Arquivos & Anexos
Proclamas - 22/12/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR SANTOS FREITAS, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Saturno, nº 144, Bairro Planeta, Cariacica-ES e FABIANA LAMAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Saturno, nº 144, Bairro Planeta, Cariacica-ES. 12821 2.: BRUNO PEIXOTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Bahia, nº 995, Presidente Medici, Cariacica-ES e NILCIHENY DE OLIVEIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Bahia, nº 995, Presidente Medici, Cariacica-ES. 13331 3.: SAMARONE MAICO DE ASSIS FREITAS, natural de Galiléia-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 346, Nova Valverde, Cariacica-ES e MAGDA DE JESUS SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Belo Horizonte, nº 346, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13338 4.: JOSÉ CAMARGO JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 25, Del Porto, Cariacica-ES e JULIANA LOPES BRUNO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 25, Del Porto, Cariacica-ES. 13344 5.: VITOR KNUPP COSTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES e GISLAINI SOUZA FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13347 6.: VINICIUS DE ALMEIDA POUBEL, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES e MYLLEYDE FERNANDES CASTORINO FERRI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES. 13348 7.: VALMIRO RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua 4, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES e SUELY CAETANO DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cabelereiro, residente na Rua 4, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13354 8.: EDMAR AFONSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Bela Vista, nº 43, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCILÉIA ALVES DE SOUZA, natural de Quatituba-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Bela Vista, nº 43, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13356 9.: ANDRÉ ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 123, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KARLA CONTES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 123, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13358 10.: JOSÉ MARIA SOARES DE PINHO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua dos Operarios, nº 30, Flexal, Cariacica-ES e PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua dos Operarios, nº 30, Flexal, Cariacica-ES. 13359 11.: MICAEL JÁCITON LOUBAÇA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazenagem, residente na Avenida Obed Emerich, nº 35, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e JÉSSICA NUNES VIEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Juscelino Kubischek, nº 235, Bairro Tabajara, Cariacica-ES. 13360 12.: RONY MORAES DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Dezesseis, S/n, Prolar, Cariacica-ES e KÉREN PEREIRA COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, S/n, Prolar, Cariacica-ES. 13361 13.: EDÉSIO DE SOUZA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor predial, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 540, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ELIZABETH DE ASSIS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 540, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13362 14.: JOÃO BATISTA LEMOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Jorge, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES e NATALINA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES. 13369 15.: IDELSON ALVES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Regatieri, nº 27, Graúna, Cariacica-ES e CLEUNICE MARIA MOREIRA CORDEIRO, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Regatieri, nº 27, Graúna, Cariacica-ES. 13371 16.: FÁBIO MIZAEL DOMINGOS, natural de Lajinha-MG, com 46 anos de idade, viúvo(a), agente penitenciário, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Flexal II, Cariacica-ES e ALINE LIMA GALVÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Flexal II, Cariacica-ES. 13375 17.: ELIONAI CONCEIÇÃO CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Nova São Vicente, nº 394, Aparecida, Cariacica-ES e LETÍCIA CRISTINA DA SILVA, natural de Juiz de Fora-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nova São Vicente, nº 394, Aparecida, Cariacica-ES. 13376 18.: RICHARD LUCAS DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Travessa Bela Vista III, nº 42, Aparecida, Cariacica-ES e DELIZA DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), oficial de limpeza, residente na Travessa Bela Vista III, nº 42, Aparecida, Cariacica-ES. 13377 19.: GERSON NEVES DE SOUSA, natural de -ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARILZA DO ESPIRITO SANTO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIANO MOREIRA DE ASSIS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), encarregado de setor, residente na Rua São Gonçalo, nº 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KATIELE DE SOUZA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Gonçalo, nº 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05953 2.: NIVALDO BERNARDES NUNES, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Lucilândia, nº 33, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARLY SIMÕES MORAES, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Lucilândia, nº 33, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05954 3.: EUCLIDES TEIXEIRA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor de casas, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6030, Nova América, Vila Velha-ES e GIOVANA CORREIA DA COSTA, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6030, Nova América, Vila Velha-ES. 05955 4.: VINICIUS GRIGORIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetor veicular, residente na Rua Grande Vitória, nº 340, Cobilândia, Vila Velha-ES e KHEROLLAYNE SANTANA PORTUGAL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretaria jurídica, residente na Rua Grande Vitória, nº 340, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05956 5.: ELIZANDRO SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 21, São Torquato, Vila Velha-ES e CAROLAINE EVA DE SOUZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 21, São Torquato, Vila Velha-ES. 05957 6.: LUCIANO FERNANDO SARMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Nacip Raydan-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Diarista, residente na Rua Córrego Grande, nº 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05958 7.: LUIS CLÁUDIO BISPO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Papa João XXIII, nº 385, Cobilândia, Vila Velha-ES e FLÁVIA VAGO DE MOURA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Papa João XXIII, nº 385, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05959 8.: STHÉFANO DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico de instalação sênior, residente na Rua Joventina Menezes, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAQUEL DA COSTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joventina Menezes, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR PROCÓPIO DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar prático, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES e CLEIDE GERTRUDE DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES. 10596 2.: ADEMIR FERREIRA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 68 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 52, Divinopolis, Serra-ES e LUCILENE APÓSTOLO EVANGELISTA, natural de Mucuri-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Governador Valadares, nº 52, Divinopolis, Serra-ES. 10597 3.: LUCAS WILK DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Vereador Jorge Caçulo, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES e RUDILENE DE SOUZA BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vereador Jorge Caçulo, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10600 4.: RONIVALDO JESUS DE AZEVEDO, natural de Medeiros Neto-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flor de Liz, nº 21, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e RAIANE CORTELETTI CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flor de Liz, nº 21, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 10602 5.: MARCOS WANDER VIEIRA WILL, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), confeiteiro, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES e TAISSA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES. 10603 6.: GABRIEL ALBERTO PRECIOSO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itueta, nº 122, Nova Carapina I, Serra-ES e CÍNTIA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Porto Seguro, nº 07, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 10604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE RODRIGUES ORIND, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de dados, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1260, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA DUARTE MOSCKEM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de restaurante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1260, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18582 2.: RENATO MOREIRA BAIENSE FILHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Pastor Jonas Marques, nº 37, Centro, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA GERLIN HORTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Gastróloga, residente na Avenida Fortaleza, nº 1176 Apto 802, Edifício Monterrey, Itapuã, Vila Velha-ES. 18583 3.: ANDRÉ ÂNGELI TÔRRES, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua das Aguias, nº 2, Eurico Salles, Serra-ES e SAMARA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Joao Pessoa de Matos, nº 681, BL A, APTO 1502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18584 4.: LUCAS DOS SANTOS MACEDO, natural de Niterói-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Amalia, N° 895, Apartamento 102, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e CAMILA DYNA MATOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Inacio Higino, Nº 35, Apartamento 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18585 5.: THALES MELOTI MAGNAGO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente de Call-center, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 479, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELAINE MÉLO TEIXEIRA, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 479, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar contabilidade, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 904A. Ap. 402, Quadra 9, Castelândia, Serra-ES e THAMIRYS SANT'ANA DE OLIVEIRA SENA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 904A. Ap. 402, Quadra 9, Castelândia, Serra-ES. 30947 2.: EVINILTON SIDNEY DA COSTA CANDÉ, natural de Bissau-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecanica, residente na Rua Galo da Serra, nº 71, Porto Canoa, Serra-ES e SAMIRA DOS SANTOS FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Galo da Serra, nº 71, Porto Canoa, Serra-ES. 30948 3.: IAGO SALVADOR, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Manoel Bandeira, 1103, Sao Diogo I, Serra-ES e LORENA DA SILVA HUEBRA, natural de Manhuaçu-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Quatro de Dezembro, nº 06, Bom Pastor, Manhuaçu-MG. 30954 4.: JHONATAN SILVA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Luzia, 162, Jardim Tropical, Serra-ES e RAIANY NASCIMENTO NUNES BREDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Luzia, 162, Jardim Tropical, Serra-ES. 30959 5.: RAFAEL ASSUNÇÃO LOPES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador comercial, residente na Rua Santa Tereza, s/nº , Jardim da Serra, Serra-ES e ALESSANDRA VITAL ROSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Travessa Trindade, 25, Padre Miguel, Rio de Janeiro-RJ. 30961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO HENRIQUE ALVES ARÊDES, natural de Itamarandiba-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), coordenador de contratos, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Apto. 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAPHAELLA ANDRADE DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Apto. 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24189 2.: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MORENO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gestor comercial, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 90, Jardim Camburi, Vitória-ES e SILVIA MÁXIMO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 90, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24192 3.: ARTHUR SEGRINI MEDICI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua João Germano de Mello, nº 654, das Laranjeiras, Serra-ES e ACSA LIMA VIANNA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 205, Jabour, Vitória-ES. 24194 4.: FERNANDO SABADINI DE ABREU, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Ap 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e BARBARA CRISTINA DO CARMO, natural de Barão de Cocais-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Ap 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON VINÍCIUS AZEVEDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assessor juridico, residente na Rua Piracicaba, nº 704, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ROBERTA DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Piracicaba, nº 704, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728823 2.: VILY DA SILVA ARAUJO, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES e SANDRA VIEIRA SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), encarregada de costura, residente na Rua Pio XII, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728824 3.: LUCAS DOS SANTOS MOTA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e DULCINEIA COSTA SOUZA, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728825 4.: ADSON DOS SANTOS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Mestre Joca, Nº122 , Ataíde, Vila Velha-ES e SANDYMILLA LIMA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mestre Joca, nº 122, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIÉZIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Ipiranga, nº 1884, Interlagos, Linhares-ES e ANGELICA PACHECO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Ipiranga, nº 1884, Interlagos, Linhares-ES. 10622 2.: LUIS ALBERTO PEREIRA, natural de Governador Mangabeira-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Mário Casoti, nº 107, Santa Cruz, Linhares-ES e ELIANA DE AMORIM RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mário Casoti, nº 107, Santa Cruz, Linhares-ES. 10623 3.: JONAS VIEIRA DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), separador de materiais, residente na Rua Rio Grande do Norte, Aviso, Linhares-ES e JULIANA DE JESUS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Amazonas, nº 204, Aviso, Linhares-ES. 10624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO LIMA ROCHA, natural de Ilhéus-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Professora Anízia Corrêa Rocha, nº 100, Consolação, Vitória-ES e CRISTINA GOES DOS ANJOS, natural de Canavieiras-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Professora Anízia Corrêa Rocha, nº 100, Consolação, Vitória-ES. 24398 2.: DANIEL SANTOS MEMELLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em meio ambiente, residente na Rua do Vintém, nº 26, Centro, Vitória-ES e KAROLINE SENNA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua José Daniel Nunes, nº 110, Joana D'arc, Vitória-ES. 24404 3.: HUGO KIRMSE, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 350, Enseada do Suá, Vitória-ES e ALANA VEIGA RUY, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 350, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON JAKSON DE OLIVEIRA SOARES, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua João de Vargas Martins, S/nº, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES e ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João de Vargas Martins, S/nº, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES. 04192 2.: LAUDIR COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 256, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e VÂNIA ANDRÉIA ZAMPROGNO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 256, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ADAMI JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Benjamim Vitorio, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CAROLINE DE ALMEIDA ZANGEROLAME, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Benjamim Vitorio, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07158 2.: GILMAR LYRIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Sorocaba, nº 23, Quadra 34, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CLAUDIA PATRICIA PEÇANHA LIMA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Sorocaba, nº 23, Quadra 34, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO NUNES SAMPAIO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 35, Polivalente, Aracruz-ES e GEISIANE BARBOSA FERMINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Epifanio Pontin , N° 35, Polivalente, Aracruz-ES. 13023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALBEDES DA SILVA COSTA, natural de Macaranduba-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Beco das Manilhas, nº 45, Nova Palestina, Vitória-ES e SUELY CARDOSO BELZOFF, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco das Manilhas, nº 45, Nova Palestina, Vitória-ES. 17235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔMULO DE SOUZA ESTEVÃO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ALANA BAHIENSE CARVALHO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE JESUS SANTOS, natural de Coaraci-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua José do Patrocínio,n°1878, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BIANCA SANTOS DUQUE, natural de Vitoria-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonomo, residente na Rua José do Patrocínio, Nº878 , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã