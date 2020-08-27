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Proclamas - 27/08/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO EMÍDIO XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Mouron, nº 2, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e JOSY GOESE SAMORA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Mouron, nº 2, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30346 2.: GLEINER PAULO CAMPOS LIMA, natural de Ponte Nova-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Avenida Braúna, S/nº, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CHARLENE CAVESSANA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Avenida Braúna, S/nº, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30347 3.: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 35, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e VIVIANE LIMA TOLEDO, natural de Caputira-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 35, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 30349 4.: THIEGO ORTOLAN ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Região Sudeste, nº 950, Barcelona, Carapina,, Serra-ES e DANIELLY SOUSA MACEDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Região Sudeste, nº 950, Barcelona, Carapina,, Serra-ES. 30350 5.: JOÃO PAULO DOS SANTOS, natural de Fortaleza-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e SUELEN LOYOLA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30351 6.: CAIO DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e LÍTHANY ARAÚJO, natural de Varginha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30352 7.: RICARDO CORREIA, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 00401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e KARINA SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 00401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30354 8.: THOMAS GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Perimental, nº 108 , Maringá, Carapina, Serra-ES e RAYSSA LIMA PEREIRA CARMELINO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Perimental, nº 108, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30359 9.: MAICO PEREIRA DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de impressão, residente na Rua Irapuã, nº 128, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e POLIANA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz (auxiliar de RH), residente na Rua Irapuã, nº 128, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ DE SOUZA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 94, Novo Horizonte, Linhares-ES e ELANI RIBEIRO GOMES, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 94, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10329 2.: JACKSON LUIZ GOMES SANTOS, natural de Potiraguá-BA, com 63 anos de idade, solteiro(a), instrutor CFC, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 85, LT 0, Qd 85, São José, Linhares-ES e FÁTIMA DE SOUZA, natural de Vila e Distrito de Jaguaré, Município de São Mateu, com 40 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 85, LT 0, Qd 85, São José, Linhares-ES. 10330 3.: EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), serviços gerais, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, S/n, Planalto, Linhares-ES e JULIELE IOZEBES DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10331 4.: VAGNO FERNANDES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, Nº36, Quadra 01, Juparanã, Linhares-ES e SABRINA AMARAL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Governador Afonso Claúdio, Linhares-ES. 10332 5.: ANGELO DARIS DA SILVA MATOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 8, São José, Linhares-ES e KENNELA DE OLIVEIRA PATROCINIO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária de clínica, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 8, São José, Linhares-ES. 10333 6.: NÉLSON SIMÕES JUSTINO, natural de Teresópolis-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), costureiro, residente na Rua Vicente g Morello, N° 226, Bairro Aviso, Linhares-ES e JAINE DE SOUZA GOMES ADAME, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vicente g Morello, N° 226, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10334 7.: CARLOS EDUARDO DIAS CASAGRANDE, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Brasil, nº 156, Jardim Laguna II, Linhares-ES e LORENA DAS NEVES GUIDINI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Brasil, nº 156, Jardim Laguna II, Linhares-ES. 10335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDINEI ELLER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dezessete, nº 24, Jardim Bela Vista,, Serra-ES e VALTILENE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dezessete, nº 24, Jardim Bela Vista,, Serra-ES. 10186 2.: MATEUS JÚLIO PAIXÃO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Mucurici,378, Vista da Serra I, Serra-ES e RUTE SANTOS SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mucurici,378, Vista da Serra I, Serra-ES. 10301 3.: FILIPE LOUBACK DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), agente de portaria remota, residente na Avenida Brasília, nº 23, Serra Dourada II, Serra-ES e NATANAELA PALMEIRA DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Brasília, nº 23, Serra Dourada II, Serra-ES. 10304 4.: VALDECY MANOEL DE SOUZA GODINHO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jasmim, nº 36, Beco Bela Vista, Cidade Pomar, Serra-ES e ANDRESA DOS SANTOS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Jasmim, nº 36, Beco Bela Vista, Cidade Pomar, Serra-ES. 10308 5.: JHONNATAN DA SILVA AVELAR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Braúna, nº 260, Centro da Serra, Serra-ES e BRUNA CAMPOS CANDEIA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Braúna, nº 260, Centro da Serra, Serra-ES. 10309 6.: RENDREI DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lima, nº 6, Cidade Pomar, Serra-ES e LUIZA MARTINS RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lima, nº 6, Cidade Pomar, Serra-ES. 10312 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3120, Aptº 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROVANA SILVA MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2960, Aptº 306 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07685 2.: JOÃO BATISTA MARQUES, natural de Axixá-MA, com 72 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 315, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ANFRISIA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 71 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 315, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07686 3.: JOÃO FELIPE LOPES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Fagundes Varela, nº 205, Soteco, Vila Velha-ES e SHAYRA PATROCINIO MARIANELLI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Magnólio Silva, nº 25, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 18378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 109, Santa Martha, Vitória-ES e AMANDA PENHA DA SILVA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 109, Santa Martha, Vitória-ES. 24080 2.: FELIPE MARIN DA SILVA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Lindenberg, nº 94, Jardim Camburi, Vitória-ES e ERICA ROPCKE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Carlos Lindenberg, nº 94, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24083 3.: FRANCISCO DE ASSIS LOPES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Securitário, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 369, de Fátima, Serra-ES e SILVANIA APARECIDA PEREIRA, natural de Quartel Geral-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Analista de sistemas, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 150, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO GOMES DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua São José, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ANGELICA CANDIDO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07006 2.: JOÃO BATISTA DE SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 62 anos de idade, Divorciado(a), controle de acesso noturno, residente na Rua São Francisco, S/nº, Industrial, Viana-ES e SANDRA APARECIDA SABINO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Francisco, S/nº, Industrial, Viana-ES. 07007 3.: BRAZ MARCOS FERREIRA DE SOUZA, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Rio São Francisco, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e KARINA OLIVEIRA IZOTON, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de enfermagem, residente na Rua Rio São Francisco, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 07009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERSON TEIXEIRA LEAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Caminhoneiro, residente na Rua Ângelo Silvério, nº 60, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERLITA SOARES SOUZA, natural de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ângelo Silvério, nº 60, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04400 2.: ERICK RANGEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Aryo Sardenberg, nº 85, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAIS PASSONI ALT, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Santino Samuel de Aguiar, nº 162, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de agosto de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO JÚNIO BATISTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua Arthur Soares, nº 06, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e CAROLAINE DE FÁTIMA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Santo Amaro, Zona Rural, Muniz Freire-ES. 00535 2.: LEOMAR DE OLIVEIRA MONTEIRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de Angá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA TORRENTE DE AMORIM, natural de Mutum-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Localidade de Angá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 26 de agosto de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO OLIVEIRA ADÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Padre Bento Dias Pacheco, nº 119, Solon Borges, Vitória-ES e ANA KEMELLY DOS REIS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Padre Bento Dias Pacheco, nº 119, Solon Borges, Vitória-ES. 23934 2.: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 80, Apto 201 A Jardim da Penha, Vitória-ES e ADRIANA CONSTÂNCIA FERREIRA, natural de Itarana-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 80, Apto 201 A Jardim da Penha, Vitória-ES. 23940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO DE ASSIS CAMPOS BETINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Resistência, Vitória-ES e APOLIANY DE OLIVEIRA ALBERTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Resistência, Vitória-ES. 17078 2.: RUBENS LEONEL DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Travessa Gentil Rodrigues Pereira, S/n, Santo André, Vitória-ES e POLIANA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Gentil Rodrigues Pereira, S/n, Santo André, Vitória-ES. 17079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUÍS RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Chico Mendes, nº 134, Nova Valverde, Cariacica-ES e IZABEL CRISTINA SANTOS FRAGA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Chico Mendes, nº 134, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: HYAGO HENRIQUES BINOTI, natural de Muqui-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Capitão Benicio, S/n, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e DANIELLE DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Antonio Bazzarella, Nº 65, Centro, Muniz Freire-ES. 01034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 26 de agosto de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO MACHADO, natural de São João da Barra-RJ, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 437, Centro, Itapemirim-ES e FLÁVIA APRIGIO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 437, Centro, Itapemirim-ES. 13948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADILSON ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), tecnico de refrigeração, residente na Rua Bucareste, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES e WANESCA CANDIDO COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Bucareste, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES. 232728613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de açougueiro, residente na Rua Adolfho de Oliveira, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KATIA ELIZANGELA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Adolfho de Oliveira, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- WELINGTON LUIZ NASCIMENTO e EMANUELLY FEJOLI LUZ, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão advogada, residente em Vila Velha-ES. 2- MATHEUS FERNANDES CRISTHIAN DA SILVA e EMANUELE ALMEIDA ALVES, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Eletrotécnico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 3- WELTON PABLO DA SILVA LIMA DE PAULA e RAPHAELA BORGES DE MOURA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 4- JOÃO SILVA DOS SANTOS e ROSIMAIRE PEREIRA SILVA, ele natural de São Mateus-ES, com sessenta e três (63) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Pedreiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itabuna-BA, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 5- JOSÉ ELOIZIO VIDAL DE SOUZA e ERIKA DAHIANA FEU, ele natural de Uruçuca-BA, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão assistente de educação infantil, residente em Vila Velha-ES. 6- IGOR DE SOUSA VIEIRA e CLEIDIMARA MARCELINO DE FARIA, ele natural de Campos Sales-CE, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 26 de agosto 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil