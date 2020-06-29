Proclamas - 27/06/2020
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO ALVES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Alijo, nº 03, Mucuri, Cariacica-ES e LUCIANY CARMINOTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Alijo, nº 03, Mucuri, Cariacica-ES. 26730 2.: LEANDRO VIEIRA JANUÁRIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), ilustrador, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botânico, Cariacica-ES e LAURIANE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botânico, -ES. 26916 3.: MANOEL DA SILVA FIGUEIREDO, natural de Belmonte-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Rua São Pedro, 12, Dom Bosco, Cariacica-ES e EDILEUSA SANT' ANA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Pedro, 12, Dom Bosco, Cariacica-ES. 26917 4.: ROGERIO DA SILVA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), metarlugico, residente na Rua Inconfidência, nº 14, Santo André, Cariacica-ES e ELISANGELA BALBINO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua Inconfidência, nº 14, Santo André, Cariacica-ES. 26918 5.: RUBLIMAR GOMES DE ALMEIDA, natural de Lajedão-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), segundo tenente de polícia militar, residente na Rua Principal, N°100, Rio Marinho, Cariacica-ES e JAQUELINE SILVARES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dragão Marinho, S/n°, Cariacica-ES. 26919 6.: THALES PINA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviaria, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 71, Sotema, Cariacica-ES e LIVYA DE ALMEIDA SILVA GOMES, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de disciplina, residente na Rua Cel Darcy Pacheco Queiroz, N°52, Sotema, Cariacica-ES. 26920 7.: TAYNAN AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Onze, nº 07, Maracanã, Cariacica-ES e MARINEIA PRATES DE OLIVEIRA, natural de Itarana-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Onze, nº 07 Maracanã, Cariacica-ES. 26921 8.: MARCEL PINHEIRO PATROCINIO, natural de Nova Era-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Graciliano Salles, nº 38, Expedito, Cariacica-ES e PYETRA FERREIRA PIEKARZ, natural de São Gonçalo-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), ferroviária, residente na Rua Graciliano Salles, nº 38, Expedito, Cariacica-ES. 26922 9.: FERNANDO DE PAULO GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gerente de departamento pessoal, residente na Rua EDESSA,nº16, Vila Palestina, Cariacica-ES e BRUNA UNEIDA MACIEL, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Damasco,nº68, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26923 10.: TARCÍSIO HENRIQUE SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Ajudante de carga e descarga de mercadoria, residente na Rua Dália, nº 194, Rio Marinho, Cariacica-ES e JUSANIA MARIA BRAVO, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireiro, residente na Rua Dália, nº 194, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26924 11.: JOSE ALVES DA ROCHA, natural de Água Boa-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 10, Jardim de Alah, Cariacica-ES e LUCINEIA RAMOS DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 10, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26925 12.: RODRIGO TIAGO LOURENÇO, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos,nº 25, Santa Bárbara, Cariacica-ES e KÉZIA PEREIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos,nº25, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26926 13.: LUCAS LIMA DA CRUZ, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Bom Pastor, nº 38, Rio Marinho, Cariacica-ES e LARA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de loja, residente na Rua Bom Pastor, nº 38, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26927 14.: JOÃO IGOR GOMES VICENTE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 403, Vale dos Reis, Cariacica-ES e RAYLA DE ALENCAR SILVERIO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 403, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 26928 15.: JOSUÉ NUNES CORREIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Cobrador de transportes coletivos (exceto trem), residente na Av. São Paulo, nº 12, Novo Brasil, Cariacica-ES e FLÁVIA SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Av. São Paulo, nº 12, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26929 16.: EVANDRO RAMOS DAVEL, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Dos Motoristas, 47, Operário, Cariacica-ES e VANUZA APARECIDA TOREZANI ANDRÉ, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista secretária, residente na Rua Dos Motoristas, 47, Operário, Cariacica-ES. 26930 17.: FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ SOBRINHO, natural de Piraí-RJ, com 68 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Padre Pires, nº 129, Boa Sorte, Cariacica-ES e SEBASTIANA PERPETUO DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Pires, nº 129, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26931 18.: FÁRLEY BOMFIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Londrina, nº 71, Bela Vista, Cariacica-ES e ÁDINA FERREIRA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), back office ativo, residente na Rua São Silvestre, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26932 19.: ÁTILA GOMES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Escrava Anastácia, nº 212, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LORRANA SALES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Escrava Anastácia, nº 212, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26933 20.: PEDRINHO DE JESUS FERREIRA, natural de Peçanha-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua N, Lt 05, Qd. 13, Jardim Botanico, Cariacica-ES e JANDIRA LIMA DE JESUS, natural de Alcobaça-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), Salgadeira, residente na Rua N, Lt 05, Qd. 13, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 26934 21.: ALEX SANDRO DE CARVALHO COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de carga e descarga de mercadoria, residente na Rua Nove, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES e ESTER PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nove, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26935 22.: VALTAIR LUIZ DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Fortaleza, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES e LAURIANI VENTURIM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireiro, residente na Rua Fortaleza, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES. 26936 23.: VIRGILINO CARDOSO DE CERQUEIRA, natural de Pocrane-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), Agricultor polivalente - conta própria, residente na Rua Liberdade, Nº06, Jardim Botânico, Cariacica-ES e MICHELE GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Liberdade, Nº06, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26937 24.: MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS MIRANDA, natural de Brejo-MA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Conferente de controle de produção, residente na Rua Ormy Baptista Moreira,nº 19, Santa Bárbara, Cariacica-ES e TAMIRES RAMOS SANTOS, natural de Teixeira de Feitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Ormy Baptista Moreira,nº19, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26938 25.: ELENILTON GERALDO PEREIRA, natural de Mutum-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua da Ressurreição, nº 10, Vila Palestina, Cariacica-ES e LUANA CARDOZO SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), analista comercial, residente na Rua da Ressurreição, nº 10, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de junho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANK ARAÚJO SILVA, natural de Jataí-GO, com 45 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua João Bigossi, nº 664, Itapebussu, Guarapari-ES e JUCIANI SODRÉ DA COSTA, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua João Bigossi, nº 664, Itapebussu, Guarapari-ES. 11794 2.: FABRICIO RIBEIRO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua João Bigossi, nº 574, Itapebussu, Guarapari-ES e MANOELA JESUS ROCHA, natural de Mucuri-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Bigossi, nº 574, Itapebussu, Guarapari-ES. 11795 3.: ANÉSIO MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), mototáxi, residente na Avenida Espírito Santo, S/nº., São Gabriel, Guarapari-ES e QUEZIA TONOLI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Avenida Espírito Santo, S/nº., São Gabriel, Guarapari-ES. 11796 4.: SILVANO SANT'ANA RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Estrada para Buenos Aires, S/n, Comunidade Urbana de Iguape, Guarapari-ES e AMANDA PORTO FREIRES, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anézio Freire, nº 69, Concha D'Ostra, Guarapari-ES. 11797 5.: ÝTALO LUAN MONJARDIM SOARES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Três, nº 5, Lagoa Funda, Guarapari-ES e KETLYN MAGALHÃES ANDRADE, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Três, nº 5, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 11798 6.: ANDREILSON SANTOS DE JESUS, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Brasil, S/nº., Bela Vista, Guarapari-ES e ROSILAIANE CASTRO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, S/nº., Bela Vista, Guarapari-ES. 11799 7.: LEONARDO DE SANTA CLARA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), instalador de internet júnior, residente na Rua Independência, nº 199, Santa Margarida, Guarapari-ES e RAFAELA FERREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Independência, nº 199, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11800 8.: DAVID SANTOS RIBEIRO, natural de Aurelino Leal-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Pedro Caetano, nº 304, Centro, Guarapari-ES e BRENDA DIERSEY EVÊNCIO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Caetano, nº 304, Centro, Guarapari-ES. 11801 9.: ALDEYDES MACHADO DOS ANJOS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES e ZENAIDE SOUZA SANTOS, natural de Una-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES. 11802 10.: MARCELO ALVES GEARA DE BARROS, natural de Volta Redonda-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 238/203, Centro, Guarapari-ES e LIVIA PONCIO MATTAR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 238/203, Centro, Guarapari-ES. 11803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 26 de junho de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 745, Itapuã, Vila Velha-ES e FLÁVIA CORREIA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Fortaleza, nº 1519, Aptº 302, Ed. Guaratiba, Itapuã, Vila Velha-ES. 07606 2.: THIAGO DE OLIVEIRA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 285, Ed. Central Park, Apto. 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TAINÁ PIRES DE QUEIROZ ABREU, natural de São Luís-MA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 285, Ed. Central Park, Apto. 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07610 3.: RICARDO SAIBERT OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Nº 500, Apartamento 703, Edifício Di Lorena, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RENATA GONÇALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua José Pinto de Queiroz, 91, Casa, Itararé, Vitória-ES. 18277 4.: FELIPE PEREIRA CRISPIN, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cortador, residente na Rua Rabelo, Nº 42, Jaburuna, Vila Velha-ES e BRENDA ROSA GENCIANO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Abizeiro, Nº 467, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18278 5.: TIAGO ROBERS SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº 3300, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BRENDA GOES BASTOS, natural de São Luís-MA, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Goiânia, nº 255 , Itapuã, Vila Velha-ES. 18279 6.: SANDRO VESCOVI MOZER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Manaus, nº 133, Ed. Isola Rizza, Apto 701, Itapuã, Vila Velha-ES e NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA, natural de Barbacena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Hugo Musso, nº 658, Ed. Mariah, Apto 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18280 7.: CAIO CESAR COUTINHO ROSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Controlador de Logistica, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA FERREIRA TAVARES DE MELO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento de checkin, residente na Rua Goiania, nº 235, Aptartamento 1001, Itapua, Vila Velha-ES. 18281 8.: DÉCIO ANTONIO CABO BIANCO, natural de São Paulo-SP, com 75 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Itaquari, nº 300, Apartamento 1103, Bloco B, Itapua, Vila Velha-ES e ALESSANDRA FRAGA CAPELINE, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Mesquita Neto, Nº 45, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 18282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GARCIA SOARES ARAÚJO NETO, natural de Itabirinha-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Sibipiruna, nº 986, Movelar, Linhares-ES e FERNANDA VIANA DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Sibipiruna, nº 986, Movelar, Linhares-ES. 10206 2.: HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 508, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e VANESSA FRANCISCO MAI, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora de educação fisica, residente na Rua Arlindo Scarpat, nº 12, Nova Betânia, Linhares-ES. 10207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDENICIO COSME, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), coletor de lixo, residente na Travessia São Jose, 62, São Domingos, Serra-ES e ANGELA MARIA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Travessia São Jose, 62, São Domingos, Serra-ES. 10135 2.: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida União, nº 102, Santo Antônio, Serra-ES e ANDREIA MATEUS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida União, nº 102, Santo Antônio, Serra-ES. 10140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR PROUX PASSOS CHAVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e RAFAELLY NUNES GONCALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), entregadora técnica, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30107 2.: CIRO MIRANDA CAETANO MILLIOLE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e VERA LUIZA PIMENTEL TERCI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON FÉLIX DA CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Bela Vista, nº 138, 23 de Maio, Vila Velha-ES e FABRICIA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Riachão do Jacuípe-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Bela Vista, nº 138, 23 de Maio, Vila Velha-ES. 08333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ANGELO BELLON, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Bouganville, nº 1, Centro, Conceição do Castelo-ES e MARIANNA FIORESI CÔCO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professor de línguas estrangeiras, residente na Rua Bouganville, nº 01, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 26 de junho de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA PENHA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Serrador, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA SCHAFFEL DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária de clínica, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 60, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID BERMUDES JOSÉ, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES e CRISTINA FLORENCIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 26 de junho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAINAN FRANÇA BRAZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), inspetor mecânico, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 155, Praia do Suá, Vitória-ES e DRIELY JARDIM REIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Vitória, nº 74, Serra Dourada I, Serra-ES. 23992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMILSON DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda São Cristóvão, Distrito de Santissima Trindade, Iúna-ES e ANDRÉIA MACIEL, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Fazenda São Cristóvão, Distrito de Santissima Trindade, Iúna-ES. 08619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de junho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas