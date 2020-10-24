Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/10/2020
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MOYSES NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Humberto Lodi nº 54, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e KECILAINY VITORIANO LAMIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório médico, residente na Rua Humberto Lodi Nº54, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08537 2.: THIAGO CHICUTI LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Evaldo Braga, N° 200, Vila Velha-ES e CRISTIANE ROSALIA ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Evaldo Braga, N°200, Vila Velha-ES. 08539 3.: ALMIRO MARCELINO VIEIRA, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), operador de escavadeira hidráulica, residente na Avenida Quinze de Agosto, nº 6440, Jardim Leocádia, Sorocaba-SP e VANUZA DE SOUZA SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jabaetê, nº 199, João Goulart, Vila Velha-ES. 08540 4.: RICARDO GOMES DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e POLYANA BARTOLINI FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08541 5.: RIEIVISSON CELIS FURTUNATO PROFIRO, natural de Mantenópolis-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Penitênciária Estadual do Xuri, Vila Velha-ES e CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 38, Jardim Botânico II, Cariacica-ES. 08542 6.: BRENO VICENTE ALVES GOMES, natural de Osasco-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e AMANDA SILVEIRA LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista de consultório médico ou dentário, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08544 7.: MALTHUS MARCUS CYPRESTE FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ademar Mendel, Nº 258, Retiro do Congo, Vila Velha-ES e RAKEL GERKE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ademar Mendel, Nº 258, Retiro do Congo, Vila Velha-ES. 08545 8.: WEVERTON PEREIRA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Alvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e THAIS SIQUEIRA ANANIAS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Alvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08546 9.: MARCO ANTÔNIO NEVES, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Luiz Antonio Pinon, Aptº 104, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CATIANE QUIRINO GRISANTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Luiz Antonio Pinon, Aptº 104, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08547 10.: JOÃO ELIAS SILVA DE SOUZA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na RUA ELSON PINTO ALMEIDA Nº 565 Q 90, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES e RHOVENA CARDOSO COELHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na RUA ELSON PINTO ALMEIDA Nº 565 Q 90, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 08548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO JORGE ALVES DA SILVA, natural de Vila Melgaço - Viana do Castelo-ET, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenharia civil, residente na Rua Flor de Cactos, nº 1, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e CARLA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Flor de Cactos, nº 1, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 10414 2.: ELTON RUAN DA SILVA AMPARO, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), aprendiz em serviços administrativo, residente na Rua Seringueira, nº 17, Cidade Pomar, Serra-ES e SABRINA DE SOUZA LIMA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Seringueira, nº 17, Cidade Pomar, Serra-ES. 10458 3.: MARCOS DOS ANJOS FERREIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Montanha, nº 725, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e PRISCILA PEREIRA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Montanha, nº 725, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10459 4.: CID ALIPIO DE JESUS ROCHA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de tráfego, residente na Rua Patos de Minas, 111, Nova Carapina II, Serra-ES e BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Patos de Minas, 111, Nova Carapina II, Serra-ES. 10464 5.: DANIEL BATISTA ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pintor, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 581, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e TAÍS DA SILVA DO CARMO, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 581, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10467 6.: PAULO CEZAR DE SOUZA BRAGA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), calceteiro, residente na Rua Xingu, 71, Serra Dourada II, Serra-ES e MARILENE RODRIGUES ANTONACIO LOPES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Xingu, 71, Serra Dourada II, Serra-ES. 10472 7.: GUILHERME DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco, nº 56, São Domingos, Serra-ES e NATHALIA BRAGA BELMIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Francisco, nº 56, São Domingos, Serra-ES. 10478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS AKIRA NOGUEIRA YOKOYAMA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 687, Ed. Fenix I Bloco 9 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAULA LUIZA QUEMELLI MAGIONI, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 687, Ed. Fenix I Bloco 9 Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24031 2.: OLAVO DOBROVOSKY FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 871, Apto 403, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAYRA PEREIRA FERRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Mahatma Gandhi, Nº 159, Apto 301 Santa Inês, Vila Velha-ES. 24058 3.: LORENZO LUBE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor e engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, S/nº, Apto 101, Ed. Milos, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA DELFINO MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, S/nº, Apto 101, Ed. Milos, Mata da Praia, Vitória-ES. 24060 4.: GREGÓRIO COLODETTI GOMES FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 795, Jardim Camburi, Vitória-ES e GILSIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, natural de Leopoldina-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), mestre em administração de empresas, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 795, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24062 5.: DEIVID DE OLIVEIRA CALAES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 130, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLE CESÁRIO DE FIGUEIREDO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joventino Ribeiro, nº 117, Nova Valverde, Cariacica-ES. 24063 6.: RENAN SEABRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2170 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA CAMPOS MACIEL MELGAÇO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, 204 A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENÍCIO TAVARES PEREIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de mecânico, residente na Rua Almirante Soído, nº 70, Santa Helena, Vitória-ES e GEANE MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Almirante Soído, nº 70, Santa Helena, Vitória-ES. 24245 2.: FLAVIO DOS ANJOS LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Escadaria Sebastião Pedro dos Anjos, nº 40, Cruzamento, Vitória-ES e KEZIA SANTANA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Leôncio Miranda, nº 10, Cruzamento, Vitória-ES. 24251 3.: JOSÉ RIBAMAR REIS SILVA, natural de Rosário-MA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES e MARIA D'AJUDA CONCEIÇÃO RAMOS PASSINE NUNES, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES. 24252 4.: FILIPE SOARES DO CARMO SAVERGNINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 46, São Cristóvão, Vitória-ES e MARIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 455, Joana D'arc, Vitória-ES. 24253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO ANTONIO SALES DE CASTRO, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 272, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANESSA RODRIGUES ALVES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), instrutora de informática, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 272, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08708 2.: JELSON CAETANO DIAS, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cicero de Souza, Número 91, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LUCINEIS DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cicero de Souza, Número 91, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08709 3.: MOACIR RIBEIRO DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Yolando Pimentel, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e VANILDA MEDEIROS, natural de Iúna-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Yolando Pimentel, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08710 4.: VALDECI SILVÉRIO PEREIRA, natural de Martins Soares-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e LUCIANA BOREL DE REZENDE, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON PAIVA COUTO, natural de Osasco-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Corrego Rural, S/n, Picuã, Ibiraçu-ES e LUCIANA CEZANA RAMOS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Corrego Rural, S/n, Picuã, Ibiraçu-ES. 00842 2.: ADEMAR XAVIER DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), operador de moto serra, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e KATIA PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de outubro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ANTONIO FERREIRA GOTTARDI, natural de Fundão-ES, com 65 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº , Nova Conquista, Aracruz-ES e IONE NUNES ALVES VITORIANO, natural de Açucena-MG, com 51 anos de idade, Viúva(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº 11, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS VIANA CAMPOS, natural de Castelo-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Marteleteiro, residente na Rua das Violetas, nº 34, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e ROZENILDA DA SILVA CAMPOS GONÇALVES, natural de Cascavel-PR, com 53 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua das Violetas, nº 34, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 23 de outubro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL EDUARDO CLARINDO VIANA, natural de Ponta Porã-MS, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de supermercado, residente na Rua Padre Antunes, nº 214, Caratoíra, Vitória-ES e ESTEFÂNIA DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Antunes, nº 214, Caratoíra, Vitória-ES. 17165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Magé-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Itapuã, Vila Velha-ES e ERICA DOLORES UBALDO DA SILVA, natural de Magé-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Itapuã, Vila Velha-ES. 07770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUÉMERSON DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 64, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e CAROLINE VIEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente jurídica, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 64, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), atendente de farmárcia, residente na Rua Custódio Ferreira, nº 303, Itaóca, Itapemirim-ES e ALLANA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Custódio Ferreira, nº 303, Itaóca, Itapemirim-ES. 13977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DISPERATI, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador multimodal ll, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 25, Bom Pastor, Viana-ES e ROSANA JEAKEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnica de laboratório, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 25, Bom Pastor, Viana-ES. 07088 2.: MATHEUS MARCOLAN RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão Balconista, estado civil solteiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 05 de abril de 1999, residente na Avenida Minas Gerais, nº 12, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de MATUSALÉM MARTINS RIBEIRO, brasileiro, residente em Viana-ES e NILCÉIA BASTOS MARCOLAN RIBEIRO, brasileira, residente em Viana-ES e ARIANE GARCIA PRATA, nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 17 de abril de 1998, residente na Avenida Minas Gerais, nº 12, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de JOSE NILTON PRATA, brasileiro, residente em Mantena-MG e GISELI DE SOUZA GARCIA PRATA, brasileira, residente em Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO HENRIQUE PEREIRA LOURENÇO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Coletor de resíduos independentes, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES e ARIELI BORGES VIEIRA, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES. 00091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDREAS JOANNES MARIA SCHILTE, natural de Delf, , nascido em 13 de fevereiro de 1952, estado civil divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. ES 164, KM 3,5, S/N, Condominio Monte Blu, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Hermans Cornelis Anthonius Schilte, falecido e Jeanne Maria Carolina Schilte Houwling, falecida e CLAUDIA APARECIDA SIMÃO, natural de Alegre, -ES, nascida em 01 de julho de 1962, estado civil divorciada, profissão gerontóloga, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 3,5, S/N, Condominio Monte Blu, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Monerath Simão Tannure, falecido e Herminia da Silva Tannure, falecida. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 23 de outubro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil