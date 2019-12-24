Proclamas - 24/12/19
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHOUBIAN MOTA COSTA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Almir Laranja, nº 07, Vila Merlo, Cariacica-ES e JACQUELINE QUEIROZ SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Almir Laranja, nº 07, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12623 2.: RAMON CANDEIA LEMOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Bela Vista, nº 95, Porto Belo II, Cariacica-ES e LUANA BONFIM LOBATO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bela Vista, nº 95, Porto Belo II, Cariacica-ES. 12629 3.: RAMON VITOR PUSSENTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de distribuição, residente na Rua São João, nº 94, Aparecida, Cariacica-ES e KAROLAYNE ANALIA BARCELOS LEOPOLDO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua B, nº 9, Aparecida, Cariacica-ES. 12632 4.: NATÃ BUTTER BOLSONI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Lemos, nº 01, Porto Novo, Cariacica-ES e VALÉRIA BRAGA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua 14, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 12638 5.: ANDRÉ ZIVIANI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dominique, nº 90, Flexal I, Cariacica-ES e RARICI CLAUDINO VICENTE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dominique, nº 90, Flexal I, Cariacica-ES. 12642 6.: GILIARDI FERREIRA ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Vila Rica, S/nº, Modelo, Cariacica-ES e JOSEFA VALDENICE BARBOSA, natural de Boqueirão-PB, com 34 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Vila Rica, S/nº, Modelo, Cariacica-ES. 12649 7.: WAGNER DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de contrato, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 555, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e NATHÁLIA NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 555, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12651 8.: ALAN CARDOSO GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador de vendas, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2386, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e MAIQUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2386, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12652 9.: VINÍCIUS DE ALMEIDA ANIZIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de açogueiro, residente na Rua Boa Esperança, S/nº, Bairro Flexal, Cariacica-ES e KAMILA VIEIRA GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), baba, residente na Rua Boa Esperança, S/nº, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 12653 10.: RENAN DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Mato Grosso, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES e JHENNYFFER CARVALHO CARDOZO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técninca em enfermagem, residente na Rua Mato Grosso, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12654 11.: KLEBER LINO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente penitenciário, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 3, Bubú, Cariacica-ES e RAYANNE VIDAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 3, Bubú, Cariacica-ES. 12655 12.: JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), baterista, residente na Rua Dezenove, s/nº , Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA ANTONIA DE SOUSA, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Dezenove, s/nº , Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12656 13.: FLÁVIO VINICIO CANDIDO, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), polivalente, residente na Rua 25 de Dezembro, S/nº, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e ÉRIKA GOMES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua 25 de Dezembro, S/nº, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial ________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JABSON GOMES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), supervisor operacional, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 50, Ed. Ideale Camburi Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e INGRID KELLEN ALVES DE MENEZES, natural de Mantena-MG, com 38 anos de idade, Viúva(o), professora de música, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 50, Ed. Ideale Camburi Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23500 2.: JUAREZ AMORIM DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 620, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAURINA LEITE DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), atendente comercial, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 620, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23502 3.: RENILTON FERREIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor estadual, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISLÉA MENGAL DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23506 4.: RONAN DE CARLI SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 18, Maria Ortiz, Vitória-ES e VIVIANE RAPHASCKI MARCULANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 18, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23508 5.: FRANSUEL MAGNO LUBE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Orlando Caliman, nº 625, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA AZEVEDO DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Orlando Caliman, nº 625, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23509 6.: SERGIO MAGALHÃES CAMPOS, natural de Mantena-MG, com 61 anos de idade, viúvo(a), Assistente do Diretor Regional, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 655, Jardim da Penha, Vitória-ES e RITA DE CÁSSIA ALVES, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 655, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23510 7.: VÍTOR BARROS PENNA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Ed. Villa D Italia San Marino, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAMILA SANTANA MALHEIROS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Ed. Villa D Italia San Marino Apto 202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23511 8.: JUSTIN MICHAEL POLAND, natural de Baltimore City-ET, com 25 anos de idade, solteiro(a), contratista, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº50 , Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS DE LIMA MATOS FREIRE DIAS PACIFICO MANHABUSQUI, natural de Limeira-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 50 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 23512 9.: EDIMAR MONTEIRO DE BARROS, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1167, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e MIRNA FALKE MOSCHEN, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1167, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23513 10.: BERNARDO ANTONIO TAVARES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 705, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE COSTA PEÇANHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira florestal, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 705, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial ________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN VIEIRA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Bento de Almeida Moço, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e RAQUEL VIANA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Bento de Almeida Moço, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08535 2.: ELIEL FRAGOSO RUELA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), leiturista, residente na Rua Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DEISE VÂNIA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08537 3.: HEITOR JOSÉ DA SILVA BARROS, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Antonio Lofêgo, Número 97, Bairro Centro, Iúna-ES e BEATRIZ COUTINHO GAMA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Antonio Lofêgo, Número 97, Bairro Centro, Iúna-ES. 08538 4.: FELIPE WELLINGTON BLUNCK CARVALHO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Antonio Sabiá, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EDNA DE ALMEIDA MOURA, natural de Muniz Freire-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Antonio Sabiá, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08539 5.: VAGNER DE FREITAS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 416, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e TAINARA VIEIRA ALCANTARA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 416, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS VILAR DE BRITO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pernanbuco, Nº120, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e VITÓRIA VITAL CAETANO, natural de Maceió-AL, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente de comunicação, residente na Rua da Aldeia, nº 29, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29525 2.: JEAN VITOR MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Apartamento 301, Edificio Tupa, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CECILIA DE SANTANA GABRIEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Apartamento 301, Edificio Tupa, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29526 3.: MAGNO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Recife, S/n, Residencial Vila Florata, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE LIMA, natural de Ibicui-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Recife, S/n, Residencial Vila Florata, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29527 4.: ALEX SIQUEIRA MARQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Capanema, 124, Barcelona, Carapina, Serra-ES e PATRICIA DA PENHA DEMONIER NERES, natural de João Neiva-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Capanema, 124, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE SERAFIM COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de laboratório, residente na Rua Francisco Rufino, nº 38, Santo Antônio, Vitória-ES e THALITA NASCIMENTO FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Francisco Rufino, nº 38, Santo Antônio, Vitória-ES. 16910 2.: COSME DE JESUS DEALDINA, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Vicente, nº 310, São José, Vitória-ES e DANIELLE CRISTINA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Vicente, nº 310, São José, Vitória-ES. 16911 3.: MÁRCIO SANTOS GONÇALVES, natural de Canavieira-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Jorge Rosa, N° 66, Nova Palestina, Vitória-ES e ROBERTA REIS GOBO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jorge Rosa, N° 66, Nova Palestina, Vitória-ES. 16912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATHAN MACHADO RODRIGUES, natural de Belém-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Rua Costa do Sol, nº 61, Ed. Domingos Martins, Apto. 302, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA FLÁVIA RODRIGUES SANTOS, natural de Rio Piracicaba-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Costa do Sol, nº 61, Ed. Domingos Martins, Apto. 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 07443 2.: FABIO MARTINS COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Antônio Engrácio da Silva, nº 07, Aptº 107, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILA LAURINDO DE CARVALHO, natural de Caratinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 500, Aptº 604, Ed. Pontal das Dunas, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07444 3.: DIEGO FIGUEIRA LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), Programador de Software, residente na Rua Goiás, nº 71, Itapuã, Vila Velha-ES e LAÍZA STANGE ROCHA MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafa, residente na Rua Goiás, Nº 71, Apto 504, Itapuã, Vila Velha-ES. 18062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora ________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO DE FREITAS MARTINS, natural de Timóteo-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 750, Novo Porto Canoa, Serra-ES e KARINA PEREIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Manoel Liberato, nº 100, Andorinhas, Vitória-ES. 23780 2.: GUSTAVO ALVES CARLETE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Rua Coronel Schwab Filho, 42/1504, Bento Ferreira, Vitória-ES e ERIC MACÊDO TORRES, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Coronel Schwab Filho, 42/1504, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23783 3.: FLÁVIO FERREIRA BORGNETH, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 945, Jardim da Penha, Vitória-ES e DOMINIQUE ALTOÉ DE LIMA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 945, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23784 5.: DANIEL OLIVEIRA WAGMACKER, natural de Montanha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de informações, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, nº 200/201, Jardim Camburi, Vitória-ES e LILIA MARIA DE CARVALHO MARTINS, natural de São Luis-MA, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão estudante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 457, Antônio Honório, Vitória-ES. (Republicado por Incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, natural de Porto Calvo-AL, com 66 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pedro Novaes, nº 821, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e EURIDES ROSA PEREIRA, natural de Pão de Açúcar-AL, com 63 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Novaes, nº 821, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08128 2.: VINICIUS CEZARIO BELIQUE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), oficial de manutenção de elevador, residente na Rua Crisantemo, nº 43, Jabaeté, Vila Velha-ES e PÂMELA SILVA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Crisantemo, nº 43, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTNIEL RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Bela Vista, Ibiraçu-ES e RAILLANE GOMES LOCATELI, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00790 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de dezembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA ________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO AUGUSTO FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), desenhista, residente na Rua Piracicaba, nº 18, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BIANCA TAGLIAFERRO CORREIA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 20, Quadra 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06792 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES DE OLVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletromecânica, residente na Rua Jacarandá, nº 13, Serra Dourada I, Serra-ES e SARITA HERINGER DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua das Acácias, nº 36, Serra Dourada II, Serra-ES. 09845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERSON PAULINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Nicolino Soares, nº 18, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ÉRICA RENATA LEMOS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), encarregada, residente na Rua Nicolino Soares, nº 18, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião ________________________________________________________________ Registro Civil e Notas de Acioli Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI VITALI DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Eletro Mecânico, residente na Córrego Santo Antônio, S/n°, Barra do Triunfo, João Neiva-ES e ADRIÉLI TOTOLLA ZUCCOLOTO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Córrego Santo Antonio, S/n°, Barra do Triunfo, João Neiva-ES. 00097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 23 de dezembro de 2019 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã