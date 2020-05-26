Proclamas - 26/05/20
Proclamas
ARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CARLOS PEREIRA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista de rodotrem, residente na Rua Vitória, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS SOUZA, natural de Guaratinga-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Vitória, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12785
2.: ELIZIO AGRIPINO DE CASTRO, natural de Catolé do Rocha-PB, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Oitenta e Dois, nº 226, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e YVONETE LIMA DE SANTANA, natural de Itaeté-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Oitenta e Dois, nº 226, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12818
3.: GIDEONI SOUZA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e GLEICI KELLY DOS SANTOS BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 12819
4.: IDAMARINHO DE SALMA BELTRÃO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Jadson Rodrigues Cardozo, nº 11, Santana, Cariacica-ES e JAILZA NASCIMENTO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Jadson Rodrigues Cardozo, nº 11, Santana, Cariacica-ES. 12823
5.: WILSON SEVERIANO BABROSA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), mestre de obras, residente na Rua Duas Igrejas, nº 02, Vila Merlo, Cariacica-ES e GRACIETE DE JESUS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Duas Igrejas, nº 02, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12829
6.: JOÃO CARLOS ASSUNÇÃO RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua da Frincasa, nº 1, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e ANA DÁLETE FIRMO DA COSTA, natural de Campos Sales-CE, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Frincasa, nº 1, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 12838
7.: BRUNO DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Santa Izabel, nº 165, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ELIZANGELA GRIJÓ LARANJA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Izabel, nº 60, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12839
8.: THIAGO FUNDÃO DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço operacional, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 19, Flexal II, Cariacica-ES e MARCELA ALVES REZENDE, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 19, Flexal II, Cariacica-ES. 12841
9.: ALVARO NASCIMENTO DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de patrimonio, residente na Rua S, S/nº, Porto Belo II, Cariacica-ES e RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Luiz, nº 06, Sede, Cariacica-ES. 12842
10.: GUTEMBERG FERREIRA PAULINO, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Beija Flor, nº 14, Graúna, Cariacica-ES e MIQUELI ANASTÁCIO DE ALMEIDA, natural de Mutum-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Beija Flor, nº 14, Graúna, Cariacica-ES. 12843
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 25 de maio de 2020
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório Dyonizio Ruy
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ AUGUSTO ORLETTI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3300, Torre B, Aptº 1101, Ed. Ilhas Gregas, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SARAH NOGUEIRA SANTOS MOTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Quarenta e Três, nº 31, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07561
2.: PETERSON GIMENIS DOS SANTOS, natural de Porto Alegre-RS, com 37 anos de idade, solteiro(a), delegado de polícia civil, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARA LIMA MONTEIRO, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07568
3.: MARCELO SAVELLI ABELHA, natural de Ipatinga-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), Representante Comercial, residente na Av. Antonio Gil Veloso, nº 702, Ap. 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NOELZA OLIVEIRA MOURA, natural de Itamaraju-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Av. Antonio Gil Veloso, nº 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18231
4.: ALEX SANDER DA SILVA LEMIKA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Avenida Doutor Olivio Lira, nº 263, Centro, Vila Velha-ES e MILENA FERNANDA DA SILVA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora de dança, residente na Rua Mestre Gomes, nº 206, Glória, Vila Velha-ES. 18232
5.: JOÃO ANTÔNIO PEREIRA NETO, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretário, residente na Avenida Santa Leopoldiona, nº 2050, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THAMIRES GUIMARÃES CERQUEIRA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua João Cipreste Filho, nº 107, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18233
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2020
Lucy de Oliveira Ruy
Notária e Oficiala Registradora
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUSTAVO BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 706, Interlagos, Linhares-ES e BRENDA MATOS GANDINI, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 706, Interlagos, Linhares-ES. 10139
2.: MARCELINO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 293, Aviso, Linhares-ES e TAINARA DOS ANJOS TOMAZ, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 293, Aviso, Linhares-ES. 10140
3.: CLAIR JOSÉ CAZOTTI FILHO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Aluísio Azeredo, Palmital, Linhares-ES e PATRICIA MANOELI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Aluísio Azeredo, Palmital, Linhares-ES. 10141
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 25 de maio de 2020
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAFAEL BARBOSA DIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Ed. Via Nature, Apto 601, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLA CRISTINA KATTAH STAUFFER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Ed. Via Nature, Apto 601, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23741
2.: RAYNER MARQUES DUARTE E DUARTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), POLICIAL MILITAR, residente na Rua Sete de Setembro, nº 270, Apto 302, Centro, Vitória-ES e CAROLINE NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 99 , Maria Ortiz, Vitória-ES. 23760
3.: FREDERICO CLEMENTE GARDEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4561, Ed.J Lecop Apto 901, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA VIEIRA MARCELLO REZENDE, natural de Juiz de Fora-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4561, Ed.J Lecop Apto 901, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23761
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 25 de maio de 2020
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUSTAVO GOMES DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Amílcar Cabral nº 06, Quadra 16, Cidade Continental, Serra-ES e JÉSSICA GONÇALVES ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Amílcar Cabral nº 06, Quadra 16, Cidade Continental, Serra-ES. 30002
2.: MARCOS ANDRÉ JORGE ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Solteiro(a), pintor autônomo, residente na Rua Rio Tocantins, nº 30, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e MARIA HÉLIA FLORENTINA MENDES, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Tocantins, nº 30, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 30006
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 25 de maio de 2020
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartório da Barra
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAICON JESUS DE ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Brasilia, S/nº, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ELISA DA SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Brasilia, S/nº, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08291
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2020
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CARIACICA-ES.
Faço saber que pretender casar-se:
1.- 26861: MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA,nacionalidade brasileira, profissão frentista com quarenta (40) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Guarapari -ES, residente na Rua Veneza, nº S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e ANDRESSA VALERIA GOMES CARDOSO nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Veneza, nº S/n, Vale dos Reis,, Cariacica -ES.
2.- 26860: JHEIME APARECIDO DA CRUZ,nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar de produção com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Baixo Guandu -ES, residente na Rua dos Trabalhadores, nº 13, Padre Gabriel Cariacica-ES e KAROLINE NUNES RODRIGUES nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Gerson Camata, S/Nº, Castelo Branco, Cariacica -ES.
3.- 26859: WESLEYSON DA SILVA FREITAS,nacionalidade brasileira, profissão pintor com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Fidélis Luiz de Freitas, nº 13, Castelo Branco Cariacica-ES e MARY HELEN ALVES ATHAYDES nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Fidélis Luiz de Freitas, nº 13, Castelo Branco, Cariacica -ES.
4.- 26713: JOSUÉ ALEXANDRE DOS SANTOS ROSA DE OLIVEIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar mecânico com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Honório Fraga, nº 154, Vila Isabel Cariacica-ES e GEISLA DA SILVA TAVARES nacionalidade brasileira, profissão do lar, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Honório Fraga, nº 154, Vila Isabel, Cariacica -ES.
Cariacica-ES, 25 de maio de 2020.
FABIANA AURICH
Oficiala e Tabeliã