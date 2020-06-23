Arquivos & Anexos
Proclamas - 23/06/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENDSON SILVA GOMES, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Carlos Martins, Nº 585 , Jardim Camburi, Vitória-ES e HÉLIA KAROLLINNI SOARES NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Martins, Nº 585 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 23785 2.: VINICIUS DE ALVARENGA GUERRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 44 anos de idade, viúvo(a), representante comercial, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2003, Apto 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA FONSECA CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 344, Apto 402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23789 3.: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS POYARES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1545, Ap 402, Ed. Long Island, , Mata da Praia, Vitória-ES e AMANDHA BARBOZA PRATA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1545, Ap 402, Ed. Long Island, , Mata da Praia, Vitória-ES. 23791 4.: LEONARDO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 785, Jardim da Penha, Vitória-ES e SHEILA CRISTINA KRÜGER MACEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 785, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23793 5.: HENRIQUE OLIVEIRA LARANJEIRA, natural de Riacho de Santana-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, BL B, Ap 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e ILANE COVRE SAGRILLO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 95, Ed. Arminda, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS MONJARDIM CAVALCANTI FILHO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial, residente na Rua Major Clarindo Fundão, nº 63, Apto. 1402, Ed. Chateau De Vincennes, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIELLE FERREIRA DE VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Consultora de Moda, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº 735 B, Apto. Cobertura, Ed. Pietrangelo De Biasi, Praia do Canto, Vitória-ES. 23985 2.: FELIPE DOS SANTOS BARBOSA SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ariosto da Silva Santos, nº 114, Santa Tereza, Vitória-ES e DANIELA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Fisioterapeuta, residente na Rua Luiz Fraga, nº 30, Maruípe, Vitória-ES. 23987 3.: TEOFILO GERALDO LOIOLA, natural de UBA-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua Wilson Freitas, nº 129, Centro, Vitória-ES e FLÁVIA ELIONARA FREIRE DANTAS, natural de Mossoro-RN, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheira eletricista, residente na Rua Wilson Freitas, nº 124, Centro, Vitória-ES. 23989 4.: MATEUS FRANCISCO DE SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Avenida República, nº 224, Parque Moscoso, Vitória-ES e MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida República, nº 224, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23991 5.: RAFAEL NEVES NETO, natural de Vitória-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Atleta, residente na Rua Antônia Adami, nº 45, Andorinhas, Vitória-ES e JULIANA DE MORAES QUERINO, natural de Araraquara-SP, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, profissão Sem profissão remunerada, residente na Rua Antônia Adami, nº 45, Andorinhas, Vitória-ES. 23988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GONZAGA DO DISTERRO, natural de Governador Mangabeira-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), encarregado de andaime, residente na Rua Anita Paiva, nº 274, Santa Cruz, Linhares-ES e RONIA LACERDA MENDES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Anita Paiva, nº 274, Santa Cruz, Linhares-ES. 10162 2.: PLÍNIO SUPELETE, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Vitória, nº 2117, Centro, Linhares-ES e RAFAELLA VENTURINI BUFFON, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Ibiraçu, Nº 747, Colina, Linhares-ES. 10197 3.: JEFFERSON BISSOLI, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Func. Público, residente na Avenida Genésio Durão, nº 333, Três Barras, Linhares-ES e JANIELE MARINATO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), zootecnista, residente na Av. Padre Manoel da Nóbrega, nº 1909, Interlagos, Linhares-ES. 10198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE HENRIQUES SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrotécnica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Praia de Itaparica, -ES e MIKAELLA DE SOUZA POSSMOZER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrotécnica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Praia de Itaparica, -ES. 07603 2.: TIAGO LORENZONI RUY, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, n° 610, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA SILVEIRA MORAES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 245, Praia do Canto, Vitória-ES. 07605 3.: GLEYDSON CAPAZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Colibri, nº 106, São Conrado, Cariacica-ES e THAYNÁ CRISTINA FERREIRA, natural de Contagem-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Itaciba, nº 135, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO MATHEUS PINHEIRO REIS DE ARAUJO MORAES, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Instrumentador cirúrgico, residente na Avenida Doutor Aristides Campos, nº 121, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SAHRA CANDIDO DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Moacyr Antônio da Silva, nº 32, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04370 2.: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rua Apóstolo Tiago Maior, nº 1, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA FERREIRA ZAMPIROLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Uener Peçanha Betcher, nº 10, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANI GABRIEL MOURA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), tecnico de suporte I, residente na Avenida Barra Nova, nº 185, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MICHELLY SANTOS DA SILVA, natural de Santo André-SP, com 28 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Barra Nova, nº 185, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728498 2.: DEIVISON FRANCISCO AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Ebenezer Francisco Barbosa, N° 07, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANA DE FATIMA AZEVEDO CELESTINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 07, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728499 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: SELTON FARICH CARREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), salva vidas, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 56, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e BÁRBARA XIBLE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), cuidadora escolar, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 56, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO JESUS DE SOUZA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Bom Jesus, N°221, Itapemirim-ES e THAÍS CARMO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Bom Jesus, N° 221, Itapemirim-ES. 01433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO AUGUSTO HENRIQUES BINOTI, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Capitão Benicio 183, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e LORENA BERNARDO OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Capitão Benicio, 183, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 22 de junho de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO DE ALVIM SANTANA, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Raimundo Locatelli, nº 368, Campagnaro, Ibiraçu-ES e GEISIANE ROSARIO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raimundo Locatelli, nº 368, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00816 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de junho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVANE BRAZ DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua João Dentuschi, nº 164, Santo André, Vitória-ES e EDICLEIA PEREIRA DE LIMA, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), Operadora de caixa, residente na Rua João Dentuschi, nº 164, Santo André, Vitória-ES. 17010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAQUIM CÂNDIDO FERREIRA NETO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua São João Batista, nº 136, Taquara I, Carapina, Serra-ES e MICHELLE DIONIZIO DE SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua São João Batista, nº 136, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pancas, Nº15, Marcílio de Noronha, Viana-ES e EDNAILZA DOS SANTOS PRATES, natural de Itapetinga-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua Pancas, Nº15, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON SIMÕES DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua da Torre, nº 9999, Centro, Itapemirim-ES e DÉBORA BARBOSA SERAFIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua da Torre, nº 9999, Centro, Itapemirim-ES. 13911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Nova Venécia, nº 539, Colina da Serra, Serra-ES e DÉBORA PACHECO DOS REIS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Paulo PEreira Gomes, 1156, Apto 408, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 10153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã