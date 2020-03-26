Proclamas - 26/03/20
Proclamas
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX ROSSI MASO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de jato abrasivo, residente na Rua José Nunes Vieira, nº 21, Vila Nova, Aracruz-ES e RAMAIANI CAVALLERI MARIN, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Sitio Santo Antonio, S/n°, Pelado, Aracruz-ES. 12818 2.: MARCELHO CASÚLO, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 270, Nova Conquista, Aracruz-ES e TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO, natural de Nova Viçosa-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Projetada, S/nº, São Clemente II, Aracruz-ES. 12820 3.: DARLAN HONORALDO PASSOS TINELLI, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Papagaio, 43, Columbia, Colatina-ES e INGRID GOMES VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, 171, Vila Nova, Aracruz-ES. 12821 4.: MARCELO FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), tratorista agrícola, residente na Rua Pau Brasil, S/n, Aldeia Olho D'Água, Aracruz-ES e ELIANI PEREIRA FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), camareira de hotel, residente na Rua Pau Brasil, S/n, Aldeia Olho D'Água, Aracruz-ES. 12823 5.: MAX LEANDRO ROSSI MASO, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Gloxínia, S/nº, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e GILCIANE ROCHA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 01, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12824 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Servidor público, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, N° 84/403 - Torre II, Enseada do Suá, Vitória-ES e KAROLINA VITORAZZI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiaria do ministerio publico estadual, residente na Rua Montanha, nº 595, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10105 2.: TALIS SANTANA KIEPPER, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Contínuo, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES e JAMILE DA CRUZ GONÇALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES. 10106 3.: ALEXSANDRO CARLOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Tiradentes, nº 10, Interlagos, Linhares-ES e DANIELA SILVESTRE ELEOTERIO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Tiradentes, nº 10, Interlagos, Linhares-ES. 10107 4.: ISAAC DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnico mecânico, residente na Avenida São Mateus, nº 556, Aviso, Linhares-ES e CAMILA OLIVEIRA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Piauí, nº 470, Aviso, Linhares-ES. 10108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR JOSÉ ROCHA CORDEIRO, natural de Pocrane-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Águas Formosas, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e THAÍS MIRANDA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Águas Formosas, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 10014 2.: ALCI DIAS MELO, natural de Volta Redonda-RJ, com 48 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Bahia, nº 48, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DIANE DO ESPIRITO SANTO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Graúnas, Nº02, Serra Dourada III, Serra-ES. 10017 3.: ULYSSES DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), analista operacional, residente na Beco São Domingos, 503, Serra-ES e MILLA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), assistente comercial, residente na Beco São Domingos, 503, Serra-ES. 10018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BARROS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua 21 de Abril, nº 05, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e KAROLYNE ALVINA BRAZ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua 21 de Abril, nº 05, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAILTON BRAZ FELISBERTO, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 39, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ZILDA DA COSTA ALECRIM, natural de Ataléia-MG, com 50 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 39, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ANDRE GUEDES, natural de Itabira-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Mesquita, nº 59, Parque Residencial Mestre Alvaro, Carapina, Serra-ES e JULIANA DOMINGUES BARBOSA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Honório Prado, nº 241, Jardim Santa Barbara, São Paulo-SP. 29879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficia