAFAELA DOS SANTOS TREVEZANI nacionalidade brasileira, profissão atendente, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Linhares, nº 18, Jardim Botânico, Cariacica -ES. 26803 13. LUCAS VIEIRA POLI,nacionalidade brasileira, profissão autonomo com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Holanda, nº 252, Itapemirim Cariacica-ES e ALICE SILVA MONTI nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 26, Campo Grande, Cariacica -ES. 26796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME MACHADO DE ABREU, natural de Niterói-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Dr Dorio Silva, nº 1005, Casa 80, Santa Paula II, Vila Velha-ES e MARIANA GOMES MONTEIRO DE LIMA, natural de São Gonçalo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Dr Dorio Silva, nº 1005, Casa 80, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08264 2.: JONES TEIXEIRA DE GOIS, natural de Santana do Cariri-CE, com 39 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Prudente de Morais, nº 1159, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SIMONE ANGÉLICA AMANCIA DE SOUZA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Prudente de Morais, nº 1159, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08265 3.: DANIEL SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Avenida Franca, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA DE PAULA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Franca, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08266 4.: ALYSON DA SILVA DE OLIVEIRA ANTÔNIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e WESLEIANA MOURA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Avenida Presidente João Goulat, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08267 5.: GEORGE AUGUSTO PEREIRA SEPULCHRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de infra estrutura, residente na Rua Paulo Cesar Vinha, nº 03, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES e KESIA DA PENHA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Adolpho Oliveira, nº 116, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDEMIR DE JESUS SANTOS JUNIOR, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Itaipú, nº 698, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ILMARIA BARRETO FELIX, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaipú, nº 698, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29943 2.: JOSÉ CARLOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 41 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Ema, nº 12, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA DE FATIMA PAIVA SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerias, residente na Rua Ema, nº 12, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e DANIELI DA SILVA CANDAL, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 13903 2.: DANILO MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Ribeirão Preto, nº 92, Centro, Itapemirim-ES e DANIELE ZUCOLOTO ULIANA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Ribeirão Preto, nº 92, Centro, Itapemirim-ES. 13904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAAC DE FREITAS FARIA, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cambuquira, 152, Nova Carapina II, Serra-ES e JOYCE PEREIRA DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 46, Beco 1, Pitanga, Serra-ES. 10055 2.: ROBSON CRUZ DOS SANTOS, natural de Ribeirão Preto-SP, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Copo de Leite, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e DAENE DE ALMEIDA SILVA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Copo de Leite, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MASSATI RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, natural de Mucuri-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e RAYANE DOS SANTOS ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE DOS SANTOS ELIAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em enfermagem, residente na Rua Onze, 87, Guaranhuns, Vila Velha-ES e NATALIA MENDES COSTA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Onze, 87, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã