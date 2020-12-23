Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 23/12/2020

Quarta-feira
Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 84kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALENCAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Gaivota, nº 9, São Conrado, Cariacica-ES e LUANA DO CARMO RODRIGUES, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Gaivota, nº 9, São Conrado, Cariacica-ES. 27388 2.: HEFFERSON FILIPE SALOMÃO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadoria, residente na Rua Tarson Paiva, nº 8, Apto103, Alto Dona Augusta, Cariacica-ES e MYLENA SANTOS TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Olinda, nº 110, Itapemirim, Cariacica-ES. 27399 3.: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO, natural de Nova Russas-DF, com 80 anos de idade, divorciado(a), Delegado de polícia federal, residente na Francisco Ladislau, nº 21, Apt° 102, Campo Grande, Cariacica-ES e ANDRÉA CATARINO BRAGA, natural de Ponte Nova-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Francisco Ladislau, nº 21, Apt° 102, Campo Grande, Cariacica-ES. 27400 4.: FELIPE REIS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Alecrim,nº65, Nova Esperança,, Cariacica-ES e LUCRÉCIA DE ASSIS MAFORTE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Cariacica, nº 305, Jardim Botânico,, Cariacica-ES. 27404 5.: GILMAR DE SOUZA BRITO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua dos Motoristas, nº 168, Operário, Cariacica-ES e MICHELE DUARTE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cuidora escolar, residente na Rua dos Motoristas, nº 168, Operário, Cariacica-ES. 27405 6.: DOUGLAS PACHECO PIRES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), embalador, residente na Rua das Acerolas, nº 11, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ROVENY VICTÓRIA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 33, Vista Mar, Cariacica-ES. 27406 7.: LUCIANO MOREIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Abílio Pontini, nº 108, Rosa da Penha, Cariacica-ES e JEANE MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), cabeleleira, residente na Rua Abílio Pontini, nº 108, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27410 8.: WANDERSON DOS SANTOS AMANCIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua H, nº 471, Jardim de Alah, Cariacica-ES e AMANDA BARBOSA ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua H, nº 471, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27411 9.: LUIZ CARLOS DIAS FILHO, natural de Simões Filho-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Paulicéia, Nº41 , Oriente, Cariacica-ES e CIDILEIA DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lactarista, residente na Rua Paulicéia, Nº41 , Oriente, Cariacica-ES. 27412 10.: HALLAN GONÇALVES MENDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santiago, nº 210, Boa Sorte, Cariacica-ES e JÉSSIKA HELLEN GUEDES DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santiago, nº 210, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27413 11.: RUAN VICTOR DOS SANTOS CLAUDIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Repositor de salão, residente na Rua São Jorge, nº 70, Bela Aurora, Cariacica-ES e ANA QUEZIA CERUTTI DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua São Jorge, nº 70, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27414 12.: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, natural de Resplendor-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua dos Cardeais, nº 62, Vista Mar, Cariacica-ES e REGINA MARIA DE NARDI, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Cardeais, nº 62, Vista Mar, Cariacica-ES. 27415 13.: DÉNIS PEREIRA DA SILVA, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Jamaica, nº 5, Jardim América, Cariacica-ES e JOSIELI DAVID DE BARCELOS, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jamaica, nº 5, Jardim América, Cariacica-ES. 27417 14.: VINÍCIUS DA SILVA HENRIQUE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 01, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARILIA FERRI RUELLA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta geral, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 01, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27418 15.: RONIELY ROCHA MEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Doutor Juvino Leal Andrade, nº 12, Tabuazeiro, Vitória-ES e ELIANA CANDIDO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marataízes, nº 206, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27419 16.: ABRAÃO MOREIRA LUIZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico em informática, residente na Rua Jovino Kroebel, nº 27, Vera Cruz, Cariacica-ES e FABIOLA GOMES GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jovino Kroebel, nº 27, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27420 17.: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Olinda, nº 53, Itapemirim, Cariacica-ES e THAINÁ NÁDILA ALMEIDA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Central, nº 22, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rodovia BR 101 Norte, Km, Canivete, Linhares-ES e PRISCILA LEITE BRITO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rodovia BR 101 Norte, Km, Canivete, Linhares-ES. 10625 2.: PEDRO HENRYK CASTELUBER DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Carlos Gomes, S/n, Interlagos, Linhares-ES e DANIELE BRANQUINHO FELIPE, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Carlos Gomes, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10626 3.: ROBERTO FALLER NETO, natural de VITÒRIA-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 601, Planalto, Linhares-ES e SERIZE ANGELICA VALENTIM MOTA GALLON, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 601, Planalto, Linhares-ES. 10627 4.: REINALDO LUCAS SILVA MATOS, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Antônio Eduardo Azevedo Lima, nº 74, Linhares V, Linhares-ES e LARISSA COSMO RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Antônio Eduardo Azevedo Lima, nº 74, Linhares V, Linhares-ES. 10628 5.: WENDERSON MERÇON DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tosador, residente na Rua Sucupira, S/n, Movelar, Linhares-ES e GABRIELI RODRIGUES DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sucupira, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10629 6.: PAULO FRANCISCO SOARES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Alameda São José, Bairro Boa Vista, Linhares-ES e EVANUSA PISSINATI DUARTE, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Alameda São José, Bairro Boa Vista, Linhares-ES. 10630 7.: JEFERSON GINELE COMPER, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na CRG Área Rural, S/n, Rio Quartel, Linhares-ES e LEONORA MULLER POST, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 15, Linhares V, Linhares-ES. 10631 8.: THIAGO COSTA MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 388, Interlagos, Linhares-ES e KATIA ANDREA DO NASCIMENTO FELIPE, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 388, Interlagos, Linhares-ES. 10632 9.: WÉVERTON PEREIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Crispa, nº 1071, Lt 02, Cx 04, São José, Linhares-ES e RAYANE TINELLI NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Crispa, nº 1071, Lt 02, Cx 04, São José, Linhares-ES. 10633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS RIBEIRO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, 824, Flexal I, Cariacica-ES e RAQUEL MOREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, 824, Flexal I, Cariacica-ES. 13379 2.: GELSON DOS REIS GOMES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), amarrador, residente na Rua Marilandia, nº 526, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARCIA DOS SANTOS DUTRA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Marilandia, nº 526, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13380 3.: JONATHAN ONOFRE MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São Paulo, nº 3, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ZILEIDE GONORING SANTANA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São Paulo, nº 3, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13381 4.: KLEITON GONÇALVES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Vir da Penha, nº 628, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e SARA DE JESUS COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Vir da Penha, nº 628, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 13382 5.: GUSTAVO CÂNDIDO HACKBARDT PLASTER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), coordenador prático, residente na Rua Cleto Trancoso, nº 13, Itacibá, Cariacica-ES e DANIELI COSTA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Cleto Trancoso, nº 13, Itacibá, Cariacica-ES. 13383 6.: DANRLEI DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1020, Presidente Médice, Cariacica-ES e RAPHAELA RIBEIRO MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLORIANO DAMM FILHO, natural de Itaguaçu-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, nº 03, Bairro Jequitibá, Itarana-ES e NUBIA DALMASCHIO, natural de Santa Teresa-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, nº 03, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 10915 2.: MAICON FRAGA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Guilherme Berger de Almeida, nº 47, Segatto, Aracruz-ES e ARIELLE KETLYN SOUSA FRANÇA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Valdir Forechi, nº 01, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13018 3.: PAULO VICTOR MARINHO DA SILVA, natural de Arapiraca-AL, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Luiz Simões da Silva Filho, nº 138, São Camilo, Aracruz-ES e LAYLA NASCIMENTO MANHANI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Luiz Simões da Silva Filho, nº 138, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13019 4.: ELIANDERSON FRAGA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Natalia Silva de Faria, S/n, Vila Nova, Aracruz-ES e DÉBORA NASCIMENTO CAMPOS, natural de Guarulhos-SP, com 18 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Asteroide, 721, Parque Tropical, Guarulhos-SP. 13025 5.: JULIANO ROSA DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Oceania, nº 10, Morobá, Aracruz-ES e KAREN EMANUELY LOUREIRO BENFICA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), monitora de sistemas de segurança, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 450, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 50, Apto 501 , Jardim Camburi, Vitória-ES e MYCHELLE BARBOZA MORAIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), boleira, residente na Av. Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 50, Apto 501 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 24188 2.: OSMAR PEREIRA SCARPINI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 325, Jardim da Penha, Vitória-ES e KARINA FERNANDA SANT'ANA DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 325, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24197 3.: IGOR DE MOURA VENTORIM, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Santa Terezinha, nº 202, ED. Parana, AP 102, André Carloni, Serra-ES e LUDMILA BRUNOW ORLANDI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Orlando Caliman, nº 877, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAQUIM CABRAL PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Délio Silva Britto, N° 630, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELE DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Caraguatatuba-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Délio Silva Britto, N° 630, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18588 2.: WALLACIR RAYNER ALVES PEDRUZZI, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em Edificações, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARAH SPONFELDNER ALBINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18590 3.: MAXUEL PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Estudante José Julio de Souza, nº 3100, Itaparica, Vila Velha-ES e DENISE GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua Estudante José Julio de Souza, nº 3100, Itaparica, Vila Velha-ES. 18591 4.: MARCOS VICENTE BOAVENTURA FELISBERTO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista de entregas, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Goiânia-GO, com residência e domicílio na Rua Araré, nº 198, Divino Espirito Santo, Vila Velha, Espirito Santo e quando no Reino Unido, no 54 Cairnfield Avenues, Londres, Inglaterra, e JOANA RITA GOMES QUEIROZ, de nacionalidade portuguesa, profissão industriária, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, natural de freguesia de São Jorge de Arroios, concelho De Lisboa, com residência e domicílio em Portugal, na Rua Cândido de Oliveira, número 5, rés do chão direito, 2650-353 Alfornelos, Amadora, e quando no Brasil, na Rua Araré, número 198, Divino Espirito Santo, CEP 29.107-210,Vila Velha-Espirito Santo. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Tupi, nº 306, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e ELIZANGELA SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Tupi, nº 306, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10598 2.: SEVERIANO PARENTE DE BRITO, natural de Rio Maria-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 03, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e SILVIA GOMES SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 03, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10615 3.: LINYKER VIEIRA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de sistema, residente na Rua Ipiranga, 145, Vista da Serra I, Serra-ES e KRISTHIAN RODRIGUES MATIAS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Ipiranga, 145, Vista da Serra I, Serra-ES. 10616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON ANTÔNIO BARCELOS PACHECO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), montador de telhado, residente na Rua Açaí, 111, Jardim Tropical, Serra-ES e NILZA JESUS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Açaí, 111, Jardim Tropical, Serra-ES. 30955 2.: JOZEMAR DE JESUS SOUZA, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 749, Jardim Carapina, Serra-ES e ROSIMAR TEIXEIRA PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), salgadeira, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 749, Jardim Carapina, Serra-ES. 30956 3.: LUCAS CESAR MENDES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), assistente de logistica, residente na Rua João Gonçalves da Silva, 359, Serra-ES e PAMELA CRISTINA COSTA HONOFRE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua João Gonçalves da Silva, 359, Jardim Tropical, Serra-ES. 30957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS REIS PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Capoteiro, residente na Rua Epaminondas Surrage, nº 38, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA PAULUCIO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Epaminondas Surrage, nº 38, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04509 2.: RINALDO SANTOS GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Virgílio Alves, nº 02, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCIA APARECIDA SUPELETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Orleans e Bragança, nº 16, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSELITO DA CONCEIÇÃO CORREIA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Olavo Galacha, nº 10, Barra do Riacho, Aracruz-ES e FABRICIA COUTINHO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Olavo Galacha, nº 10, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00627 2.: LHESLEY GOMES DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lubrificador, residente na Rua Antonio Mattos, nº 40, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ELISA CORRÊA GONÇALVES, natural de João Neiva-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Mattos, nº 40, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE LUCIO GALLINA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, S/n°, Centro, Viana-ES e LUCINEA GOMES, natural de Viana-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, S/n°, Centro, Viana-ES. 07159 2.: WESLEY NEVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Santa Luzia, nº 01, Universal, Viana-ES e JENNIFER BUSS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Efigênio Coelho, S/nº, Universal, Viana-ES. 07161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO LOUREIRO CARLESSO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Projetada, nº 1, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e CLEILDES SILVA DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Projetada, nº 1, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de dezembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILIO RODRIGUES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), logística, residente na Rua São Tiago, nº 193, Nova Palestina, Vitória-ES e GABRIELA BERNARDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Tiago, nº 193, Nova Palestina, Vitória-ES. 17236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON DA SILVA, natural de Itapecirica da Serra-SP, com 56 anos de idade, Divorciado(a), operador de projeção, residente na Rua José Machado, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES e LUCILENE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 45 anos de idade, Divorciada(o), manicura, residente na Rua José Machado, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES. 24406 2.: FRANCIS JÚNIO DE CASTRO VIANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua João Coelho Matos Neto, s/nº , Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JULIANA GALIMBERTI PASSOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Aptº 905, Praia do Canto, Vitória-ES. 24407 3.: LUCIANO NEVES CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Nove, nº 07, Bairro da Penha, Vitória-ES e ALCENIRA DA CONCEIÇÃO ALVES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Nove, nº 07, Bairro da Penha, Vitória-ES. 24408 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANKLIN FRANCISCO MENDES LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Ana Siqueira, nº 651, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e SANDRA MARA MARQUES DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), flebotomista, residente na Rua Ana Siqueira, nº 651, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO OTAVIO BACHEGA, nacionalidade brasileira, natural de Jaú-SP, nascido em 15 de fevereiro de 1979, estado civil solteiro, profissão engenheiro ambiental, residente na Rua Pascoinha Cei, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de JOÃO MARCOS BACHEGA e MARIA RITA MANECHINI BACHEGA & BRUNA AMADOR GONÇALVES, nacionalidade brasileira, natural de Divino-MG, nascida em 16 de dezembro de 1982, estado civil solteira, profissão assistente social, residente na Rua Pascoinha Cei, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de EDMAR GONÇALVES e MARGARIDA AMADOR GONÇALVES. 2.: WASHINGTON MENDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 07 de setembro de 1981, estado civil divorciado, profissão servidor público, residente na Rua Hugo Viola, nº 86 - São Geraldo em Cariacica-ES, filho de PAULITO PEREIRA DOS SANTOS e CELIA MARA MENDES DOS SANTOS & BRUNA BARBOZA BARCELLOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 20 de maio de 1994, estado civil solteira, profissão empresária, residente na Rua Augusto Alves Araújo, N° 207 - Santo Agostinho em Viana-ES, filha de MARCO ANTONIO SOUZA BARCELLOS e ELIANA BARBOZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana  ES, 22 de dezembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados