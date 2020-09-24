Proclamas - 24/09/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GABRIEL CARRIJO MALOVINI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES e MAYUMI ONUKI DE CASTRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 383, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23971 2.: FELIPE SIQUEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 157, Goiabeiras, Vitória-ES e LETÍCIA DA SILVA ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 157, Goiabeiras, Vitória-ES. 23996 3.: RONILSON RODRIGUES SILVA, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Músico, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES e MAYNE FERRAZ DA SILVA BRITO, natural de Montanha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de escritório, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES. 23997 4.: LEONARDO SILVA DINELLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 170, Apto 1104, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA CAROLINA SOARES PIZETTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cervejeira, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 170, Apto 1104, Mata da Praia, Vitória-ES. 23998 5.: MARCELO MARIANO TANCRÊDO, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABEL CECILIA DAMM, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23999 6.: LEONARDO NOGUEIRA BATALHA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Apto 703, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CLAUDIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Apto 703, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24001 7.: ANTONIO RICARDO DA SILVA ALVES, natural de Porto Alegre-RS, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 81, Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e GARBEN BRAVIN GOMES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 81, Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIQUÉIAS SANTOS VENTURA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Francisco Lopes Marins, S/nº, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e ANA CAROLINE LUZO DE SÁ, natural de São Luís-MA, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua José Francisco Lopes Marins, S/nº, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 12939 2.: FABIANO REIS DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Alcides Alves de Oliveira, 15, Segatto, Aracruz-ES e RAYANE DUTRA FAGUNDES RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Alcides Alves de Oliveira, 15, Segatto, Aracruz-ES. 12940 3.: EWERLI DOS SANTOS RUELA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro (chapas de ferro e aço), residente na Rua Ângelo Pessotti, 36, Segatto, Aracruz-ES e DAYANE DUTRA FAGUNDES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente balconista, residente na Rua Ângelo Pessotti, 36, Segatto, Aracruz-ES. 12941 4.: RAFAEL MORCATTI DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Albert Schwaitzer, 782, Casa A, Chácaras Califórnia, Contagem-MG e CLARICE HOFFMANN SILVA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Praia de Tapera, nº 24, Sauaçu, Aracruz-ES. 12943 5.: TIAGO SANTOS DA SILVA, natural de Santo Antônio de Jesus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de rede, residente na Rua Américo Crivillin, nº 786, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e JÉSSICA DE SOUZA CAMPOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Américo Crivillin, nº 786, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 12944 6.: FLORISVALDO PINHEIRO DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Carlos Suella, nº 02, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e DALVA DE JESUS VITOR, natural de Ribeirão do Sapê - Município de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Carlos Suella, nº 02, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEVI GOMES DA SILVA FILHO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 225, Campo Belo, Cariacica-ES e LUANA DE ANDRADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santos Dumont, nº 1, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27134 2.: LUCIANO BARBOSA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Augusto da Silva, nº 48, Sotema, Cariacica-ES e ANDRESSA CORRÊA SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Augusto da Silva, nº 48, Sotema, Cariacica-ES. 27167 3.: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nestor Vieira, nº 15, Itanguá, Cariacica-ES e NEILA MARIA ESPERANDIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Nestor Vieira, nº 15, Itanguá, Cariacica-ES. 27172 4.: SAMUEL RIBEIRO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Brasilina E Santos, 25 Santa Barbara, Cariacica-ES e JÉSSICA PEREIRA DAS CANDEIAS, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua D, Lt 14, Qd J, Nova Brasília, Cariacica-ES. 27173 5.: ABEL ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecatrônico diesel, residente na Rua Rosa da Penha, 01, Bandeirantes, Cariacica-ES e RAYSSA SOUTO CASTELO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Rosa da Penha, 01, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO NETTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Francisco Souza dos Santos, nº 46, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e FRANCIELY IGNACIO ELIZARIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Francisco Souza dos Santos, nº 46, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30427 2.: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de atacarejo, residente na Avenida Vitória, nº 39, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e MICHELE DE MAGALHÃES BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida Vitória, nº 39, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30484 3.: JOSÉ EDNALDO XAVIER SANTOS, natural de Coaraci-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), rebarbador, residente na Rua Tancredo Neves, nº 202, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Tancredo Neves, nº 202, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30492 4.: UASHINGTON LUIZ DOS SANTOS LIMA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sergipe, nº 710, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ISABELA CRISTINA SOUZA RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Sergipe, nº 710, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30493 5.: ERICSSON RODRIGUES DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Roma, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e GLEICIELLY SOARES FERNANDES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Roma, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACSUEL BARBOSA EVANGELISTA, natural de Apuarema-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Av. Diamante, 184, Nova Carapina II, Serra-ES e FERNANDA MAMÉDIO COSTA, natural de Itubera-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Av. Diamante, 184, Nova Carapina II, Serra-ES. 10370 2.: LEANDRO FONSECA DE SOUSA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 737, Vista da Serra I, Serra-ES e STÉFANY SANTOS DE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 737, Vista da Serra I, Serra-ES. 10373 3.: DAVID DA SILVA BRANDÃO BONANETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Muniz Freire, nº 199, Vista da Serra I, Serra-ES e LAIZA SUELEM RIBEIRO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa I, residente na Rua Muniz Freire, nº 199, Vista da Serra I, Serra-ES. 10374 4.: LUCIO LOPES ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Topázio, nº 02, Serra Dourada I,, Serra-ES e RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA, natural de Camacan-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Topázio, nº 02, Serra Dourada I,, Serra-ES. 10383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAURO FRANCISCO PINTO, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua do Trabalhador, nº 6, São José, Vitória-ES e VANDA DA SILVA COUTO, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Cobradora, residente na Rua do Trabalhador, nº 6, São José, Vitória-ES. 17121 2.: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 5 de Julho, nº 91, São José, Vitória-ES e MEL JENIFFER SOUZA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 5 de Julho, nº 91, São José, Vitória-ES. 17122 3.: VALDINÊS ROCHA DE ALMEIDA, natural de Buerarema-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua do Penta, nº 4, Inhangueta, Vitória-ES e ELZA LUIZA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Penta, nº 4, Inhangueta, Vitória-ES. 17123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÁZARO ALVES DA PAZ, natural de Canavieiras-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), gastrônomo, residente na Rua Fernando Monteiro Lindemberg, nº 13, Casa A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELI JUNGER DE OLIVEIRA, natural de Vila São José do Ribeirão-Bom Jardim-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Rua Fernando Monteiro Lindenberg, nº 13, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18417 2.: ALISSON ALVES CASTORINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor interno, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 500, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAMILYS FERNANDES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 500, Apartamento 301, Edificio Ponta Negra, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DE ABREU CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, Centro, Linhares-ES e STÉPHANI BITTI SALAZAR, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, Centro, Linhares-ES. 10402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVIN QUINTELA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ayrton Senna, 249, Jardim Botanico, Cariacica-ES e ACSA SILVEIRA CORCINI, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Olavo Bilac, nº 365, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BARBOSA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Maringá, nº 11, Interlagos I, Vila Velha-ES e KETHELLY CRISTIELLY BARBOSA DUMER, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Maringá, nº 11, Interlagos I, Vila Velha-ES. 08478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LUZ PEREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de padaria confeitaria, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 24, Cruzamento, Vitória-ES e ESTER DE ARAUJO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 24, Cruzamento, Vitória-ES. 24145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), aplicador de silk, residente na Rua Floriano Varejão, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ENILDA DIAS MAIA, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Floriano Varejão, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR GLÓRIA DE MOURA, natural de Irupi-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Alacrides Francisco de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARIA DO CARMO SILVA, natural de Iúna-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), atendende de caixa, residente na Rua Alacrides Francisco de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas