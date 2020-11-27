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Proclamas - 27/11/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVIDSON MARINHO DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua João Antônio Afonso, Nº99, Santa Inês, Vila Velha-ES e JEANE DE SOUZA FRANCO AMARAL, natural de Boa Vista-RR, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Ângelo Borgo, 65, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728771 2.: LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 86, Ataíde, Vila Velha-ES e IRENE ADÃO DA VITORIA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 86, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728772 3.: ALLAN DE OLIVEIRA BISPO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador tecnico, residente na Rua Miosótis, nº 67, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e SYMONNY SIQUEIRA PYLRO, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua Miosótis, nº 67, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728773 4.: GILMAR DE MOURA MADEIRA, natural de Niteroi-RJ, com 47 anos de idade, viúvo(a), porteiro noturno, residente na Rua Platino, nº 08, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e DILMA CAMARGOS OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionaria publica aposentada, residente na Rua Constante Nery, nº 99, Carapina Grande, Serra-ES. 232728774 5.: JOÃO PEDRO VALADARES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Consultor tecnico, residente na Rua Salomão José de Almeida, Nº550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JÉSSICA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728775 6.: VINICIUS MARIZANI BISPO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, nº 691, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ESTER MONTEIRO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, nº 691 , Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728776 7.: FERNANDO ROBERTO BIRCHLER FINCK JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua D, Conjunto Portal da Barra , 14, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e PATRICIA MARTINS FRANCO, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente de relacionamento, residente na Rua Pequim, nº 106, Araçás, Vila Velha-ES. 232728777 8.: ISAQUE DE SOUZA MARTINS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Professor, residente na Rua Canario, S/n, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e ANDERSON PAULO ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Canario, S/n, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232728778 9.: MESSIAS VIEIRA BERTO JUNIOR, natural de Resplendor-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 450, Santa Rita, Vila Velha-ES e DANIELY CHAVES TRANHAQUI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 450, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728779 10.: MATHEUS BATISTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 470, Santa Rita, Vila Velha-ES e SARA CERQUEIRA DE JESUS, natural de Teofilândia-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 470, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728780 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIQUEIAS ANDRADE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Uiapurú, nº 24, Alecrim, Vila Velha-ES e LUIZA CRISTINA MEDEIROS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Operadora de CNH II, residente na Rua Estrela D'alva, nº 320, Alvorada, Vila Velha-ES. 05921 2.: JADERSON LAUER DE ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua dos Milagres, nº 501, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e THAMYRES SOUSA DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Teolândia, nº 10, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05922 3.: FERNANDO SANTOS DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), manipulador químico, residente na Travessa do Sol, N°13, Alvorada, Vila Velha-ES e GRACE KELLY MARETO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felicidade Siqueira,N°258, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05923 4.: ROBSON MARCARINI, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Dulcinópolis, nº 43, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e DIRLENE CARVALHO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Caixa, residente na Rua Dulcinópolis, nº 43, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05924 5.: PATRICK SOARES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 492 , Cobilândia, Vila Velha-ES e CINTHYA DA CRUZ SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 492 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 05925 6.: MISAEL DA CONCEIÇÃO ALVES, natural de Itacaré-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Vila Verde, nº 500, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LEIDIANI ALEXANDRE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vila Verde, nº 500, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05926 7.: DANILO DA COSTA PEREGO, natural de Campinas-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boapaba, nº 13, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANA PAULA SIMÕES PINTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Boapaba, nº 13, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05927 8.: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Marceneiro, residente na Rua Sargento José Gomes Batista, nº 300, Alvorada, Vila Velha-ES e JOELMA DE SOUZA MORAES, natural de Paracambi-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sargento José Gomes Batista, nº 300, Alvorada, Vila Velha-ES. 05928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO GILES, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ceará, nº 155, Ed. Corais Da Costa, Apto. 704, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA LUÍZA ROMIE PASSAGEM DINIZ, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ceará, nº 155, Ed. Corais Da Costa, Apto. 704, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07845 2.: ADELAR DENICOLI SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Sete, nº 120, Aptº 501, Conjunto Morada da Praia, Ed. Ipanema, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e CONCEIÇÃO DE MARIA FONSECA, natural de Turiaçu-MA, com 61 anos de idade, divorciado(a), técnica administrativo aposentada, residente na Rua Sete, nº 120, Aptº 501, Conjunto Morada da Praia, Ed. Ipanema, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07846 3.: JORGE CLARO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Délio Silva Britto, S/nº, Bloco 409, Aptº 202, Ed. Pisagua, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA VALÉRIA CORRÊA FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, solteiro(a), administradora de imóveis, residente na Avenida Délio Silva Britto, S/nº, Bloco 409, Aptº 202, Ed. Pisagua, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07847 4.: ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA TORRES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 716, Ap 1104,, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VITTÓRIA BORGES LUCHI, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 716, Ap 1104,, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18543 5.: JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, N° 132, Glória, Vila Velha-ES e JOCELMA CERQUEIRA DIAS, natural de Coaraci-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Emiliana Julia da Silva, nº 132, Glória, Vila Velha-ES. 18545 6.: JOSUÉ VIANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão programador, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Resende-RJ, com residência e domicílio na Rua Pernambuco, nº 147, Aptº 303, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e CAROLINE DA SILVA BITENCOURT, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Rua João Rego, nº 89, Casa 253, Olaria, em Rio de Janeiro-RJ. (Republicado por Incorreção) . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Solimões, nº 40, Serra Dourada II, Serra-ES e EDUARDA LAUREL BERTOLI, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Solimões, nº 40, Serra Dourada II, Serra-ES. 10546 2.: EDSON ALMEIDA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente operacional, residente na Rua Daniel Amaral Abreu, nº 85, Jardim Popular, São Paulo-SP e SHAYLINE DA MOTA BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Itueta, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES. 10553 3.: JOÃO PAULO VIANA CAJÁ, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Xingu, nº 1313, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e CARINA DIAS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Xingu, nº 1313, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10554 4.: ÉRIC SOUZA PEREIRA, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), montador de moveis, residente na Rua Dezessete, nº 12, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LAURITA RIBEIRO PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Zangrande, nº 711, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 10557 5.: THIARLES LIGEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de maquina de costura, residente na Avenida Antônio Dias, nº 232, Nova Carapina II, Serra-ES e SAMARA DA SILVA LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Antônio Dias, nº 232, Nova Carapina II, Serra-ES. 10559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVAREZ REIS DA CRUZ, natural de Una-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida São Mateus, nº 541, Aviso, Linhares-ES e MARIA DA JUDA SANTOS DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida São Mateus, nº 541, Aviso, Linhares-ES. 10565 2.: GILVALDO DOS SANTOS SANTANA, natural de Camamu-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2125, Interlagos, Linhares-ES e PRISCILA DA COSTA FERREIRA, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2125, Interlagos, Linhares-ES. 10566 3.: EDMILSON SANTOS SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Hélio Martins, nº 416, Novo Horizonte, Linhares-ES e SUELY DA SILVA COSTA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Hélio Martins, nº 416, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10567 4.: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), planejador de manutenção, residente na Avenida Presidente Campos Salles, nº 504, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e CAMILA PENA BELÉM, natural de Belém-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Presidente Campos Salles, nº 504, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DO NASCIMENTO LEMOS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), polidor automotivo, residente na Rua Barbara,8, Chico City, Serra-ES e PÂMELA GUEDES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Barbara , N° 08, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30820 2.: GUILHERME ZANI RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Comanches, nº 6, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e NATÁLIA DA SILVA SANTANA, natural de Montanha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Comanches, nº 6, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 30828 3.: JOÃO VICTOR LUPPE COSTA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de lojistica, residente na Rua Três, nº 28, Maringá, Serra-ES e LETICIA DE AZEVEDO INÁCIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Três, nº 28, Maringá, Serra-ES. 30830 4.: LEVY SARMENTO NETO NOVAES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), líder de loja, residente na Rua Pernambuco, nº 345, Bicanga, Serra-ES e BIANCA MILAGRES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Pernambuco, nº 345, Bicanga, Serra-ES. 30833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXSUEL GOMES KROTEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mercearia, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 56, Bairro da Penha, Vitória-ES e DANIELA SANTANA SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 168, São Benedito, Vitória-ES. 24340 2.: VICTOR DEPOLI MALANQUINI, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Chapot Presvot, nº 630/602, Praia do Canto, Vitória-ES e TATIANA VASCONCELOS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Rio Branco, nº 1266/1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24343 3.: LEONARDO FRAGA SPOSITO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 1161, Aptº 201, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIANA TEIXEIRA DUTRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 1161, Aptº 201, Praia do Canto, Vitória-ES. 24346 4.: JOÃO FLÁVIO VIEIRA MACHADO CYPRIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES e RENATA FALKENBACH NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24347 5.: KAIO FREITAS CLARINDO, natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de refrigeração, residente na Avenida Leitão da Silva, s/nº , Gurigica, Vitória-ES e MIRIÃ ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, nº 54, Bl B, Casa 04, Gurigica, Vitória-ES.- 24324. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS RODRIGUES CLAUDIANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua 31 de Março, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e LARISSA MENDES REBULI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 31 de Março, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 13314 2.: JOSÉ BRAZ DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 61 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Esc São Jorge, nº 50, Itacibá, Cariacica-ES e MICHELE MAYER, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Esc São Jorge, nº 50, Itacibá, Cariacica-ES. 13315 3.: LUIZ CARLOS VIANA, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e ALESSANDRA LOPES BAIENSE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), cuidadora social, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS UILQUER EMERICK, natural de Magé-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), controlador de embarque, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 13, Santo Antônio, Vitória-ES e JÉSSICA ARANTES DE AZEVEDO, natural de Magé-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 13, Santo Antônio, Vitória-ES. 17210 2.: CASSIANO ARMINIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Travessa Lindolfo, nº 90, Santo Antônio, Vitória-ES e KAMILA COLLODETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa Lindolfo, nº 90, Santo Antônio, Vitória-ES. 17211 3.: JEAN DA SILVA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Rua da Coragem, nº 810, Nova Palestina, Vitória-ES e JOYCE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Rua da Coragem, nº 810, Nova Palestina, Vitória-ES. 17212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALES DO CARMO ZULCÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Palmas, nº 92, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e LARA CHRISTINA CAÇANDRO LOPES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua das Palmas, nº 92, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 26 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO HENRIQUE GOMES DE BARROS HOULY, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 604, Jardim Camburi, Vitória-ES e MILENA MOSÉ NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 604, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN LUCAS PEREIRA DE FREITAS, natural de Divinópolis-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador de corte, residente na Rua Andorinha, nº 350, Serra Verde, Divinópolis-MG e RAQUEL LIMA GOMES, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Italia, N° 108, Itaoca, Itapemirim-ES. 01476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO MÁRCIO CORRÊIA PIRES JÚNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e FERNANDA COSTA MONTEIRO GAMA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, nº 69, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO PADOVANI CANDEIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, São Geraldo, Cariacica-ES e AMANDA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Vitória, nº 411, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CEZAR LIMA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rosa Amarela, nº 498, Bairro Novo México, Vila Velha-ES e CELMA NUNES FREITAS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Izabel Basília, nº 357, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GOMES SOARES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e KAROL DOS ANJOS NASCIMENTO ESTEVO, natural de Guaçuí-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08741 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas