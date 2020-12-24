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Proclamas - 24/12/2020
Proclamas - 24/12/2020
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua G, nº 30, Aptº 401, Ed. Garça Azul, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e TAIANY DUARTE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua G, nº 30, Aptº 401, Ed. Garça Azul, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07874 2.: SILVIO JOSE SANTANA, natural de Itapira-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3255, Bloco 1, Aptº 802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e OLÍVIA MARIA RESENDE PEREIRA ALVES, natural de Cláudio-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3255, Bloco 1, Aptº 802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07877 3.: RENAN TEIXEIRA MIRANDA, natural de Barra do Piraí-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), securitário, residente na Rodovia do Sol, nº 1528, Aptº 503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TAINÁ CRISTINA MACHADO RODRIGUES, natural de Barra do Piraí-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 1528, Aptº 503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07883 4.: MARCOS VINICIUS BOMFIM TRISTÃO GUSMAN, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dez, 14, Vila Nova, Vila Velha-ES e KAROLINY ZORDAN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Elis Regina, N°120 B, Apt°102, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07888 5.: LEÔNCIO DE VASCONCELLOS PITANGA NETO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de correios, residente na Rua Curitiba, N° 1578, Apartamento 202, Itapuã, Vila Velha-ES e SHEILA SANTA BARBARA COELHO CARLOS, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua 24 B, q 57, Lote 7, Casa 2, Jardim Areni 3, Palmas-TO. 07889 6.: DALTRO DAVID BUNGENSTAB, natural de Alfredo Chaves-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 315/1001, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e SANDRA CECILIA CARVALHO DE MARTIM, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 315/1001, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07890 7.: RICARDO LITTIG DIAS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), autonomo, residente na Avenida Hugo Musso nº 980, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KELLY CALDAS ARAÚJO, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Manaus, nº 58, Apartamento 703, Itapuã, Vila Velha-ES. 07891 8.: HENRIQUE FERRON CHRISTI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lúcio Bacelar, N°280, Apt°403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAIS PIMENTEL BREMENKAMP, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Lúcio Bacelar, N°280, Apt°403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07892 9.: BILSAN MATAIM MACHADO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em centro de controle, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°1200, Ed. Juruena, Apt°202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDRÊNARA VERVLOET SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°1200, Ed. Juruena, Apt°202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07893 10.: JONAS CARDOSO PEREIRA FILHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rabelo, Nº8, Jaburuna, Vila Velha-ES e PRISCILA ALEDI RODRIGUES FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rabelo, Nº8, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18593 11.: GLADSON DALMONECH MUDESTO, natural de Itaguaçu-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, Nº176, Edifício Bárbara, Apartamento 802, Praia Da Costa, Vila Velha-ES e MÔNICA GONRING CORRÊA, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, Nº176, Edifício Bárbara, Apartamento 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILSON DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Maringá, nº 13, Interlagos I, Vila Velha-ES e ADRIANA FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Maringá, nº 13, Interlagos I, Vila Velha-ES. 08643 2.: DOUGLAS DA SILVA MOREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Radium, 325, São Conrado, Vila Velha-ES e ELIZANGELA COUTINHO RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de desenho, residente na Avenida Radium, 325, São Conrado, Vila Velha-ES. 08644 3.: GABRIEL PEREIRA SEIXAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Castelo Branco, nº 08, Quadra 212, Lote 01, Barramares, Vila Velha-ES e RAFAELLA GUELER FRONTINO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Castelo Branco, nº 08, Quadra 212, Lote 01, Barramares, Vila Velha-ES. 08645 4.: WANDERSON MONFARDINI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), MILITAR, residente na Rua Corveta Cond Kyrios, nº 350, São Conrado, Vila Velha-ES e ALESANDRA DE SOUZA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Corveta Cond Kyrios, nº 350~, São Conrado, Vila Velha-ES. 08651 5.: ANTONIO JOSÉ LOPES DE MENEZES, natural de Pojuca-BA, com 61 anos de idade, divorciado(a), carreteiro aposentado, residente na Rua Padre Gabriel, nº 58, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e SILVANA SILVA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Gabriel, nº 58, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08653 6.: LEONARDO DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista industrial, residente na Rua R Di Cavalcanti, 18, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e ISABELLA PINTO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Rua Mar Azul, nº , Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08654 7.: LUCIANO CHAVES SILVA, natural de Rondon do Pará-PA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Olavo Bilac, nº 06, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e BRUNA FELIX VIEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de crédito, residente na Rua Olavo Bilac, nº 06, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08655 8.: ELIAS FERNANDES RIBEIRO, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Castro Alves, nº 06, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JESSIKA VIEIRA BENDEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Castro Alves, nº 08, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08656 9.: ÉRIK DA SILVA BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Avenida Odilon Redon, nº 25, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANNY CAROLINY BARBOZA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Odilon Redon, nº 25, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08657 10.: RONILSON DA SILVA ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Marineide Silva Santos, nº 36, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CLAUDINEIA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Marineide Silva Santos, nº 36, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THATIEL TAVARES, natural de Rio Bananal-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Macanaiba, Nº147, Sayonara, Sooretama-ES e MILLIAM REGINI COIMBRA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Macanaiba, Nº147, Sayonara, Sooretama-ES. 04645 2.: WELLINGTON MULULO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Marmorista - exclusive na extração - empregador, residente na Rua Vitório de Souza, nº 157, Centro, Sooretama-ES e DYENEFER MICHELE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Valério-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Vitório de Souza, nº 157, Centro, Sooretama-ES. 04646 3.: KLEITON DO NASCIMENTO SINCORÁ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Rua São Francisco,nº 142, Centro, Sooretama-ES e LORENA GAMA CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua São Francisco,nº 142, Centro, Sooretama-ES. 04647 4.: JOEL GALLI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Calçado, Chumbado, Sooretama-ES e MARIA EDUARDA CUZZUOL, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Sítio Pasto Novo, Chumbado, Sooretama-ES. 04648 5.: WAGNER EDUARDO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Joaquim Marques, nº 611, Centro, Sooretama-ES e MÁRCIA BARBOSA DOS REIS, natural de Pinheiros-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Araribóia, nº 45, Novo Horizonte, Linhares-ES. 04649 6.: ADILSON CARMO DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor de automóveis, residente na Av. Vista Alegre, S/n, Centro, Sooretama-ES e JANARA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Salvador-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. Vista Alegre, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04650 7.: MARCELO NUNES CUNHA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida João Evanildo Marin, nº 64, São José, Linhares-ES e SARA LUCAS COSTA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 322, Centro, Sooretama-ES. 04651 8.: RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Guilhermina Oliveira Friani, 301, Córrego Alegre, Sooretama-ES e MAISA LAUTON DA SILVA, natural de Ibiassucê-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Guilhermina Oliveira Friani, 301, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 23 de dezembro de 2020 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE PEREIRA DE SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente sócio educativo, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Palmital, Linhares-ES e VANESSA CORRÊA SANTIAGO DUTRA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), téc. de enfermagem, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 799, Interlagos, Linhares-ES. 10634 2.: WILKER ARAUJO DUTRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Avenida Lagoa Bonita, nº 11, Nova Esperança, Linhares-ES e BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Lagoa Bonita, nº 11, Nova Esperança, Linhares-ES. 10635 3.: JAKSON GAIA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador conferente, residente na Rua Projetada, S/n, Proximo a BR 101, Rio Quartel, Linhares-ES e MAYARA DAMBROZIO AMORIM, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 7, Aviso, Linhares-ES. 10636 4.: JANDERSON DE AGUIAR LEHRBACH, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Paineiras, nº 511, Movelar, Linhares-ES e JHOLIANY SILVA MEDINA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alameda dos Beijos, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10637 5.: DAMIÃO DE PAULA RUFINO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Alegre, nº 819, Araçá, Linhares-ES e ELIZÂNGELA APARECIDA FIDELES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), téc. de segurança do trabalho, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 36, Interlagos, Linhares-ES. 10638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ICARO DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Itaberaba-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Malvina Guimarães, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES e DAIANE DA SILVA RIQUIERI, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Malvina Guimarães, S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 12095 2.: TIAGO DE GOUVÊA CUSTÓDIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Projetada, Nº25, Sol Nascente, Guarapari-ES e LORENA STEPHANIE DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, Nº25, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12096 3.: ADENILSON MOTA SAMPAIO, natural de Arataca-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua 11, nº 543, Itapebussu, Guarapari-ES e OSCARLINA APARECIDA DE PAULA QUEIROZ DE SOUZA, natural de Valentim Gentil-SP, com 39 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua 11,nº 543, Itapebussu, Guarapari-ES. 12097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 23 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 83, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANDREINA MARQUES SILVA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 83, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08750 2.: ANTONIO CARLOS BARBOSA FERREIRA GRISMONDE, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Bonifácio de Souza, Número 133, Centro, Iúna-ES e CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUSA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua José Bonifácio de Souza, Número 133, Centro, Iúna-ES. 08751 3.: VALTER JOSÉ VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Avenida Professor Amphilophio de Oliveira, Número 223, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VERONICE PEREIRA DE JESUS, natural de Seropédica-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Avenida Professor Amphilophio de Oliveira, Número 223, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de dezembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Ernesto Maioli, S/nº, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e ELIANA GOMES FELIX, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), micropigmentadora, residente na Rua Ernesto Maioli, S/nº, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13024 2.: RICARDO VERISSIMO CAZZOTTI, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), assistente de produção G1, residente na Rua Theodorico Leal, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES e JAMILY DE MENDONÇA DOMINGOS, natural de Aracruz-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Theodorico Leal, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGTON SOUZA FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ALICE SANTANA PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13385 2.: TOMPLEYFAS AZEVEDO MATIAS JÚNIOR, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Marcelino de Araújo, S/nº, Santana, Cariacica-ES e MICAELA BORGES DA ROCHA GOMES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Marcelino de Araújo, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 13386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS FERNANDO GONÇALVES NOVAES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de padaria, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3982, São Pedro, Vitória-ES e REBECA BARBOSA FONSECA TORRES, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), Faxineira, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3982, São Pedro, Vitória-ES. 17237 2.: OGMAR CAVALCANTE, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Soldado Efranio Rodrigues de Oliveira, nº 27, Grande Vitória, Vitória-ES e JOSÉLIA GUEDES DE AGUIAR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Soldado Efranio Rodrigues de Oliveira, nº 27, Grande Vitória, Vitória-ES. 17238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDERICO DE VASCONCELOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Brasilândia, nº 484, Cobilândia, Vila Velha-ES e LUCIENE ALVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Brasilândia, nº 484, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05961 2.: WELINGTON DE SOUZA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua César Alcure, nº 740, São Torquato, Vila Velha-ES e DIANA ALVES DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua César Alcure, nº 740, São Torquato, Vila Velha-ES. 05962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENESIO AUGUSTO DE SOUZA FILHO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), resinador, residente na No Lugar Denominado Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES e DANIELE DA SILVA FERREIRA, natural de Boca do Acre-AM, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Lugar Denominao Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01167 2.: MARCELO MATIAS PONTES JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES e YASMIM COSTA DIAS, natural de Vargem Alta-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de dezembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO DA SILVA NUNES, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Xingu, nº 867, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e LAÍS CARVALHO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Xingu, nº 867, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10613 2.: MARCIANO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), mecânico montador, residente na Avenida Laranjeiras, nº 67, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIA BETÂNIA SILVA COSTA, natural de Mutum-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente financeiro, residente na Avenida Laranjeiras, nº 67, Cidade Pomar, Serra-ES. 10621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RIVALDO DE JESUS LIMA, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua dos Alpes, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES e ANDREIA GENUINO DOS REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Alpes, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES. 07133 2.: ALEX ALMEIDA DE SOUZA, natural de Taboão da Serra-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Barão de Mesquita, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES e KAILANE CABRAL LIMA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Barão de Mesquita, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES. 07163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ROCHA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Tupac Amaru, nº 14, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e KATIANNE CAETANO DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), orientadora educacional, residente na Rua Tupac Amaru, nº 14, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 30968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME BITA GONÇALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Escadaria José Cândido Pinto, nº 96, Romão, Vitória-ES e JOELMA PEREIRA LILTK, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria José Cândido Pinto, nº 96, Romão, Vitória-ES. 24409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial