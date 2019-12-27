Proclamas - 27/12/19
Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO ERLACHER MÜLLER ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Supervisor operacional, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, S/nº, Centro, Viana-ES e LAYS GUIMARÃES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica segurança de trabalho, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, S/nº, Nova Viana, Viana-ES. 06780 2.: ANDRÉ ALBERTI CARREÇO, natural de Rio Bananal-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rodrigues Neto, S/nº, Universal, Viana-ES e KAMILA DE OLIVEIRA VARGAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Rodrigues Neto, S/nº, Universal, Viana-ES. 06790 3.: RONALDO LUIZ DE ALMEIDA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Evaristo Canal, nº 10, Universal, Viana-ES e SARA DISTENHREFT STORCH, natural de Afonso Claudio-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), decoradora de festas e eventos, residente na Rua Evaristo Canal, nº 10, Universal, Viana-ES. 06791 4.: GABRIEL FIGUEIREDO SERAFIM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de logistica, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 42, Areinha, Viana-ES e JAYNE AIME DE SÁ, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 42, Areinha, Viana-ES. 06793 5.: ABRAÃO LUCAS SANTOS DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Guarapari, nº 10, Morada Bethânia, Viana-ES e THAINÁ DE OLIVEIRA SENA, natural de Belo Horizonte-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Guarapari, nº 10, Morada Bethânia, Viana-ES. 06794 6.: RAMONN DIEGO GOMES DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Santa Clara, nº 39, Arlindo Angelo Villaschi, Viana-ES e ALINE HOSANA GUIMARÃES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Clara, nº 39, Arlindo Angelo Villaschi, Viana-ES. 06795 7.: JEFERSON SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nodir Benedito, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KRISLAINY DA SILVA HIANC, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Chapeira, residente na Rua Nodir Benedito, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORENZZO SALLES DUARTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 400, Jardim Camburi, Vitória-ES e JESSIANE CABRAL ORTEGA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 400, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23503 2.: GUILHERME PEDRUZZI SUNDERHUS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 101, Ed. Jangada Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA LAURA ASSUNÇÃO SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 101, Ed. Jangada Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23514 3.: GUILHERME ROBERTE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, nº 80, Morada de Camburi, Vitória-ES e RAYANNE MEYRE DAMASCENO SANTOS, natural de Santana do Ipanema-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, nº 80, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23518 4.: JOSÉ MARIA JUSTINO, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1857, Mata da Praia, Vitória-ES e MARCELA JULIATI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), 2º Sargento PM, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1857, Mata da Praia, Vitória-ES. 23519 5.: GABRIEL NOBRE DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1090, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABÍOLA TÂMERA DOS SANTOS GIMENES, natural de Porto Velho-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1090, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUÃ JORGE OLIVEIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria São Damião, nº 98, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e LARA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria São Damião, nº 98, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23781 2.: VINÍCIUS RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Neves Armond, nº 157, Apartamento 401, Praia do Suá, Vitória-ES e ROSEMERE MACEDO LIMA DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Neves Armond, nº 157, Apartamento 401, Praia do Suá, Vitória-ES. 23782 3.: JOSE MARIA BARROS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de descarga, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 73, Santos Dumont, Vitória-ES e SIMONE DA SILVA SEVERO, natural de Pedras de Fogo-PB, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 73, Santos Dumont, Vitória-ES. 23785 4.: RODRIGO VASCONCELOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Nº581/2902-Torre1- Enseada do Suá, Vitória-ES e MONIQUE BENTO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Vinícius Torres, nº 245, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 23786 5.: FERNANDO GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Laury Tavares, nº 412, Santa Martha, Vitória-ES e LORENA BOSI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Laury Tavares, nº 412, Santa Martha, Vitória-ES. 23787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELERSON BARRETO MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Manoel Firme, S/n, São João Batista, Cariacica-ES e SABRINA SARMENTO OLIVEIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de vídeo monitoramento, residente na Rua Manoel Firme, S/n, São João Batista, Cariacica-ES. 12625 2.: MARLON BRENDO BELISARIO DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Evangelica, nº 36, Porto Novo, Cariacica-ES e RAFAELA AMARAL MAGEVSCHI, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante de graduação, residente na Rua S. João, nº 45, Porto Novo, Cariacica-ES. 12658 3.: ALEXANDRE STREY DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Bela Vista, nº 45, Porto de Santana, Cariacica-ES e MYLENNA DELFINO MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bela Vista, nº 45, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12659 4.: GABRIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua 24, nº 72, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LUCIMARA SOUZA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 24, nº 72, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO BRANDT, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua das Manilhas, nº 311, Nova Palestina, Vitória-ES e JANDRIELI CAETANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de biblioteca, residente na Rua das Manilhas, nº 311, Nova Palestina, Vitória-ES. 16913 2.: MANOEL MESSIAS DE SOUZA, natural de Maiquinique-BA, com 64 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Travessa do Canal, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES e NELCY CALAZANS DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa do Canal, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES. 16914 3.: ALEXANDRE SANTANA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Encarregado, residente na Rua Bom Pastor, nº 175, Redenção, Vitória-ES e GABRIELLY CRISTIAN DA SILVA GERALDINO, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 175, Redenção, Vitória-ES. 16915 4.: VENILTON MONTEIRO DE AGUIAR JUNIOR, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Protético dentário, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 240, São José, Vitória-ES e KELLY CRISTINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 240, São José, Vitória-ES. 16916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: UDSON CARLOS GONÇALVES, natural de Boa Esperança-ES, com 44 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Avenida Ho Shi Min, nº 08, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e ILDETE SANTIAGO SANTOS, natural de Estância-SE, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Ho Shi Min, nº 08, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29479 2.: TIAGO MARIANO NEVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazéns, residente na Rua Mario F. Nascimento, 78, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mario F. Nascimento, 78, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29529 3.: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Itaipú, s/n , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e D'JERLAYNE SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaipú, s/n , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29530 4.: NÍCOLAS SOUSA MENDES, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, Bloco 16, Aptº 503, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e ERIKA GIOVANA SANT' ANA MURALI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente pedagogico, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, Bloco 16, Aptº 503, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 29531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CARDOSO QUEIROZ, natural de Patos de Minas-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, N°644, Apt°503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAÍS CHIABAY MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, N°644, Apt 503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07445 2.: MARCOS JOSÉ GOMES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Goiania, 234, Ap 706, Itapuã, Vila Velha-ES e HALINE MAURA CUNHA BATISTI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho, Numero 75, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18063 3.: WELLINGTON MILTON SCHAEFFER JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico de automação industrial, residente na Av Santa Leopoldina, nº 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDRÉIA BARCELOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de atendimento, residente na Av Santa Leopoldina, nº 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON AMANCIO DA SILVA, natural de Volta Redonda-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 1, Centro, Iúna-ES e CINTIAN DE JESUS ALVES, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 1, Centro, Iúna-ES. 08541 2.: ADNILDES QUIRINO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e MARIA HELENA ALEXANDRE, natural de Afonso Claúdio-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08542 3.: GELZIO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Yolando Pimentel Número 104, Bairro Guanabara, Iúna-ES e LEIA ALVES LOPES, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora, residente na Rua Yolando Pimentel Número 104, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08543 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO MARIA CAETANO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua João Nogueira da Gama, nº 01, Santos Dumont, Vila Velha-ES e SILVIA SANTOS TEIXEIRA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Av. Vitória Regia, nº 1479, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728295 2.: JÚLIO CÉSAR RITTER, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rembrandt, nº 57, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e SUZYRLEY PUPPIN DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 04, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CÂMARA FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Estrada Cachoeira do Riacho, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e THEIÇA DA SILVA CAMPISTA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Cachoeira do Riacho, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO PIMENTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida São José, nº 98, Barramares, Vila Velha-ES e ELISANGELA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Avenida São José, nº 98, Barramares, Vila Velha-ES. 08131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE NOSSA SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), planejador, residente na Rua Geremias Lombardi, 117, São Benedito, Ibiraçu-ES e ANGELICA CORREA MAGALHÃES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Geremias Lombardi, 117, São Benedito, Ibiraçu-ES. 00792 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 26 de dezembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO PEREIRA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Recife, nº 06, São Marcos II, Serra-ES e GABRIELA ESTEVÃO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Manaus, Nº14 , São Marcos II, Serra-ES. 09844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO FRANCISCO ROSA JUNIOR, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Estrada Demetrio Ribeiro, 150, Centro, João Neiva-ES e MIRELA SCOPEL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Estrada Demetrio Ribeiro, 150, Centro, João Neiva-ES. 03008 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 26 de dezembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAINAN ALVES TITO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES e GABRIELY MORENO PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES. 03364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 26 de dezembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil