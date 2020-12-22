Publicidade Legal

Proclamas - 22/12/2020

Terça-feira

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Arquivos & Anexos

Proclamas - 22/12/2020

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR SANTOS FREITAS, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Saturno, nº 144, Bairro Planeta, Cariacica-ES e FABIANA LAMAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Saturno, nº 144, Bairro Planeta, Cariacica-ES. 12821 2.: BRUNO PEIXOTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Bahia, nº 995, Presidente Medici, Cariacica-ES e NILCIHENY DE OLIVEIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Bahia, nº 995, Presidente Medici, Cariacica-ES. 13331 3.: SAMARONE MAICO DE ASSIS FREITAS, natural de Galiléia-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 346, Nova Valverde, Cariacica-ES e MAGDA DE JESUS SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Belo Horizonte, nº 346, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13338 4.: JOSÉ CAMARGO JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 25, Del Porto, Cariacica-ES e JULIANA LOPES BRUNO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Travessa Governador Domingos Martins, nº 25, Del Porto, Cariacica-ES. 13344 5.: VITOR KNUPP COSTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES e GISLAINI SOUZA FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13347 6.: VINICIUS DE ALMEIDA POUBEL, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES e MYLLEYDE FERNANDES CASTORINO FERRI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES. 13348 7.: VALMIRO RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua 4, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES e SUELY CAETANO DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cabelereiro, residente na Rua 4, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13354 8.: EDMAR AFONSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Bela Vista, nº 43, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCILÉIA ALVES DE SOUZA, natural de Quatituba-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Bela Vista, nº 43, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13356 9.: ANDRÉ ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 123, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KARLA CONTES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 123, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13358 10.: JOSÉ MARIA SOARES DE PINHO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua dos Operarios, nº 30, Flexal, Cariacica-ES e PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua dos Operarios, nº 30, Flexal, Cariacica-ES. 13359 11.: MICAEL JÁCITON LOUBAÇA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazenagem, residente na Avenida Obed Emerich, nº 35, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e JÉSSICA NUNES VIEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Juscelino Kubischek, nº 235, Bairro Tabajara, Cariacica-ES. 13360 12.: RONY MORAES DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Dezesseis, S/n, Prolar, Cariacica-ES e KÉREN PEREIRA COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, S/n, Prolar, Cariacica-ES. 13361 13.: EDÉSIO DE SOUZA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor predial, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 540, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ELIZABETH DE ASSIS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 540, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13362 14.: JOÃO BATISTA LEMOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Jorge, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES e NATALINA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES. 13369 15.: IDELSON ALVES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Regatieri, nº 27, Graúna, Cariacica-ES e CLEUNICE MARIA MOREIRA CORDEIRO, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Regatieri, nº 27, Graúna, Cariacica-ES. 13371 16.: FÁBIO MIZAEL DOMINGOS, natural de Lajinha-MG, com 46 anos de idade, viúvo(a), agente penitenciário, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Flexal II, Cariacica-ES e ALINE LIMA GALVÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Flexal II, Cariacica-ES. 13375 17.: ELIONAI CONCEIÇÃO CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Nova São Vicente, nº 394, Aparecida, Cariacica-ES e LETÍCIA CRISTINA DA SILVA, natural de Juiz de Fora-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nova São Vicente, nº 394, Aparecida, Cariacica-ES. 13376 18.: RICHARD LUCAS DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Travessa Bela Vista III, nº 42, Aparecida, Cariacica-ES e DELIZA DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), oficial de limpeza, residente na Travessa Bela Vista III, nº 42, Aparecida, Cariacica-ES. 13377 19.: GERSON NEVES DE SOUSA, natural de -ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARILZA DO ESPIRITO SANTO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIANO MOREIRA DE ASSIS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), encarregado de setor, residente na Rua São Gonçalo, nº 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KATIELE DE SOUZA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Gonçalo, nº 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05953 2.: NIVALDO BERNARDES NUNES, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Lucilândia, nº 33, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARLY SIMÕES MORAES, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Lucilândia, nº 33, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05954 3.: EUCLIDES TEIXEIRA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor de casas, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6030, Nova América, Vila Velha-ES e GIOVANA CORREIA DA COSTA, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6030, Nova América, Vila Velha-ES. 05955 4.: VINICIUS GRIGORIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetor veicular, residente na Rua Grande Vitória, nº 340, Cobilândia, Vila Velha-ES e KHEROLLAYNE SANTANA PORTUGAL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretaria jurídica, residente na Rua Grande Vitória, nº 340, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05956 5.: ELIZANDRO SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 21, São Torquato, Vila Velha-ES e CAROLAINE EVA DE SOUZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 21, São Torquato, Vila Velha-ES. 05957 6.: LUCIANO FERNANDO SARMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Nacip Raydan-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Diarista, residente na Rua Córrego Grande, nº 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05958 7.: LUIS CLÁUDIO BISPO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Papa João XXIII, nº 385, Cobilândia, Vila Velha-ES e FLÁVIA VAGO DE MOURA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Papa João XXIII, nº 385, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05959 8.: STHÉFANO DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico de instalação sênior, residente na Rua Joventina Menezes, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAQUEL DA COSTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joventina Menezes, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR PROCÓPIO DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar prático, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES e CLEIDE GERTRUDE DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES. 10596 2.: ADEMIR FERREIRA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 68 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 52, Divinopolis, Serra-ES e LUCILENE APÓSTOLO EVANGELISTA, natural de Mucuri-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Governador Valadares, nº 52, Divinopolis, Serra-ES. 10597 3.: LUCAS WILK DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Vereador Jorge Caçulo, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES e RUDILENE DE SOUZA BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vereador Jorge Caçulo, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10600 4.: RONIVALDO JESUS DE AZEVEDO, natural de Medeiros Neto-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flor de Liz, nº 21, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e RAIANE CORTELETTI CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flor de Liz, nº 21, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 10602 5.: MARCOS WANDER VIEIRA WILL, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), confeiteiro, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES e TAISSA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES. 10603 6.: GABRIEL ALBERTO PRECIOSO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itueta, nº 122, Nova Carapina I, Serra-ES e CÍNTIA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Porto Seguro, nº 07, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 10604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE RODRIGUES ORIND, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de dados, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1260, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA DUARTE MOSCKEM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de restaurante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1260, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18582 2.: RENATO MOREIRA BAIENSE FILHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Pastor Jonas Marques, nº 37, Centro, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA GERLIN HORTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Gastróloga, residente na Avenida Fortaleza, nº 1176 Apto 802, Edifício Monterrey, Itapuã, Vila Velha-ES. 18583 3.: ANDRÉ ÂNGELI TÔRRES, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua das Aguias, nº 2, Eurico Salles, Serra-ES e SAMARA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Joao Pessoa de Matos, nº 681, BL A, APTO 1502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18584 4.: LUCAS DOS SANTOS MACEDO, natural de Niterói-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Amalia, N° 895, Apartamento 102, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e CAMILA DYNA MATOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Inacio Higino, Nº 35, Apartamento 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18585 5.: THALES MELOTI MAGNAGO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente de Call-center, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 479, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELAINE MÉLO TEIXEIRA, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 479, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar contabilidade, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 904A. Ap. 402, Quadra 9, Castelândia, Serra-ES e THAMIRYS SANT'ANA DE OLIVEIRA SENA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 904A. Ap. 402, Quadra 9, Castelândia, Serra-ES. 30947 2.: EVINILTON SIDNEY DA COSTA CANDÉ, natural de Bissau-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecanica, residente na Rua Galo da Serra, nº 71, Porto Canoa, Serra-ES e SAMIRA DOS SANTOS FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Galo da Serra, nº 71, Porto Canoa, Serra-ES. 30948 3.: IAGO SALVADOR, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Manoel Bandeira, 1103, Sao Diogo I, Serra-ES e LORENA DA SILVA HUEBRA, natural de Manhuaçu-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Quatro de Dezembro, nº 06, Bom Pastor, Manhuaçu-MG. 30954 4.: JHONATAN SILVA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Luzia, 162, Jardim Tropical, Serra-ES e RAIANY NASCIMENTO NUNES BREDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Luzia, 162, Jardim Tropical, Serra-ES. 30959 5.: RAFAEL ASSUNÇÃO LOPES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador comercial, residente na Rua Santa Tereza, s/nº , Jardim da Serra, Serra-ES e ALESSANDRA VITAL ROSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Travessa Trindade, 25, Padre Miguel, Rio de Janeiro-RJ. 30961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO HENRIQUE ALVES ARÊDES, natural de Itamarandiba-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), coordenador de contratos, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Apto. 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAPHAELLA ANDRADE DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Apto. 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24189 2.: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MORENO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gestor comercial, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 90, Jardim Camburi, Vitória-ES e SILVIA MÁXIMO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 90, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24192 3.: ARTHUR SEGRINI MEDICI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua João Germano de Mello, nº 654, das Laranjeiras, Serra-ES e ACSA LIMA VIANNA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 205, Jabour, Vitória-ES. 24194 4.: FERNANDO SABADINI DE ABREU, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Ap 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e BARBARA CRISTINA DO CARMO, natural de Barão de Cocais-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Ap 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON VINÍCIUS AZEVEDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assessor juridico, residente na Rua Piracicaba, nº 704, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ROBERTA DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Piracicaba, nº 704, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728823 2.: VILY DA SILVA ARAUJO, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES e SANDRA VIEIRA SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), encarregada de costura, residente na Rua Pio XII, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728824 3.: LUCAS DOS SANTOS MOTA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e DULCINEIA COSTA SOUZA, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728825 4.: ADSON DOS SANTOS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Mestre Joca, Nº122 , Ataíde, Vila Velha-ES e SANDYMILLA LIMA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mestre Joca, nº 122, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIÉZIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Ipiranga, nº 1884, Interlagos, Linhares-ES e ANGELICA PACHECO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Ipiranga, nº 1884, Interlagos, Linhares-ES. 10622 2.: LUIS ALBERTO PEREIRA, natural de Governador Mangabeira-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Mário Casoti, nº 107, Santa Cruz, Linhares-ES e ELIANA DE AMORIM RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mário Casoti, nº 107, Santa Cruz, Linhares-ES. 10623 3.: JONAS VIEIRA DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), separador de materiais, residente na Rua Rio Grande do Norte, Aviso, Linhares-ES e JULIANA DE JESUS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Amazonas, nº 204, Aviso, Linhares-ES. 10624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO LIMA ROCHA, natural de Ilhéus-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Professora Anízia Corrêa Rocha, nº 100, Consolação, Vitória-ES e CRISTINA GOES DOS ANJOS, natural de Canavieiras-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Professora Anízia Corrêa Rocha, nº 100, Consolação, Vitória-ES. 24398 2.: DANIEL SANTOS MEMELLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em meio ambiente, residente na Rua do Vintém, nº 26, Centro, Vitória-ES e KAROLINE SENNA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua José Daniel Nunes, nº 110, Joana D'arc, Vitória-ES. 24404 3.: HUGO KIRMSE, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 350, Enseada do Suá, Vitória-ES e ALANA VEIGA RUY, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 350, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON JAKSON DE OLIVEIRA SOARES, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua João de Vargas Martins, S/nº, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES e ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João de Vargas Martins, S/nº, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES. 04192 2.: LAUDIR COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 256, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e VÂNIA ANDRÉIA ZAMPROGNO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 256, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ADAMI JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Benjamim Vitorio, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CAROLINE DE ALMEIDA ZANGEROLAME, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Benjamim Vitorio, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07158 2.: GILMAR LYRIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Sorocaba, nº 23, Quadra 34, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CLAUDIA PATRICIA PEÇANHA LIMA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Sorocaba, nº 23, Quadra 34, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO NUNES SAMPAIO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 35, Polivalente, Aracruz-ES e GEISIANE BARBOSA FERMINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Epifanio Pontin , N° 35, Polivalente, Aracruz-ES. 13023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALBEDES DA SILVA COSTA, natural de Macaranduba-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Beco das Manilhas, nº 45, Nova Palestina, Vitória-ES e SUELY CARDOSO BELZOFF, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco das Manilhas, nº 45, Nova Palestina, Vitória-ES. 17235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔMULO DE SOUZA ESTEVÃO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ALANA BAHIENSE CARVALHO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE JESUS SANTOS, natural de Coaraci-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua José do Patrocínio,n°1878, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BIANCA SANTOS DUQUE, natural de Vitoria-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonomo, residente na Rua José do Patrocínio, Nº878 , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã

