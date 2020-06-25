Proclamas - 25/06/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA JACOBSEM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, S/nº, Bubu, Cariacica-ES e CÁROLYN AVES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Sette, nº 30, Bubu, Cariacica-ES. 12825 2.: CARLOS MAGNO BARRETO GOMES, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Cento e Dez, nº 128, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e VANICLÉIA FAUCÃO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 128, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12882 3.: MOYSÉS RELIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Obed Emerich, nº 52, Campo Verde, Cariacica-ES e GIZELLY ANTUNES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Obed Emerich, nº 52, Campo Verde, Cariacica-ES. 12886 4.: SIDNEI DE CASTRO, natural de Caieiras-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Porto Belo, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e JULIANE ROSA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Porto Belo, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 12887 5.: VICTOR HERBST RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua Chico Mendes, nº 161, Nova Valverde, Cariacica-ES e LEYDIANE DOS SANTOS MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Chico Mendes, nº 161, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12892 6.: WANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Comunitária, nº 901, Porto Novo, Cariacica-ES e LEIDE JANE GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Comunitária, nº 901, Porto Novo, Cariacica-ES. 12898 7.: FILIPE SANTANA TORRES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Cento e Sete, nº 8, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e CAROLINY DA SILVA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cento e Sete, nº 8, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12899 8.: WASHINGTON ROBERT DE SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Bahia, nº 26, Parque Nacional, Cariacica-ES e SUELÉN DE ANDRADE TAVARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Obed Emerich, nº 141, Campo Verde, Cariacica-ES. 12900 9.: ABRAÃO DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, natural de Itabira-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Flor de Lirio Matos, nº 51, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES e LETÍCIA BARBOSA ALMEIDA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Flor de Lirio Matos, nº 51, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES. 12901 10.: LINALDO SANTOS DE SOUZA, natural de Camaçari-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Quinze, nº 11, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LUZIANE BARBOSA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Quinze, nº 11, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12903 11.: MARCELO VALORY BARCELOS, natural de Guaçuí-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua S. Sebastião, nº 1, Aparecida, Cariacica-ES e FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua S. Sebastião, nº 1, Aparecida, Cariacica-ES. 12905 12.: AUGUSTO NASCIMENTO CLAUDINO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pátio, residente na Rua Quinze, nº 41, Bairro Prolar, Cariacica-ES e VALNICE TRANCOSO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quinze, nº 41, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 12906 13.: DEVAIR ILIDIO, natural de Aimores-MG, com 56 anos de idade, Viúvo(a), pintor, residente na Rua Joaquim Matos, nº 02, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ELOIZA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Joaquim Matos, nº 02, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO DA SILVA CESARINO NETO, natural de Sousa-PB, com 43 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 65, Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA DE ARRUDA SANTANA ENCARNAÇÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 65, Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23776 2.: GABRIEL MATTEDI CECCO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 135, Ap 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS RIBEIRO PEDRONI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 135, Ap 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23792 3.: GILBERTO DIOGENES ANNUNZIATO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresar, residente na Rua Maria dos Santos Cunha, nº 85, Bloco F Ap 404,ED. Vila do Carmo, Jardim Camburi, Vitória-ES e CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA, natural de Divinópolis-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), Terapeuta ocupacional, residente na Rua Maria dos Santos Cunha, nº 85, Bloco F Ap 404,ED. Vila do Carmo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23795 4.: FILIPE LUPPI MOREIRA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 519, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAELY CARNEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 310, Apto 205 Jardim da Penha, Vitória-ES. 23797 5.: FÁBIO DE JESUS PEREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), mostador de andaimes, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 285, Jardim da Penha, Vitória-ES e FABIANA PARREIRAS DAL- BELLO, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 285, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIO DA COSTA CARVALHO, natural de Carangola-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Crisantemo, Nº 46, Brisamar, Vila Velha-ES e HELOÍSA ROSA OLIVEIRA, natural de Galiléia-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Crisantemo, Nº 46, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728496 2.: ROBERTO MAIA PIMENTA REZENDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), mecânico de helicóptero, residente na Rua Professor Edgard de Souza, 46, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JULIANA RAMOS DE QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Professor Edgard de Souza, nº 46, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728497 3.: BRUNO DOS SANTOS MANSUR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, s/n Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LARISSA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente adminitrativo, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, s/n , Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728501 4.: EVERTON DE SOUZA MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de processo de produção, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 11, Santos Dumont, Vila Velha-ES e JULIET DE FARIA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 11, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728502 5.: ELITON DE LIMA BERTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Moacir Motta, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES e GABRIELI LIZARDO MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Moacir Motta, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDSON GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), panfleteiro, residente na Rua Laury Tavares, nº 255/casa 01, Santa Martha, Vitória-ES e IRACEMA FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Laury Tavares, nº 255/Casa 01, Santa Martha, Vitória-ES. 23972 2.: LEXON SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Soldador, residente na Escadaria Manoel Pereira, S/n, Gurigica, Vitória-ES e LUZINETE TEIXEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), Diarista, residente na Escadaria Manoel Pereira, S/n, Gurigica, Vitória-ES. 23983 3.: NIKOLAS DOMINGOS EVALDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Andaraí, nº 50, Santa Martha, Vitória-ES e THAYANE MULULO FELIPE BANHOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nicomedes Felipe, nº 45, Santa Martha, Vitória-ES. 23994 4.: BRENDO DA ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiário de educação física, residente na Rua José Martins da Silva, nº 10, Romão, Vitória-ES e BRENDA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), monitora de cobrança, residente na Avenida Corsanto, nº 164 , Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 23995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIEL FERREIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Jose Luis de Castro, Número 747, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e LAUDICEIA DE SOUZA, natural de Muqui-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Jose Luis de Castro, Número 747, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08615 2.: ELIAS JOSÉ CARLOS, natural de Iúna-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e ELZIRA DE SOUSA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08616 3.: MATHEUS FERREIRA DOS REIS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Barro Branco, Zona Rural,, Iúna-ES e POLIANE APARECIDA FERREIRA GOMES, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Barro Branco, Zona Rural,, Iúna-ES. 08617 4.: JUNIOR MARTINS DE AQUINO, natural de Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), caseiro, residente na Avenida Vereador Otacílio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e MARTA DE LOURDES MORAES DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vereador Otacílio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 24 de junho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dalia, nº 21, Jabaeté, Vila Velha-ES e CLEIDIMARA VILLARDI AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dalia, nº 21, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08325 2.: EDSON DE SOUZA CORTES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1682, Morada da Barra, Vila Velha-ES e PENHA MOURA CAETANO, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1682, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08326 3.: RENAN DIAS MONTEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guaçui, nº 966, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e DAIANE MUNIZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guaçui, nº 966, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08329 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE GUIMARÃES RIBEIRO, natural de Montanha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Falcão, 13, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e LARYSSA SANTANA DA SILVA DAS VIRGENS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pedro Joaquim das Virgens, 204, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30089 2.: EDMILSON DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Beco Travessa Linha de Força, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MAGNÓLIA FRANCISCA BORGES, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Rua Beco Travessa Linha de Força, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30097 3.: RAFAEL DE LIMA SILVA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecanico - proprietario, residente na Avenida Porto Seguro, nº 1054, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e TALITA DE SOUZA VIEIRA ELLER, natural de Itanhém-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Porto Seguro, nº 1054, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANISIO MOURA DE CRISTO, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 47, Linhares V, Linhares-ES e ROSELY ROSÁRIO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nelson Amorin, nº 9, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10199 2.: RODRIGO LIRIO AGRIZI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua das Amoras, nº 27, Jardim Laguna, Linhares-ES e NICOLLE LIBERATO PREATO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Oswaldo Santana, nº 2, Boa Vista, Linhares-ES. 10200 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKE MATHIAS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES e ALESSANDRA QUADRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES. 17014 2.: PABLO SAMORINI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Miguel Pessoa, nº 83, Santo Antônio, Vitória-ES e ANA PAULA SIQUEIRA CORTELETE, natural de Domingos Martins-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Miguel Pessoa, nº 83, Santo Antônio, Vitória-ES. 17015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMIRO ALVES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Peridoto, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANA SILVA DA SILVA, natural de Belém-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Peridoto, Aptº 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07607 2.: JEFFERSON FRAGA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), psicólogo, residente na Avenida Fortaleza, nº 1311, Aptº 403, Condomínio Seville, Itapuã, Vila Velha-ES e GERLANE ZEMKE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Fortaleza, nº 1311, Aptº 403, Edifício Seville, Itapuã, Vila Velha-ES. 07608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy