Proclamas

Proclamas - 22/11/19

Proclamas
Redação de A Gazeta

22 nov 2019 às 00:01

Proclamas - 22/11/19

Proclamas

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYNIHELLISON SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Antônio de Paula Ramos, nº 1, Porto Novo, Cariacica-ES e KATHELLEN BELING DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Maca, nº 46, Santana, Cariacica-ES. 12520 2.: ANDERSON LIMA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), vulcanizador, residente na Rua Salvador Besse, nº 500, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANDREIA LIMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Salvador Besse, nº 500, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12559 3.: WADNER MARINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Prefeito Vicente Santorio Fantini, nº 1122, Presidente Médice, Cariacica-ES e GEIZE SILVA ANACLETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Prefeito Vicente Santorio Fantini, nº 1122, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12564 4.: MAURÍCIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Divo Pereira da Vitória, S/nº Porto Novo, Cariacica-ES e MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Divo Pereira da Vitória, S/nº Porto Novo, Cariacica-ES. 12565 5.: CARLOS EDUARDO BASTOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida Vitória, nº 272, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES e VIVIANE DIAS WERNECH, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Vitória, nº 272, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12569 6.: MARCO ANTONIO DE AMORIM FAUSTINO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Trotabamba, nº 147, Flexal I, Cariacica-ES e JOCILENE MONSERRAT DOSSI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Trotabamba, nº 147, Flexal I, Cariacica-ES. 12570 7.: AGRIMALDO ALMEIDA CHAVES, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua B, S/nº, Bairro Planeta, Cariacica-ES e SELDA REGINA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua 1, nº 116, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES. 12571 8.: TIAGO BARBOSA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Darcy Salvador, nº 22, Santana, Cariacica-ES e BRUNELA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Darcy Salvador, nº 22, Santana, Cariacica-ES. 12574 9.: SILVIO CREADO DE SOUZA JÚNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Benedito, nº 7, Flexal, Cariacica-ES e JAQUELINE PROFILO BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua São Benedito, nº 7, Flexal, Cariacica-ES. 12575 10.: HENRIQUE GRÉGORE GUMZ PEREIRA SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua A, nº 486, Prolar, Cariacica-ES e BRUNA NEVES BARRETO DA VICTÓRIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua A, nº 486, Prolar, Cariacica-ES. 12577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO VIEIRA DE SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), gerente pista, residente na Rua Operária, nº 370, Vila Garrido, Vila Velha-ES e SILVANA ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Operária, nº 370, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04005 2.: ADRIANO NASCIMENTO ALMEIDA, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Frei Aniceto, 11, Paul, Vila Velha-ES e SOLINEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS, natural de Barro Preto-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Frei Aniceto, 11, Paul, Vila Velha-ES. 04006 3.: DOUGLAS DA VITÓRIA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), metalurgico, residente na Rua União, S/nº, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES e LEILA DIAS DA SILVA, natural de Pocrane-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua União, S/nº, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES. 04007 4.: CLEITON GOMES DA SILVA, natural de Vargem Alegre-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Gesseiro, residente na Rua Pedrolino Nascimento, nº 178, Ilha das Flores,, Vila Velha-ES e DANUZA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedrolino Nascimento, nº 178, Ilha das Flores,, Vila Velha-ES. 04008 5.: SEBASTIÃO TEODORO DOS REIS, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Maria do Amor Divino, nº 106, Alecrim, Vila Velha-ES e LUCIENE TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Maria do Amor Divino, nº 106, Alecrim, Vila Velha-ES. 04009 6.: GREGORY DE ASSIS DAMES SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico controle de qualidade, residente na Rua São Bernardo, nº 164, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e CLAUDIMARA LEITE PARIS, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Bernardo, nº 164, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04010 7.: PATRICK DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 347, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e DANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA, natural de Açailândia-MA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 347, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de novembro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS PICOLOTTO, natural de São Marcos-RS, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua C, S/nº, Bloco 210, Aptº 402, Ed. Sapucaia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SELMA MARIA MOIZES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua C, S/nº, Bloco 210, Aptº 402, Ed. Sapucaia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07407 2.: FELIPE MARTINS RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Torre 02, Aptº 1202, Ed. La Vita, Jardim Camburi, Vitória-ES e GIOVANA FORECHI COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), fonoaudióloga, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Torre A, Aptº 1503, Residencial Mar Mediterrâneo, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07410 3.: LEANDRO MACHADO BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco da Gama, nº 03, Jaburuna, Vila Velha-ES e AMANDA DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Vasco da Gama, nº 03, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17993 4.: ADRIANO ALONSO FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cruzeiro, nº 75, Jaburuna, Vila Velha-ES e JOSIANE LAMONICA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua do Cruzeiro, nº 75, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17994 5.: GABRIEL VACCARI TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Castelo Branco, 60, Ap 804, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULINI SCARDUA SABBAGH, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Castelo Branco, nº 60, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.:FLANSK GIROMINI BATISTA e CARLA DO NASCIMENTO MARCELINO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de loja, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 2.:MAURICIO MARCOS DE VASCONCELOS e LEUZA MARIA INACIO ROCHA DO ROSÁRIO, ele natural de Resplendor-MG, com setenta e dois (72) anos de idade, estado civil viúvo, profissão aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Resplendor-MG, com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil viúva, profissão pensionita, residente em Vila Velha-ES. 3.: FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS FILHO e SELMA MARIA DE OLIVEIRA, ele natural de Espírito Santo-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Estivador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra de São Francisco-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Cuidadora de idosos, residente em Vila Velha-ES. 4.:RENAN TAMAGNONI LYRIO e TALITA ALOCHIO SANTA ANNA LIMAS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Soldado da polícia militar, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 5.: JOSÉ CELSO DE OLIVEIRA e RÉGIA HELENA NASCIMENTO DE ALMEIDA, ele natural de Afonso Claúdio-ES, com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil viúvo, profissão aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Morada Nova-CE, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 21 de Novembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE OLIVEIRA SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Motorista, residente na Rua do Canal,75, Grande Vitória, Vitória-ES e ROSÂNGELA VIANA OLIVEIRA, natural de Maceió-AL, com 20 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de produção, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 802, Ed. D. Alcisa, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23735 2.: NERLEO CAUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Rio Branco, Nº 1512, Aptº 1101, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNA BEZERRA, natural de Aimorés-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Avenida Rio Branco, Nº 1512, Aptº 1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 23738 3.: JOSÉ PAULO OLIVEIRA ANDRADE, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, Nº33/301, Bento Ferreira, Vitória-ES e BRENDHA MARTINS SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora de edudação física, residente na Rua Atalaia,05, Cantinho do Céu, Serra-ES. 23739 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Castanheiras, Nº 736, João Goulart, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua das Castanheiras, Nº 736, João Goulart, Vila Velha-ES. 08087 2.: LUCAS FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida São José, N° 748, Barramares, Vila Velha-ES e SARAH FREDERICO SUHET MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida São José, N° 748, Barramares, Vila Velha-ES. 08090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY BATISTA PIROLA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Oito de Julho, nº 75, Grande Vitória, Vitória-ES e ELIANA RODRIGUES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Oito de Julho, nº 75, Grande Vitória, Vitória-ES. 16872 2.: VAGNER MARTINS REIS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Canindé, nº 31, São Pedro, Vitória-ES e CRISTINA GARCIA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Canindé, nº 31, São Pedro, Vitória-ES. 16873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS AVELINO DE MENEZES JÚNIOR, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), instrutor, residente na Avenida Bela Vista, nº 939, Planalto Serrano, Serra-ES e JOICE NEVES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Bela Vista, nº 939, Planalto Serrano, Serra-ES. 09775 2.: JOLIMAR MESSIAS ALVES, natural de Potiraguá-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Caju, 22Qd, 68, Lt 22, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES LOPES, natural de Montanha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Caju, 22Qd, 68, Lt 22, Cidade Pomar, Serra-ES. 09776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARIA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 73 anos de idade, Divorciado(a), segurança, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA, natural de São Sebastião do Maranhão-MG, com 60 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON TOFOLI, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico de inspeção mecânica, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Bloco A, Apt. 201, Residencial Mestre Alvaro, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e VANESSA ALVES DE JESUS SOUZA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Bloco A, Apt. 201, Residencial Mestre Alvaro, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENTO SILVARES DE SOUZA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2236 , Aribiri, Vila Velha-ES e SILVIA VIANA CABRAL, natural de Guaratinga-BA, com 47 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2236, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES MARTINS DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Adair Pereira dos Santos, S/n, Lot. Chico Xavier, Alegre-ES e MICHELE GOMES PARREIRA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Adair Pereira dos Santos, S/n, Lot. Chico Xavier, Alegre-ES. 03355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 21 de novembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO ACIOLI Faço saber que pretendem casar-se: 1.:CARLOS DANIEL BOREL DAUN, natural de Pancas-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de Serviços Gerais, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, S/n°, Barra do Triunfo em João Neiva-ES, filho de JOÃO BATISTA DAUN e de RENATA APARECIDA BOREL e SHIRLYANE DALA BARBA, natural de João Neiva-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão Doméstica, residente e domiciliada à Rua Fortaleza, S/n°, Barra do Triunfo em João Neiva-ES, filha de DENIVALDO DALA BARBA e de ALESSANDRA GONÇALVES DOS REIS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. João Neiva, Acioli, 21 de Novembro de 2019 Michelle de Almeida Vieira Penedo Prezotti Oficiala do Registro Civil

