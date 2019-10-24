Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/10/19
Tamanho do arquivo: 549kb
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO AFONSO LEITÃO, natural de São Gonçalo-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua Junqueira Freire, nº 60, Soteco, Vila Velha-ES e NÁTILA DA SILVA RAMOS, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Vasco Alves, nº 711, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728176 2.: ERALDO PORTELA DE BRITO FILHO, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 92, Ibes, Vila Velha-ES e KÉSSIA RAYANE RODRIGUES DE MATOS, natural de Caratinga-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, nº 92, Ibes, Vila Velha-ES. 232728177 3.: DANIEL MARQUES TRINDADE, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 32, Novo México, Vila Velha-ES e GEANY TAINAN PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rosa de Prata, nº 1095, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728178 4.: HERCULES FERNANDES SILVA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Idalécio Carone, s/nº , Santa Rita, Vila Velha-ES e EDMA ALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Idalécio Carone, s/nº , Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728179 5.: WAGNER MANGA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Acre, nº 132, Ibes, Vila Velha-ES e THATIANA DA LUZ SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), servidora publica estadual, residente na Rua Acre, nº 132, Ibes, Vila Velha-ES. 232728180 6.: ROGERIO ALVES DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), expetor de seguranca, residente na Rua São Salvador, nº 86, Araçás, Vila Velha-ES e ALESSANDRA MACHADO SIQUEIRA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), corretora de imoveis, residente na Rua São Salvador, nº 86, Araçás, Vila Velha-ES. 232728182 7.: LUAN JARDIM DOS SANTOS, natural de Porto Alegre-RS, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 140, Santa Inês, Vila Velha-ES e BRUNA MARIA DA SILVA MENDES, natural de Campo Grande-MS, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnica em logística, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 140, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO JOSÉ FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), chefe de depósito, residente na Rua São Francisco, nº 06, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA HILDA CORRÊA THEMOTEO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua São Francisco, nº 06, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07366 2.: RICARDO AUGUSTO SILVA GIORI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2132, Ed. Diderot, Aptº 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAQUEL KOHLER DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2132, Ed. Diderot, Aptº 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07367 3.: ALESSANDRO SILVA SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos, residente na São Silvestre, nº 10, Castelo Branco, Cariacica-ES e ELAINE SIQUEIRA TELLES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, AP. 1004, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 17934 4.: VINICIUS HALFELD DE SOUZA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 79, Cond. Paraty, Apartamento 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILA RAQUEL SANTOS BELARMINO, natural de Cerquilho-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Avenida Champagnat, nº 1109, Apartamento 201, Centro, Vila Velha-ES. 17935 5.: WAGNER FRANÇA JORGE, natural de Belo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida João Mendes, nº 13, Apt 101, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ALDA BATISTA DE SOUZA, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida João Mendes nº 13, Ap 101, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 17936 6.: JOSÉ ANTONIO DALLAPICOLA TARDIN, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 399, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARCIA ZENÓBIA DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Niteroi, N° 65, Apto 503 Ed. Senna, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 17937 7.: LEONARDO NONATO NADER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho, nº 600, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ÁGATHA BUZZULINI CAMPOS DE SOUZA, natural de Piúma-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Apto 304/4D, Jardim Camburi, Vitória-ES. 17938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LOURIVAL MATOS DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), Promotor de vendas, residente na Rua José Martins da Silva, nº 511, Romão, Vitória-ES e SIRLEY LOPES DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Martins da Silva, nº 511, Romão, Vitória-ES. 23674 2.: FELIPE DECOTÉ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Boa Vista, nº 32, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e RAPHAELA COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Boa Vista, nº 32, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23676 3.: GERALDO UMBERTO PIGNATON, natural de Ibiraçu-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117 , Mata da Praia, Vitória-ES e LUZIA PEREIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Aptº 1103-A, Mata da Praia, Vitória-ES. 23677 4.: LEONARDO AMORIM GONÇALVES, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua João Capuchinho, nº 61, Praia do Suá, Vitória-ES e PRISCILA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Funcionária pública, residente na Rua João Capuchinho, nº 61, Praia do Suá, Vitória-ES. 23678 5.: JANOEL PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Chico Mendes, 25, Itararé, Vitória-ES e EDINÉA MARTINS MONTEIRO, natural de Cardoso Moreira-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Chico Mendes, 25, Itararé, Vitória-ES. 23679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Anchieta, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e SIMONE WAICHERT, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), Cabeleireira, residente na Rua Anchieta, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06730 2.: ULYSSES RIBEIRO REBULI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), Embalador, residente na Rua Boa Sorte, nº 54, Canaã, Viana-ES e MICHELE MARA VENANCIO DE SOUZA, natural de Domingos Martins-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Rua Boa Sorte, nº 54, Canaã, Viana-ES. 06731 3.: EDSON MENDES DO NASCIMENTO, natural de Campos Sales-CE, com 26 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 32, Arlindo Villaschi, Viana-ES e MIRELE DA SILVA ALVES SOARES, natural de Fronteiras-PI, com 20 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 32, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06734 4.:EDIGAR JÚNIOR DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão Operador de máquinas fixas, estado civil solteiro, natural de Conselheiro Pena-MG, nascido em 19 de novembro de 1987, residente na Avenida Rio Eldorado, S/nº, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de GERALDO DANIEL DOS SANTOS e JARDEMIRA MELLO DOS SANTOS e SABRINA LYRA BONINSENHA, nacionalidade brasileira, profissão operadora de call center, estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, nascida em 19 de agosto de 1985, residente na Avenida Rio Eldorado, S/nº, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de PEDRO BONINSENHA e MARIA ELIANA SALINO LYRA Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DE JESUS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vulcanização, residente na Rua Ouro Branco, 133, Nova Carapina II, Serra-ES e THALIA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Salinas, nº 194, Nova Carapina I, Serra-ES. 09708 2.: DIEGO RODRIGUES MELO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em edificações, residente na Rua S Judas Tadeu, 89, São Judas Tadeu, Serra-ES e YASMIN PEREIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 115, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09710 3.: MATHEUS MARTINS DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Atlantica,72, Sao Marcos I, Serra-ES e NATÁLIA CARDOSO DRUMOND, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Orquideas, S/n, São Marcos I, Serra-ES. 09711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS SANTIAGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1399, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e MARIA GERALDA DE SOUZA SILVA, natural de Ferros-MG, com 40 anos de idade, Divorciada(o), Babá, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1399, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16820 2.: VITOR COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Escadaria Santa Clara, S/n, Conquista, Vitória-ES e CARLA BARBOSA MARIANO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Escadaria Santa Clara, s/n, Conquista, Vitória-ES. 16821 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEBER RIBEIRO SANTOS, natural de Valença-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia Pedro Cutini, Km 02, Pedro Palacios, Ibiraçu-ES e GABRIELA BATISTA DOS SANTOS, natural de Camaçari-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rodovia Pedro Cutini, Km 02, Pedro Palacios, Ibiraçu-ES. 00781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENOVAN COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), tecnico em manutenção mecânica, residente na Rua Bouganville, 17, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LUANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BARROS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Bouganville, 17, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29261 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ DE SOUZA COELHO, natural de Alegre-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Elói Cassa, s/nº, Centro, Alegre-ES e GIOVANA REZENDE BESTETE, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), cabeleleira, residente na Rua Elói Cassa, s/nº , Centro, Alegre-ES. 03349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 23 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil