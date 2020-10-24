Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 24/10/2020

Redação de A Gazeta

24 out 2020 às 01:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 84kb
Baixar

_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MOYSES NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Humberto Lodi nº 54, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e KECILAINY VITORIANO LAMIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório médico, residente na Rua Humberto Lodi Nº54, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08537 2.: THIAGO CHICUTI LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Evaldo Braga, N° 200, Vila Velha-ES e CRISTIANE ROSALIA ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Evaldo Braga, N°200, Vila Velha-ES. 08539 3.: ALMIRO MARCELINO VIEIRA, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), operador de escavadeira hidráulica, residente na Avenida Quinze de Agosto, nº 6440, Jardim Leocádia, Sorocaba-SP e VANUZA DE SOUZA SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jabaetê, nº 199, João Goulart, Vila Velha-ES. 08540 4.: RICARDO GOMES DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e POLYANA BARTOLINI FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08541 5.: RIEIVISSON CELIS FURTUNATO PROFIRO, natural de Mantenópolis-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Penitênciária Estadual do Xuri, Vila Velha-ES e CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 38, Jardim Botânico II, Cariacica-ES. 08542 6.: BRENO VICENTE ALVES GOMES, natural de Osasco-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e AMANDA SILVEIRA LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista de consultório médico ou dentário, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08544 7.: MALTHUS MARCUS CYPRESTE FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ademar Mendel, Nº 258, Retiro do Congo, Vila Velha-ES e RAKEL GERKE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ademar Mendel, Nº 258, Retiro do Congo, Vila Velha-ES. 08545 8.: WEVERTON PEREIRA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Alvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e THAIS SIQUEIRA ANANIAS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Alvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08546 9.: MARCO ANTÔNIO NEVES, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Luiz Antonio Pinon, Aptº 104, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CATIANE QUIRINO GRISANTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Luiz Antonio Pinon, Aptº 104, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08547 10.: JOÃO ELIAS SILVA DE SOUZA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na RUA ELSON PINTO ALMEIDA Nº 565 Q 90, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES e RHOVENA CARDOSO COELHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na RUA ELSON PINTO ALMEIDA Nº 565 Q 90, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 08548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO JORGE ALVES DA SILVA, natural de Vila Melgaço - Viana do Castelo-ET, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenharia civil, residente na Rua Flor de Cactos, nº 1, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e CARLA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Flor de Cactos, nº 1, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 10414 2.: ELTON RUAN DA SILVA AMPARO, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), aprendiz em serviços administrativo, residente na Rua Seringueira, nº 17, Cidade Pomar, Serra-ES e SABRINA DE SOUZA LIMA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Seringueira, nº 17, Cidade Pomar, Serra-ES. 10458 3.: MARCOS DOS ANJOS FERREIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Montanha, nº 725, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e PRISCILA PEREIRA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Montanha, nº 725, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10459 4.: CID ALIPIO DE JESUS ROCHA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de tráfego, residente na Rua Patos de Minas, 111, Nova Carapina II, Serra-ES e BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Patos de Minas, 111, Nova Carapina II, Serra-ES. 10464 5.: DANIEL BATISTA ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pintor, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 581, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e TAÍS DA SILVA DO CARMO, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 581, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10467 6.: PAULO CEZAR DE SOUZA BRAGA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), calceteiro, residente na Rua Xingu, 71, Serra Dourada II, Serra-ES e MARILENE RODRIGUES ANTONACIO LOPES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Xingu, 71, Serra Dourada II, Serra-ES. 10472 7.: GUILHERME DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco, nº 56, São Domingos, Serra-ES e NATHALIA BRAGA BELMIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Francisco, nº 56, São Domingos, Serra-ES. 10478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS AKIRA NOGUEIRA YOKOYAMA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 687, Ed. Fenix I Bloco 9 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAULA LUIZA QUEMELLI MAGIONI, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 687, Ed. Fenix I Bloco 9 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24031 2.: OLAVO DOBROVOSKY FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 871, Apto 403, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAYRA PEREIRA FERRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Mahatma Gandhi, Nº 159, Apto 301 Santa Inês, Vila Velha-ES. 24058 3.: LORENZO LUBE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor e engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, S/nº, Apto 101, Ed. Milos, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA DELFINO MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, S/nº, Apto 101, Ed. Milos, Mata da Praia, Vitória-ES. 24060 4.: GREGÓRIO COLODETTI GOMES FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 795, Jardim Camburi, Vitória-ES e GILSIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, natural de Leopoldina-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), mestre em administração de empresas, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 795, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24062 5.: DEIVID DE OLIVEIRA CALAES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 130, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLE CESÁRIO DE FIGUEIREDO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joventino Ribeiro, nº 117, Nova Valverde, Cariacica-ES. 24063 6.: RENAN SEABRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2170 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA CAMPOS MACIEL MELGAÇO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, 204 A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENÍCIO TAVARES PEREIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de mecânico, residente na Rua Almirante Soído, nº 70, Santa Helena, Vitória-ES e GEANE MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Almirante Soído, nº 70, Santa Helena, Vitória-ES. 24245 2.: FLAVIO DOS ANJOS LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Escadaria Sebastião Pedro dos Anjos, nº 40, Cruzamento, Vitória-ES e KEZIA SANTANA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Leôncio Miranda, nº 10, Cruzamento, Vitória-ES. 24251 3.: JOSÉ RIBAMAR REIS SILVA, natural de Rosário-MA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES e MARIA D'AJUDA CONCEIÇÃO RAMOS PASSINE NUNES, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES. 24252 4.: FILIPE SOARES DO CARMO SAVERGNINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 46, São Cristóvão, Vitória-ES e MARIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 455, Joana D'arc, Vitória-ES. 24253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO ANTONIO SALES DE CASTRO, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 272, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANESSA RODRIGUES ALVES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), instrutora de informática, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 272, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08708 2.: JELSON CAETANO DIAS, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cicero de Souza, Número 91, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LUCINEIS DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cicero de Souza, Número 91, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08709 3.: MOACIR RIBEIRO DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Yolando Pimentel, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e VANILDA MEDEIROS, natural de Iúna-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Yolando Pimentel, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08710 4.: VALDECI SILVÉRIO PEREIRA, natural de Martins Soares-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e LUCIANA BOREL DE REZENDE, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON PAIVA COUTO, natural de Osasco-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Corrego Rural, S/n, Picuã, Ibiraçu-ES e LUCIANA CEZANA RAMOS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Corrego Rural, S/n, Picuã, Ibiraçu-ES. 00842 2.: ADEMAR XAVIER DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), operador de moto serra, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e KATIA PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de outubro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ANTONIO FERREIRA GOTTARDI, natural de Fundão-ES, com 65 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº , Nova Conquista, Aracruz-ES e IONE NUNES ALVES VITORIANO, natural de Açucena-MG, com 51 anos de idade, Viúva(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº 11, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS VIANA CAMPOS, natural de Castelo-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Marteleteiro, residente na Rua das Violetas, nº 34, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e ROZENILDA DA SILVA CAMPOS GONÇALVES, natural de Cascavel-PR, com 53 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua das Violetas, nº 34, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 23 de outubro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL EDUARDO CLARINDO VIANA, natural de Ponta Porã-MS, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de supermercado, residente na Rua Padre Antunes, nº 214, Caratoíra, Vitória-ES e ESTEFÂNIA DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Antunes, nº 214, Caratoíra, Vitória-ES. 17165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Magé-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Itapuã, Vila Velha-ES e ERICA DOLORES UBALDO DA SILVA, natural de Magé-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Itapuã, Vila Velha-ES. 07770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUÉMERSON DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 64, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e CAROLINE VIEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente jurídica, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 64, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), atendente de farmárcia, residente na Rua Custódio Ferreira, nº 303, Itaóca, Itapemirim-ES e ALLANA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Custódio Ferreira, nº 303, Itaóca, Itapemirim-ES. 13977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DISPERATI, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador multimodal ll, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 25, Bom Pastor, Viana-ES e ROSANA JEAKEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnica de laboratório, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 25, Bom Pastor, Viana-ES. 07088 2.: MATHEUS MARCOLAN RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão Balconista, estado civil solteiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 05 de abril de 1999, residente na Avenida Minas Gerais, nº 12, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de MATUSALÉM MARTINS RIBEIRO, brasileiro, residente em Viana-ES e NILCÉIA BASTOS MARCOLAN RIBEIRO, brasileira, residente em Viana-ES e ARIANE GARCIA PRATA, nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 17 de abril de 1998, residente na Avenida Minas Gerais, nº 12, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de JOSE NILTON PRATA, brasileiro, residente em Mantena-MG e GISELI DE SOUZA GARCIA PRATA, brasileira, residente em Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO HENRIQUE PEREIRA LOURENÇO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Coletor de resíduos independentes, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES e ARIELI BORGES VIEIRA, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES. 00091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDREAS JOANNES MARIA SCHILTE, natural de Delf, , nascido em 13 de fevereiro de 1952, estado civil divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. ES 164, KM 3,5, S/N, Condominio Monte Blu, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Hermans Cornelis Anthonius Schilte, falecido e Jeanne Maria Carolina Schilte Houwling, falecida e CLAUDIA APARECIDA SIMÃO, natural de Alegre, -ES, nascida em 01 de julho de 1962, estado civil divorciada, profissão gerontóloga, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 3,5, S/N, Condominio Monte Blu, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Monerath Simão Tannure, falecido e Herminia da Silva Tannure, falecida. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 23 de outubro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados