Proclamas - 27/11/2019
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, Bl 05, Ap 412, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e NATALIA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, Bl 05, Ap 412, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29370 2.: SAMIR SILVA LOPES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente de auditoria, residente na Rua Santo André, S/n, Edificio Safira Bloco A, Apartamento 404 , André Carloni, Carapina, Serra-ES e GRACIELE EDITH MATIAS DA SILVA, natural de Barra Mansa-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo André, S/n, Edificio Safira Bloco A, Apartamento 404 , André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29392 3.: ADMILSON DE SOUZA MEDEIROS, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29393 4.: ALEX BERNARDO MAIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Central, nº 441, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e DILENE DIAS FONSECA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Avenida Central, nº 441, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29395 5.: VINICIUS DA SILVA LIMA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Avaremotemo, nº 33-A, Vila Progresso (Zona Leste), São Paulo-SP e JANAINA ANDRELINO SCHULTZ, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Andorinha, nº 5, Quadra 231, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29396 6.: CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), programador de sistemas, residente na Rua Cristovão Colombo, 157 , São Diogo II, Carapina, Serra-ES e EDUARDA SILVA ROCHA, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristovão Colombo, 157 , São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29404 7.: DANILO CARDOSO MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Corsanto, s/nº , Bloco C, Apto. 211, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e MAIARA DA SILVA BRITO, natural de Castro Alves-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), bancaria, residente na Avenida Corsanto, s/nº , Bloco C, Apto. 211, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29405 8.: ANTONIO PAULO FRANÇA, natural de Macaíba-RN, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pedro Salles, nº 98, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA LEITE, natural de Porto Seguro-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Pedro Salles, nº 98, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: POTCHILO MARCIANO CÁ, natural de Safim, Biombo- Bissau-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1834, Soteco, Vila Velha-ES e SHARON MC'AULIFE CARANZZO E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1834, Soteco, Vila Velha-ES. 07415 2.: PAUL GIANCARLO VALVERDE OTERO, natural de Chiclayo-Lambayeque-Peru-IG, com 33 anos de idade, divorciado(a), designer grafico, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 147, Glória, Vila Velha-ES e CATARINA BALTAZAR BENFICA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 147, Glória, Vila Velha-ES. 17996 3.: LEONARDO FRANCISCO GAMA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua do Canal, nº 387, Aribiri, Vila Velha-ES e MICHELE JESUS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1005, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 18001 4.: DONIZETE JARDIM DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Candido das Neves, nº 41, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e MILENA MARINHOS DE JESUS, natural de Mucuri-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rau Cândido das Neves, 41, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18003 5.: SILVIO RICARDO MACHADO DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 390, Glória, Vila Velha-ES e ERICA COSTA FLÔR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 1080, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18004 6.: JORGE LUIZ PIRES, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 1200, Bloco 1304, Ap. 202, Ed. Guandu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MIRIAM CELY XAVIER, natural de Açucena-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina, 1200, Bloco 304, Ap. 202, Ed Guandu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANILSON JARDIM DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Luiz D'isep, nº 12, Vista da Serra, Serra-ES e TAINARA DA COSTA PEREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 12, Vista da Serra I, Serra-ES. 09777 2.: NATAN EUGENIO COUTO DA SILVA, natural de Venda Nova-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Minas Gerais, nº 38, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e EMILLYS DA COSTA ALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Minas Gerais, nº 38, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09778 3.: ANDERSON DA SILVA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Aldary Nunes, nº 246, São Lourenço,, Serra-ES e VANESSA DA SILVA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga de petróleo e gás, residente na Rua Aldary Nunes, nº 246, São Lourenço, Serra-ES. 09779 4.: MARCOS KAZUHICO SATO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sta Luzia, 18, São Francisco, Serra-ES e SARA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Salvador, 24, São Marcos, Serra-ES. 09780 5.: JOSÉ DELACENTA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 09, Serra Dourada II, Serra-ES e SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 09, Serra Dourada II, Serra-ES. 09781 6.: WEVERTON DOS SANTOS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Coral, nº S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e JHENIFFER DO NASCIMENTO COELHO, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida 2, 91, Carapina Grande, Serra-ES. 09782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua São José, N° 160, Dom João Batista, Vila Velha-ES e OLGA NILZA BORGES, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua S. Jose, nº 160, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728247 2.: ALEXANDRE DE JESUS, natural de Pinheiros-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga, residente na Rua Darcy Vargas, nº 504, Santa Rita, Vila Velha-ES e FABIANA AMARAL OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Darcy Vargas, nº 504, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728249 3.: CLAYTON RENATO PEREIRA DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Macieira, nº 188, Santa Inês, Vila Velha-ES e PATRESSA RIBEIRO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Macieira, nº 188, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728250 4.: JHONATTAN TEILON SOUZA LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Itália, nº 48, Aribiri, Vila Velha-ES e JESSICA OSS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Itália, nº 48, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728251 5.: MARCOS BAPTISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Petrolândia, nº S/n, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JOSIANE ROSA DUARTE, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cartazista, residente na Rua Petrolândia, s/n, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE PROPHETA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, 170, Consolação, Vitória-ES e IZABELA DE PAULO LEMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria da Paixão Santos, 225, Gurigica, Vitória-ES. 23743 2.: KENNEDY BIANQUE DA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Castro Alves,nº479, Jardim Carapina, Serra-ES e KETLIN GONÇALVES GUIMARÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Avenida Maruípe, Nº225, Maruípe, Vitória-ES. 23744 3.: WISLLEY POTON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico nautico, residente na Rua Lauro Cunha Freire, nº 220, Monte Belo, Vitória-ES e MARSCELLA CRISTINA ALVARENGA BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de consultório, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 879, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23745 4.: ELISIO BATISTA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua Sete de Setembro, nº 565, Centro, Vitória-ES e PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Quatorze de Maio, nº 250, Comdusa, Vitória-ES. 23746 5.: DANIEL ROSARIO CARLETTI, natural de São Luís-MA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro da computação, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA FERREIRA CASAGRANDE, natural de Aimóres-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 60, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAIM FABRICIO DOS SANTOS MELO, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Eletricista de equipamento, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho 213,apto 402, Mata da Praia, Vitória-ES e SCARLETT SAMPAIO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Coordenadora de serviços, residente na Rua Úrsula Bravin Gagno, nº 02, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23408 2.: DYEIME GARUZZI SEGATTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE SILVA DO CARMO, natural de Manhumirim-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23429 3.: EDUARDO MAGNAGO ROSSI, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 19, República, Vitória-ES e RAQUEL GOMES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), profissional de marketing, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 19, República, Vitória-ES. 23442 4.: PAULO VÍCTOR GUIMARÃES PORTO, natural de Carlos Chagas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 461, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e HANNA ANTUNES DAVID ALVES MARTINS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 461, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEDUARDO HALCINO DE FREITAS CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Chacara Simoni, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e DEBORAH ALVES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Chacara Simoni, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08079 2.: RAONY REGGS DA MOTTA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), calceteiro, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 30, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DAIANE BISPO DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 30, 3º Andar, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08092 3.: VALQUIRES NASCIMENTO DE ASSIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Bahia, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL LIMA FONTOURA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Beco União, nº 22, Santo André, Vitória-ES e JULIANA ELLEN MATIAS, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco União, nº 22, Santo André, Vitória-ES. 16882 2.: JOSÉ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), Ajudante de carga e descarga, residente na Rua São Lázaro, nº 46, Resistência, Vitória-ES e MARIA HELENA MARQUES, natural de São Mateus-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua São Lázaro, nº 46, Resistência, Vitória-ES. 16883 3.: SILVIO MATIAS SOEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), merendeiro, residente na Rua 7 de Julho, nº 112, Bela Vista, Vitória-ES e MARISANGELA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Itarana-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua 7 de Julho, nº 112, Bela Vista, Vitória-ES. 16884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON RODRIGUES PEROVANI, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua das Perdizes, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES e PRISCILA MORAES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua das Perdizes, S/nº, Planalto, Aracruz-ES. 12719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDERSON PENHA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 18, Nova Bethânia, Viana-ES e CLAUDIA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Santo Antônio, nº 18, Nova Bethânia, Viana-ES. 06760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEDIR PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua José Aurelio dos Santos, 1701, Santa Luzia, João Neiva-ES e MAIRA FAVARATO MENEGHELLI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bartovino Costa, 236, Vila Nova, Colatina-ES. 03000 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 26 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Lugar Denominado Córrego São Sebastião, Alegre-ES e KELEN SANT´ANNA SILVA, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Sebastião José Vial, S/nº, Anutiba, Alegre-ES. 03357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 26 de novembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ODECÍLIO LINO DE PAULA, natural de Irupi-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Protacio Alves Martins, Número 104, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ORLENE PEREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), lavradeira, residente na Rua Protacio Alves Martins, Número 104, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08524 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de novembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUSTAVO COSTA MORAIS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 25 de novembro de 1976, estado civil divorciado, profissão marceneiro, residente na Rua Projetada, n° 98, Odin Moreira, Itapemirim-ES, filho de LOURIVAL MORAIS e MARIA DA PENHA COSTA MORAIS e PATRICIA GOMES SCATAMBURLO, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 13 de dezembro de 1977, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, n° 98, Odin Moreira, Itapemirim-ES, filha de LUIZ ANTONIO SCATAMBURLO e LADIR RODRIGUES GOMES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DAVÍ ERLER TONINI, natural de Vitória, -ES, nascido em 24 de maio de 1990, estado civil solteiro, profissão técnico em logística, residente e domiciliado Estrada Vicinal, s/n, Alto Jucu, Distrito de Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Willis Tonini e Cláudia Helena Erler Tonini e THAIS FERREIRA DE SOUZA BARBOSA, natural de Teresópolis, -RJ, nascida em 08 de julho de 1997, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada Estrada Vicinal, s/n, Alto Jucu, Distrito de Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Marcio da Silva Barbosa e Sheila Ferreira de Souza . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 26 de Novembro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil