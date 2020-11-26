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Proclamas - 26/11/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: STANEY FREITAS DE BRITO JÚNIOR, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Shell, Linhares-ES e ISABELA SANT'ANA ALVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua João Calmon, N° 1325, Bairro Centro, Linhares-ES. 10560 2.: WAGNER SIQUEIRA TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Contador, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 10, São José, Linhares-ES e ALINE DA SILVA ROVETTA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 12, Linhares V, Linhares-ES. 10561 3.: EDSON RODRIGUES DE DEUS, natural de Timbauba-PE, com 36 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Victor Arnal Fabre, nº 5, São José, Linhares-ES e JANCIARA IGNACIO DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Victor Arnal Fabre, nº 5, São José, Linhares-ES. 10562 4.: YAN DAS NEVES MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Corrego Farias, S/n, Area Rural, Linhares-ES e ÁLICE FERREIRA CHAVES BERNARDO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Estrada Principal, S/n, Area Rural, Linhares-ES. 10563 5.: JOSUÉ MENEZES SOUZA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES e ALINE SOUZA FIRME, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES. 10564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR MADUREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Anphilóphio Braga, nº 27, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA PARMANHANI ROMÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Leopoldina Smarzaro, S/N, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04485 2.: CARLOS ROBERTO TOFANO LONARDELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Tiete, 07, Centro,, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA LOPES CALIMAN, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida José Grilo 594, nº 1001, Centro, Conceição do Castelo-ES. 04488 3.: EMERSON MORAIS DE AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Decorcino Paterno Vargas, nº 31, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA DA SILVA REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Decorcino Paterno Vargas, nº 31, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04489 4.: ADRIANO MOREIRA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Jeorge Martins de Souza, nº 16, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABEL POLETTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Ângelo Menecucci, nº 19, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GÉLIO ROCHA NOBRE, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itaóca, Itapemirim-ES e VÂNIA DA ROCHA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itaóca, Itapemirim-ES. 13998 2.: VINÍCIUS SILVA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), policial militar, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Gomes, Itapemirim-ES e KETHLLYN DOS SANTOS COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Gomes, Itapemirim-ES. 13999 3.: NUNES RIBEIRO COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Duas Barras, Itapemirim-ES e NATÁLIA DA COSTA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Duas Barras, Itapemirim-ES. 14000 4.: FLÁVIO RIBEIRO CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ROZA MARIA RODOVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CÍCERO DE ALENCAR, natural de Campos Sales-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Analia Santos, nº 234, Redenção, Vitória-ES e THAÍS ALVES DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Analia Santos, nº 234, Redenção, Vitória-ES. 17207 2.: ANDRÉ FILIPE SOUZA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Dezessete de Dezembro, nº 47, São José, Vitória-ES e MARIAH MONTOVANELLI SILVESTRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Dezessete de Dezembro, nº 47, São José, Vitória-ES. 17208 3.: BRUNO LOPES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, nº 26, do Quadro, Vitória-ES e JHULLIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, nº 26, do Quadro, Vitória-ES. 17209 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAQUE SALES DIAS FRÓIS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dylio Penedo, nº 2, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA FONSECA PAIM, natural de Medeiros Neto-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dylio Penedo, nº 2, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07841 2.: RAPHAEL SARTÓRIO MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Quarenta, nº 8, Santa Mônica, Vila Velha-ES e RENATA BATISTA NUNES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quarenta, nº 8, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07842 3.: JOSUÉ VIANA DE OLIVEIRA, natural de Resende-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Pernambuco, nº 147, Aptº 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE DA SILVA BITENCOURT, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 120 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua João Rego, nº 89, Casa 253, Olaria, Rio de Janeiro-RJ. 18544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO FERREIRA CARRINHO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Av. Mar Vermelho, nº 4, Quadra 3, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e EMILI VILAR TRANCOSO, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Av. Mar Vermelho, nº 4, Quadra 3, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 30811 2.: GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Ap. 803 A- Jardim Limoeiro,, Serra-ES e FLÁVIA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), analista contabil, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Ap. 803 A- Jardim Limoeiro,, Serra-ES. 30817 3.: KARLESTON DA SILVA TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Projetada, II, Central de Carapina, Serra-ES e RAQUEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, II, Central de Carapina, Serra-ES. 30821 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FERNANDO MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santo Aleixo, nº 230, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e BRENDA CAROLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Aleixo, nº 230, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04177 2.: LUCIANO DA SILVA CANDIDO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Beco Teixeira, nº 08, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha, ES, Vila Velha-ES e CRISTIANE DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Beco Teixeira, nº 08, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha, ES, -ES. 04179 3.: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), marinheiro, residente na Rua Basilio Costalonga, nº 10, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e VIRGINIA BORGES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Basilio Costalonga, nº 10, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DE PAULA AGUIAR, natural de Guaçuí-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e POLLYANE FORTUNATO PESSI, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24143 2.: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVEIRA, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e CARLA CAETANO ALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Cecília de Souza, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO MARIO MINCHIO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), coordenador de atendimento, residente na Rua Baquerubu, nº 297, Centro da Serra, Serra-ES e AMANDA VIEIRA PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Baquerubu, nº 297, Centro da Serra, Serra-ES. 10549 2.: FILIPE PINHEIRO DE ALMEIDA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), conferente logístico, residente na Rua Divinópolis, 279, Nova Carapina I, Serra-ES e ALEXIA VERISSIMO DOS SANTOS CRISTOVÃO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recreadora, residente na Rua Divinópolis, 279, Nova Carapina I, Serra-ES. 10551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANI APARECIDO BRAGA, natural de Peçanha-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Higino Cesar Rezende, S/n, Bragatto, Ibiraçu-ES e MARLENE DE CARVALHO, natural de Flórida-PR, com 54 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Higino Cesar Rezende, S/n, Bragatto, Ibiraçu-ES. 00851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de novembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DE JESUS DOS SANTOS, natural de Igrapiúna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Carlos Chagas, nº 78, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LUDYMILLA RIBEIRO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Carlos Chagas, nº 78, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO LEITE DE QUEIROZ LIMA, natural de Fortaleza-CE, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Rio Branco, nº 1125, Aptº 401, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIA NEVES DA SILVA SANTOS PRETTI ESPINDULA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Rio Branco, nº 1125, Aptº 401, Praia do Canto, Vitória-ES. 24341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOMINGOS DIAMARONI, natural de Nova Venecia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Voluntarios da Patria, nº 09, Vale do Sol, Viana-ES e CLARICE GOMES RIBEIRO, natural de Ibiraçu-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), cuidadora aposentada, residente na Rua Voluntarios da Patria, nº 09, Vale do Sol, Viana-ES. 07123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUAN SOUZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 01 de dezembro de 1994, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Penitenciária de Segurança Máxima I, Cabral em Viana-ES, filho de AILTON MOREIRA DA SILVA e MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA & LUANA FIRMINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 30 de janeiro de 1997, estado civil solteira, residente na Rua 18, Nº35, Castelo Branco em Cariacica-ES, filha de MARCO FERREIRA DA SILVA e VALDIRENE LINHAUS FIRMINO. 2.: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 01 de abril de 1983, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Penitenciária de Segurança Máxima I, Cabral em Viana-ES, filho de MARIA SUELI GERALDA DOS SANTOS & NATHÁLIA DA SILVA FERNANDES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 21 de abril de 1995, estado civil solteira, profissão atendente, residente na Rua Dos Milagres, nº 37, Vila Palestina em Cariacica-ES, filha de GILMAR FERNANDES e MARIA DA PENHA DA SILVA FERNANDES. 3.: LEANDRO REIS RAMOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 21 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Penitenciária de Segurança Máxima I, Cabral em Viana-ES, filho de AZENCLEBER LOPES RAMOS e ALZENIRA MARIA DOS REIS & KEZIA SAIB ALVES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 26 de outubro de 1995, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265 Jabour em Vitória-ES, filha de MACIO ALVES SANTOS e LABIB SAIB OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 25 de novembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala