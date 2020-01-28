Arquivos & Anexos
Proclamas - 28/01/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO RIZZO CORSINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES e RÚBIA BORGES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23580 2.: PAULO ROBERTO FILGUEIRAS, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Jardim Camburi, Vitória-ES e SAMANTHA RIBEIRO CAMPOS DA SILVA, natural de Juiz de Fora-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), química, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Apto 906, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23583 3.: LUCAS LUIZ DALL'ORTO FANTIN, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES e LARA NOGUEIRA COSER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES. 23584 4.: MÁGNO DAVI CASTRO, natural de Ji -Paraná-RO, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 300, Ed. San Remo, Bloco B2 Apto 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA OLIVEIRA MORAES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 300, Ed. San Remo, Bloco B2 Apto 502, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23585 5.: VÍCTOR EMERY ARAÚJO VARGAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Almerinda Corina da Silva, nº 130, Jardim Camburi, Vitória-ES e JAQUELINE GAVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Brasil, nº 256, AP 101, Jardim América, Cariacica-ES. 23586 6.: MARCELO DURÃO RODRIGUES DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 315, AP 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÚLIA FREIRE PERINI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 315, AP 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23587 7.: SIDNEI RIBEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), treinados de equinos, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 575, Jardim da Penha, Vitória-ES e PATRICIA DE SOUZA SCARDINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 575, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23588 8.: FERNANDO DE OLIVEIRA FEHLBERG, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 1085, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA MAGNAGO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 1085, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23589 9.: PABLO ANDRE BRUNO SOUSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua dos Faizões, 159, Eurico Sales, Serra-ES e GISELE MARIA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 605, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GRIPPA ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Rua Paulo Freire, 48, Villa Santi/Cupido, Aracruz-ES e MIQUELI BATISTA BUFFON, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Américo Crivillin, nº 35, Jequitibá, Aracruz-ES. 12776 2.: MURILO UCCELLI LECCHI, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 170, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e JULIANA NASCIMENTO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rogério Braga Rosa, Nº 170, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12777 3.: AILTON GOMES DA ROCHA, natural de Fundão-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Francisco Lopes Marin, N° 25, São Camilo, Aracruz-ES e ALAIDES CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua José Soeiro da Rosa Loureiro, s/nº , De Carli, Aracruz-ES. 12778 4.: HENRIQUE MORO SCHMITTEL, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), planejador de produção (técnico), residente na Rua Ademar da Silva Rocha, 17, Bairro Cohab II, Aracruz-ES e DIMYTRIA CANIÇALI VIEIRA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicólogo clínica, residente na Rua Cecilia Meirelles, S/n°, Cupido, Aracruz-ES. 12779 5.: DARCY DIEGO NICKEL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), líder de mecânica, residente na Rua Francisco Simões Borges, nº 09, Vila Nova, Aracruz-ES e JÉSSICA PRATTI DO RÊGO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professora de educação infantil, residente na Rua Eurípedes Nunes Loureiro, nº 16, Jequitibá, Aracruz-ES. 12780 6.: CARLOS HENRIQUE D`OLIVEIRA NEGRI, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de área, residente na Rua Murilo Mendes, nº 118, Villa Santi, Aracruz-ES e RUANA PALUCI RANGEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Murilo Mendes, nº 118 , Villa Santi, Aracruz-ES. 12781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL TORQUATO JORDÃO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Monlevade, nº 264, Nova Carapina I, Serra-ES e ELEN FINK DE CARVALHO, natural de Fundão-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnico de enfermagem, residente na Rua Ipatinga, nº 292, Nova Carapina I, Serra-ES. 09909 2.: LUIZ FERNANDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Açariúba, nº 256, Lava Jato Do Valmir, Residencial Centro da Serra 1, Serra-ES e VANESSA SANTANA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Açariúba, nº 256, Lava Jato Do Valmir, Residencial Centro da Serra 1, Serra-ES. 09910 3.: RAFAEL RIBEIRO LIMA, natural de Jequitinhonha-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Três Corações, 230, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA EDUARDA DETTMANN BRANDÃO, natural de Itacoatiara-AM, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Três Corações, 230, Nova Carapina I, Serra-ES. 09911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILTON BANDEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Principal, S/N, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Principal, S/N , Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 29653 2.: FABIO DOELLINGER VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Andaluzita, nº 07, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e VANESSA DE SOUZA MELO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Andaluzita, nº 07, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: DÉLCIO CORRÊA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua São Paulo, nº 76, Setiba, Guarapari-ES e NADIA VICARI, natural de Lugano TI, Suíça-ET, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua São Paulo, nº 76, Setiba, Guarapari-ES. 11668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 27 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião