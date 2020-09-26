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Proclamas - 26/09/2020
Proclamas - 26/09/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BASTOS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), credenciador, residente na Rua Sete de Setembro, nº 251, Centro, Vitória-ES e ROSANNE PEREIRA DA SILVA, natural de Alvorada do Norte-GO, com 32 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 215/105, Praia do Canto, Vitória-ES. 24168 2.: RICARDO EUGÊNIO CONDÉ DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Gama Rosa, nº 197, Centro, Vitória-ES e EDIMEIA FIRMINO BURGARELLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gama Rosa, nº 197, Centro, Vitória-ES. 24169 3.: ATOS NASCIMENTO WANZELER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 310, Centro, Vitória-ES e TALITA DOS SANTOS ALBINO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 310, Centro, Vitória-ES. 24171 4.: JOSÉ HENRIQUE DIAS, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), Ajudante de obras, residente na Rua Vila Velha, nº 317, Nova Brasília, Cariacica-ES e ZILMA ANTONIA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, Divorciada(o), Cuidadora de idosos, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 273, Maruípe, Vitória-ES. 24173 5.: FRANCISCO SERGIO SANTIAGO, natural de Marilena-PR, com 48 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Uruguay, nº 183, Centro, Vitória-ES e CAROLINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uruguay, nº 183, Centro, Vitória-ES. 24174 6.: DAVID HENRIQUE MORETHZSON, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Beco Ilson Pontiório, nº 45, Itararé, Vitória-ES e JAMILE SANTOS DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de controle de lanchonete, residente na Rua Derly do Carmo de Jesus Rodrigues, nº 119, Carapina Grande, Serra-ES. 24178 7.: PAULO ROBERTO VIEIRA CALDELLAS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES e BRUNELLA HARCHBART DIAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24179 8.: DANIEL LOURENÇO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Escadaria Projetada, nº 220, São Benedito, Vitória-ES e LÉA DA SILVA ADRIANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria Projetada, nº 220, São Benedito, Vitória-ES. 24180 9.: RENATO JORDONI, natural de Brasilia-DF, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Santa Clara, 380 Terreo, Santa Clara, Vitória-ES e PRISCILA SOLEDADE VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Almirante Barroso, Nº 78, Praia do Sua, Vitória-ES. 24181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERRARI TÁPIAS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de inspeção, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 274, Novo Horizonte, Linhares-ES e CAROLINE BOURGUIGNON DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Fortaleza, nº 1520, Aptº 201, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 07740 2.: ED WISLEY ALVES RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Travessa Tocantins, N° 12, Soteco, Vila Velha-ES e NATÁLIA ARAÚJO DAVID, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Tocantins, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES. 18423 3.: MATHEUS JÚNIO BATISTA ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrotécnica, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1738, Centro, Vila Velha-ES e REBECA CHRIST DINIZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1738, Apartamento 202, Centro, Vila Velha-ES. 18424 4.: WEYVERSSON SILVA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Gabriel, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES e SARA MATOS DE SOUZA, natural de Curitiba-PR, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Padre Gabriel, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES. 18425 5.: WILIAN PEDRO DA SILVA, natural de Fervedouro-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua Patria Amada, nº 285, Dom João Batista, Vila Velha-ES e CRISTINA NAZARÉ DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Patria Amada, nº 285, Dom Joao Batista, Vila Velha-ES. 18426 6.: JORGE LUIZ DA SILVA GONÇALVES CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Analista de suporte, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, N° 160, Apartamento 501, Newton Garcia, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JANAINE CASAGRANDE, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, N° 160, Apartamento 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITORIO PITROWISKY HADDAM DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, 03, Cohab II, Aracruz-ES e THAIS MARQUES VITAL, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua José Barbosa Lima, 31, Novo Jequtibá, Aracruz-ES. 12942 2.: GERLAN FEU, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº 40, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e JHOCELLEN CHRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contábil, residente na Rua Hilário Nunes Loureiro, nº 40, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12946 3.: JOÃO MARCOS RIBEIRO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Flor de Maio, S/nº, Apto 303, Residencial Vilares, Bairro Jardins, Aracruz-ES e EVELIN LOPES FALER, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na no 67 Holland Road, Londres, Reino Unido, Londres-ET. 12947 4.: BRUNO MATIAS BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Encanador industrial, residente na Rua Francisco Lopes Marins, nº 16, Jequitibá, Aracruz-ES e GEISIELI DIAS DOS SANTOS DANIELLI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assessora de (VM), residente na Rua Belmiro Segatto, 3, Quadra 03, Jequitibá, Aracruz-ES. 12948 5.: RAFAEL QUEIROZ LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Morobá, nº 67, Morobá, Aracruz-ES e MAGDA FRANCISCO NEVES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Praia de Camburiú, nº 39, Sauaçú, Aracruz-ES. 12949 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN REZENDE VIMERCATI, natural de Carangola-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Saint Tropez, nº 177, Praia do Morro, Guarapari-ES e PATRICIA APARECIDA CUSTODIO, natural de Aiuruoca-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica industrial, residente na Rua Saint Tropez, nº 177, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11933 2.: RAYAN PALMEIRA DE VASCONCELLOS E OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua das Garças, nº 383, Nova Guarapari, Guarapari-ES e ANGELICA POTON LOUREIRO, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Manoel Monjardim Lira, nº 07, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11934 3.: AREONALDO BAIENSE VAILANT, natural de Itapemirim-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Carangola, 142, Meaípe, Guarapari-ES e ROSÂNGELA ARPORGES KELLY, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carangola, 142, Meaípe, Guarapari-ES. 11935 4.: LEANDRO BARSALI LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), policial penal, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 06, Ipiranga, Guarapari-ES e DORALINA BRASIL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Guanabara, nº 239, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 11936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 25 de setembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Centrolândia, nº 320, Taquara II, Carapina, Serra-ES e ALICE BARROS RODRIGUES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Centrolândia, nº 320, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30368 2.: ARTHUR FAGUNDES SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), bancário, residente na Rua Tadorna, nº 18, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARCELA ANGELA DA SILVA COTA, natural de Recife-PE, com 23 anos de idade, Solteira(o), jornalista, residente na Rua Tadorna, nº 18, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30502 3.: PAULO HENRIQUE MOURA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Assembléia Estadual, nº 80, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e SARA NUNES NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Assembléia Estadual, nº 80, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30505 4.: ANIATOR SILVA SOUZA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Presidente Alves, nº 57, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e RAIANE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Presidente Alves, nº 57, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE ROSA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e TAMIRES FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), gestora de RH, residente na Rua Santa Marta, Nº 1369, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13143 2.: ADRIANO RODRIGUES GOMES DE LIMA, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Raposos, nº 171, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e JÉSSICA DE JESUS AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Raposos, nº 171, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FARINA NETO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 220, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA DE CARVALHO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 220, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24002 2.: SAMARONE DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Ludwik Macal, S/nº, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA PEREIRA BRAVIM, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Ludwik Macal, S/nº, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO MIRANDA DE SOUZA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, N° 5265 - CS E, Redenção, Vitória-ES e DENISE SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rodovia Serafim Derenzi, N°5265, CS E, Redenção, Vitória-ES. 17127 2.: CAMILO RODRIGUES DA ROCHA, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Antunes Brandão, nº 16, Santo Antônio, Vitória-ES e ANGÉLICA GAIA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Antunes Brandão, nº 16, Santo Antônio, Vitória-ES. 17128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉDERSON MACHADO DA CUNHA, natural de Barra Sao Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vidraçaria, residente na Rua Conceiçao da Barra,471, Vista da Serra I, Serra-ES e WALKIRIA MENESES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aimores, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10386 2.: FLORISVALDO EGERT, natural de Itapina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vinte e Um, nº 155, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ANDRESSA GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Um, nº 155, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA SENNA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Vitória Régia, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e JANAYNA AMELIA COMPER, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Avenida Vitória Régia, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS DO SACRAMENTO SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amorim, nº 146, João Goulart, Vila Velha-ES e TAIANE DOS SANTOS ESTEVAM, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Amorim, nº 146, João Goulart, Vila Velha-ES. 08480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. GEORGE PÁGIO BATISTA, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 07 de março de 1997, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, Nº13, Centro em Viana-ES, filho de JORGE MANOEL BATISTA e ZULEIKA PÁGIO BATISTA & FLAVIANI MARQUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 06 de outubro de 1998, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, residente na Estrada Principal, S/n, Perobas em Viana-ES, filha de PRESENTINO BRAUM DA SILVA e FABIANA MARQUES DE OLIVEIRA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 25 de setembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial