Proclamas - 25/03/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL NUNES ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Aristeu Nery,117, Carapina Grande,Carapina, Serra-ES e LIDIANE DA SILVA SANTOS RIBEIRO, natural de Cabo de Santo Agostinho-PE, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aristeu Nery, nº 117, Carapina Grande,Carapina, Serra-ES. 29855 2.: TÁRSIS GONÇALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Rua Jaçanã, nº 41, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Jaçanã, nº 41, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29856 3.: CARLOS ANTÔNIO FELIX, natural de Timóteo-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua D, S/N, Bloco 807 A, Apt 102, Quadra 08, 2º Etapa, Castelândia, Carapina, Serra-ES e ADINEIA VITORINO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua D, S/N, Bloco 807 A, Apt 102, Quadra 08, 2º Etapa, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 29857 4.: FERNANDO LEPAUS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 74 anos de idade, viúvo(a), lavrador aposentado, residente na Rua Itaboraí, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LUCIMARA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Itaboraí, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29858 5.: JEFFERSON DANTAS DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), tecnico de mecânica, residente na Rua Angico, nº 9, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ALICE FILOMENA DE FREITAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Angico, nº 9, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29859 6.: FABIO KIEFER FURTADO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Pau Brasil, 205, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ALINE SOARES DE MATTOS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pau Brasil, 205, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29861 7.: ALISON CARLOS DOS SANTOS, natural de Suzano-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 2931, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e JOYCE SOARES PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Av. Coronel Manoel Nunes, 2931, Bloco B-4, Aptº 302, Jardim Tropical, Serra-ES. 29863 8.: SELEZON FERREIRA DIAS, natural de Alegre-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Colatina, S/N, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e VANUZA DE SOUZA SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Colatina, S/N, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29865 9.: REDMANS MIRANDA VANDERSS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Pajura, 10, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e TATIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Pajura, 10, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29869 10.: ISMAEL BORGES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Amazonas, nº 63, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e DANILA DE SOUZA SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 63, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29871 11.: LUCAS SANTOS VITORINO, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Amazonas, nº 668, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e LUZIANE DA SILVA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Amazonas, nº 668, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29872 12.: RAMIRO NUNES FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 73 anos de idade, viúvo(a), policial militar aposentado, residente na Rua Maitaca, nº 27, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e GECILANE DAS GRAÇAS CAPETINE DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maitaca, nº 27, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29874 13.: CRISTOPHE DE MELO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação industrial, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DANIELE ROSA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), designer de sobrancelha, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29875 14.: TIAGO FABRICIO PEREIRA DAMAS, natural de Tres Rios-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e QUÊNIA FERNANDES ALVERNAZ, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29876 15.: GABRIEL SIQUEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Angico, nº 366, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ADRYANE SIMÕES SEIXAS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Angico, nº 366, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29882 16.: PABLO DARÉ PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Mestre Álvaro, nº 450, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e BABILÔNIA PRATES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Mestre Álvaro, nº 450, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29883 17.: ESLEY BAPTISTA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em áudio, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e ISABELA GOMES LOPES, natural de Araçuaí-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29884 18.: MATEUS ANTONIO CORDEIRO, natural de Contagem-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua dos Jacarandás, nº 25, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e WALESKA ALVES DE ANDRADE, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Jacarandás, nº 25, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29885 19.: RICARDO LOPES PLANTIKOW, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e VERONICA TEREZINHA STEIN DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desingne de unha, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29886 20.: WESLEY ARSENIO RAMBO, natural de Brasília-DF, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Santos, nº 104, Barcelona, Carapina, Serra-ES e JOSIANE SUYLA SILVA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santos, nº 104, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29887 21.: WELLINGTON DE SOUZA MOTA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Paulo Soares, nº 51, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e CHAYENI DOS SANTOS GRACIANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora de frota, residente na Rua Paulo Soares, nº 51, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO MORGAN, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Produtor rural, residente na Avenida São Mateus, nº 2379, Shell, Linhares-ES e RAPHAELA FRANCO, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida São Mateus, nº 2379, Shell, Linhares-ES. 10102 2.: VANDERLEY RIBEIRO BREDA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), ajudante de campo, residente na Rua São Valentim, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e DARIANE ALVES AMARAL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Valentim, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10103 3.: MARCOS PEREIRA DIAS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoquista, residente na Rua Ceara, N° 14, Bairro Aviso, Linhares-ES e EDNA NATALINA DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Ceara, N° 14, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR CARLOS BRUMATTI RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 275, Apto203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIELY DAIANY SANTOS SOARES, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 275, Apto203, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18195 2.: NICHOLAS BRENDON LEMOS VIANA, natural de Baixo Guandu-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tradutor, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, 975/103 - Edifício Areia Branca, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADAH RAÍSSA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, 975/103 - Edifício Areia Branca, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON LOURENÇO REINHOLZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 68, São José, Vitória-ES e PAULA JESSICA OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 68, São José, Vitória-ES. 16975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ANTONIO MARCIANO, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Coronel Monteiro da Gama, nº 211, Centro, Alegre-ES e LAILA QUARTO BLUNCK DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública estadual, residente na Rua Coronel Monteiro da Gama, nº 211, Centro, Alegre-ES. 03386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 24 de março de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil